Киев пытается создать альтернативу «нормандской четверке»

Он (Павел Климкин) делает некорректные заявления. Между Америкой и Россией есть собственные отношения, и Климкин не может их изменить или повлиять на них. Украине нужен мир. Чтобы не погибали дети, мирные жители, не рушились дома, не было переселенцев. Политический и экономический хаос можно прекратить только путем переговоров с Россией, США и Европой.

Для них сейчас главный вопрос – как безубыточно или с минимальными потерями выйти из Украины. Для них украинская проблема – одна из второстепенных "фишек" на мировой шахматной доске. Они уже постарались переложить ответственность за Украину на Германию. Вашингтон может вести переговоры напрямую с Москвой. А в многосторонних форматах придется учитывать пожелания своих союзников. Таким образом, для американской дипломатии сужалось бы пространство для маневра. Многосторонний формат был в их интересах в 2014-2015 годах, чтобы большой компанией "давить" одну Россию, а сейчас всё изменилось,