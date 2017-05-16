15:27 16 мая

МГБ ЛНР сообщило о перехвате переписки украинских силовиков о подрыве автомобиля ОБСЕ

В министерстве государственной безопасности ЛНР сообщают о перехвате перепискиукраинских силовиков, которые делились информацией о подрыве автомобиля миссии ОБСЕ в районе посёлка Пришиб. Информацию о перехвате представил СМИ замглавы МГБ ЛНР Александр Басов. РИА Новости приводит заявление офицера:
В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий мы получили материалы переписки представителей украинских спецслужб и спецподразделений разведки вооруженных сил Украины, указывающие на подготовку террористического акта Киевом. В частности, в сообщениях упоминался автомобиль УАЗ, который использовали подрывники в районе преступления, совершенного 23 апреля против наблюдателей ОБСЕ.




Напомним, что ранее сами украинские военные направили в ОБСЕ видеоматериал, отснятый с места наблюдения близ той самой точки, где и произошёл подрыв автомобиля миссии. При этом до сих пор украинские власти не пояснили, для чего камера видеонаблюдения была установлена именно там, где и произошла трагедия.


В результате подрыва автомобиля один сотрудник СММ ОБСЕ погиб, двое получили ранения.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что у одного из ликвидированных представителей украинской диверсионной группой был обнаружен мобильный телефон с фотографиями сгоревшего автомобиля ОБСЕ в городе Стаханов. В телефоне сохранилась и переписка с представителями спецслужб Украины о «необходимости» уничтожения автомобиля миссии ОБСЕ для провокации и последующего обвинения в содеянном местных жителей.

Басов:
Таким образом мы видим, что подтверждается не только политическая заинтересованность украинского руководства в провокации против республики и миссии ОБСЕ, но и причастность сотрудников украинских спецслужб и органов военной разведки к подрыву автомобиля с наблюдателями.

Использованы фотографии: Униан
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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 14:28
    А никто и не сомневался.....правда укровермах как всегда отмажется с помощью самой же ОБСЕ
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 14:30
      Цитата: Чёрный
      А никто и не сомневался.....правда укровермах как всегда отмажется с помощью самой же ОБСЕ


      Это пока нам ясно , как в этом убедить и заставить увидеть Запад , они же слепые и глухие.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 14:44
        не убедим - во всем виноваты русские хакеры, это они взломали переписку bully
        pjastolov
  2. Владимирец Сегодня, 14:29
    "В телефоне сохранилась и переписка с представителями спецслужб Украины о «необходимости» уничтожения автомобиля миссии ОБСЕ для провокации и последующего обвинения в содеянном местных жителей."

    Либо СБУшники уже в корягу тупые или, что представляется более возможным, это махровый такой фейчина. yes
    Владимирец
    1. МПК105 Сегодня, 14:33
      А мне подумалось(да-да,и такое,редко,да бывает laughing ),что так топорно на СБУ кто-то очень заинтересованный в этом,тупо хочет стрелки перевести...
      МПК105
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:33
      Цитата: Владимирец
      Либо СБУшники уже в корягу тупые

      Женя , а может они начитались японского мастера хокку Бухаяси ?
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 14:35
        Цитата: bouncyhunter
        Женя , а может они начитались японского мастера хокку Бухаяси ?

        Паша, а может кто то даже толковую дезу толкнуть не в силах? request Бойцам ДРГ документы то с собой брать нельзя, а тут телефон с фотками и всем раскладом "операции". fool
        Владимирец
        1. cniza Сегодня, 14:38
          А может мы о них слишком хорошо думаем , если они иногда даже в соц. сети умудряются выкладывать такое ...
          cniza
          1. Владимирец Сегодня, 14:42
            Цитата: cniza
            А может мы о них слишком хорошо думаем

            Всё, конечно, может быть, но на фига командованию переписываться с подчиненными в телефоне? Такие операции, а подрыв машины ОБСЕ это не фунт изюма, тщательно планируются, маскируются и впоследствии скрываются. Исполнители явно не срочники зеленые, а тут телефон уцелел и в нём весь расклад. request
            Владимирец
            1. cniza Сегодня, 14:44
              Тут вопросов больше чем ответов , может у них просто другой связи нет belay ?
              cniza
              1. Владимирец Сегодня, 14:47
                Цитата: cniza
                может у них просто другой связи нет

                Самая надежная связь, данные уничтожаются сразу после сеанса связи.
                Владимирец
        2. bouncyhunter Сегодня, 14:47
          Цитата: Владимирец
          Бойцам ДРГ документы то с собой брать нельзя, а тут телефон с фотками и всем раскладом "операции".

          Жень , многое мог бы сказать , да не стану . Отмечу только что это либо веяние Запада , либо реальное фуфло , втюхиваемое нам . Если это была ДРГ , тогда я - плюшевый зайка !
          bouncyhunter
      2. Чёрный Сегодня, 14:57
        е[/quote]
        Бухаяси ?[/quote]
        Бухаяси у свидомых сейчас в президентах числится wassat
        Чёрный
    3. iliitchitch Сегодня, 14:35
      Цитата: Владимирец
      это махровый такой фейчина.


      Вероятно вполне . Не всё шоколадное при тактильном контакте .
      iliitchitch
      1. ватник Сегодня, 15:10
        Без сомнения это была очередная провокация режима Порошенко (Вальцмана) призванная сново разжечь полномасштабную "горячую" войну на Донбассе обвинив в ней нашу страну и армию ЛНР..
        ватник
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:13
    Так кто террористы? К сожалению, слепоглухонемому ОБСЕ ничто не является доказательством. wassat
    Горный стрелок
  4. pafegosoff Сегодня, 15:19
    Да хоть документальные съёмки предоставят. Их никто в Европе и смотреть не будет. Украинский нацизм - проект Европы и прежде всего - США и Канады,- стран, которые приютили миллионы нацистов и военных преступников со всего мира (в том числе известных своим зверством японских врачей-изуверов).
    Ну зачем им правда?
    pafegosoff
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