12:49 16 мая

Минобороны выделило деньги на разработку нового поколения бронемашин «Тигр»

Началась опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию нового поколения бронеавтомобилей «Тигр», появление первого образца машины ожидается в следующем году, передает ТАСС сообщение гендиректора Военно-промышленной компании Александра Красовицкого.



Опытно-конструкторская работа на разработку нового поколения "Тигров" открыта. Министерство обороны эту работу одобрило и выделило на нее финансовые средства,
рассказал Красовицкий.


По его словам, в настоящее время «конструкторы активно работают над прорисовкой эскизов новых "Тигров"».

Думаю, что в следующем году мы с вами увидим эту машину уже живьем,
добавил гендиректор.

Ранее он рассказал агентству, новый автомобиль будет иметь V-образное днище и увеличенную грузоподъемность, более удобным будет размещение экипажа и десантников. Машина должна получить второй и третий, а в перспективе четвертый классы защиты.

Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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Комментарии 4

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  1. 210окв Сегодня, 12:40
    Боевое применение показало сильные и слабые стороны..Новая машина с учетом всего этого просто необходима.
    210окв
    1. Zibelew Сегодня, 12:44
      На первый тигр деньги выделил король Иордании Абдула II.
      Zibelew
  2. Machete Сегодня, 12:41
    Старым поколением уже всё укомплектовали?
    Machete
    1. Монос Сегодня, 12:45
      Цитата: Machete
      Старым поколением уже всё укомплектовали?

      А что, сидеть ровно на попе и ничего не делать, ждать, когда всех укомплектуют? Военная техника постоянно совершенствуется. Это процесс непрерывный. В идеале.
      Монос
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