Грызлов: Москва настаивает на введении особого статуса Донбасса

Российская Федерация последовательно настаивает на введении в действие закона об особом статусе Донбасса по формуле Штайнмайера, скорейшем разведении сил и средств сторон в Станице Луганская,

Российская сторона настаивает на введении особого статуса неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также на скорейшем разведении участвующих в конфликте сил в Станице Луганской, передает РИА Новости заявление представителя РФ в контактной группе Бориса Грызлова.сказал Грызлов журналистам в Минске.Агентство напоминает, что «Формула Штайнмайера» (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона «об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».Введение в действие закона на временной основе предполагается в день выборов, на постоянной основе – после того, как будет опубликован отчет ОБСЕ об итогах местных выборов.