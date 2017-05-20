Прощай, калашников, здравствуй, калашников

До конца года российские военные могут выбрать автомат, который станет частью нового комплекта экипировки «Ратник». Сейчас войсковые испытания проходят модели двух производителей — концерна «Калашников» (АК-12, АК-15) и Ковровского ЗиД (А545, А762). Не исключено, что в итоге оба автомата поступят на вооружение.Экипировка «Ратник», она же «комплект солдата будущего», позиционируется как один из наиболее масштабных проектов модернизации российской армии. В состав комплекса (впервые представлен в 2011 году), который должен повысить эффективность и выживаемость солдата на поле боя, входят несколько десятков элементов: средства поражения — оружие, прицельные системы; средства защиты — бронежилет, шлем, очки и т.д.; средства наблюдения и связи, а также средства жизнеобеспечения, вплоть до таких мелочей как универсальный инструмент (так называемый мультиул) и тактические часы.Сообщалось, что в 2012 году «Ратник» прошел войсковые испытания, после чего элементы комплекса были приняты на вооружение. Здесь надо оговориться, что единого комплекта «Ратник» не существует, экипировка для различных родов войск и видов вооруженных сил имеет свою специализацию. Даже для отдельных воинских специальностей — например, спецподразделений — есть своя. Номенклатура «Ратника» так велика, что вряд ли он будет принят в полном объеме. Пока же приказами министра обороны на снабжение принимается тот или иной элемент.Пожалуй, самая драматичная часть проекта — выбор нового автомата, который должен заменить стоящий на вооружении АК-74М. «Оружие XXI века» военные хотят принять в двух калибрах: 5,45 и 7,62 миллиметра. Это логично, ведь после перехода Советской армии в 1974 году на малоимпульсный боеприпас 5,45х39 миллиметров, некоторые части — разведподразделения, спецназ и т.д. — продолжали использовать оружие под патрон 7,62х39.За право вооружить «солдата будущего» борются два производителя: концерн «Калашников» и ковровский Завод имени В.А. Дегтярева (ЗиД). При этом обе компании по сути предлагают переупаковку старых систем. Так, ковровцы представили на конкурс разработку, которая была отвергнута военными еще в прошлом веке: АЕК-971 со сбалансированной автоматикой. То есть в конструкцию затворной группы введен специальный балансир, равный ей по массе и соединенный с ней зубчатым колесом. Во время выстрела балансир движется разнонаправленно с затворной группой и компенсирует импульс от ее удара о заднюю стенку ствольной коробки, существенно снижая подброс оружия. В результате по кучности стрельбы очередями АЕК на 15-20 процентов превосходит АК-74.АЕК-971 создавался на Ковровском механическом заводе (КМЗ) под конкурс «Абакан», объявленный Минобороны в 1978 году. Тогда решения, примененные на этом образце, показались военным необоснованными, и ковровский автомат даже не дошел до финала конкурса. Тем не менее в небытие не канул, а был модернизирован в 1990-х и выпускался малыми партиями для нужд МВД и других силовых ведомств. Так продолжалось до 2006 года, когда производство оружия на КМЗ свернули и передали на ЗиД. Здесь в 2010-м мелкосерийное производство АЕК-971 возобновили, сам автомат снова модернизировали, и в 2014 году последние на тот момент версии были представлены на конкурс «Ратник» (они участвуют в конкурсе под обозначениями А545 (калибр 5,45 миллиметра) и А762 (калибр 7,62 миллиметра)).Концерн «Калашников» предсказуемо представил новую версию своего знаменитого автомата АК-12. Его путь не такой долгий, как у АЕК, но не менее извилистый. Автомат начали разрабатывать в 2011 году специально под участие в «Ратнике». Автором идеи и руководителем проекта значился тогдашний генеральный конструктор концерна Владимир Злобин. По словам эксперта по оружию главного редактора журнала «Калашников» Михаила Дегтярева, это был новый автомат, созданный «по мотивам АК», который практически не имел взаимозаменяемых деталей со своим прототипом.Несколько лет концерн активно пиарил свою разработку: АК-12 не раз становился героем телесюжетов, публикаций в СМИ, выставок. Наконец, в 2015 году было объявлено, что автомат предан на госиспытания. А осенью 2016-го на выставке «Армия-2016» под названием АК-12 экспонировалось оружие, не имевшее практически ничего общего с автоматом, который «Калашников» продвигал около пяти лет.Внешне новый АК-12 (как и его вариант под патрон 7,62х39, АК-15) напоминал автомат АК-74М в модернизационном комплекте «Обвес» — телескопический приклад по типу американской М16/М4, эргономичная пистолетная рукоятка, планки Пикатинни на ствольной коробке, цевье и газовой трубке и т.д. «Я считаю нынешний АК-12 вариантом исполнения АК-74М, — прокомментировал эти метаморфозы Михаил Дегтярев. — Это не просто изменившиеся в рамках каких-то работ модели, это разные автоматы. А совершенно разные автоматы не должны называться одинаково».Высказывались предположения, что это военные потребовали от разработчиков АК-12 максимально унифицировать его со стоящим на вооружении АК-74М. Некоторые эксперты говорили о неудачной и даже авантюрной конструкции ранней версии АК-12, которая не смогла бы пройти госиспытания.В концерне «Калашников» разницу между исходной и финальной версиями автоматов объяснили довольно сдержанно: «Представленные на выставке образцы были доработаны по результатам госиспытаний и отличаются от предыдущих версий внешним видом и конструкцией ряда важных узлов». В частности, изменена конструкция ствольной коробки и газового узла, вывешен — насколько это возможно в АК-системе — ствол (это должно улучшить кучность стрельбы), плюс уже упомянутый телескопический приклад, более удобный предохранитель/переводчик огня, возможность стрельбы фиксированными очередями. Едва ли не главный секрет АК-12 — новая крышка ствольной коробки с планкой Пикатинни для установки прицелов. Представители «Калашникова» уверяют, что конструкция крышки обеспечивает крепление и сохранение СТП установленных на ней прицельных приспособлений. Именно такие версии автоматов АК-12 и АК-15 и были переданы военным для войсковых испытаний.В любом случае в медиасреде история с метаморфозами АК-12 оставила скорее негативный осадок. «За рубеж ушла информация о нашей бурной деятельности со знаком минус, — говорит Михаил Дегтярев. — Это подтверждают мои контакты с зарубежными журналистами, которые восприняли происходящее как авантюру и удивились, что такое возможно в российской стрелковой школе».Некоторые критики с самого начала высказывались в том смысле, что затея с принятием нового автомата — своего рода государственная программа по поддержке предприятий стрелковой отрасли. Причем это касается и Ижевска, и Коврова.Главный промежуточный итог конкурса таков: ожидать появления оружия будущего или автомата нового поколения в рамках проекта «Ратник» не стоит. «Подвижки есть, но на фоне чрезмерных ожиданий от поднятой в СМИ шумихи они выглядят очень скромно, — резюмирует Дегтярев. — К локальным успехам можно отнести эргономические улучшения существующих образцов. Нельзя говорить не только о прорыве, но даже о серьезной модернизации моделей оружия».И дело не в неспособности наших конструкторов создать новое оружие. Многие эксперты и военные просто не видят необходимости в замене АК-74М, который в целом удовлетворяет потребностям армии, особенно с учетом ограниченной роли стрелкового оружия в современных войнах. «Как показывает опыт всех войн, главное требование — абсолютная надежность, — говорит военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — АК-74 сам по себе очень удачная конструкция, но модернизировать его необходимо: существенно улучшить удобство боевого применения, в том числе эргономику и возможность использования дополнительных приспособлений». Он напоминает, что в случае крупномасштабной войны нужно будет вооружить армию численностью около двух миллионов человек, и в этом случае «переход на полностью новый образец нецелесообразен».К тому же на складах силовых ведомств накоплено до 17 миллионов автоматов Калашникова, которые при желании можно модернизировать, используя тот самый комплект «Обвес». По словам Мураховского, Минобороны решило закупать его небольшими партиями для модернизации оружия на своих арсеналах.Собеседники «Ленты.ру» склоняются к тому, что победителем конкурса «Ратник» станет автомат концерна «Калашников» — наилучший вариант с точки зрения технологии производства, логистики и реальных потребностей армии. Да и лоббистские возможности концерна на порядок больше, чем у ЗиД. Плюс мощности ковровского завода не позволили бы наладить массовый выпуск автомата для перевооружения армии. То есть даже в случае победы АЕК-971 его производством скорее всего занялся бы концерн «Калашников».Заметим, американцы с момента принятия М16 тоже предприняли несколько безуспешных попыток создать для своей армии сверхавтомат будущего. Первый заход — программа SPIW (Special Purpose Individual Weapon), которая шла с 1959-го по примерно 1974 год и закончилась полным провалом. В ее рамках американцы разрабатывали принципиально новое оружие пехоты, сочетающее возможности автомата и многозарядного подствольного гранатомета. Вторая попытка была сделана в конце 1980-х — исследовательская программа ACR (Advanced Combat Rifle). На сей раз Пентагон ставил цель повысить боевую эффективность индивидуального стрелкового оружия минимум вдвое по сравнению с винтовкой М16А2. Но даже лучшим образцам вроде австрийского Steyr ACR не удалось дотянуть до двукратного показателя. Вдобавок эксперты подсчитали, что достоинства новых моделей не окупят затрат, необходимых для перехода армии на принципиально новую систему стрелкового оружия.Последняя попытка предпринималась в конце ХХ века — программа OICW (Objective Individual Combat Weapon — перспективное индивидуальное боевое оружие). Конструкторы по требованию военных создали симбиоз малокалиберного самозарядного гранатомета и автомата. Система XM29 OISW (совместная разработка немецкой Heckler & Koch и американской Alliant Techsystems) представляла собой двадцатизарядный гранатомет, скомпонованный по схеме буллпап, к которому снизу крепилась слегка измененная винтовка HK G36. Стоит ли говорить, что вооружать армию этим чудом не стали. Вместо этого американские генералы всерьез планировали заменить M16 винтовкой ХМ8, созданной на базе все той же HK G36, но и от этой идеи впоследствии отказались.Сегодня Армия США по прежнему вооружена винтовками на базе платформы AR, которая почти за полвека эксплуатации эволюционировала от классической М16 времен Вьетнамской войны до современного карабина М4. Только спецподразделения США используют новые автоматы FN SCAR от бельгийской FN Herstal.Возможно, нечто подобное произойдет и у нас, то есть наряду с АК-системой для армии будет принята новая оружейная платформа для оснащения спецподразделений. Как отметил Виктор Мураховский, «специалисты, которые профессионально работают со стрелковым оружием» — прежде всего бойцы спецподразделений, — высоко оценили ковровский автомат. «Естественно, они предлагают кучу доработок, но в целом позитивно оценивают это вооружение. Поэтому я не исключаю, что в конечном итоге будут приняты оба образца», — заявил эксперт. Информация о возможности такого решения (АК-12 для регулярных частей и АЕК-971 для спецназа) проходила около года назад: эксперты объясняли это не только запросами от силовиков, но и желанием правительства поддержать оба предприятия.