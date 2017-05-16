Сегодня планируют спустить на воду судно связи "Иван Хурс"
Согласно информации ТАСС , пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь" сообщила о намерении спустить 16 мая на воду судно связи проекта 18280 "Иван Хурс".
В начале мая на "Северной верфи" была осуществлена выкатка судна из эллинга.
- пояснили тогда на предприятии.
Предполагается до конца 2017 года передать судно "Иван Хурс" заказчику – Военно-морскому флоту России.
Второе судно проекта 18280 "Иван Хурс" было заложено осенью 2013 года. Оно получило наименование честь вице-адмирала Ивана Хурса, который внес выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки Военно-морского флота. Головной корабль "Юрий Иванов", заложенный в 2004 году, был сдан Северному флоту в 2015 году.
Суда указанного проекта предназначены для обеспечения связи, управления флотом, а также ведения радиоразведки. Водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн, скорость хода - до 20 узлов, дальность плавания - 8 тыс. миль, экипаж судна состоит из 120 человек.
В начале мая на "Северной верфи" была осуществлена выкатка судна из эллинга.
Швартовные испытания "Ивана Хурса" начнутся в конце мая.
- пояснили тогда на предприятии.
Предполагается до конца 2017 года передать судно "Иван Хурс" заказчику – Военно-морскому флоту России.
Второе судно проекта 18280 "Иван Хурс" было заложено осенью 2013 года. Оно получило наименование честь вице-адмирала Ивана Хурса, который внес выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки Военно-морского флота. Головной корабль "Юрий Иванов", заложенный в 2004 году, был сдан Северному флоту в 2015 году.
Суда указанного проекта предназначены для обеспечения связи, управления флотом, а также ведения радиоразведки. Водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн, скорость хода - до 20 узлов, дальность плавания - 8 тыс. миль, экипаж судна состоит из 120 человек.
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