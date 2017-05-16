МГБ ЛНР сообщило о перехвате переписки украинских силовиков о подрыве автомобиля ОБСЕ

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий мы получили материалы переписки представителей украинских спецслужб и спецподразделений разведки вооруженных сил Украины, указывающие на подготовку террористического акта Киевом. В частности, в сообщениях упоминался автомобиль УАЗ, который использовали подрывники в районе преступления, совершенного 23 апреля против наблюдателей ОБСЕ.

Таким образом мы видим, что подтверждается не только политическая заинтересованность украинского руководства в провокации против республики и миссии ОБСЕ, но и причастность сотрудников украинских спецслужб и органов военной разведки к подрыву автомобиля с наблюдателями.