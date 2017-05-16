Американские «бегуны» лишились невидимости благодаря РЛС «Воронеж»
Как сообщает интернет-газета « Известия », американские гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА), несмотря на достигаемую ими скорость 5–6 км/с, будут неспособны уйти от слежения российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Указанная эффективность СПРН достигнута за счет модернизации новейших РЛС типа «Воронеж» , которые стали способны обнаруживать и отслеживать ГЗЛА в течение всего полета.
ГЗЛА (так называемые «бегуны») были призваны обходить российскую СПРН, находясь в ходе полета в «мертвой зоне» её обзора. На текущий момент минобороны США осуществляет разработку нескольких ГЗЛА в рамках реализации проекта Falcon. В высокой степени готовности находится аппарат AHW —Advanced Hypersonic Weapon. В 2015–2016 годах он провел несколько испытательных полетов, развив скорость 5–6 км/с.
- объясняет главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.
Новейшие российские станции «Воронеж» работают в сантиметровом и дециметровом диапазонах волн (длина волны — от сантиметра до метра), контролируя воздушное и космическое пространство на расстоянии более 4 тыс. км. Как утверждают в ВКС РФ, благодаря им было принято на сопровождение более 250 различных объектов.
- пояснил заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ» Дмитрий Ступин.
«Воронеж» представляет собой сравнительно небольшое сооружение. К примеру, самые последние из советских станций СПРН типа « Дарьял » состоят из двух циклопических бетонных сооружений высотой более 60 и 100 м. «Воронеж» же включает в себя ажурное антенное полотно-парус, облицованное легким сайдингом, и несколько морских контейнеров с аппаратурой. В связи с этим монтирование РЛС осуществляется в течение 1,5 лет. Расчет составляет 15 чел. («Дарьял» — 80). Стоит «Воронеж» около 1,5 млрд руб.
В настоящее время РЛС типа «Воронеж» развернуты по периметру страны. РЛС в Иркутской области следит за воздушным и космическим пространством от Китая до западного побережья США. В Калининградской области — просматривает сектор от Великобритании до Восточного побережья Америки. В Краснодарском крае — отслеживает пуски ракет от Средиземного моря до Индийского океана. В стадии завершения госиспытаний находятся новые РЛС в Красноярском крае и Оренбургской области, начаты госиспытания РЛС в Алтайском крае, стартовала постройка новой станции в Заполярье под Мурманском. Последние прикроют Юго-Восточное направление и Арктическую зону от возможного ракетного удара.
Указанная эффективность СПРН достигнута за счет модернизации новейших РЛС типа «Воронеж» , которые стали способны обнаруживать и отслеживать ГЗЛА в течение всего полета.
ГЗЛА (так называемые «бегуны») были призваны обходить российскую СПРН, находясь в ходе полета в «мертвой зоне» её обзора. На текущий момент минобороны США осуществляет разработку нескольких ГЗЛА в рамках реализации проекта Falcon. В высокой степени готовности находится аппарат AHW —Advanced Hypersonic Weapon. В 2015–2016 годах он провел несколько испытательных полетов, развив скорость 5–6 км/с.
ГЗЛА
Принцип работы американских «бегунов» очень прост. Ракета-носитель выводит ГЗЛА за пределы земной атмосферы и, придав ускорение, «отпускает» его. Дальше аппарат скользит над атмосферой Земли в нескольких километрах от линии Кармана [высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом]. ГЗЛА летит строго по прямой и не маневрирует. За это их и прозвали «бегунами». А уже над целью аппарат переходит в отвесное пикирование. Такая траектория выбрана не случайно. С Земли «бегуна» не видят радары СПРН. Они рассчитаны на обнаружение межконтинентальных баллистических ракет, которые идут гораздо выше. А космические средства не обнаруживают ГЗЛА, так как он замаскирован земной атмосферой.
- объясняет главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.
Новейшие российские станции «Воронеж» работают в сантиметровом и дециметровом диапазонах волн (длина волны — от сантиметра до метра), контролируя воздушное и космическое пространство на расстоянии более 4 тыс. км. Как утверждают в ВКС РФ, благодаря им было принято на сопровождение более 250 различных объектов.
РЛС "Воронеж"
Наши РЛС «Воронеж» действительно способны «видеть» любые перспективные средства воздушно-космического нападения на очень большом расстоянии. Что касается вызовов завтрашнего дня, то в наши станции заложен очень серьезный модернизационный потенциал. РЛС ряда «Воронеж» могут модернизироваться как с точки зрения своих энергетических возможностей, так и в плане информационных задач. При этом у них есть возможность и наращивания антенного «поля», и увеличения мощности передающих систем, и повышения точности и разрешающей способности по измеряемым параметрам. Наконец, есть и программно-алгоритмические решения. Всё это позволит обеспечить параметры, необходимые для успешного решения задач воздушно-космической обороны.
- пояснил заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ» Дмитрий Ступин.
«Воронеж» представляет собой сравнительно небольшое сооружение. К примеру, самые последние из советских станций СПРН типа « Дарьял » состоят из двух циклопических бетонных сооружений высотой более 60 и 100 м. «Воронеж» же включает в себя ажурное антенное полотно-парус, облицованное легким сайдингом, и несколько морских контейнеров с аппаратурой. В связи с этим монтирование РЛС осуществляется в течение 1,5 лет. Расчет составляет 15 чел. («Дарьял» — 80). Стоит «Воронеж» около 1,5 млрд руб.
РЛС "Дарьял"
В настоящее время РЛС типа «Воронеж» развернуты по периметру страны. РЛС в Иркутской области следит за воздушным и космическим пространством от Китая до западного побережья США. В Калининградской области — просматривает сектор от Великобритании до Восточного побережья Америки. В Краснодарском крае — отслеживает пуски ракет от Средиземного моря до Индийского океана. В стадии завершения госиспытаний находятся новые РЛС в Красноярском крае и Оренбургской области, начаты госиспытания РЛС в Алтайском крае, стартовала постройка новой станции в Заполярье под Мурманском. Последние прикроют Юго-Восточное направление и Арктическую зону от возможного ракетного удара.
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