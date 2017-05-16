Национальная разведка США: русские приберут к рукам космос
Директор Национальной разведки США убеждён: русские на пару с китайцами вознамерились разработать новые виды боевой техники и оружия и противодействовать космическому господству США.
В журнале «The National Interest» Дэйв Маджумдар приводит сообщение Нацразведки США: Россия и Китай активно разрабатывают «новое вооружение» и рассматривают «возможности» для противостояния «американскому господству в космосе». Москва и Пекин и вправду рассматривают вопросы разработки такого оружия, с помощью которого можно было бы «атаковать американские спутники и другие космические объекты на орбите».
«По нашей оценке, Россия и Китай считают необходимым уравновесить любые военные преимущества США, полученные путём военных, гражданских или коммерческих космических систем, и всё чаще рассматривают атаки на спутниковые системы как часть будущей оборонной доктрины», — сказал конгрессменам Дэниел Коутс (Daniel Coats), директор Национальной разведки. По его словам, оба государства «будут продолжать использовать полный спектр противоспутникового (ASAT) оружия в качестве средства, позволяющего снизить военную эффективность США».
По мнению мистера Коутса, Россия и Китай «по-прежнему привержены» стратегии развития соответствующего потенциала. Они способны «бросить вызов» предполагаемым противникам в космосе, особенно Соединённым Штатам. Одновременно русские и китайцы декларируют публично идеи «невмешательства» в космос и возражают против размещения в космосе вооружений.
Большая часть атак на американские космические объекты, вероятно, будет некинетической. Нападающие сконцентрируются на электронных атаках и кибервойне, считает главный разведчик. Он указывает на возможное создание помех для спутников связи (SATCOM) и глобальным навигационным спутниковым системам (GNSS), в том числе GPS. Радиоэлектронная борьба и кибератаки, скорее всего, будут изыскивать изощрённые методы для разрушения информационных сетей. Китайские исследователи обсуждают методы создания надёжных помех, а русские намерены к 2020 году модернизировать свои вооружённые силы и обеспечить их новым поколением средств РЭБ. Однако в тех случаях, когда электронная война и кибероружие не достигнут желаемых целей, русские и китайцы «будут готовы использовать кинетическую силу для физического уничтожения американских космических объектов». «Кой-какое новое русское и китайское оружие ASAT, включая разрушающие системы, вероятно, будет разработано в ближайшие несколько лет», — считает Коутс. Китай тоже находится у порога развёртывания противоспутникового оружия.
Обе великие державы, указывается далее в материале, работают над созданием «оружия направленной энергии» для противодействия американским спутникам: «Обе страны продвигают технологии направленного энергетического оружия с целью размещения систем ASAT, которые могут ослепить или повредить чувствительные космические оптические датчики. Россия разрабатывает воздушное лазерное оружие для использования против американских спутников».
Кроме того, отметил директор Национальной разведки, обе страны конструируют спутники, которые в перспективе смогут нарушать работу других космических объектов, а при необходимости пойти на столкновение с орбитальными аппаратами противника и таким образом их уничтожать.
Вывод: со временем Пентагону придётся инвестировать больше средств — с тем, чтобы США могли сохранить своё превосходство в космосе.
Фото: kremlin.ru
В журнале «The National Interest» Дэйв Маджумдар приводит сообщение Нацразведки США: Россия и Китай активно разрабатывают «новое вооружение» и рассматривают «возможности» для противостояния «американскому господству в космосе». Москва и Пекин и вправду рассматривают вопросы разработки такого оружия, с помощью которого можно было бы «атаковать американские спутники и другие космические объекты на орбите».
«По нашей оценке, Россия и Китай считают необходимым уравновесить любые военные преимущества США, полученные путём военных, гражданских или коммерческих космических систем, и всё чаще рассматривают атаки на спутниковые системы как часть будущей оборонной доктрины», — сказал конгрессменам Дэниел Коутс (Daniel Coats), директор Национальной разведки. По его словам, оба государства «будут продолжать использовать полный спектр противоспутникового (ASAT) оружия в качестве средства, позволяющего снизить военную эффективность США».
По мнению мистера Коутса, Россия и Китай «по-прежнему привержены» стратегии развития соответствующего потенциала. Они способны «бросить вызов» предполагаемым противникам в космосе, особенно Соединённым Штатам. Одновременно русские и китайцы декларируют публично идеи «невмешательства» в космос и возражают против размещения в космосе вооружений.
Большая часть атак на американские космические объекты, вероятно, будет некинетической. Нападающие сконцентрируются на электронных атаках и кибервойне, считает главный разведчик. Он указывает на возможное создание помех для спутников связи (SATCOM) и глобальным навигационным спутниковым системам (GNSS), в том числе GPS. Радиоэлектронная борьба и кибератаки, скорее всего, будут изыскивать изощрённые методы для разрушения информационных сетей. Китайские исследователи обсуждают методы создания надёжных помех, а русские намерены к 2020 году модернизировать свои вооружённые силы и обеспечить их новым поколением средств РЭБ. Однако в тех случаях, когда электронная война и кибероружие не достигнут желаемых целей, русские и китайцы «будут готовы использовать кинетическую силу для физического уничтожения американских космических объектов». «Кой-какое новое русское и китайское оружие ASAT, включая разрушающие системы, вероятно, будет разработано в ближайшие несколько лет», — считает Коутс. Китай тоже находится у порога развёртывания противоспутникового оружия.
Обе великие державы, указывается далее в материале, работают над созданием «оружия направленной энергии» для противодействия американским спутникам: «Обе страны продвигают технологии направленного энергетического оружия с целью размещения систем ASAT, которые могут ослепить или повредить чувствительные космические оптические датчики. Россия разрабатывает воздушное лазерное оружие для использования против американских спутников».
Кроме того, отметил директор Национальной разведки, обе страны конструируют спутники, которые в перспективе смогут нарушать работу других космических объектов, а при необходимости пойти на столкновение с орбитальными аппаратами противника и таким образом их уничтожать.
Вывод: со временем Пентагону придётся инвестировать больше средств — с тем, чтобы США могли сохранить своё превосходство в космосе.
Обозревал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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