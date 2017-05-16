09:56 16 мая

Грызлов: Москва настаивает на введении особого статуса Донбасса

Российская сторона настаивает на введении особого статуса неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также на скорейшем разведении участвующих в конфликте сил в Станице Луганской, передает РИА Новости заявление представителя РФ в контактной группе Бориса Грызлова.

Грызлов: Москва настаивает на введении особого статуса Донбасса


Российская Федерация последовательно настаивает на введении в действие закона об особом статусе Донбасса по формуле Штайнмайера, скорейшем разведении сил и средств сторон в Станице Луганская,
сказал Грызлов журналистам в Минске.


Агентство напоминает, что «Формула Штайнмайера» (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона «об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Введение в действие закона на временной основе предполагается в день выборов, на постоянной основе – после того, как будет опубликован отчет ОБСЕ об итогах местных выборов.

Использованы фотографии: РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 15

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  1. Горный стрелок Сегодня, 09:19
    Шаг за шагом, шаг за шагом. В ожидании 19-го года. Когда коллапс Внакраинской экономики "выбьет зубы" её ВСУ и нацикам...
    Горный стрелок
    1. 210окв Сегодня, 09:22
      Что запоздали с "настаиванием"....Это надо было делать года три назад..
      Цитата: Горный стрелок
      Шаг за шагом, шаг за шагом. В ожидании 19-го года. Когда коллапс Внакраинской экономики "выбьет зубы" её ВСУ и нацикам...
      210окв
      1. cniza Сегодня, 09:27
        Делать некому , а кое кому и не дают.
        cniza
    2. МПК105 Сегодня, 09:24
      Да вот,только,зубы полетят не только у отпетых бендеровцев,но и у нормальных людей,коих,надеюсь,всё же большинство...
      МПК105
      1. cniza Сегодня, 09:26
        Вот вот , а нормальных , конечно , большинство.
        cniza
    3. 210окв Сегодня, 09:29
      Будем ждать коллапса?!Да в таком состоянии руина будет существовать сколь угодно долго!И всё будет по прежнему-обстрелы,уговоры..К сожалению.
      Цитата: Горный стрелок
      Шаг за шагом, шаг за шагом. В ожидании 19-го года. Когда коллапс Внакраинской экономики "выбьет зубы" её ВСУ и нацикам...
      210окв
    4. Vita VKO Сегодня, 09:31
      Цитата: Горный стрелок
      коллапс Внакраинской экономики

      Там уже давно нет ни какой экономики. Есть кучка олигархов и их холопов, которые просто разворовывают деньги Запада. Скоро начнется цирковое представление западных политиков "безвизовый режим Украины с ЕС". Будет очень весело когда миллионы нищих и озлобленных бандеровцев побегут на заработки, причем неофициально.
      Vita VKO
  2. Ferdinant Сегодня, 09:21
    Это давно нужно было сделать и война не началась б,а так война все спишет в том числе и наворованное.Только людей невернешь
    Ferdinant
    1. 210окв Сегодня, 09:27
      Вот полностью с Вами согласен.И более того считаю,что уже поздно пить боржом..Уговоры никакие не подействуют-только сила!
      Цитата: Ferdinant
      Это давно нужно было сделать и война не началась б,а так война все спишет в том числе и наворованное.Только людей невернешь
      210окв
      1. irbis0373 Сегодня, 09:56
        Абсолютно правильно. Ну сколько можно уговаривать? Кастрюлеголовых ничем не пробить и до их мозгов просто не пробиться. Пока у олигархов на этой территории есть возможность наживаться на войне ни о каком мире и речи быть не может, с ними просто невозможно о чем бы то ни было договариваться. Минск-2 Киев не собирался и не будет выполнять, как это ни прискорбно.
        irbis0373
  3. Alex Nevs Сегодня, 09:22
    ключевое слово статьи "...неподконтрольных киеву..."!!!! остальное пустые разговоры уже как 3...30..300лет
    Alex Nevs
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:25
    ... надо же о чём то говорить в контактной группе...
    a.s.zzz888
  5. perepilka Сегодня, 09:26
    Введение в действие закона на временной основе предполагается в день выборов, на постоянной основе – после того, как будет опубликован отчет ОБСЕ об итогах местных выборов.
    Кто-нибудь что-нибудь понял? belay
    perepilka
    1. роман66 Сегодня, 09:35
      что вряд ли это будет, слишком много условий
      роман66
  6. Подрезчик Сегодня, 09:43
    Цитата: 210окв
    Вот полностью с Вами согласен.И более того считаю,что уже поздно пить боржом..Уговоры никакие не подействуют-только сила!
    Цитата: Ferdinant
    Это давно нужно было сделать и война не началась б,а так война все спишет в том числе и наворованное.Только людей невернешь

    Согласен с Вами! Мало того что люди погибли, так еще эти сволочи карманы себе набили, и теперь Яценюк (!) будет свою передницу парить где-нибудь, но деньги на "крови" сделаны. Но больше, чем уверен, гореть в аду этим ушлепкам, и отольется это все на детях и внуках! Об этом не думают, , что их сотни тысяч людей проклинают...
    Подрезчик
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