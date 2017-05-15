Госдепартамент США опубликовал новый доклад о преступлениях "режима Асада"
Госдепартамент США опубликовал новый доклад о "преступлениях режима (президента Башара) Асада" в Сирии. Основные положения доклада зачитал на брифинге исполняющий обязанности помощника главы ведомства Стюарт Джонс передает РИА Новости
По словам чиновника, за последние шесть с лишним лет гражданской войны власти Сирии совершили "многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека".
Представитель Госдепартамента подтвердил неизменность позиции Вашингтона, заявив о том, что "режим Асада" виновен в бомбардировках, в том числе с применением химического оружия, мирного населения, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции.
Джонс также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий, для того чтобы "скрывать казни заключенных".
Представитель ведомства призвал Россию использовать свое влияние на "режим Асада", чтобы остановить насилие в Сирии.
В докладе Госдеп сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.
Запад неоднократно обвинял правительство Асада в совершении военных преступлений против мирных жителей. В феврале правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о том, что сирийские власти в тюрьме Седная в период с 2011-го по 2013 год казнили от пяти до 13 тысяч человек. В Дамаске заявили, что эти данные не соответствуют реальности.
В начале апреля сирийская оппозиция сообщила о многочисленных жертвах применения химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и обвинила в случившемся правительственные войска. Несмотря на опровержения со стороны Дамаска и призывы России провести расследование трагедии, корабли ВМС США выпустили десятки крылатых ракет по аэродрому Шайрат, с которого якобы была проведена химатака.
Москва последовательно выступает против бездоказательных обвинений Дамаска в насилии против мирных жителей и призывает тщательно расследовать все известные случаи подобных преступлений.
По словам чиновника, за последние шесть с лишним лет гражданской войны власти Сирии совершили "многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека".
Представитель Госдепартамента подтвердил неизменность позиции Вашингтона, заявив о том, что "режим Асада" виновен в бомбардировках, в том числе с применением химического оружия, мирного населения, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции.
Джонс также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий, для того чтобы "скрывать казни заключенных".
Представитель ведомства призвал Россию использовать свое влияние на "режим Асада", чтобы остановить насилие в Сирии.
В докладе Госдеп сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.
Запад неоднократно обвинял правительство Асада в совершении военных преступлений против мирных жителей. В феврале правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о том, что сирийские власти в тюрьме Седная в период с 2011-го по 2013 год казнили от пяти до 13 тысяч человек. В Дамаске заявили, что эти данные не соответствуют реальности.
В начале апреля сирийская оппозиция сообщила о многочисленных жертвах применения химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и обвинила в случившемся правительственные войска. Несмотря на опровержения со стороны Дамаска и призывы России провести расследование трагедии, корабли ВМС США выпустили десятки крылатых ракет по аэродрому Шайрат, с которого якобы была проведена химатака.
Москва последовательно выступает против бездоказательных обвинений Дамаска в насилии против мирных жителей и призывает тщательно расследовать все известные случаи подобных преступлений.
Использованы фотографии: https://www.state.gov/
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