10:00 16 мая

Американские «бегуны» лишились невидимости благодаря РЛС «Воронеж»

Как сообщает интернет-газета « Известия », американские гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА), несмотря на достигаемую ими скорость 5–6 км/с, будут неспособны уйти от слежения российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Указанная эффективность СПРН достигнута за счет модернизации новейших РЛС типа «Воронеж» , которые стали способны обнаруживать и отслеживать ГЗЛА в течение всего полета.

ГЗЛА (так называемые «бегуны») были призваны обходить российскую СПРН, находясь в ходе полета в «мертвой зоне» её обзора. На текущий момент минобороны США осуществляет разработку нескольких ГЗЛА в рамках реализации проекта Falcon. В высокой степени готовности находится аппарат AHW —Advanced Hypersonic Weapon. В 2015–2016 годах он провел несколько испытательных полетов, развив скорость 5–6 км/с.



ГЗЛА


Принцип работы американских «бегунов» очень прост. Ракета-носитель выводит ГЗЛА за пределы земной атмосферы и, придав ускорение, «отпускает» его. Дальше аппарат скользит над атмосферой Земли в нескольких километрах от линии Кармана [высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом]. ГЗЛА летит строго по прямой и не маневрирует. За это их и прозвали «бегунами». А уже над целью аппарат переходит в отвесное пикирование. Такая траектория выбрана не случайно. С Земли «бегуна» не видят радары СПРН. Они рассчитаны на обнаружение межконтинентальных баллистических ракет, которые идут гораздо выше. А космические средства не обнаруживают ГЗЛА, так как он замаскирован земной атмосферой.

- объясняет главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Новейшие российские станции «Воронеж» работают в сантиметровом и дециметровом диапазонах волн (длина волны — от сантиметра до метра), контролируя воздушное и космическое пространство на расстоянии более 4 тыс. км. Как утверждают в ВКС РФ, благодаря им было принято на сопровождение более 250 различных объектов.

Американские «бегуны» лишились невидимости благодаря РЛС «Воронеж»

РЛС "Воронеж"


Наши РЛС «Воронеж» действительно способны «видеть» любые перспективные средства воздушно-космического нападения на очень большом расстоянии. Что касается вызовов завтрашнего дня, то в наши станции заложен очень серьезный модернизационный потенциал. РЛС ряда «Воронеж» могут модернизироваться как с точки зрения своих энергетических возможностей, так и в плане информационных задач. При этом у них есть возможность и наращивания антенного «поля», и увеличения мощности передающих систем, и повышения точности и разрешающей способности по измеряемым параметрам. Наконец, есть и программно-алгоритмические решения. Всё это позволит обеспечить параметры, необходимые для успешного решения задач воздушно-космической обороны.

- пояснил заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ» Дмитрий Ступин.

«Воронеж» представляет собой сравнительно небольшое сооружение. К примеру, самые последние из советских станций СПРН типа « Дарьял » состоят из двух циклопических бетонных сооружений высотой более 60 и 100 м. «Воронеж» же включает в себя ажурное антенное полотно-парус, облицованное легким сайдингом, и несколько морских контейнеров с аппаратурой. В связи с этим монтирование РЛС осуществляется в течение 1,5 лет. Расчет составляет 15 чел. («Дарьял» — 80). Стоит «Воронеж» около 1,5 млрд руб.


РЛС "Дарьял"


В настоящее время РЛС типа «Воронеж» развернуты по периметру страны. РЛС в Иркутской области следит за воздушным и космическим пространством от Китая до западного побережья США. В Калининградской области — просматривает сектор от Великобритании до Восточного побережья Америки. В Краснодарском крае — отслеживает пуски ракет от Средиземного моря до Индийского океана. В стадии завершения госиспытаний находятся новые РЛС в Красноярском крае и Оренбургской области, начаты госиспытания РЛС в Алтайском крае, стартовала постройка новой станции в Заполярье под Мурманском. Последние прикроют Юго-Восточное направление и Арктическую зону от возможного ракетного удара.


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Комментарии 13

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  1. bouncyhunter Сегодня, 07:10
    Как сообщает интернет-газета « Известия », американские гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА), несмотря на достигаемую ими скорость 5–6 км/с, будут неспособны уйти от слежения российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

    Это вовсе не остановит их разработку , наоборот - финансирование увеличат . Вот раздолье матрасным любителям двуручной пилы ! good lol
    bouncyhunter
    1. avg-mgn Сегодня, 07:19
      Так Вы предлагаете сдаться или продолжить работы?
      avg-mgn
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:22
        Цитата: avg-mgn
        Так Вы предлагаете сдаться или продолжить работы?

        Это уж пусть матрасы сами решают .
        bouncyhunter
      2. Феликс Сегодня, 07:29
        Цитата: avg-mgn
        Так Вы предлагаете сдаться или продолжить работы?

        Я предлагаю не препятствовать пингвинам тратить как можно больше денег.
        Феликс
  2. Горный стрелок Сегодня, 07:14
    На хитрую ж... Найдётся угугу с винтом. wassat Как всегда, Россия "выдала" асимметричный ответ. Который оказался ГОРАЗДО дешевле и вполне действенным.
    Горный стрелок
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:42
      ГОРАЗДО дешевле и вполне действенным.

      Вы абсолютно правы. Американцы любыми способами пытаются втянуть Россию в новую гонку надеясь на истощение нашей экономики. А мы им серьезный ответ при меньших затратах.
      rotmistr60
      1. Удав КАА Сегодня, 07:57
        Цитата: rotmistr60
        Американцы любыми способами пытаются втянуть Россию в новую гонку

        Слава Господу РЛС-поле над страной мы закрыли. Теперь осталось ЗРС с-500 поскорее до ума довести, а для С-400 побольше 40Н6Е наклепать, чтобы амам поплохело от перспективы с БГУ. yes
        Удав КАА
        1. pastooh37 Сегодня, 08:24
          Ну не надо быстрей- быстрей, побольше- помощней: медленно спустимся в долину ....
          pastooh37
  3. pafegosoff Сегодня, 08:24
    Который раз говорю, что снос наших станций в бывших союзных республиках, привел к созданию совершенно новых станций, работающих на новых принципах и элементной базе. Стоимость и время создания в разы меньше. Эксплуатация - дешевле и эффективнее. А были бы старые, всегда нашлись бы противники строительства новых. Это как с санкциями...
    pafegosoff
  4. Alexandr2637 Сегодня, 09:05
    Видеть - то видим. Осталось средства защиты разработать.
    Alexandr2637
  5. Оператор Сегодня, 09:50
    Линия Кармана (граница воздушной атмосферы Земли) расположена на высоте 100 км. Для объектов, летящих на этой высоте, величина радиогоризонта составляет 1500 км.

    Статья - очередная туфта от главного редактора Militaryrussia Дмитрия Корнева.
    Оператор
    1. А1845 Сегодня, 10:00
      Цитата: Оператор
      Статья - очередная туфта

      а вот это - вообще шедевр
      А космические средства не обнаруживают ГЗЛА, так как он замаскирован земной атмосферой.
      А1845
  6. voyaka uh Сегодня, 09:56
    "А космические средства не обнаруживают ГЗЛА, так как он замаскирован земной атмосферой"///

    Это как? belay
    А как же космические средства обнаруживают маленькие объекты на поверхности
    Земли? Они, что , не "замаскированы" атмосферой?
    Кроме того, как было написано, "бегуны" летят в стратосфере, над атмосферой...
    voyaka uh
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