В Йемене впервые применили тяжелые минометы М-160

Ранее вообще не упоминалось о наличии таких минометов в Йемене. По всей видимости, М-160 у хуситов не много.

Как сообщает « Вестник Мордовии », в Йемене впервые в ходе ожесточенных позиционных боев, проходящих в провинции Мариб, силы хуситов применили против сил саудовской коалиции и их местных союзников советские тяжелые минометы М-160.До этого в данном конфликте указанное оружие не встречалось ( в отличие от Сирии , где они к началу войны насчитывались сотнями).- пояснил эксперт Юрий Лямин.Миномет разработан в СССР в 1940-е годы. Его масса составляет около 1,5 т, максимальная дальность стрельбы минами весом 41кг – более 8 км, максимальный угол склонения/возвышения – +50/+80 градусов, угол наводки по горизонтали – 24 градуса, скорострельность, по современным меркам, невысокая – около 3 выстрелов в минуту. Оружие заряжается с казённой части, его длина порядка 5 м, расчёт – 7 человек (в Йемене с этой задачей справляется меньше число артиллеристов). Миномёт может буксироваться «со скоростью до 50 км/ч с помощью специального приспособления, которое монтируется в верхней части ствола.