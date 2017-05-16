12:46 16 мая

Испания присоединилась к проекту НАТО по интеграционному подразделению в Латвии

Испания стала 12-ой страной, официально подтвердившей свое участие в интеграционном подразделении сил НАТО, дислоцированном в Латвии, передает РИА Новости сообщение советника командира подразделения по связям с общественностью Анды Бергамане.

Испания присоединилась к проекту НАТО по интеграционному подразделению в Латвии


Присоединение к этому подразделению позволит усовершенствовать сотрудничество между Испанией и Латвией как принимающей страной и будет способствовать интеграции испанских военнослужащих в возглавляемую Канадой боевую группу и бригаду сухопутных сил,
заявила Бергамане.


По данным ресурса Delfi, интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии было создано в начале сентября 2015 года.

Главная задача подразделения – «координировать быстрое развертывание сил НАТО повышенной готовности, в том числе способствуя дислокации сил союзников в Латвии». В нем представлены 12 стран-участниц: Латвия (как принимающая страна обеспечивает около 50% личного состава подразделения), Канада, Бельгия, Дания, ФРГ, Польша, Нидерланды, Норвегия, Турция, США, Великобритания и теперь – Испания.

Использованы фотографии: РИА Новости. Сергей Степанов
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Комментарии 19

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  1. Machete Сегодня, 10:44
    Прибалтику уже разделили на бумаге поровну между заинтересованными странами НАТО, а те всё тешатся какими-то европейскими ценностями.
    Machete
    1. cniza Сегодня, 10:58
      Ну вот и Испанцы решили на блондинок посмотреть.
      cniza
    2. сибиралт Сегодня, 11:06
      Испания вспомнила свои исторические оккупационные корни. А так, почему бы испанским воякам не увидеть море по колено и не отведать шпроты в масле? laughing Европа против России может воевать только большой кодлой.
      сибиралт
  2. Чёрный Сегодня, 10:44
    Скопом люлей отгребать оно как то веселей видимо laughing
    Чёрный
  3. Ferdinant Сегодня, 10:46
    Прибалтийскую Корриду проводить будут
    Ferdinant
    1. Чёрный Сегодня, 10:51
      Цитата: Ferdinant
      Прибалтийскую Корриду проводить будут

      По завеершению которой яйца тореодора заменят яйца быка в меню цивильного ресторана laughing
      Чёрный
  4. Mavrikiy Сегодня, 10:46
    На фотке новый конкистадор? А это не его предков испанцы жарили на кострах? Показалось.
    Mavrikiy
    1. Чёрный Сегодня, 11:59
      Цитата: Mavrikiy
      На фотке новый конкистадор? А это не его предков испанцы жарили ? Показалось.

      Ничегоне показалось. В НАТО сейчас многие друг друга "жарят".... wassat
      Чёрный
  5. МПК105 Сегодня, 10:49
    Новая "Голубая дивизия" на восток проторенной дорожкой собралась?А на фото испанец,загорелый просто сильно под жарким небом Андалузским...? what
    МПК105
    1. роман66 Сегодня, 10:55
      точняк, только голубых и не хватало, я уж думал они все под Питером остались
      роман66
    2. КобалТ Сегодня, 11:45
      Цитата: МПК105
      испанец,загорелый просто сильно под жарким небом Андалузским...?

      На самом деле "прикольно" - негр в камуфляже с пулеметом на фоне березки....
      А так несколько неприято... Так сказать - намек? sad
      КобалТ
  6. pafegosoff Сегодня, 10:52
    А, франкисты! Ну, так надо усилить помощь этим странам усилением дохода от российского туризма.
    Патриоты у нас на каждом квадратном метре! Побольше автомобилей из вражеских стран покупать!
    Вот взять шампиньоны. У нас в России все недоумки или сами не могут выращивать? Так нет - закупают в той же Голландии! ("Магнит", например). И посмотришь - всякую дрянь там гребут наши патриоты. "Денег не хватает на пенсионеров!" Загнать миллион чиновников на принудработы. Нехай космодром в "Восточном" доделывают под присмотром автоматчиков или восстанавливают то, что разрушили!
    pafegosoff
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:53
    Задумка понятна. Познакомить как можно большее количество военных из стран НАТО с новым возможным театром боевых действий. Ну и естественно, как они считают, постоянно держать Россию в напряжении.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 11:00
      Цитата: rotmistr60
      Задумка понятна. Познакомить как можно большее количество военных из стран НАТО с новым возможным театром боевых действий. Ну и естественно, как они считают, постоянно держать Россию в напряжении.


      Очень верное предположение , тем боле , что они будут осуществлять постоянную ротацию.
      cniza
  8. Виктор-М Сегодня, 11:01
    Местные дамы (и "дяди" тоже) в предвкушении, как перед евровидением. Была Республика с собственным населением и развитой экономикой, стала полигон - трахотрон с обслуживающим персоналом, зарабатывающим на цветмете после натовских учений.
    Виктор-М
  9. Аскет Сегодня, 11:09
    Вот уже и "Голубая дивизия" снова к нашим границам подтягивается наряду с прочими участниками дранг нах остен
    Как ехидно писал немецкий генерал Гальдер, «если вы увидите немецкого солдата небритого, с расстегнутой гимнастеркой и выпившего, не торопитесь его арестовывать — скорее всего, это испанский герой»
    различные инструкции вермахта по поводу особенностей поведения испанцев — например, о том, что они штаны заправляют в носки. И воруют — причем больше у немцев, чем у местного населения, по той простой причине, что у немцев можно больше украсть. Есть рапорты о том, как испанцы сперли у немцев походный сортир, чтобы пустить его на дрова, или обокрали немецких медсестер — все вещи вынесли…



    Немцы говорили, что гитара мешает им стрелять
    Аскет
  10. LPD17 Сегодня, 11:15
    Срочно запросить у копарей
    и
    Торжественно
    по
    линиям МИД РФ и Минобороны
    вручить этому испанскому контингенту
    перед телекамерами и ТВ
    останки
    "завоевателей" из Голубой Дивизии
    LPD17
  11. opuonmed Сегодня, 11:16
    опять они против РФ пойдут с войной ! история повторяется !
    opuonmed
  12. pvv113 Сегодня, 12:30
    участие в интеграционном подразделении сил НАТО, дислоцированном в Латвии

    Судя по их поведению, это не интеграционное, а оккупационное подразделение НАТО в Латвии
    pvv113
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