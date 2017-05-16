Лётчики ВВО отработали перехват и ведение воздушного боя на малых высотах

В ходе практической части учения летчики истребителей Су-30СМ отработали задачи по охране воздушного пространства в зоне ответственности. Летчики выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя,

В Восточном округе состоялось учение с летным составом истребительной авиачасти, дислоцированной в Забайкалье, сообщает пресс-служба ВВО.говорится в релизе.Помимо этого, пилоты отработали «вопросы по проведению воздушной разведки, обнаружению и перехвату воздушного судна противника».В округе подчеркнули, что особое внимание в ходе тренировок было уделено отработке «элементов воздушного боя, в том числе на малых высотах с изменением вектора скорости и угловой скорости при поворотах и разворотах».Летчики «совершенствовали свои навыки, как в "воздушной дуэли", так и в составе авиационных пар и групп», говорится в сообщении пресс-службы.