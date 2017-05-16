Минобороны Белоруссии против создания профессиональной армии в республике
Заместитель начальника генерального штаба Белоруссии генерал-майор Александр Шкиренко заявил, что министерство обороны страны не поддерживает идею перехода на профессиональную армию, передает Sputnik Беларусь.
По информации агентства, Шкиренко отметил, что отказываться от призыва срочников нецелесообразно. Он также подчеркнул, что профессиональная армия всегда многочисленная и содержать вооруженные силы численностью 250 тысяч человек белорусской экономике не под силу. Он привел в пример Украину, которая в 2013 году приняла решение отказаться от призыва, а в 2014 году отменила это решение.
По словам генерал-майора, профессиональная армия — это армия военного времени, а для мирного времени она просто не нужна.
Шкиренко добавил, что Минобороны республики не рассматривает вопрос о сокращении срока срочной службы в армии до года, так как в настоящее время в стране есть определенные проблемы с набором срочников.
По словам генерала, из общего числа призывников, которые получили отсрочку, 50%-60% — из-за учебы, 20% — по здоровью, остальные — по семейным обстоятельствам. Говоря о проблеме с набором солдат на срочную службу, Шкиренко привел пример о том, что в советские времена из десяти призывников отсеивался один, а теперь — девять из десяти.
В Белоруссии срок военной службы по призыву для военнослужащих, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев, а для призывников, получивших высшее образование — год.
В Беларуси не будет создаваться профессиональная армия— заявил Шкиренко в ответ на вопрос члена постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Олега Руммо в ходе заседания комиссии по национальной безопасности палаты представителей.
По информации агентства, Шкиренко отметил, что отказываться от призыва срочников нецелесообразно. Он также подчеркнул, что профессиональная армия всегда многочисленная и содержать вооруженные силы численностью 250 тысяч человек белорусской экономике не под силу. Он привел в пример Украину, которая в 2013 году приняла решение отказаться от призыва, а в 2014 году отменила это решение.
По словам генерал-майора, профессиональная армия — это армия военного времени, а для мирного времени она просто не нужна.
Шкиренко добавил, что Минобороны республики не рассматривает вопрос о сокращении срока срочной службы в армии до года, так как в настоящее время в стране есть определенные проблемы с набором срочников.
Переходить на год срочной службы нецелесообразно, если перейти на год, то мы уйдем в минус— сказал заместитель начальника Генштаба, пояснив, что в настоящее время в Беларуси есть определенные проблемы с набором срочников на службу в армию.
По словам генерала, из общего числа призывников, которые получили отсрочку, 50%-60% — из-за учебы, 20% — по здоровью, остальные — по семейным обстоятельствам. Говоря о проблеме с набором солдат на срочную службу, Шкиренко привел пример о том, что в советские времена из десяти призывников отсеивался один, а теперь — девять из десяти.
В Белоруссии срок военной службы по призыву для военнослужащих, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев, а для призывников, получивших высшее образование — год.
Использованы фотографии: http://www.lyudiipolitika.ru/
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