Спецпредставитель ОБСЕ назвал минувшие выходные в Донбассе одними из самых смертоносных

Прошедшие выходные дни стали для гражданского населения вдоль линии соприкосновения одними из самых смертоносных за очень долгое время. То, что произошло, абсолютно недопустимо. Невинные люди пали жертвами применения тяжёлой артиллерии, которая должна была быть давно выведена.

Накануне в Минске были проведены заседания подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. В ходе выступления спецпредставитель ООН Мартин Сайдик заявил, что минувшие выходные вдоль линии соприкосновения стороны были одними из «самых смертоносных» за последнее время. Выразив соболезнования родным и близким погибших, Сайдик сказал (цитата РИА Новости Ранее официальный представитель ДНР полковник Эдуард Басурин заявил о том, что подвергшийся на днях обстрел Авдеевки – провокация украинских радикалов и сотрудников спецслужб, которая должна была привести к новым обвинениям в адрес Донецка и Луганска со стороны международного сообщества.По сути, всё оказалось именно так, и именно вооружённые силы народных республик сегодня обвиняются в эскалации конфликта, хотя народным республикам такая эскалация наименее всего выгодна. Обстрел Авдеевки в качестве ещё и пропагандистской акции использовал Порошенко, в очередной раз призвавший к продлению и ужесточению антироссийских санкций перед саммитом G7.