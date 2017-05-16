09:57 16 мая

Национальная разведка США: русские приберут к рукам космос

Директор Национальной разведки США убеждён: русские на пару с китайцами вознамерились разработать новые виды боевой техники и оружия и противодействовать космическому господству США.


Фото: kremlin.ru


В журнале «The National Interest» Дэйв Маджумдар приводит сообщение Нацразведки США: Россия и Китай активно разрабатывают «новое вооружение» и рассматривают «возможности» для противостояния «американскому господству в космосе». Москва и Пекин и вправду рассматривают вопросы разработки такого оружия, с помощью которого можно было бы «атаковать американские спутники и другие космические объекты на орбите».


«По нашей оценке, Россия и Китай считают необходимым уравновесить любые военные преимущества США, полученные путём военных, гражданских или коммерческих космических систем, и всё чаще рассматривают атаки на спутниковые системы как часть будущей оборонной доктрины», — сказал конгрессменам Дэниел Коутс (Daniel Coats), директор Национальной разведки. По его словам, оба государства «будут продолжать использовать полный спектр противоспутникового (ASAT) оружия в качестве средства, позволяющего снизить военную эффективность США».

По мнению мистера Коутса, Россия и Китай «по-прежнему привержены» стратегии развития соответствующего потенциала. Они способны «бросить вызов» предполагаемым противникам в космосе, особенно Соединённым Штатам. Одновременно русские и китайцы декларируют публично идеи «невмешательства» в космос и возражают против размещения в космосе вооружений.

Большая часть атак на американские космические объекты, вероятно, будет некинетической. Нападающие сконцентрируются на электронных атаках и кибервойне, считает главный разведчик. Он указывает на возможное создание помех для спутников связи (SATCOM) и глобальным навигационным спутниковым системам (GNSS), в том числе GPS. Радиоэлектронная борьба и кибератаки, скорее всего, будут изыскивать изощрённые методы для разрушения информационных сетей. Китайские исследователи обсуждают методы создания надёжных помех, а русские намерены к 2020 году модернизировать свои вооружённые силы и обеспечить их новым поколением средств РЭБ. Однако в тех случаях, когда электронная война и кибероружие не достигнут желаемых целей, русские и китайцы «будут готовы использовать кинетическую силу для физического уничтожения американских космических объектов». «Кой-какое новое русское и китайское оружие ASAT, включая разрушающие системы, вероятно, будет разработано в ближайшие несколько лет», — считает Коутс. Китай тоже находится у порога развёртывания противоспутникового оружия.

Обе великие державы, указывается далее в материале, работают над созданием «оружия направленной энергии» для противодействия американским спутникам: «Обе страны продвигают технологии направленного энергетического оружия с целью размещения систем ASAT, которые могут ослепить или повредить чувствительные космические оптические датчики. Россия разрабатывает воздушное лазерное оружие для использования против американских спутников».

Кроме того, отметил директор Национальной разведки, обе страны конструируют спутники, которые в перспективе смогут нарушать работу других космических объектов, а при необходимости пойти на столкновение с орбитальными аппаратами противника и таким образом их уничтожать.

Вывод: со временем Пентагону придётся инвестировать больше средств — с тем, чтобы США могли сохранить своё превосходство в космосе.

Обозревал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 38

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  1. BATUHAN Сегодня, 07:27
    Вывод: со временем Пентагону придётся инвестировать больше средств — с тем, чтобы США могли сохранить своё превосходство в космосе.

    Превосходство над кем? Над мышами?
    Олег видимо молится на США ежели такие выводы делает. Страна не имеющая возможность отправить на околоземную орбиту своих астронавтов конечно превосходит страны такую услугу ей оказывающую. lol
    Вот они каааак соберутся силами, да кааак построят все необходимое, да кааак снимут об этом фильмУ, да кааак расскажут о своем превосходстве всему миру. А Олег поможет в этой нелегкой миссии превосходства.
    BATUHAN
    1. vorobey Сегодня, 07:30
      Цитата: BATUHAN
      Вывод: со временем Пентагону придётся инвестировать больше средств — с тем, чтобы США могли сохранить своё превосходство в космосе.

      Превосходство над кем? Над мышами?


      над космическим мусором.
      vorobey
      1. Чёрный Сегодня, 07:40
        Главное что бы Чубайса приватизатором космоса не назначили laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 08:12
          А чего они про это запели ? , в космосе не должно быть вооружений , а Чубайса туда назначить самое то.
          cniza
        2. kepmor Сегодня, 08:30
          Чёрный, опоздали батенька..."смотрящим" по космосу поставили звездочета Рогозина... после Восточного у него опыта "хоть отбавляй"...а янки могут спать спокойно... наши союзы по-прежнему будут обслуживать их в роли "ара-такси"...а мы по-прежнему будем ссаться от восторга,что продаем им свои РД-180 и доказывать самим себе, что Илон Маск тупица и проходимец...
          протоны валятся через одного... ангара "замерзала" в небытие... все хорошо прекрасная маркиза...все хорошо....
          kepmor
          1. Вас Влад Сегодня, 09:29
            Цитата: kepmor
            Чёрный, опоздали батенька..."смотрящим" по космосу поставили звездочета Рогозина... после Восточного у него опыта "хоть отбавляй"...а янки могут спать спокойно... наши союзы по-прежнему будут обслуживать их в роли "ара-такси"...а мы по-прежнему будем ссаться от восторга,что продаем им свои РД-180 и доказывать самим себе, что Илон Маск тупица и проходимец...

            А вы нам что хотите доказать?Вы всё время льёте грязь на Россию!Наши успехи вы не видите!Громкие, настоящие победы вы принижая, обесцениваете!У вас комплекс неполноценности? negative
            Вас Влад
        3. viktor. Сегодня, 08:44
          Цитата: Чёрный
          Главное что бы Чубайса приватизатором космоса не назначили laughing

          Этого они больше всего боятся , нанаЧубик всё к рукам своим ЗАГРЕбущим пребирёт. laughing
          viktor.
      2. НасРать Сегодня, 08:59
        Цитата: vorobey

        над космическим мусором.


        Мусора много, человек в космосе секунду, а загадил прилично..
        пластиковая крошка столкнулась с панелью МКС:
        НасРать
    2. LostCoast Сегодня, 07:34
      Учитывая фраескую психологию США нужно все их наезды и заявления читать на оборот.Это значит если они орут про нарушение нам дрсмд - значит нарушают сами и т.д.
      LostCoast
    3. krops777 Сегодня, 07:38
      русские на пару с китайцами вознамерились разработать новые виды боевой техники и оружия и противодействовать космическому господству США.


      Это он сильно задвинул, при таком раскладе конгресс денег не даст, надо было, "космическому господству США" заменить "на космическому унизительному отставанию США". laughing
      krops777
    4. BlackMokona Сегодня, 08:03
      На текущий момент 2017 года, США 10 пусков, Россия 2 пуска.
      BlackMokona
    5. R.U.R. Сегодня, 08:16
      Количество спутниковна орбите у них больше
      R.U.R.
      1. BlackMokona Сегодня, 08:23
        Намного больше и давно
        BlackMokona
        1. хрыч Сегодня, 09:46
          Цитата: R.U.R.
          Количество спутниковна орбите у них больше

          Количество не переходит в качество. У них иная доктрина им требуется следить за всеми, как жандарму. Нам совсем не надо следить за Южной Америкой, Австралией, большей части Африки. А им надо, также бедолагам, в отличии от нас надо следить за РФ, а эта сарделька растянулась на треть земного шара если не больше laughing Также у них много телекоммуникационных спутников частных, типа медиакорпораций и пр., того же ТВ, у нас таких на порядок меньше.
          Цитата: BlackMokona
          Намного больше и давно

          Слово давно в космосе не катит, срок службы ограничен считанными годами, группировку постоянно надо обновлять, тем более спутники-шпионы ибо они на низкой орбите и живут крайне мало.
          хрыч
  2. bouncyhunter Сегодня, 07:28
    русские на пару с китайцами вознамерились разработать новые виды боевой техники и оружия и противодействовать космическому господству США.

    О как ! Я что-то пропустил ? recourse
    bouncyhunter
    1. активатор Сегодня, 07:52
      Цитата: bouncyhunter
      О как ! Я что-то пропустил ?

      Ну так ты выходи из леса ,а то партизанишь там до сих пор ,война кончилась ,немцев уже давно ушли. laughing Приветствую Паш ! hi
      активатор
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:59
        Коля , приветствую ! hi Нетушки , я только иногда из леса выхожу - за прессой и дрожжами . wink В лесу спокойнее . Ни тебе милиции с дубинками и свистульками , ни маргинального элемента . Опять же - свежий воздух и хорошая экология . lol
        bouncyhunter
  3. Баракуда Сегодня, 07:33
    Россия -Китай снова братья на век ? на 21-ый . А с Индией как ? Там более конкретные арии обитают. wink А хитрожепое азиатское-восточное коварство никто не отменял ?
    Баракуда
    1. 31rus4 Сегодня, 07:41
      Уважаемые,а зачем нам Китай,у нас с времен СССР столько разработано,кое-что и испытано
      31rus4
      1. Баракуда Сегодня, 07:43
        Уже на Китайских-Тайваньских микросхемах. Хоть и разработанно у нас. sad
        Баракуда
    2. R.U.R. Сегодня, 08:26
      А хитрожепое азиатское-восточное коварство никто не отменял

      Это вы верно заметили, уважаемая барракуда, к середине века в Китае 1,4 миллиарда населения , в Индии 1,6 миллиарда. Все у них уже сейчас загажено и отравлено : вода, воздух итд. Попрет ведь на север эта чудовищная масса, в Сибирь даже, где сосредоточены огромные ресурсы, включая воду, которая становится в Азии главным ресурсом необходимым для жизни
      R.U.R.
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:35
    противодействовать космическому господству США.

    Ну это как положено - если "господство" то во всем. А уж в космосе где без российских двигателей и доставки своих астронавтов с помощью российских носителей обойтись не могут. то в первую очередь.
    rotmistr60
    1. grm Сегодня, 08:05
      Цитата: rotmistr60
      А уж в космосе где без российских двигателей и доставки своих астронавтов с помощью российских носителей обойтись не могут.


      Пока да, а в 2019 году судя по всему уже смогут.
      grm
      1. cniza Сегодня, 08:13
        А господство когда ?
        cniza
        1. сорок восьмой Сегодня, 09:56
          Вероятно не "когда", а "где". И судя по всему, на Марсе, Сатурне, Юпитере, Плутоне и гелиопаузе
          сорок восьмой
      2. R.U.R. Сегодня, 08:54
        У них и производственная документация на российские двигатели есть - "спасибо" тов. Б. Ельцину, передал технологию "друзьям"
        R.U.R.
        1. BlackMokona Сегодня, 08:58
          Таки самая мощная эксплуатируется РН в мире, Дэльта-Хэви летает на американских движках, Фалькон-9 тоже на американских движках.
          BlackMokona
  5. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:46
    "Вывод: со временем Пентагону придётся инвестировать больше средств — с тем, чтобы США могли сохранить своё превосходство в космосе". Дэнгы, дэнги давай!
    Лёня Пантелеев
  6. Шукшин Сегодня, 08:16
    Американское превосходство в космосе получено на украденных разработках советских ученых. Американский беспилотник который годами болтается на орбите, разработан в СССР.
    И совместную космическую программу по МКС нужно сворачивать, в которой Американцам на блюдечке, выложили наработки советской космонавтики.
    Шукшин
    1. BlackMokona Сегодня, 08:19
      Если он разработан в СССР почему у нас такого нет?
      BlackMokona
  7. -ш- Сегодня, 08:21
    а оно есть, это господство?
    -ш-
  8. donavi49 Сегодня, 08:26
    Ну, пока динамика все решает.

    "Мошенник и сказочник" Маск - запустил самый тяжелый спутник 6,5 тонн Инмарсат-5Ф4, причем три предыдущих Инмарсат5 (Ф1-3) летели на протонах... Это 5 ракета Фалкон с начала года, а через 2 недели летит уже 6, при плане до конца год 22 ракеты от Маска.

    Протон же откладывается на Лето - вон уже статья вышла. Справят год без полетов и тогда полетят.

    Итог, с 35 запусков в год в 2014 и первом месте с огромным отрывом, в прошлом году было 19 запусков и 3 место, в этом вообще все плохо, планируют 10-12, то есть, если ЕКА выполнит свой план в 14 = то 4 место.
    donavi49
    1. BlackMokona Сегодня, 08:29
      1.6086 кг весил спутник, пуск на ГПО.
      2.Это шестая ракета Фалькон-9 с начала года.
      BlackMokona
      1. donavi49 Сегодня, 08:50
        14 января - Иридиум
        19 февраля - ЦРС
        16 марта - Ехо
        30 марта - сес10
        1 мая - нрол
        сегодня - Инмарсат5Ф4

        Да - 6. Ну, это ничего не меняет, в начале июня летит следующий Фалкон.
        donavi49
  9. venik Сегодня, 08:43
    Самое главное в статье этого "пакистаноамериканца" - это Вывод!!! : "со временем Пентагону придётся инвестировать БОЛЬШЕ средств — с тем, чтобы США могли сохранить своё превосходство в космосе."!!!! Как говорится: "суду ВСЕ ясно!"
    venik
  10. sychiov Сегодня, 09:12
    Национальная разведка США: русские приберут к рукам космос


    Вроде в НАСА астронавты а не космонавты, надо было заявить что русские приберут к рукам весь астрал.. laughing
    sychiov
  11. Geisenberg Сегодня, 09:23
    Плачь Ярославны ...
    Geisenberg
    1. R.U.R. Сегодня, 09:35
      Хорошо смеется тот, кто смеется последним
      R.U.R.
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