Киев пытается создать альтернативу «нормандской четверке»
МИД Украины работает над созданием параллельного «нормандской четверке» формата с участием США, но без представителей России, сообщают Известия .
По данным источника газеты, глава МИД Климкин уже переговорил по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом.
По мнению Киева, в коалицию должны войти США, Германия, Франция и другие страны. России в этом списке нет.
«Украина крайне обеспокоена слабой заинтересованностью Вашингтона проблемой Донбасса. Чтобы вовлечь США в урегулирование и перетянуть из "нормандского формата" Германию и Францию, ведутся переговоры о создании параллельной площадки. Правда, уже без России», – приводит издание слова своего источника.
Климкин считает, что его встреча с Дональдом Трампом – «один из главных политических сигналов – реальное желание присоединиться к давлению на Россию». По его словам, «в ходе беседы с американским лидером возникли интересные идеи», которые, впрочем, надо согласовать с партнерами – руководством ФРГ и новоизбранным президентом Франции.
Однако в Верховной раде не все одобряют курс главы МИД Климкина.
Депутат рады от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева:
По словам политолога, президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, США хотя и будут давить на Россию, но не на украинском направлении.
По данным источника газеты, глава МИД Климкин уже переговорил по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом.
По мнению Киева, в коалицию должны войти США, Германия, Франция и другие страны. России в этом списке нет.
«Украина крайне обеспокоена слабой заинтересованностью Вашингтона проблемой Донбасса. Чтобы вовлечь США в урегулирование и перетянуть из "нормандского формата" Германию и Францию, ведутся переговоры о создании параллельной площадки. Правда, уже без России», – приводит издание слова своего источника.
Климкин считает, что его встреча с Дональдом Трампом – «один из главных политических сигналов – реальное желание присоединиться к давлению на Россию». По его словам, «в ходе беседы с американским лидером возникли интересные идеи», которые, впрочем, надо согласовать с партнерами – руководством ФРГ и новоизбранным президентом Франции.
Однако в Верховной раде не все одобряют курс главы МИД Климкина.
Депутат рады от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева:
Он (Павел Климкин) делает некорректные заявления. Между Америкой и Россией есть собственные отношения, и Климкин не может их изменить или повлиять на них. Украине нужен мир. Чтобы не погибали дети, мирные жители, не рушились дома, не было переселенцев. Политический и экономический хаос можно прекратить только путем переговоров с Россией, США и Европой.
По словам политолога, президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, США хотя и будут давить на Россию, но не на украинском направлении.
Для них сейчас главный вопрос – как безубыточно или с минимальными потерями выйти из Украины. Для них украинская проблема – одна из второстепенных "фишек" на мировой шахматной доске. Они уже постарались переложить ответственность за Украину на Германию. Вашингтон может вести переговоры напрямую с Москвой. А в многосторонних форматах придется учитывать пожелания своих союзников. Таким образом, для американской дипломатии сужалось бы пространство для маневра. Многосторонний формат был в их интересах в 2014-2015 годах, чтобы большой компанией "давить" одну Россию, а сейчас всё изменилось,сказал Ищенко.
Использованы фотографии: https://dni24.com/
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