06:37 16 мая

Во Львове осужден студент за ленинские цитаты

Согласно информации Единого госреестра судебных решений Украины, Галицкий районный суд Львова 4 мая 2017 года признал уроженца Львова, студента 3-го курса Львовского национального университета им. Франко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436–1 УК Украины.

В соответствие с фабулой данного дела, студент в период с мая 2015 по апрель 2016 года, находясь дома и используя собственный портативный ноутбук с помощью аккаунта пользователя под псевдонимом в социальной сети Facebook умышленно, с целью доведения до широкого круга лиц коммунистической идеологии, осознавая, что указанная страница имеет открытый доступ и с ней может ознакомиться неограниченный круг пользователей социальной сети Facebook, осуществлял публикации, в том числе в сообществах социальной сети, в которых, содержится пропаганда элементов коммунистической идеологии, которая заключается в распространении тенденциозной информации, направленной на идеализацию и популяризацию коммунистической идеологии и в публичном использовании продукции, с символикой коммунистического режима, к которой относятся: публикации, посвященные В.И. Ленину, то есть лицу, занимавшему руководящую должность в высших органах власти в СССР, его философско-политические цитаты, а также общеизвестные коммунистические лозунги.

Во Львове осужден студент за ленинские цитаты



Лозунги в приговоре суда в реестре скрыты. Однако, как утверждают источники в прокуратуре, они были представлены цитатами: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», «План — закон, выполнение — долг, перевыполнение — честь!» и тому подобное.
Студент понес наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

Как утверждается в госреестре, уничтожению подлежат комсомольский и партийный билеты, учебник «Капитал» К. Маркс, георгиевская, желто-синяя и красная ленты, приглашения с надписью «Гость ХХІХ внеочередного сьезда ПСПУ» и многое другое.

Заметим, что пока на Украине уничтожают «Капитал» Карла Маркса, его изучение входит в программы курсов по экономики любого уважающего себя высшего учебного заведения Запада.

Эксперты Open Syllabus Project пришли к выводу , что "Манифест коммунистической партии", один из основных программных документов научного коммунизма, написанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, вошел в список книг, которые наиболее активно изучают в высших учебных заведениях США.



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Комментарии 19

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  1. nik-karata Сегодня, 04:22
    Заметим, что пока на Украине уничтожают «Капитал» Карла Маркса, его изучение входит в программы курсов по экономики любого уважающего себя высшего учебного заведения Запада.

    Вот вот, "Капитал"-то здесь причём??? Чокнулись прыгуны?! Может они его просто не читали, но в пионерском детстве говорили, что Ленин, Маркс и Энгельс - братья!!! laughing laughing
    nik-karata
    1. Михаил м Сегодня, 04:45

      А произведения Сталина куда делись из наших библиотек?
      Михаил м
      1. Баракуда Сегодня, 04:55
        Никуда не делись. В "загашниках" на всякий случай. winked Скоро может и вернут на прежнее место. Я спрашивал в нашей - все на месте. Как и коллекция "Наука и Жизнь "
        Баракуда
      2. Александр романов Сегодня, 06:02
        Цитата: Михаил м
        А произведения Сталина куда делись из наших библиотек?

        произведения не востребованы,никто их не хочет читать.Впрочем,как и те,кто спрашивает.почему их нет.
        Александр романов
      3. амурец Сегодня, 06:33
        Цитата: Михаил м
        А произведения Сталина куда делись из наших библиотек?

        Да, ни куда. Вот два электронных адреса на полные собрания сочинений.
        https://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/151711-i-v-
        stalin-polnoe-sobranie-sochinenij-v-18-tomax.html
        http://royallib.com/author/stalin_iosif.html
        По словам знакомого библиотекаря, спрашивают, но очень редко, в основном научные сотрудники-историки.
        амурец
    2. мордвин 3 Сегодня, 04:46
      Цитата: nik-karata
      Чокнулись прыгуны?

      Да, давно уже.
      Цитата: nik-karata
      но в пионерском детстве говорили, что Ленин, Маркс и Энгельс - братья!!!

      Портреты в школе рядышком висели. tongue Обзывали их Лысый, Бородатый, и Лохматый. laughing
      мордвин 3
    3. Зяблицев Сегодня, 06:08
      Так и хочется затянуть:"И Ленин, такой молодой и юный Октябрь впереди...!" laughing
      Зяблицев
      1. Александр романов Сегодня, 06:15
        Цитата: Зяблицев
        Так и хочется затянуть:"И Ленин, такой молодой и юный Октябрь впереди...

        Послушаи нормальную песню,отпустит
        Александр романов
  2. Spartanez300 Сегодня, 04:24
    Украина от возрождения нацизма в Германии уже практически ничем не отличается , не пойму куда смотрит весь мир .
    Spartanez300
    1. Uncle Lee Сегодня, 04:43
      Вчера пересмотрел фильм "Обыкновенный фашизм", на Украине много схожего, только фюрера колоритного нету ! am
      Uncle Lee
  3. Баракуда Сегодня, 04:36
    Львов одним словом..типа "культурная" столица хохлостана.. Красивый город, но видать мозгов у населения совсем не осталось. sad
    А "Капитал" Маркса как-то почитывал, чуть мозги на изнанку не вывернулись.
    Как еще на Коммунистический Китай в европейский суд не подали, может идею подать ? У самих мозгов же нет.
    Баракуда
    1. Александр романов Сегодня, 06:04
      Цитата: Баракуда
      А "Капитал" Маркса как-то почитывал

      Хренасе тебя торкнуло
      Александр романов
  4. Познающий Сегодня, 04:45
    На Ух-руине сконцентрирована вся ничтожность и ущербность не только украинского правосудия, но и псевдогосударства...Так Изюмский горрайонный суд Харьковской области осудил пенсионерку за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Согласно информации, размещенной в Едином государственном реестре судебных решений, женщина под ником «Брежнева» создала в соцсети «Вконтакте» группу «Украйна 3D», где размещала «информацию сепаратистского и антигосударственного характера». В группе якобы содержались призывы к образованию вместо Харьковской, Луганской и Донецкой областей одноименных народных республик и к их признанию в качестве независимых государственных образований.
    - клиника, иначе не скажешь.
    Познающий
  5. iliitchitch Сегодня, 04:50
    Чего -то со статьёй не то . "Как утверждается в госреестре , уничтожению подлежат комсомольский и партийный билеты , учебник "Капитал" К.Маркс , георгиевская , желто-синяя и красная ленты ". Во троллят-то . И римскими 29-й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ съезд пспу-ууушатало просто , прикольные пацаны , пять баллов за мелодию . laughing
    iliitchitch
  6. Ferdinant Сегодня, 04:51
    Это от полного отчаяния и потери каких либо переспектив .Еще нужно красный цвет запретить как идеологически чуждый.
    Ferdinant
  7. Аскет Сегодня, 04:52
    Коммунисты для фашистов всегда были первейшие враги...Когда нацики пришли к власти на Украине они первым делом запретили Компартию Украины.
    Возьмем классическое определение фашизма от Георгия Димитрова
    «Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм — это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов».

    Все эти признаки существуют на Украине:
    1.Открытый террор против идеологических противников в наличии
    2. Власть на Украине как мы видим, принадлежит представителям крупного финансового капитала.(олигархата и компрадорской буржуазии) Так же как и Гитлера его поддерживают мировые финансовые спекулянты
    3.Во внутренней и внешней политике культивируется ненависть к другим народам и шовинизм в самой неприкрытой форме
    4.Открытая террористическая расправа над рабочим классом и интеллигенцией...на Донбассе происходит открытый геноцид населения
    В итоге ситуация на Украине на 100% соответствует классической формулировке Димитрова. Это именно фашизм, причем в наиболее классической и чистой форме.
    Аскет
  8. нивасандер Сегодня, 05:27
    неверной дорогой идете товарищи
    нивасандер
  9. Смог Сегодня, 05:40
    А они "Капитал" Карла Маркса как уничтожать собрались? Методом сожжения на центральной площади Львова?
    Под кричалки - Кто не скачет , тот м о скаль? Где то это уже было. Правда в более.широких масштабах, но ничего, это только начало. Все еще у скаклов впереди.
    Смог
  10. rotmistr60 Сегодня, 05:47
    Есть поговорка - "Каждый сходит с ума по своему". На Украине сошли с ума по образу и подобию немецкого фашизма. И отвечать в итоге придется так, как ответили оставшиеся в живых и не успевшие сбежать в Аргентину и Сша фашисты.
    rotmistr60
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