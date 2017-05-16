Обстрелянная США авиабаза Шайрат начала работу
Сирийский блогер Ваиль аль-Хуссейни выложил в интернет-пространство фотографии, сделанные на авиабазе Шайрат, ранее подвергнувшейся массированной ракетной атаке США.
На снимках запечатлена подготовка к боевому вылету сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 . Как можно заметить, машина снаряжена осколочно-фугасными авиабомбами ОФАБ-250-270, выпускаемыми в России.
По авиабазе Шайрат, расположенной в провинции Хомс, в ночь на 7 апреля был произведен ракетный удар военно-морского флота США: два эсминца выпустили по территории базы 58 крылатых ракет Tomahawk Block IV.
На снимках запечатлена подготовка к боевому вылету сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 . Как можно заметить, машина снаряжена осколочно-фугасными авиабомбами ОФАБ-250-270, выпускаемыми в России.
По авиабазе Шайрат, расположенной в провинции Хомс, в ночь на 7 апреля был произведен ракетный удар военно-морского флота США: два эсминца выпустили по территории базы 58 крылатых ракет Tomahawk Block IV.
Использованы фотографии: https://twitter.com/WaelHussaini/status/863882011399815168/photo/1
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