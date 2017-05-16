Корабли ТОФ выполнили противолодочные стрельбы

Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота провела учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей "МПК-107" и "МПК-82" отработали комплекс задач по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с использованием торпедного вооружения. Роль условного противника играла подлодка Подводных сил ТОФ,

В морских полигонах Тихоокеанского флота (ТОФ) экипажи малых противолодочных кораблей отработали задачи по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «в ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего по обнаруженной лодке кораблями были выполнены торпедные стрельбы и применены реактивные бомбовые установки».В пресс-службе отметили, что стрельбы выполнялись практическими (без боевых частей) боеприпасами с максимальным соблюдением требований безопасности.Кроме того, в ходе маневров экипажами МПК «были проведены минные постановки, артиллерийские стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработаны задачи по совместному маневрированию и плаванию в узкости», добавили в округе.