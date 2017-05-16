10:00 16 мая

Министры стран ЕС высказались за продление антироссийских санкций

Главы МИД стран Евросоюза высказались вчера за продление санкций в отношении России, передает РИА Новости сообщение министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.



Минские соглашения не выполняются, поэтому большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать,
сказал Ващиковский журналистам по итогам заседания.


Дискутировать не о чем,
добавил министр.

Напомним, отношения России и западных стран резко ухудшились в связи с ситуацией на Украине в 2014 году. США и Евросоюз ввели санкции против отдельных физических и юридических лиц, затем – против целых секторов российской экономики.

В Москве считают абсурдным увязывать санкции с реализацией минских соглашений, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом достигнутых в Минске договоренностей по урегулированию ситуации.

Использованы фотографии: http://www.novoye-vremya.com
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Комментарии 13

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  1. cniza Сегодня, 09:40
    Министры стран ЕС высказались за продление антироссийских санкций


    Ну и Слава Богу.
    cniza
    1. 210окв Сегодня, 09:43
      Да кто бы сомневался..Такое ощущение что там работают НАШИ..
      Цитата: cniza
      Министры стран ЕС высказались за продление антироссийских санкций

      Ну и Слава Богу.
      210окв
      1. cniza Сегодня, 09:45
        Тссс , нам ещё много чего надо поднимать.
        cniza
        1. МПК105 Сегодня, 09:53
          Вот с обоими согласен,дядьки...Но это-в производстве,может быть,не знаю,и хорошо...Санкции,подъём собственного производства-Вам виднее...А вот в "обслуживании трубы",чем,собственно я и занимаюсь-жить намного хуже стало после санкций,раньше,ну не то чтоб "как сыр в масле",но гораздо легче жилось...Крик души.....
          МПК105
  2. Чёрный Сегодня, 09:40
    Флаг им в руки и барабан на шею.Совсем не удивлён. Впрочем, для нашего производителя это плюс.
    Чёрный
  3. Ferdinant Сегодня, 09:43
    Они просто других слов незнают.
    Ferdinant
    1. Pete Mitchell Сегодня, 09:51
      Ferdinant, ну зачем вы так laughing Они еще знают: "демократия" по Рузвельту и "торжество европейских ценностей", только на это памяти и хватает.
      Россия просто обязана воспользоваться ситуацией
      Pete Mitchell
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:45
    Да нам по ... В общем, вам по пояс будет. laughing
    А так вообще забавно. Буйный сосед бьет посуду, а участковый выписывает штраф ТЕБЕ! Потому что что? Вовремя морду ему не набил?
    Горный стрелок
    1. cniza Сегодня, 09:50
      Не было бы Украины и минских соглашений , нашли бы другой повод... после 2012 года искали любой повод , но мы помогли ...
      cniza
  5. Познающий Сегодня, 09:52
    Без петрушки обошлись, не успел, мегазрада...
    Познающий
  6. Кент0001 Сегодня, 09:55
    Санкции - это навсегда, минимум до смены правящих элит...хотя им на смену придут такие же русофобы...
    Кент0001
  7. Topotun Сегодня, 09:57
    Да как-то уже приелось, снимают санкции - продлевают.... Пофик. Пока гром не грянет.... Так что пусть санкционируют....
    Topotun
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:58
    за продление санкций в отношении России

    Можно подумать, что кто-то ждал другого результата. И опять Минск пристегнули. Но коли так, то тогда санкции и на Германию с Францией необходимо накладывать - они такие же гаранты выполнения соглашения как и Россия. Полное отсутствие логики в формулировках и действиях ЕС. Порошенко, как обычно, выдаст это за свою личную победу - столько ботинок облизал на западе.
    rotmistr60
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