12:48 16 мая

Сегодня планируют спустить на воду судно связи "Иван Хурс"

Согласно информации ТАСС , пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь" сообщила о намерении спустить 16 мая на воду судно связи проекта 18280 "Иван Хурс".

В начале мая на "Северной верфи" была осуществлена выкатка судна из эллинга.

Швартовные испытания "Ивана Хурса" начнутся в конце мая.

- пояснили тогда на предприятии.


Предполагается до конца 2017 года передать судно "Иван Хурс" заказчику – Военно-морскому флоту России.

Второе судно проекта 18280 "Иван Хурс" было заложено осенью 2013 года. Оно получило наименование честь вице-адмирала Ивана Хурса, который внес выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки Военно-морского флота. Головной корабль "Юрий Иванов", заложенный в 2004 году, был сдан Северному флоту в 2015 году.



Суда указанного проекта предназначены для обеспечения связи, управления флотом, а также ведения радиоразведки. Водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн, скорость хода - до 20 узлов, дальность плавания - 8 тыс. миль, экипаж судна состоит из 120 человек.


8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 10:59
    По сообщениям-пойдет на ЧФ...Надо восполнять потерю "Лимана"
    210окв
    1. Самаритянин Сегодня, 11:08
      Неужели дождались?
      ВО не может подождать пару часиков tongue Ну не любят на флоте будущее время feel
      Водоизмещение полное – порядка 4000 т.
      Длина наибольшая – 95 м.
      Ширина – 16 м.
      Осадка – 4 м.
      Силовая установка – 2 дизельных двигателя 5ДРА по 2720 л.с. каждый.
      Максимальная дальность плавания – не менее 8000 миль (на скорости 16 узлов)
      Максимальная скорость – 20 узлов
      Экипаж – 120 чел.
      Вооружение:
      Артиллерийское – 4 установки МТПУ с крупнокалиберными пулеметами КПВ 14,5-мм (4х1);
      Зенитно-ракетное – ПЗРК типа «Игла»;
      Оборудование – комплекс оборудования для обеспечения связи, навигации и радиоразведки: интегрированная мостиковая система «Мостик-18280», навигационная РЛС МР-231-3.
      Кому интересно (Юрий Иванов):
      Самаритянин
    2. роман66 Сегодня, 11:36
      противоашотовое бронирование продумать надо
      роман66
      1. viktor kurganov Сегодня, 12:17
        Цитата: роман66
        противоашотовое бронирование продумать надо

        Самое мощное бронирование находится в башке капитана. Если его там нет, то корабль может погубить и шаланда.
        viktor kurganov
  2. LPD17 Сегодня, 11:37
    какая радость
    хотя... у кого больше кораблик?

    156-метровое судно, получившее название «Дилбар» (в честь матери Алишера Усманова), вышло из верфи немецкой судостроительной компанией Lurssen после нескольких лет засекреченного создания и месяцев испытаний на море. На данный момент «Дилбар» занимает первое место в мире по водоизмещению и четвертое по длине, являясь одной из самых дорогих яхт..
    LPD17
    1. Zibelew Сегодня, 12:19
      Цитата: LPD17
      На данный момент «Дилбар» занимает первое место в мире по водоизмещению

      Ну слава Богу. А то в России население так волновалось, вдруг лучшей яхтой признают какого-нибудь супостата не нашего, теперь легче стало
      Zibelew
Картина дня