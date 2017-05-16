15:22 16 мая

Минобороны Белоруссии против создания профессиональной армии в республике

Заместитель начальника генерального штаба Белоруссии генерал-майор Александр Шкиренко заявил, что министерство обороны страны не поддерживает идею перехода на профессиональную армию, передает Sputnik Беларусь.

В Беларуси не будет создаваться профессиональная армия
— заявил Шкиренко в ответ на вопрос члена постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Олега Руммо в ходе заседания комиссии по национальной безопасности палаты представителей.




По информации агентства, Шкиренко отметил, что отказываться от призыва срочников нецелесообразно. Он также подчеркнул, что профессиональная армия всегда многочисленная и содержать вооруженные силы численностью 250 тысяч человек белорусской экономике не под силу. Он привел в пример Украину, которая в 2013 году приняла решение отказаться от призыва, а в 2014 году отменила это решение.

По словам генерал-майора, профессиональная армия — это армия военного времени, а для мирного времени она просто не нужна.

Шкиренко добавил, что Минобороны республики не рассматривает вопрос о сокращении срока срочной службы в армии до года, так как в настоящее время в стране есть определенные проблемы с набором срочников.

Переходить на год срочной службы нецелесообразно, если перейти на год, то мы уйдем в минус
— сказал заместитель начальника Генштаба, пояснив, что в настоящее время в Беларуси есть определенные проблемы с набором срочников на службу в армию.

По словам генерала, из общего числа призывников, которые получили отсрочку, 50%-60% — из-за учебы, 20% — по здоровью, остальные — по семейным обстоятельствам. Говоря о проблеме с набором солдат на срочную службу, Шкиренко привел пример о том, что в советские времена из десяти призывников отсеивался один, а теперь — девять из десяти.


В Белоруссии срок военной службы по призыву для военнослужащих, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев, а для призывников, получивших высшее образование — год.

Использованы фотографии: http://www.lyudiipolitika.ru/
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Комментарии 11

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  1. oleg-gr Сегодня, 14:52
    В итоге все упирается в деньги. Призывник дешевле стоит. РФ рядом и не даст в обиду.
    oleg-gr
    1. МПК105 Сегодня, 14:56
      Похоже на то...Подсчитали-прослезились,что называется...А давайте послушаем начальника транспортного цеха,как говориться...Дядьки с Белоруссии-что там на самом деле,пока вы тут,объясните "из первых рук"...?
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:06
        А что тут объяснять , Лёха ? Уже действует подписание контракта сразу после присяги . Но не особо вчерашние "духи" стремятся стать "контрабасами" . Да и отношение к ним не особо дружелюбное . Но , насколько я в курсе дел - число контрактников растёт (в некоторых в/ч их больше чем срочников) , вот и не торопятся делать армию полностью профессиональной .
        bouncyhunter
      2. pjastolov Сегодня, 15:06
        Попандополо: "Если у батки нет золотого запасу, хлопци начинают разбегаться, скоро и я разбегусь на все четыре стороны" feel
        pjastolov
        1. To be or not to be Сегодня, 15:20
          Классика:
          "..у пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны."""
          To be or not to be
    2. LostCoast Сегодня, 15:05
      Если откинуть все национально-престижные понты,то по хорошему им нужнее полиция,чем общевойсковая армия.и так понятно благодаря кому Л может проводить "независимую" политику...
      LostCoast
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:12
        Цитата: LostCoast
        Если откинуть все национально-престижные понты,то по хорошему им нужнее полиция,чем общевойсковая армия.и так понятно благодаря кому Л может проводить "независимую" политику...

        Ерунду говорите, без ВС РБ НАТО спокойно дойдет до Смоленска, а так их в районе Барановичей задержат...
        DOCTOR ZLO
        1. LostCoast Сегодня, 15:20
          laughing Без ВС РФ нато давно закидает госпоина Л топорами и придёт в минск.Операция "Свободу литвинии".Парируйте
          LostCoast
    3. To be or not to be Сегодня, 15:22
      Армия малых государств может выполнять свою роль только в союзе с армией сильного государства .Остальное все-от Лукавого!
      To be or not to be
  2. 210окв Сегодня, 14:56
    Прфессиональная армия-армия военного времени?Да тогда надо мобилизовать все и вся!
    210окв
  3. DenZ Сегодня, 15:20
    "По словам генерал-майора, профессиональная армия — это армия военного времени, а для мирного времени она просто не нужна" В военное время (когда петух клюнет) армия сразу вдруг станет профессиональной? Чудес не бывает.
    DenZ
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