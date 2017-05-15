21:16 15 мая

Госдепартамент США опубликовал новый доклад о преступлениях "режима Асада"

Госдепартамент США опубликовал новый доклад о "преступлениях режима (президента Башара) Асада" в Сирии. Основные положения доклада зачитал на брифинге исполняющий обязанности помощника главы ведомства Стюарт Джонс передает РИА Новости

По словам чиновника, за последние шесть с лишним лет гражданской войны власти Сирии совершили "многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека".

Госдепартамент США опубликовал новый доклад о преступлениях "режима Асада"



Представитель Госдепартамента подтвердил неизменность позиции Вашингтона, заявив о том, что "режим Асада" виновен в бомбардировках, в том числе с применением химического оружия, мирного населения, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции.

Джонс также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий, для того чтобы "скрывать казни заключенных".
Представитель ведомства призвал Россию использовать свое влияние на "режим Асада", чтобы остановить насилие в Сирии.
В докладе Госдеп сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.

Запад неоднократно обвинял правительство Асада в совершении военных преступлений против мирных жителей. В феврале правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о том, что сирийские власти в тюрьме Седная в период с 2011-го по 2013 год казнили от пяти до 13 тысяч человек. В Дамаске заявили, что эти данные не соответствуют реальности.

В начале апреля сирийская оппозиция сообщила о многочисленных жертвах применения химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и обвинила в случившемся правительственные войска. Несмотря на опровержения со стороны Дамаска и призывы России провести расследование трагедии, корабли ВМС США выпустили десятки крылатых ракет по аэродрому Шайрат, с которого якобы была проведена химатака.

Москва последовательно выступает против бездоказательных обвинений Дамаска в насилии против мирных жителей и призывает тщательно расследовать все известные случаи подобных преступлений.

Использованы фотографии: https://www.state.gov/
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Комментарии 32

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  1. Ferdinant Сегодня, 20:37
    Они эти доклады заранее готовят,а потом только страну и главу государства вписывают
    Ferdinant
    1. Офицер запаса Сегодня, 20:42
      "По словам чиновника, за последние шесть с лишним лет гражданской войны власти Сирии совершили "многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека".

      Если в этой фразе заменить слово "Сирия" на слово "США", то она станет правдивой.
      Офицер запаса
      1. Zibelew Сегодня, 20:43
        Господа янкесы, загляните в соседнюю Саудовскую Аравию - там вешают и отрубают головы каждую пятницу.
        Zibelew
        1. Чёрный Сегодня, 20:51
          В антарктиде, США нашли нефть, теперь кровавому режиму пингвинов пришел конец. laughing
          Чёрный
          1. grm Сегодня, 21:03
            Цитата: Чёрный
            В антарктиде, США нашли нефть, теперь кровавому режиму пингвинов пришел конец.


            Не волнуйтесь за пингвинов- они уже готовы


            grm
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 20:59
          для них это свои сукины дети,заодно наглядный пример что у полосатых собак черное это белое и наоборот когда надо.
          Ратник с пулеметом
        3. grm Сегодня, 21:00
          Цитата: Zibelew
          Господа янкесы, загляните в соседнюю Саудовскую Аравию - там вешают и отрубают головы каждую пятницу.


          Ну не знаю, 157 человек были казнены в 2015 году...
          Не густо на самом деле.
          В Иране, например, в том же году и то больше...
          Конечно отрубание головы выглядит не очень - это да.
          grm
      2. Монос Сегодня, 20:52
        hi
        Цитата: Офицер запаса
        Если в этой фразе заменить слово "Сирия" на слово "США", то она станет правдивой.




        К сожалению, мат под запретом, поэтому покажу новый государственный флаг США
        Монос
        1. NIKNN Сегодня, 21:07
          заточении в тюрьмы представителей оппозиции.

          А чего тогда с Эрдогана взять, тот вообще всех посадил... request
          NIKNN
    2. майор Юрик Сегодня, 20:45
      Ну да,янкесовские тюрьмы славны курортным режимом содержания заключённых! Чья б мычала,а матрасия б молчала про тюрьмы! am
      майор Юрик
      1. Злодей Сегодня, 21:01
        Цитата: майор Юрик
        Чья б мычала,а матрасия б молчала про тюрьмы!

        Эт точно. Да про сша можно и так сказать:

        Ты, кумушка, обидеть норовишь,
        Во всякой хрени голословно обвиняя.
        В глазу других ты и соломинку узришь,
        В заду своём бревна не замечая hi
        Злодей
  2. Владимирец Сегодня, 20:39
    "власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий, для того чтобы "скрывать казни заключенных""

    То ли дело светлые эльфы, разбомбят "случайно" человек сто-двести и честно признаются, через неделю опять... а глаза такие добрые-добрые, не со зла ведь. feel
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:44
      Цитата: Владимирец
      а глаза такие добрые-добрые

      Как у какающей собаки ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 20:52
        Ага , с поволокой...
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 21:02
          Вот скажи мне , друже - ты можешь считать людьми тех , кто в угоду своим амбициям УЖЕ уничтожил столько невинных и готов уничтожить ЕЩЁ больше ???
          bouncyhunter
    2. grm Сегодня, 20:44
      Цитата: Владимирец
      То ли дело светлые эльфы, разбомбят "случайно" человек сто-двести и честно признаются, через неделю опять... а глаза такие добрые-добрые


      Они то хоть признаются wassat . Некоторые говорят, что вообще жертв нет и думают,что кто-то в этот бред поверит,а потом удивляются почему им никто не верит wink .
      grm
    3. санчо Сегодня, 20:45
      дождёмся ли доклада о преступлениях англосаксов?
      санчо
  3. bouncyhunter Сегодня, 20:42
    В докладе Госдеп сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.

    Всё ясно - опять "белые каски" , итить их волшебным ключом от клотика и "секретные сведения" , выпопмпованные из известного пальца известного хозяина . До чего же это низко и мелко ...
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 20:51
      Вот я бы сделал все , что бы отловить этих "белокасочников" и показать всем кто это , это сложно?
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:54
        Вить , не забывай кто их хозяин и кормилец . А так - поменяли бы они цвет касок на кровавый , выродки ...
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 20:59
          Так и я же про то , вот пусть и потреплются во все услышанье...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:04
            Цитата: cniza
            вот пусть и потреплются во все услышанье...

            Пока нет рядом десницы карающей ...
            bouncyhunter
  4. Mavrikiy Сегодня, 20:48
    США опубликовал новый доклад о Госдепартаментпреступлениях "режима Асада"
    [b][/b]
    Нуууууу приветствуем доклад. Нуууууу приветствуем Асада (правда, более тепло, ну как то он более комплементарный, чем Трамп. Брррр). Малыши, идите спать уже.
    Mavrikiy
  5. rruvim Сегодня, 20:51
    Что им Асад по ночам сниться? Всему Госдепартаменту... В виде Фредди Крюгера?
    rruvim
  6. pjastolov Сегодня, 21:02
    "многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека"
    это че тамагавками кидаться можно, а защищать свою территорию нельзя, во блин recourse
    pjastolov
    1. ватник Сегодня, 21:05
      Все эти так называемые "доклады" а проще говоря откровенные фальшивки пишутся террористами ИГИЛ а проверяются в Вашингтоне и Тель-Авиве.
      ватник
      1. pjastolov Сегодня, 21:10
        На правильность орфографии - онижедети laughing
        pjastolov
        1. ватник Сегодня, 21:13
          Цитата: pjastolov
          На правильность орфографии - онижедети laughing

          Скорее они общий смысл текста корректируют ведь они же мастера по фабрикации различного рода дезинформации особенно в Израиле smile
          ватник
    2. rruvim Сегодня, 21:08
      Доклад есть на сайте https://www.state.gov/ . "Фейк" на "фейке" сидит и "Фейком" погоняет....
      rruvim
  7. Влад5307 Сегодня, 21:07
    Цитата: Офицер запаса
    "По словам чиновника, за последние шесть с лишним лет гражданской войны власти Сирии совершили "многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека".
    Если в этой фразе заменить слово "Сирия" на слово "США", то она станет правдивой.

    Вот именно о своих злодеяниях против государств и гражданского населения им нужно публиковать! В зеркало почаще смотреть в поисках тиранов! wassat
    Влад5307
  8. art030765 Сегодня, 21:09
    хороший ход амеров далеко идущий -это значит нам и ирану тащить сирию на себе американцы могут подложить свинью
    art030765
    1. pjastolov Сегодня, 21:12
      Так Парасюка уже подложили, неужели еще кто-то на примете recourse
      pjastolov
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