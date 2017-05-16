09:52 16 мая

В Йемене впервые применили тяжелые минометы М-160

Как сообщает « Вестник Мордовии », в Йемене впервые в ходе ожесточенных позиционных боев, проходящих в провинции Мариб, силы хуситов применили против сил саудовской коалиции и их местных союзников советские тяжелые минометы М-160.

В Йемене впервые применили тяжелые минометы М-160


До этого в данном конфликте указанное оружие не встречалось ( в отличие от Сирии , где они к началу войны насчитывались сотнями).


Ранее вообще не упоминалось о наличии таких минометов в Йемене. По всей видимости, М-160 у хуситов не много.

- пояснил эксперт Юрий Лямин.



Миномет разработан в СССР в 1940-е годы. Его масса составляет около 1,5 т, максимальная дальность стрельбы минами весом 41кг – более 8 км, максимальный угол склонения/возвышения – +50/+80 градусов, угол наводки по горизонтали – 24 градуса, скорострельность, по современным меркам, невысокая – около 3 выстрелов в минуту. Оружие заряжается с казённой части, его длина порядка 5 м, расчёт – 7 человек (в Йемене с этой задачей справляется меньше число артиллеристов). Миномёт может буксироваться «со скоростью до 50 км/ч с помощью специального приспособления, которое монтируется в верхней части ствола.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20051.htm
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Комментарии 12

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
    ... старый конь, борозды не испортит...
    a.s.zzz888
    1. МПК105 Сегодня, 09:39
      Но и глубоко не вспашет...Не удержался. laughing laughing laughing А так да-если машинка нормально работает,почему бы и нет...
      МПК105
      1. cniza Сегодня, 09:42
        Серьёзный агрегат , вес мины впечатляет , эта вспашет не мелко.
        cniza
      2. Nahatak Сегодня, 09:52
        Этот миномет имеет большой минус. Он слишком тяжелый в результате чего у него плохая мобильность. Большое время перезаряжания плюс большая масса увеличивает шанс получения ответки. Сейчас антиминометные радары очень распростаненные.
        Nahatak
  2. сиг Сегодня, 09:29
    Жив курилка,оказывается.Да ещё и стреляет .Странно,что при подавляющем превосходстве саудитов в воздухе хуситы умудряются использовать эти минометы и наносить удары ими.
    сиг
    1. 210окв Сегодня, 09:31
      Это же не "Молот"....Еще лет сто будет актуален..
      Цитата: сиг
      Жив курилка,оказывается.Да ещё и стреляет .Странно,что при подавляющем превосходстве саудитов в воздухе хуситы умудряются использовать эти минометы и наносить удары ими.
      210окв
  3. silberwolf88 Сегодня, 09:31
    что есть в запасе ... тем и воюют ... как всегда главное выучка бойцов ...
    мне вот интересно почему они их раньше не применяли ... чего ждали ...
    silberwolf88
    1. 210окв Сегодня, 09:33
      Почему?А может"ветер с севера" виноват?
      Цитата: silberwolf88
      что есть в запасе ... тем и воюют ... как всегда главное выучка бойцов ...
      мне вот интересно почему они их раньше не применяли ... чего ждали ...
      210окв
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 09:37
      Видимо эти минометы были в "запасе" не у хуситов, а у далекой и загадочной Северной страны....
      Бог велел делиться...
      DOCTOR ZLO
    3. Чёрный Сегодня, 09:44
      Цитата: silberwolf88

      мне вот интересно почему они их раньше не применяли ... чего ждали ...

      Ждали когда подвезут smile
      Чёрный
    4. NIKNN Сегодня, 09:44
      Цитата: silberwolf88
      мне вот интересно почему они их раньше не применяли ... чего ждали ...


      Ранее вообще не упоминалось о наличии таких минометов в Йемене. По всей видимости, М-160 у хуситов не много.

      Из Сирии с разграбленных складов попали к ним, еще и стрелять научиться надо.
      До этого в данном конфликте указанное оружие не встречалось ( в отличие от Сирии , где они к началу войны насчитывались сотнями).
      NIKNN
  4. Zubr Сегодня, 09:43
    Цитата: a.s.zzz888
    ... старый конь, борозды не испортит...

    Да уж, такой девайс такую борозду сотворить сможет, мама не горюй.. laughing
    Zubr
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