В Киеве - "Донбасс рулит!"

Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива в эфире ТК «112 Украина» продемонстрировал, что «сепаратисты» добрались до Киева. Кива показал на камеру кассовые чеки одной из торговых точек украинской столицы, на которых были отпечатаны не вполне цензурные слова о президенте Порошенко. На так называемом нефискальном кассовом чеке помимо определения Петра Порошенко содержится запись «Донбасс рулит!» Это привело так называемых украинских патриотов в ярость.О том, какая именно торговая точка выдавала такие кассовые чеки, не сообщается. Однако в материале на украинском ТВ было заявлено, что кассовый аппарат «мог быть взломан с целью провокации».Чек, как сообщается, был получен Дмитрием Корчинским, который входит в круг украинских радикалов.Здесь нужно заметить, что несколько дней назад упомянутый Кива объявил создании специальных групп патрулей из числа «ветеранов АТО». Эти патрули должны оказывать помощь национальной полиции для патрулирования улиц и выявления сочувствующих «агрессору» и «сепаратистов». Можно предположить, что именно такой патруль из числа национал-радикалов и обнаружил посягательство на украинскую самоидентичность и самостийность.Если сначала патрули будут финансироваться из волонтёрских источников, то потом Кива планирует их перевести на получение средств из местных бюджетов. Если учесть, что в Днепродзержинске радикалы прострелили таксисту ногу за то, что тот говорил по-русски и отказался отвечать на "Слава Украине", то и патрули Кивы вряд ли будут заниматься чем-то иным.