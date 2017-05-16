Американские «бегуны» лишились невидимости благодаря РЛС «Воронеж»

ГЗЛА

Принцип работы американских «бегунов» очень прост. Ракета-носитель выводит ГЗЛА за пределы земной атмосферы и, придав ускорение, «отпускает» его. Дальше аппарат скользит над атмосферой Земли в нескольких километрах от линии Кармана [высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом]. ГЗЛА летит строго по прямой и не маневрирует. За это их и прозвали «бегунами». А уже над целью аппарат переходит в отвесное пикирование. Такая траектория выбрана не случайно. С Земли «бегуна» не видят радары СПРН. Они рассчитаны на обнаружение межконтинентальных баллистических ракет, которые идут гораздо выше. А космические средства не обнаруживают ГЗЛА, так как он замаскирован земной атмосферой.

РЛС "Воронеж"

Наши РЛС «Воронеж» действительно способны «видеть» любые перспективные средства воздушно-космического нападения на очень большом расстоянии. Что касается вызовов завтрашнего дня, то в наши станции заложен очень серьезный модернизационный потенциал. РЛС ряда «Воронеж» могут модернизироваться как с точки зрения своих энергетических возможностей, так и в плане информационных задач. При этом у них есть возможность и наращивания антенного «поля», и увеличения мощности передающих систем, и повышения точности и разрешающей способности по измеряемым параметрам. Наконец, есть и программно-алгоритмические решения. Всё это позволит обеспечить параметры, необходимые для успешного решения задач воздушно-космической обороны.

РЛС "Дарьял"