Во Львове осужден студент за ленинские цитаты
Согласно информации Единого госреестра судебных решений Украины, Галицкий районный суд Львова 4 мая 2017 года признал уроженца Львова, студента 3-го курса Львовского национального университета им. Франко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436–1 УК Украины.
В соответствие с фабулой данного дела, студент в период с мая 2015 по апрель 2016 года, находясь дома и используя собственный портативный ноутбук с помощью аккаунта пользователя под псевдонимом в социальной сети Facebook умышленно, с целью доведения до широкого круга лиц коммунистической идеологии, осознавая, что указанная страница имеет открытый доступ и с ней может ознакомиться неограниченный круг пользователей социальной сети Facebook, осуществлял публикации, в том числе в сообществах социальной сети, в которых, содержится пропаганда элементов коммунистической идеологии, которая заключается в распространении тенденциозной информации, направленной на идеализацию и популяризацию коммунистической идеологии и в публичном использовании продукции, с символикой коммунистического режима, к которой относятся: публикации, посвященные В.И. Ленину, то есть лицу, занимавшему руководящую должность в высших органах власти в СССР, его философско-политические цитаты, а также общеизвестные коммунистические лозунги.
Лозунги в приговоре суда в реестре скрыты. Однако, как утверждают источники в прокуратуре, они были представлены цитатами: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», «План — закон, выполнение — долг, перевыполнение — честь!» и тому подобное.
Студент понес наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.
Как утверждается в госреестре, уничтожению подлежат комсомольский и партийный билеты, учебник «Капитал» К. Маркс, георгиевская, желто-синяя и красная ленты, приглашения с надписью «Гость ХХІХ внеочередного сьезда ПСПУ» и многое другое.
Заметим, что пока на Украине уничтожают «Капитал» Карла Маркса, его изучение входит в программы курсов по экономики любого уважающего себя высшего учебного заведения Запада.
Эксперты Open Syllabus Project пришли к выводу , что "Манифест коммунистической партии", один из основных программных документов научного коммунизма, написанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, вошел в список книг, которые наиболее активно изучают в высших учебных заведениях США.
В соответствие с фабулой данного дела, студент в период с мая 2015 по апрель 2016 года, находясь дома и используя собственный портативный ноутбук с помощью аккаунта пользователя под псевдонимом в социальной сети Facebook умышленно, с целью доведения до широкого круга лиц коммунистической идеологии, осознавая, что указанная страница имеет открытый доступ и с ней может ознакомиться неограниченный круг пользователей социальной сети Facebook, осуществлял публикации, в том числе в сообществах социальной сети, в которых, содержится пропаганда элементов коммунистической идеологии, которая заключается в распространении тенденциозной информации, направленной на идеализацию и популяризацию коммунистической идеологии и в публичном использовании продукции, с символикой коммунистического режима, к которой относятся: публикации, посвященные В.И. Ленину, то есть лицу, занимавшему руководящую должность в высших органах власти в СССР, его философско-политические цитаты, а также общеизвестные коммунистические лозунги.
Лозунги в приговоре суда в реестре скрыты. Однако, как утверждают источники в прокуратуре, они были представлены цитатами: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», «План — закон, выполнение — долг, перевыполнение — честь!» и тому подобное.
Студент понес наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.
Как утверждается в госреестре, уничтожению подлежат комсомольский и партийный билеты, учебник «Капитал» К. Маркс, георгиевская, желто-синяя и красная ленты, приглашения с надписью «Гость ХХІХ внеочередного сьезда ПСПУ» и многое другое.
Заметим, что пока на Украине уничтожают «Капитал» Карла Маркса, его изучение входит в программы курсов по экономики любого уважающего себя высшего учебного заведения Запада.
Эксперты Open Syllabus Project пришли к выводу , что "Манифест коммунистической партии", один из основных программных документов научного коммунизма, написанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, вошел в список книг, которые наиболее активно изучают в высших учебных заведениях США.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти