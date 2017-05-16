Испания присоединилась к проекту НАТО по интеграционному подразделению в Латвии

Присоединение к этому подразделению позволит усовершенствовать сотрудничество между Испанией и Латвией как принимающей страной и будет способствовать интеграции испанских военнослужащих в возглавляемую Канадой боевую группу и бригаду сухопутных сил,

Испания стала 12-ой страной, официально подтвердившей свое участие в интеграционном подразделении сил НАТО, дислоцированном в Латвии, передает РИА Новости сообщение советника командира подразделения по связям с общественностью Анды Бергамане.заявила Бергамане.По данным ресурса Delfi, интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии было создано в начале сентября 2015 года.Главная задача подразделения – «координировать быстрое развертывание сил НАТО повышенной готовности, в том числе способствуя дислокации сил союзников в Латвии». В нем представлены 12 стран-участниц: Латвия (как принимающая страна обеспечивает около 50% личного состава подразделения), Канада, Бельгия, Дания, ФРГ, Польша, Нидерланды, Норвегия, Турция, США, Великобритания и теперь – Испания.