06:43 16 мая

Обстрелянная США авиабаза Шайрат начала работу

Сирийский блогер Ваиль аль-Хуссейни выложил в интернет-пространство фотографии, сделанные на авиабазе Шайрат, ранее подвергнувшейся массированной ракетной атаке США.

На снимках запечатлена подготовка к боевому вылету сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 . Как можно заметить, машина снаряжена осколочно-фугасными авиабомбами ОФАБ-250-270, выпускаемыми в России.

Обстрелянная США авиабаза Шайрат начала работу



По авиабазе Шайрат, расположенной в провинции Хомс, в ночь на 7 апреля был произведен ракетный удар военно-морского флота США: два эсминца выпустили по территории базы 58 крылатых ракет Tomahawk Block IV.


Использованы фотографии: https://twitter.com/WaelHussaini/status/863882011399815168/photo/1
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Комментарии 18

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  1. Lyncher Сегодня, 03:42
    Топ заголовок
    Обстрелянная США авиабаза Шайрат начала работу

    Помниться мне ещё 7го апреля ближе к вечеру были видео со взлетающими самолётами ВВС Сирии с Шайрата.
    Lyncher
    1. рич Сегодня, 03:51
      США, в очередной раз продемонстрировали, что не собираются считаться, ни с международным правом, ни с правами каких либо стран. Агрессор понимает только язык еще большей агрессии. Когда это поймут российские политики?! Невозможно дипломатично разговаривать с людьми, для которых понятие "права человека", превратилось в дубину, которой расчищают дорогу от одних в пользу других. Вся политика Америки, последних 100 лет, направлена на достижение мировой гегемонии. Что впрочем они нисколько не скрывают
      рич
      1. Злой543 Сегодня, 05:30
        Новость от RT войска США и Великобритании пересекли сирийко-иорданскую границу и вошли в провинцию Хомс
        Злой543
    2. krops777 Сегодня, 04:13
      Обстрелянная США авиабаза Шайрат начала работу


      Трампушке еще припомнят его дорогую выходку, при чем свои же.
      krops777
  2. Холуай Сегодня, 03:43
    Ну и ВВС в Сирии
    Холуай
    1. nik-karata Сегодня, 03:47
      Повоюйте с бабахами столько, сколько сирийцы, и мы посмотрим на состояние Ваших ВВС.
      nik-karata
    2. рич Сегодня, 03:48
      СУ-22 - это, что наш СУ-17?
      рич
  3. Холуай Сегодня, 03:45
    Там в регионе видимо только у Египта более менее ВВС соответствуют.Ну Израиль конечно на десять голов всех превосходит.
    Холуай
    1. nik-karata Сегодня, 03:49
      Израиль без поддержки СГА = ноль. Что со стороны вооружений, что со стороны Старшего брата. не будет СГА, Израиль никому слова плохого не скажет.....
      nik-karata
      1. Холуай Сегодня, 03:55
        Обойдусь без вашего понятия ситуации
        Холуай
        1. nik-karata Сегодня, 04:16
          И Вам всего доброго ! hi
          nik-karata
        2. rotmistr60 Сегодня, 06:21
          Для Холуай
          Выходит вы можете высказываться по видению ситуации, а другие ни-ни?
          Ну Израиль конечно на десять голов всех превосходит.

          По моему вы слишком добавили рост Израилю. Ну сказали бы более реально - на две головы.
          rotmistr60
      2. Арарат Сегодня, 04:14
        В 50х-60х и 70х они Арабам накастыляли бех поддержки США. У Израиля мощная экономика и диаспора котороя всегда ей будет помогать.
        Арарат
        1. nik-karata Сегодня, 04:18
          У Израиля мощная экономика и диаспора котороя

          ...которАя проживает в СГА!!! Про экономику не спорю)
          nik-karata
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 03:56
      Интересно почему лица летного и обслуживающего персонала стали показывать...раньше как то личная безопасность летунов соблюдалась. what

      А так смотришь на изображение и улыбаешься...самолету приличный возраст...бомба явно не высокоточное оружие(явно будет промах в десятки метров)...да еще людей засветили... пропагандитский снимок...хотя за сирийцев можно порадоваться ...все равно духом не падают и продолжают хоть что то делать.
      Тот же ЛЕХА
      1. Аскет Сегодня, 05:15
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        бомба явно не высокоточное оружие(явно будет промах в десятки метров)..

        СУ-24М сирийские недавно прошли модернизацию по ОКР «Метроном» с установкой нового прицельно-навигационного комплекса СВП-24 «Гефест», с помощью этой системы обычная "чугунка" типа данной бомбы становится примерно как корректируемая авиабомба
        Аскет
        1. Водоплавающий Сегодня, 06:05
          Цитата: Аскет
          примерно как корректируемая авиабомба

          Примерно на русском это на авось. Наша школа! fellow
          Водоплавающий
  4. grm Сегодня, 06:29
    Ничего удивительного, так как судя по размеру авиабазы, мощности и количество ракет и цели - давно уже самолёты взлетать начали, как и не удивительно, что база работает. Удар был по определённым частям базы и её инфраструктуре. Более того сам Трамп заявил, что взлетно-посадочная полоса не была повреждена так как её очень легко восстановить.
    Было бы странно, если бы авиабаза не начала уже работу.
    grm
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