В Киеве - "Донбасс рулит!"
Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива в эфире ТК «112 Украина» продемонстрировал, что «сепаратисты» добрались до Киева. Кива показал на камеру кассовые чеки одной из торговых точек украинской столицы, на которых были отпечатаны не вполне цензурные слова о президенте Порошенко. На так называемом нефискальном кассовом чеке помимо определения Петра Порошенко содержится запись «Донбасс рулит!» Это привело так называемых украинских патриотов в ярость.
О том, какая именно торговая точка выдавала такие кассовые чеки, не сообщается. Однако в материале на украинском ТВ было заявлено, что кассовый аппарат «мог быть взломан с целью провокации».
Чек, как сообщается, был получен Дмитрием Корчинским, который входит в круг украинских радикалов.
Здесь нужно заметить, что несколько дней назад упомянутый Кива объявил создании специальных групп патрулей из числа «ветеранов АТО». Эти патрули должны оказывать помощь национальной полиции для патрулирования улиц и выявления сочувствующих «агрессору» и «сепаратистов». Можно предположить, что именно такой патруль из числа национал-радикалов и обнаружил посягательство на украинскую самоидентичность и самостийность.
Если сначала патрули будут финансироваться из волонтёрских источников, то потом Кива планирует их перевести на получение средств из местных бюджетов. Если учесть, что в Днепродзержинске радикалы прострелили таксисту ногу за то, что тот говорил по-русски и отказался отвечать на "Слава Украине", то и патрули Кивы вряд ли будут заниматься чем-то иным.
О том, какая именно торговая точка выдавала такие кассовые чеки, не сообщается. Однако в материале на украинском ТВ было заявлено, что кассовый аппарат «мог быть взломан с целью провокации».
Чек, как сообщается, был получен Дмитрием Корчинским, который входит в круг украинских радикалов.
Здесь нужно заметить, что несколько дней назад упомянутый Кива объявил создании специальных групп патрулей из числа «ветеранов АТО». Эти патрули должны оказывать помощь национальной полиции для патрулирования улиц и выявления сочувствующих «агрессору» и «сепаратистов». Можно предположить, что именно такой патруль из числа национал-радикалов и обнаружил посягательство на украинскую самоидентичность и самостийность.
Если сначала патрули будут финансироваться из волонтёрских источников, то потом Кива планирует их перевести на получение средств из местных бюджетов. Если учесть, что в Днепродзержинске радикалы прострелили таксисту ногу за то, что тот говорил по-русски и отказался отвечать на "Слава Украине", то и патрули Кивы вряд ли будут заниматься чем-то иным.
Использованы фотографии: Фейсбук
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