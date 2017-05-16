МГБ ЛНР сообщило о перехвате переписки украинских силовиков о подрыве автомобиля ОБСЕ
В министерстве государственной безопасности ЛНР сообщают о перехвате перепискиукраинских силовиков, которые делились информацией о подрыве автомобиля миссии ОБСЕ в районе посёлка Пришиб. Информацию о перехвате представил СМИ замглавы МГБ ЛНР Александр Басов. РИА Новости приводит заявление офицера:
Напомним, что ранее сами украинские военные направили в ОБСЕ видеоматериал, отснятый с места наблюдения близ той самой точки, где и произошёл подрыв автомобиля миссии. При этом до сих пор украинские власти не пояснили, для чего камера видеонаблюдения была установлена именно там, где и произошла трагедия.
В результате подрыва автомобиля один сотрудник СММ ОБСЕ погиб, двое получили ранения.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что у одного из ликвидированных представителей украинской диверсионной группой был обнаружен мобильный телефон с фотографиями сгоревшего автомобиля ОБСЕ в городе Стаханов. В телефоне сохранилась и переписка с представителями спецслужб Украины о «необходимости» уничтожения автомобиля миссии ОБСЕ для провокации и последующего обвинения в содеянном местных жителей.
Басов:
В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий мы получили материалы переписки представителей украинских спецслужб и спецподразделений разведки вооруженных сил Украины, указывающие на подготовку террористического акта Киевом. В частности, в сообщениях упоминался автомобиль УАЗ, который использовали подрывники в районе преступления, совершенного 23 апреля против наблюдателей ОБСЕ.
Напомним, что ранее сами украинские военные направили в ОБСЕ видеоматериал, отснятый с места наблюдения близ той самой точки, где и произошёл подрыв автомобиля миссии. При этом до сих пор украинские власти не пояснили, для чего камера видеонаблюдения была установлена именно там, где и произошла трагедия.
В результате подрыва автомобиля один сотрудник СММ ОБСЕ погиб, двое получили ранения.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что у одного из ликвидированных представителей украинской диверсионной группой был обнаружен мобильный телефон с фотографиями сгоревшего автомобиля ОБСЕ в городе Стаханов. В телефоне сохранилась и переписка с представителями спецслужб Украины о «необходимости» уничтожения автомобиля миссии ОБСЕ для провокации и последующего обвинения в содеянном местных жителей.
Басов:
Таким образом мы видим, что подтверждается не только политическая заинтересованность украинского руководства в провокации против республики и миссии ОБСЕ, но и причастность сотрудников украинских спецслужб и органов военной разведки к подрыву автомобиля с наблюдателями.
Использованы фотографии: Униан
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