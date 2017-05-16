1916. Подготовка к встрече государя императора в 1-й Армии. Витебская губ. дер. Горные Дядиньки

01. Вид здания вокзала и железнодорожных путей02. Почётный караул эскадрон 14-го драгунского Малороссийского полка на стнции в ожидании прибытия императора03. Командир 1-го Кавалерийского корпуса генерал Н.А.Орановский ( в центре) у вагона главнокомандующего Западным фронтом04. Командующий 1-й армией генерал А.И.Литвинов за осмотром строя почётного караула05. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А.Е.Эверт здоровается с командующим 1-й армией генералом А.И.Литвиновым06. Командующий 1-й армией генерал А.И.Литвинов вместе с командиром 1-го кавалерийского корпуса генералом Н.А.Орановским за осмотром строя почётного караула07. Командующий 1-й армией генерал А.И .Литвинов и командир 1-го кавалерийского корпуса генерал Н.А.Орановский за осмотром строя почётного караула08. Солдаты в почётном карауле со штандартом 14-го драгунского Малороссийского полка09. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А.Е.Эверт проходит мимо строя почётного караула10. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А.Е.Эверт беседует с солдатами ,стоящими в почётном карауле11. Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал А.Е.Эверт беседует с солдатами,стоящими в почётном карауле