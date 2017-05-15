19:25 15 мая

В Киеве - "Донбасс рулит!"

Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива в эфире ТК «112 Украина» продемонстрировал, что «сепаратисты» добрались до Киева. Кива показал на камеру кассовые чеки одной из торговых точек украинской столицы, на которых были отпечатаны не вполне цензурные слова о президенте Порошенко. На так называемом нефискальном кассовом чеке помимо определения Петра Порошенко содержится запись «Донбасс рулит!» Это привело так называемых украинских патриотов в ярость.

В Киеве - "Донбасс рулит!"


О том, какая именно торговая точка выдавала такие кассовые чеки, не сообщается. Однако в материале на украинском ТВ было заявлено, что кассовый аппарат «мог быть взломан с целью провокации».


Чек, как сообщается, был получен Дмитрием Корчинским, который входит в круг украинских радикалов.

Здесь нужно заметить, что несколько дней назад упомянутый Кива объявил создании специальных групп патрулей из числа «ветеранов АТО». Эти патрули должны оказывать помощь национальной полиции для патрулирования улиц и выявления сочувствующих «агрессору» и «сепаратистов». Можно предположить, что именно такой патруль из числа национал-радикалов и обнаружил посягательство на украинскую самоидентичность и самостийность.

Если сначала патрули будут финансироваться из волонтёрских источников, то потом Кива планирует их перевести на получение средств из местных бюджетов. Если учесть, что в Днепродзержинске радикалы прострелили таксисту ногу за то, что тот говорил по-русски и отказался отвечать на "Слава Украине", то и патрули Кивы вряд ли будут заниматься чем-то иным.

Использованы фотографии: Фейсбук
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 18:28
    ВО, опаздываете с новостями. Уже везде отсмеялись над Кивой, который на камеру раз 20 процитировал надпись smile
    P.S. И почему в статье не освещена первая часть подписи на чеке: "Порошенко муд.к?"
    Тралл
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:30
      Вот , тля - я только отписал это ... hi
      bouncyhunter
    2. Монос Сегодня, 18:31
      Наверно, это будет выглядеть как-то так:

      или так:
      Монос
    3. Самаритянин Сегодня, 18:45
      Цитата: Тралл
      ВО, опаздываете с новостями. Уже везде отсмеялись над Кивой, который на камеру раз 20 процитировал надпись smile
      P.S. И почему в статье не освещена первая часть подписи на чеке: "Порошенко муд.к?"

      И не говорите, как и многие новости про Украину начались с Шария, сколько раз Кива сказал Порошенко - wassat я под столом...
      Самаритянин
  2. bouncyhunter Сегодня, 18:29
    Эка новость - Тралл hi такой чек уже выкладывал , причём не сегодня . Но весело от этого всё равно ! good laughing
    bouncyhunter
    1. УВБ Сегодня, 18:42
      Цитата: bouncyhunter
      Эка новость - Тралл

      Вот вам видео спектакля, кстати, обратите внимание, свидомый на мове агрессора изъясняется
      УВБ
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:05
        hi good Спасибо , вот вся их свидомитость хорошо видна .
        bouncyhunter
  3. kefan Сегодня, 18:29
    Да это еще одна громкая зрада для киевских упырей.
    kefan
  4. Балу Сегодня, 18:30
    На так называемом нефискальном кассовом чеке помимо определения Петра Порошенко содержится запись «Донбасс рулит!»
    Процесс пошел. laughing Слава донбасским хакерам! lol Героям ЛДНР слава! hi drinks
    Балу
    1. loginovich Сегодня, 18:41
      Цитата: Балу
      Процесс пошел. Слава донбасским хакерам!



      Не уверен скорей всего хотят с отжать магазин .
      loginovich
    2. avg-mgn Сегодня, 18:42
      было заявлено, что кассовый аппарат «мог быть взломан с целью провокации».
      Судя по тому, что текст в нижней части чека написан чисто русскими буквами, это происки американцев - было бы с их стороны крайне не логично писать то же на латинице.
      avg-mgn
  5. Горный стрелок Сегодня, 18:37
    Распространять листовки через кассовые чеки? А почему бы и нет? У народа НАКИПЕЛО. Недавно встречался со знакомыми с Украины. Осторожно так сказал, дескать, что натворили? А они мне, потерпите, уже не долго осталось...
    Горный стрелок
  6. Lyncher Сегодня, 18:42
    На три вещи можно смотреть вечно, огонь, деньги и этого клоуна):
    Lyncher
  7. МВГ Сегодня, 18:45
    Вся новая история Украины 2014 - 2017 на одном кассовом чеке и в двух фразах поместилась ))))
    МВГ
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:58
      Цитата: МВГ
      Чек, как сообщается, был получен Дмитрием Корчинским, который входит в круг украинских радикалов.

      Этому упырю черную метку вручили...! Крови на нем много русской.. negative
      Читал я его мемуары и т.д. ... та еще...Юморист , но и с юмором сдохнет!
      ОТДЕЛ
  8. volodya Сегодня, 18:47
    Такие чеки случайно не в этом магазине дают?
    volodya
  9. Alex Justice Сегодня, 19:09
    Цитата: Lyncher
    На три вещи можно смотреть вечно, огонь, деньги и этого клоуна):

    Надо себе в телефоне на будильник поставить :)))﻿
    Alex Justice
  10. avg-mgn Сегодня, 19:10
    Как вариант - кассовый аппарат трофейный, нацики сперли где то в ЛДНР во время рейда и загнали Киевскому предпринимателю. Как то примерно так.
    avg-mgn
Картина дня