15:27 16 мая

Лётчики ВВО отработали перехват и ведение воздушного боя на малых высотах

В Восточном округе состоялось учение с летным составом истребительной авиачасти, дислоцированной в Забайкалье, сообщает пресс-служба ВВО.

Лётчики ВВО отработали перехват и ведение воздушного боя на малых высотах


В ходе практической части учения летчики истребителей Су-30СМ отработали задачи по охране воздушного пространства в зоне ответственности. Летчики выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя,
говорится в релизе.


Помимо этого, пилоты отработали «вопросы по проведению воздушной разведки, обнаружению и перехвату воздушного судна противника».

В округе подчеркнули, что особое внимание в ходе тренировок было уделено отработке «элементов воздушного боя, в том числе на малых высотах с изменением вектора скорости и угловой скорости при поворотах и разворотах».

Летчики «совершенствовали свои навыки, как в "воздушной дуэли", так и в составе авиационных пар и групп», говорится в сообщении пресс-службы.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. древний Сегодня, 14:07
    изменением вектора скорости и угловой скорости при поворотах и разворотах».

    Прочитав "это" делаю паузу (пойду накапаю себе валерьянки с пустырником) belay Может быть тем временем в пресс-службе осознают, что ПОВОРАЧИВАЮ машины или трактора, а самолёт выполняет РАЗВОРОТ,ну или если чуть-чуть надо,то ДОВОРОТ!
    Т.е. разворот это криволинейный полет, при котором самолет разворачивается на заданный угол в горизонтальной плоскости без скольжения с постоянным радиусом и скоростью полета. soldier , а что бы уменьшить время разворота и величину радиуса разворота используется ФОРСИРОВАННЫЙ разворот soldier
    древний
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