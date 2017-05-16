Минобороны выделило деньги на разработку нового поколения бронемашин «Тигр»
Началась опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию нового поколения бронеавтомобилей «Тигр», появление первого образца машины ожидается в следующем году, передает ТАСС сообщение гендиректора Военно-промышленной компании Александра Красовицкого.
По его словам, в настоящее время «конструкторы активно работают над прорисовкой эскизов новых "Тигров"».
Ранее он рассказал агентству, новый автомобиль будет иметь V-образное днище и увеличенную грузоподъемность, более удобным будет размещение экипажа и десантников. Машина должна получить второй и третий, а в перспективе четвертый классы защиты.
Опытно-конструкторская работа на разработку нового поколения "Тигров" открыта. Министерство обороны эту работу одобрило и выделило на нее финансовые средства,рассказал Красовицкий.
По его словам, в настоящее время «конструкторы активно работают над прорисовкой эскизов новых "Тигров"».
Думаю, что в следующем году мы с вами увидим эту машину уже живьем,добавил гендиректор.
Ранее он рассказал агентству, новый автомобиль будет иметь V-образное днище и увеличенную грузоподъемность, более удобным будет размещение экипажа и десантников. Машина должна получить второй и третий, а в перспективе четвертый классы защиты.
Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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