Хроники украинской армии. "Аватары" у позорного столба
Украинская армия своими силами и методами продолжает осуществлять попытки по борьбе с пьянством в среде военнослужащих. Среди методов – привязывание скотчем к «позорному» столбу. Об этом рассказывает «волонтёр» Юрий Мысягин на своей страничке в Фейсбуке .
Приводим текст заметки:
Между тем, из Донбасса поступают сообщения о том, что у линии соприкосновения на широкинском направлении был ликвидирован опорный пункт нацбата «Азов» (запрещён в РФ), с позиций в районе которого постоянно велись обстрелы территории ДНР. В итоге были уничтожены не менее 20 боевиков «Азова».
В эфире программы «Обозреватель.LIVE» один из представителей экстремистского нацбата Украины Евгений Дикий назвал главную проблему современной украинской армии и всей Украины. По его словам, эта проблема – сами украинцы. Дикий заявляет, что «миллионы дебилов» (это цитата) никак не могут проникнуться «идеями нации» в то время как страна "в этом нуждается".
Приводим текст заметки:
Вот я терпеть не могу дебилизм в армии.
Все уже видели эти фото, на которых скотчем привязаны к столбу майор и капитан 54-й бригады, они неделю уже гуляют по интернету.
Сейчас на полигоне разборки, комиссии снова понаехали. Выворачивают 54-ю бригаду наизнанку. Ищут тех, кто привязал, кто развязал.
Вот Вы мне скажите, до какого уровня должно упасть уважение к офицеру и что должен офицер "творить", чтобы его привязали на полигоне к столбу??
А я Вам отвечу...
О каком офицерском мундире и чести идёт речь, если "оно" бухало до потери пульса и напивалось в дупль ?!
Там у майора после продувки больше 4-х промилле оказалось. Да, Вы не ослышались, БОЛЬШЕ 4-х промилле. Кажется после такого результата человек уже не жилец.
У капитана меньше промилле, чем у майора, но зашкаливает ого как. Я его помню ещё по Светлодарской дуге. Он новый человек в бригаде, но уже успел побухать хорошо.
Пусть комиссия спросит у любого из бойцов об этих "офицерах", у всех будет один ответ - аватары.
Но нет, комиссия будет "сидеть" на полигоне неделю - другую, всех выворачивать наизнанку и искать крайних.
Да будьте же вы мужиками. Выйдите и скажите: "да есть такая проблема".
И выгоните их ... (мат) из армии.
Но вот журналисты, снявшие сюжет на полигоне, те ещё больше отличились)).
Показали их как героев боев на Светлодарской дуге. Да, герои, больше 4-х промилле в организме.
Все уже видели эти фото, на которых скотчем привязаны к столбу майор и капитан 54-й бригады, они неделю уже гуляют по интернету.
Сейчас на полигоне разборки, комиссии снова понаехали. Выворачивают 54-ю бригаду наизнанку. Ищут тех, кто привязал, кто развязал.
Вот Вы мне скажите, до какого уровня должно упасть уважение к офицеру и что должен офицер "творить", чтобы его привязали на полигоне к столбу??
А я Вам отвечу...
О каком офицерском мундире и чести идёт речь, если "оно" бухало до потери пульса и напивалось в дупль ?!
Там у майора после продувки больше 4-х промилле оказалось. Да, Вы не ослышались, БОЛЬШЕ 4-х промилле. Кажется после такого результата человек уже не жилец.
У капитана меньше промилле, чем у майора, но зашкаливает ого как. Я его помню ещё по Светлодарской дуге. Он новый человек в бригаде, но уже успел побухать хорошо.
Пусть комиссия спросит у любого из бойцов об этих "офицерах", у всех будет один ответ - аватары.
Но нет, комиссия будет "сидеть" на полигоне неделю - другую, всех выворачивать наизнанку и искать крайних.
Да будьте же вы мужиками. Выйдите и скажите: "да есть такая проблема".
И выгоните их ... (мат) из армии.
Но вот журналисты, снявшие сюжет на полигоне, те ещё больше отличились)).
Показали их как героев боев на Светлодарской дуге. Да, герои, больше 4-х промилле в организме.
Между тем, из Донбасса поступают сообщения о том, что у линии соприкосновения на широкинском направлении был ликвидирован опорный пункт нацбата «Азов» (запрещён в РФ), с позиций в районе которого постоянно велись обстрелы территории ДНР. В итоге были уничтожены не менее 20 боевиков «Азова».
В эфире программы «Обозреватель.LIVE» один из представителей экстремистского нацбата Украины Евгений Дикий назвал главную проблему современной украинской армии и всей Украины. По его словам, эта проблема – сами украинцы. Дикий заявляет, что «миллионы дебилов» (это цитата) никак не могут проникнуться «идеями нации» в то время как страна "в этом нуждается".
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000828276750&fref=ts))
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