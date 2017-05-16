Министры стран ЕС высказались за продление антироссийских санкций
Главы МИД стран Евросоюза высказались вчера за продление санкций в отношении России, передает РИА Новости сообщение министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.
Напомним, отношения России и западных стран резко ухудшились в связи с ситуацией на Украине в 2014 году. США и Евросоюз ввели санкции против отдельных физических и юридических лиц, затем – против целых секторов российской экономики.
В Москве считают абсурдным увязывать санкции с реализацией минских соглашений, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом достигнутых в Минске договоренностей по урегулированию ситуации.
Минские соглашения не выполняются, поэтому большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать,сказал Ващиковский журналистам по итогам заседания.
Дискутировать не о чем,добавил министр.
Напомним, отношения России и западных стран резко ухудшились в связи с ситуацией на Украине в 2014 году. США и Евросоюз ввели санкции против отдельных физических и юридических лиц, затем – против целых секторов российской экономики.
В Москве считают абсурдным увязывать санкции с реализацией минских соглашений, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом достигнутых в Минске договоренностей по урегулированию ситуации.
Использованы фотографии: http://www.novoye-vremya.com
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