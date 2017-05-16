Хроники украинской армии. "Аватары" у позорного столба

Вот я терпеть не могу дебилизм в армии.Все уже видели эти фото, на которых скотчем привязаны к столбу майор и капитан 54-й бригады, они неделю уже гуляют по интернету.Сейчас на полигоне разборки, комиссии снова понаехали. Выворачивают 54-ю бригаду наизнанку. Ищут тех, кто привязал, кто развязал.Вот Вы мне скажите, до какого уровня должно упасть уважение к офицеру и что должен офицер "творить", чтобы его привязали на полигоне к столбу??А я Вам отвечу...О каком офицерском мундире и чести идёт речь, если "оно" бухало до потери пульса и напивалось в дупль ?!Там у майора после продувки больше 4-х промилле оказалось. Да, Вы не ослышались, БОЛЬШЕ 4-х промилле. Кажется после такого результата человек уже не жилец.У капитана меньше промилле, чем у майора, но зашкаливает ого как. Я его помню ещё по Светлодарской дуге. Он новый человек в бригаде, но уже успел побухать хорошо.Пусть комиссия спросит у любого из бойцов об этих "офицерах", у всех будет один ответ - аватары.Но нет, комиссия будет "сидеть" на полигоне неделю - другую, всех выворачивать наизнанку и искать крайних.Да будьте же вы мужиками. Выйдите и скажите: "да есть такая проблема".И выгоните их ... (мат) из армии.Но вот журналисты, снявшие сюжет на полигоне, те ещё больше отличились)).Показали их как героев боев на Светлодарской дуге. Да, герои, больше 4-х промилле в организме.