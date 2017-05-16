09:59 16 мая

В Санкт-Петербурге планируют реставрировать боевой корабль 1864 года

Как сообщает блог bmpd , в Санкт-Петербурге постепенно расширяется круг реставрационных работ, связанных со старой военной техникой. Они уже затронули такие изделия, как самолет Ил-14П, деревянный линейный корабль "Полтава".

На текущий момент речь идет о придании первоначального облика монитору "Стрелец" типа "Ураган" 1864 года постройки. На сегодняшний день корабль используется в качестве плавучей мастерской на территории АО «Кронштадтский Морской завод», оставаясь при этом старейшим из сохранившихся судов Российского императорского флота.




Корабль был заложен на верфи "Галерный островок" 19 ноября 1863 года, спущен на воду 21 мая 1864 года, принят в казну 15 июля 1865 года. Выведен из боевого состава в 1900 году, разоружен и сдан Кронштадскому порту со снятием артиллерии, котлов и машин. В годы Первой мировой войны использовался для ремонта кораблей и судов Балтийского флота. 25 октября 1917 года был включен в состав красного Балтийского флота. Принял участие в советско-финской и Великой Отечественной войнах, обеспечивал судоремонтные работы. 15.02.1946 вошел в состав Кронштадской военно-морской крепости, а 24.12.1955 - Ленинградской военно-морской базы, которой принадлежит в настоящий момент.



Инициативу по спасению монитора проявил Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт и Центральный военно-морской музей, имеющий уникальную модель "Стрельца" в масштабе 1:12, которая была изготовлена в 1863-1865 гг. в модельной мастерской Санкт-Петербургского порта.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2610727.html
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Комментарии 7

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  1. 210окв Сегодня, 09:41
    интересный кораблик...Безусловно все исторические артефакты надо сохранять..Три войны прошел..
    210окв
  2. Ferdinant Сегодня, 09:42
    Вот это да,живая история!
    Ferdinant
  3. алекс-сп Сегодня, 09:44
    Вот же строили! 150 лет - и не сгнил.!
    алекс-сп
    1. МПК105 Сегодня, 09:59
      good И не только корабли люди умели строить-у меня дом 1878-дверь в стене выпиливал-брёвна как новые,ещё столько же простоит,как минимум.
      МПК105
  4. Чёрный Сегодня, 09:52
    Цитата: алекс-сп
    Вот же строили! 150 лет - и не сгнил.!

    Ну дык в то время сердюковых к военным делам не подпускали laughing
    Чёрный
    1. skylare Сегодня, 09:57
      В то время, как ни странно, своих Сердюковых хватало. Такие вот они, живучие. А дело хорошее и нужное, главное - чтобы до конца довели.
      skylare
  5. kolkulon Сегодня, 09:57
    У меня у одного в голове вопрос цены реставрации?
    kolkulon
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