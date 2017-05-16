1916. Подготовка к встрече государя императора в 1-й Армии. Витебская губ. дер. Горные Дядиньки
01. Вид здания вокзала и железнодорожных путей
02. Почётный караул эскадрон 14-го драгунского Малороссийского полка на стнции в ожидании прибытия императора
03. Командир 1-го Кавалерийского корпуса генерал Н.А.Орановский ( в центре) у вагона главнокомандующего Западным фронтом
04. Командующий 1-й армией генерал А.И.Литвинов за осмотром строя почётного караула
05. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А.Е.Эверт здоровается с командующим 1-й армией генералом А.И.Литвиновым
06. Командующий 1-й армией генерал А.И.Литвинов вместе с командиром 1-го кавалерийского корпуса генералом Н.А.Орановским за осмотром строя почётного караула
07. Командующий 1-й армией генерал А.И .Литвинов и командир 1-го кавалерийского корпуса генерал Н.А.Орановский за осмотром строя почётного караула
08. Солдаты в почётном карауле со штандартом 14-го драгунского Малороссийского полка
09. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А.Е.Эверт проходит мимо строя почётного караула
10. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А.Е.Эверт беседует с солдатами ,стоящими в почётном карауле
11. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А.Е.Эверт беседует с солдатами,стоящими в почётном карауле
02. Почётный караул эскадрон 14-го драгунского Малороссийского полка на стнции в ожидании прибытия императора
03. Командир 1-го Кавалерийского корпуса генерал Н.А.Орановский ( в центре) у вагона главнокомандующего Западным фронтом
04. Командующий 1-й армией генерал А.И.Литвинов за осмотром строя почётного караула
05. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А.Е.Эверт здоровается с командующим 1-й армией генералом А.И.Литвиновым
06. Командующий 1-й армией генерал А.И.Литвинов вместе с командиром 1-го кавалерийского корпуса генералом Н.А.Орановским за осмотром строя почётного караула
07. Командующий 1-й армией генерал А.И .Литвинов и командир 1-го кавалерийского корпуса генерал Н.А.Орановский за осмотром строя почётного караула
08. Солдаты в почётном карауле со штандартом 14-го драгунского Малороссийского полка
09. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А.Е.Эверт проходит мимо строя почётного караула
10. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А.Е.Эверт беседует с солдатами ,стоящими в почётном карауле
11. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А.Е.Эверт беседует с солдатами,стоящими в почётном карауле
Первоисточник: http://humus.livejournal.com/5453612.html
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