12:53 16 мая

Киев пытается создать альтернативу «нормандской четверке»

МИД Украины работает над созданием параллельного «нормандской четверке» формата с участием США, но без представителей России, сообщают Известия .

Киев пытается создать альтернативу «нормандской четверке»


По данным источника газеты, глава МИД Климкин уже переговорил по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом.


По мнению Киева, в коалицию должны войти США, Германия, Франция и другие страны. России в этом списке нет.

«Украина крайне обеспокоена слабой заинтересованностью Вашингтона проблемой Донбасса. Чтобы вовлечь США в урегулирование и перетянуть из "нормандского формата" Германию и Францию, ведутся переговоры о создании параллельной площадки. Правда, уже без России», – приводит издание слова своего источника.

Климкин считает, что его встреча с Дональдом Трампом – «один из главных политических сигналов – реальное желание присоединиться к давлению на Россию». По его словам, «в ходе беседы с американским лидером возникли интересные идеи», которые, впрочем, надо согласовать с партнерами – руководством ФРГ и новоизбранным президентом Франции.

Однако в Верховной раде не все одобряют курс главы МИД Климкина.

Депутат рады от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева:

Он (Павел Климкин) делает некорректные заявления. Между Америкой и Россией есть собственные отношения, и Климкин не может их изменить или повлиять на них. Украине нужен мир. Чтобы не погибали дети, мирные жители, не рушились дома, не было переселенцев. Политический и экономический хаос можно прекратить только путем переговоров с Россией, США и Европой.


По словам политолога, президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, США хотя и будут давить на Россию, но не на украинском направлении.

Для них сейчас главный вопрос – как безубыточно или с минимальными потерями выйти из Украины. Для них украинская проблема – одна из второстепенных "фишек" на мировой шахматной доске. Они уже постарались переложить ответственность за Украину на Германию. Вашингтон может вести переговоры напрямую с Москвой. А в многосторонних форматах придется учитывать пожелания своих союзников. Таким образом, для американской дипломатии сужалось бы пространство для маневра. Многосторонний формат был в их интересах в 2014-2015 годах, чтобы большой компанией "давить" одну Россию, а сейчас всё изменилось,
сказал Ищенко.

Использованы фотографии: https://dni24.com/
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 11:24
    Да ради Бога,узколобые!Руки только развяжите..
    210окв
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:33
      Киев пытается создать альтернативу «нормандской четверке»

      Альтернатива "нормандской четвёрке" есть - это новый Нюрнбергский процесс!
      СРЦ П-15
      1. oleg-gr Сегодня, 11:48
        Пусть работает. "Дурака работа любит" - гласит народная мудрость. ВВП уже объявил, что Донбасс уничтожить не дадут.
        oleg-gr
      2. hydrox Сегодня, 12:06
        Можно подумать, что у Киева найдутся умные идеи по переформатированию минских соглашений!
        Пускай уж сидят у параши и не вякают, а то найдут приключений на свою "мягкую голову". lol
        hydrox
  2. cniza Сегодня, 11:24
    МИД Украины работает над созданием параллельного «нормандской четверке» формата с участием США, но без представителей России, сообщают Известия .


    Хотеть не вредно.
    cniza
    1. NIKNN Сегодня, 11:36
      Цитата: cniza
      Хотеть не вредно

      Да хоть с участием марсиан!
      России в этом списке нет.

      Главного то обвиняемого на процессе и не будет, а весь сыр бор тогда зачем???
      Как то так я понял вторую сторону ЛДНР будет представлять сама ЛДНР. Факт признания республик на лицо...:)
      NIKNN
  3. Шукшин Сегодня, 11:30
    МИД Украины хочет но не может. Импотент.
    Шукшин
  4. Ferdinant Сегодня, 11:31
    Шиза крепчает
    Ferdinant
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:32
    над созданием параллельного «нормандской четверке» формата с участием США, но без представителей России

    "Не мытьем, так катаньем". Вот только предложение политически слабовато. Но им лишь бы в пику России. С этим режимом пора рвать все отношения, пусть сдыхает. Передают по ТВ Порошенко ввел новые санкции против России (в порыве огромной любви к ЕС). Они изгаляются над нами как хотят, а мы мало того, что из-за них под санкциями, так еще и торгуем с ними. Индийский фильм какой-то - "я твой отец, а я твоя тетя по линии троюродного брата..."
    rotmistr60
    1. vch Сегодня, 11:51
      Согласен с Вами! Если я не ошибаюсь, то посла нашего они не одобрили (вроде как временный поверенный только), так почему на территории России действуют посольства и консульства?. Почему до сих пор ведется бизнес с Украиной и в нее вкладываются деньги? Экономика - самое уязвимое место хохлов и надо по полной использовать эти рычаги! Хватит уже "сидеть в окопах" и терпеть их выходки.
      vch
      1. hydrox Сегодня, 12:09
        А этот вопрос уже надо задавать Пр-ву либералов России и к главам Сбера и ВТБ - это настоящие предатели (или изменники?).
        hydrox
        1. vch Сегодня, 12:16
          И то и другое! И плюс к этому безудержная жажда наживы...... Как в поговорке..... За медный грош и мать продам......
          vch
  6. Berkut24 Сегодня, 11:34
    На самом деле эффективным может оказаться любой формат, где нет Украины.
    Berkut24
  7. Познающий Сегодня, 11:36
    "...глава МИД Климкин уже переговорил по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом...",- когда успел.., за 6 предоставленных минут фотосессии чугункин сумел развести барыку "на пальцах", даже Путину в свое время не удалось привлечь тех из-за лужи в качестве гаранта по соблюдению ух-руиной минских соглашений..
    Познающий
  8. DMoroz Сегодня, 11:42
    «Украина крайне обеспокоена слабой заинтересованностью Вашингтона проблемой Донбасса. Чтобы вовлечь США в урегулирование и перетянуть из "нормандского формата" Германию и Францию, ведутся переговоры о создании параллельной площадки. Правда, уже без России»,
    Да не пойдут штаты на это, тогда за невыполнение условий нового формата они обязаны будут санкции в отношении России отменить, а на всех остальных (включая себя) их наложить...
    DMoroz
  9. Masya Masya Сегодня, 12:13
    как то, не вяжется... что бы шестерки решали форматы четверок...
    Masya Masya
  10. Machete Сегодня, 12:20
    Такой же, как аналог G20 - G7, которая ничего в мире не решает.
    Machete
  11. Machete Сегодня, 12:21
    Интересно: с кем они договариваться собираются без России, ДНР и ЛНР? И, главное, о чём?
    Machete
  12. К-50 Сегодня, 12:48
    МИД Украины работает над созданием параллельного «нормандской четверке» формата с участием США, но без представителей России

    Ну без России не получится. А так хоть десять альтернатив, всё равно куев их выполнять не планирует.
    К-50
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