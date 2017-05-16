15:27 16 мая

Корабли ТОФ выполнили противолодочные стрельбы

В морских полигонах Тихоокеанского флота (ТОФ) экипажи малых противолодочных кораблей отработали задачи по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Корабли ТОФ выполнили противолодочные стрельбы


Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота провела учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей "МПК-107" и "МПК-82" отработали комплекс задач по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с использованием торпедного вооружения. Роль условного противника играла подлодка Подводных сил ТОФ,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего по обнаруженной лодке кораблями были выполнены торпедные стрельбы и применены реактивные бомбовые установки».

В пресс-службе отметили, что стрельбы выполнялись практическими (без боевых частей) боеприпасами с максимальным соблюдением требований безопасности.

Кроме того, в ходе маневров экипажами МПК «были проведены минные постановки, артиллерийские стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработаны задачи по совместному маневрированию и плаванию в узкости», добавили в округе.

(Узкостями называются районы, ограниченные в навигационном отношении различными опасностями, в т.ч. рифами, мелями, банками, камнями и т. п., лежащими в непосредственной близости от фарватеров и рекомендованных курсов, – ВО).

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Ferdinant Сегодня, 13:38
    Рональд Рейган поэтому заранее на ремонт встал?
    Ferdinant
  2. Serg65 Сегодня, 14:23
    what Фото с МРК специально что бы запутать вер.врага??
    Serg65
    1. МПК105 Сегодня, 14:37
      Угу...Вражьи лодки их шарахаться будут,а мы из-за угла бомбы в них кидать спокойно будем-от нас то угрозы видеть не будут они... laughing
      МПК105
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