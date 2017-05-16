15:20 16 мая

Хроники украинской армии. "Аватары" у позорного столба

Украинская армия своими силами и методами продолжает осуществлять попытки по борьбе с пьянством в среде военнослужащих. Среди методов – привязывание скотчем к «позорному» столбу. Об этом рассказывает «волонтёр» Юрий Мысягин на своей страничке в Фейсбуке .

Хроники украинской армии. "Аватары" у позорного столба


Приводим текст заметки:
Вот я терпеть не могу дебилизм в армии.

Все уже видели эти фото, на которых скотчем привязаны к столбу майор и капитан 54-й бригады, они неделю уже гуляют по интернету.
Сейчас на полигоне разборки, комиссии снова понаехали. Выворачивают 54-ю бригаду наизнанку. Ищут тех, кто привязал, кто развязал.
Вот Вы мне скажите, до какого уровня должно упасть уважение к офицеру и что должен офицер "творить", чтобы его привязали на полигоне к столбу??
А я Вам отвечу...
О каком офицерском мундире и чести идёт речь, если "оно" бухало до потери пульса и напивалось в дупль ?!
Там у майора после продувки больше 4-х промилле оказалось. Да, Вы не ослышались, БОЛЬШЕ 4-х промилле. Кажется после такого результата человек уже не жилец.

У капитана меньше промилле, чем у майора, но зашкаливает ого как. Я его помню ещё по Светлодарской дуге. Он новый человек в бригаде, но уже успел побухать хорошо.

Пусть комиссия спросит у любого из бойцов об этих "офицерах", у всех будет один ответ - аватары.
Но нет, комиссия будет "сидеть" на полигоне неделю - другую, всех выворачивать наизнанку и искать крайних.

Да будьте же вы мужиками. Выйдите и скажите: "да есть такая проблема".
И выгоните их ... (мат) из армии.
Но вот журналисты, снявшие сюжет на полигоне, те ещё больше отличились)).

Показали их как героев боев на Светлодарской дуге. Да, герои, больше 4-х промилле в организме.


Между тем, из Донбасса поступают сообщения о том, что у линии соприкосновения на широкинском направлении был ликвидирован опорный пункт нацбата «Азов» (запрещён в РФ), с позиций в районе которого постоянно велись обстрелы территории ДНР. В итоге были уничтожены не менее 20 боевиков «Азова».

В эфире программы «Обозреватель.LIVE» один из представителей экстремистского нацбата Украины Евгений Дикий назвал главную проблему современной украинской армии и всей Украины. По его словам, эта проблема – сами украинцы. Дикий заявляет, что «миллионы дебилов» (это цитата) никак не могут проникнуться «идеями нации» в то время как страна "в этом нуждается".

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000828276750&fref=ts))
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Комментарии 27

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  1. Чёрный Сегодня, 13:09
    Красавцы , херои!демобилизуются - будут уважаемыми особями в своём свинарнике. И новое поколение гитлерюнгер ,воспитанное в лучших традициях фашизма, будет ими гордится и брать с них пример)))))) а сейчас с главсвина пример берут
    Чёрный
    1. Zibelew Сегодня, 13:12
      Цитата: Чёрный
      демобилизуются - будут уважаемыми особями в своём свинарнике

      А так они буду делать после демобилизации. Усе будет как в лучших янкесовских комиксах laughing
      Zibelew
      1. NIKNN Сегодня, 13:17
        Цитата: Zibelew
        А так они буду делать после демобилизации.

        Интересно, а шуруповертом через лоб к столбу прикручивать не пробовали..., ну безопасно вообще то , мозгов то нет, и не больно, анестезия....
        NIKNN
        1. cniza Сегодня, 13:27
          Народ заставляют насильно воевать , убеги если не согласен , но пьянством проблему не решить.
          cniza
      2. Монос Сегодня, 13:32
        Цитата: Zibelew
        А так они буду делать после демобилизации.

        "Уезжают в родные края дембеля, дембеля, дембеля..." smile
        Монос
        1. jonhr Сегодня, 13:51
          сказать с кого они пример взяли? хотя это фото не более чем фотошоп.
          хотя я понимаю почему майор выпил больше капитана. нельзя сравнивать младший офицерский состав с старшим laughing
          jonhr
          1. midivan Сегодня, 14:07
            Цитата: jonhr
            хотя я понимаю почему майор выпил больше капитана.

            За субординацию drinks !
            midivan
    2. avg-mgn Сегодня, 13:14
      Каков поп (П.П.), таков и приход.
      avg-mgn
      1. 210окв Сегодня, 13:31
        И это "офицеры"..Что же тогда хотеть от подчиненных..Интересно кто их скручивал?Полковники?Скорее всего рядовые..Из за опасения за свою жизнь..
        Цитата: avg-mgn
        Каков поп (П.П.), таков и приход.
        210окв
        1. jonhr Сегодня, 13:53
          типа они помнили кто их скручивал имея в крови от 3 и выше промиле laughing скорее всего сами солдаты и прикололись над ними и правильно сделали. почему какой-то безответственный человек должен ими командовать
          jonhr
      2. ДэнСабака Сегодня, 14:09
        приход то может бть и вот таким:
        ДэнСабака
    3. Зяблицев Сегодня, 13:16
      laughing Ничего не буду писать про цэевропейскую нацию..., а то меня забанит администрация за мнение отличающееся от курса партии... laughing А так да! Красавцы - аватары рулят киборгами, киборги приматывают аватаров скотчем! Супер - страна! Впрочем, если быть серьезным - у нас то же клоунов хватает....Вот и у меня сразу вопрос возник к опричникам - а постоянное выкладывание статей подобного рода об Украине, c мегатоннами негатива не есть ли, тот самый пункт "б" правил...???
      Зяблицев
  2. oleg-gr Сегодня, 13:10
    Невменяемый офицер и страшен тем, что приказать может что угодно.
    oleg-gr
    1. cniza Сегодня, 13:28
      Цитата: oleg-gr
      Невменяемый офицер и страшен тем, что приказать может что угодно.


      Так и сам творит беспредел.
      cniza
  3. роман66 Сегодня, 13:10
    еще хорошее средство - порка шпицрутенами
    роман66
  4. Ferdinant Сегодня, 13:17
    Люди понимают,что черное творится вот и упиваються до потери осознанного поведения.А пьют в всу практически все,как и в любой армии,все дело в количестве и качестве алкоголя
    Ferdinant
  5. МПК105 Сегодня, 13:17
    Ну всё таки борятся с этим делом,не совсем же рукой махнули... Потихоньку и наведут порядок подобными методами.Да и уже 17 год,не 14-не сплошь "аватары" одни,подтянули вроде дисциплину ...
    МПК105
    1. 210окв Сегодня, 13:32
      Кстати в афгане была гауптвахта с контейнером для особливо любителей..
      Цитата: МПК105
      Ну всё таки борятся с этим делом,не совсем же рукой махнули... Потихоньку и наведут порядок подобными методами.Да и уже 17 год,не 14-не сплошь "аватары" одни,подтянули вроде дисциплину ...
      210окв
      1. dauria Сегодня, 13:56
        Кстати в афгане была гауптвахта с контейнером для особливо любителей.


        Банно-стаканные дни были .. По три "нурсика" вечером после бани ( офицерский модуль) раз в неделю. Бывали и буйные, одного прапора "воспитали" по роже - стволом водил в невменяемом виде. Но чтоб массово - не было такого. Да и водка была дорогущая - 40 -50 "чеков " пузырь, самогонка- 25. А уж пьяным на вылет идти - редчайшие случаи, мозги сразу вправляли. Лопать по-черному некоторые начинали после возвращения, да и то отпускало через полгода. Брагу звали почему-то "мулькой", больше нигде не слыхал этого названия.
        dauria
    2. Alexey RA Сегодня, 14:22
      Цитата: МПК105
      Ну всё таки борятся с этим делом,не совсем же рукой махнули...

      Проблема в том, что начиналась боротьба с рядового состава. А теперь аватаризация докатилась уже до старшего офицерского состава.
      Такими темпами ещё через пару лет они основателя Партии Регионов и министра экономразвития при Яныке к столбу скотчем приматывать будут.
      Alexey RA
  6. volodya Сегодня, 13:20
    Чего их привязывать, надо привязывать Порошенку. Каков поп - таков и приход!
    volodya
  7. gukoyan Сегодня, 13:20
    А Порошену когда повесят?
    gukoyan
  8. Incvizitor Сегодня, 13:27
    Они там любители к столбам привязывать, талант из поколения в поколение передаётся.
    Incvizitor
    1. Gamer Сегодня, 14:35
      это фото чешское, 1927 года, ненормальная цыганка детей убила, из учебника по истории психических заболеваний, кажется
      Gamer
  9. Altona Сегодня, 13:44
    Цитата: Зяблицев
    Впрочем, если быть серьезным - у нас то же клоунов хватает....Вот и у меня сразу вопрос возник к опричникам - а постоянное выкладывание статей подобного рода об Украине, c мегатоннами негатива не есть ли, тот самый пункт "б" правил...???

    ---------------------------
    Да как то и не смешно уже. Люди бухают от безысходности и ничегонеделания. Я не оправдываю персонажей из статьи, но абсурдность и прочие прелести этой войны без бутылки многим пережить уже видимо невозможно.
    Altona
    1. jonhr Сегодня, 13:55
      есть одна китайская пословица. пьющий человек найдёт тысячу причин чтобы оправдать своё пьянство. похоже вы в этом разбираетесь в причинах laughing
      jonhr
  10. tchoni Сегодня, 14:09
    На голодный желудок идеи нации до мозга не доходят
    tchoni
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