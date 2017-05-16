17:47 16 мая

Госпогранслужба Украины: Россия готовит нападение с территории Крыма

Госпогранслужба Украины публикует материал, который носит название «О пассажиро-транспортном потоке в оккупированном Крыму и нюансы пересечения админграницы». Административной границей майданные власти Украины продолжают называть госграницу между Россией и Украиной на крымском участке. Не говорит ли такой подход о том, что Киев готов признать и всю Украину российской территорией, ведь государственную границу между странами таковой считать отказывается, настаивая на её административном статусе...

Возможно, этим объясняются и постоянные заявления о том, что Россия якобы готова «начать наступление». С очередным заявлением подобного рода и выступает Госпогранслужба Украины. Их материала ГПСУ:
Вдоль границы пограничники постоянно фиксируют мониторинговые полёты вертолётов Ми-8 и активные передвижения катеров береговой охраны акватории Черного моря.





Судя по всему, полёты российских вертолётов в российском воздушном пространстве Киев и считает «доказательством подготовки к наступлению».

На этом фоне советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявляет, что Украина «победила российскую пропаганду». Шкиряк с воодушевлением встретил решение Порошенко о запрете на использование российских ресурсов Вконтакте и Одноклассники. Из его заметки в Фейсбуке :
Респект! Прекрасная новость! Искренне благодарен всем причастным! Я считаю это нашей общей победой в жестокой информационной войне с кремлёвским агрессором! Наши титанические усилия не были напрасными. Мы обязанности, обязательно очистим украинское информационное пространство от враждебного влияния российско-террористической пропаганды.


Видимо, запрет "Одноклассников" и есть те "жёсткие меры в отношении России", о которых недавно заявил Климкин, рассказывая о своём визите в Вашингтон и беседе с Пенсом и Трампом.

Использованы фотографии: http://shuster.live
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. Тралл Сегодня, 15:37
    Силами трех эскадронов laughing
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 15:39
      Цитата: Тралл
      Силами трех эскадронов laughing


      Подводной бурятской конницы.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 15:40
        Неважно о ком и о чем..Главное вовремя прокукарекать..
        Цитата: cniza
        Цитата: Тралл
        Силами трех эскадронов laughing

        Подводной бурятской конницы.
        210окв
        1. рич Сегодня, 15:46
          Госпогранслужба Украины: Россия готовит нападение с территории Крыма. Вдоль границы пограничники постоянно фиксируют мониторинговые полёты вертолётов Ми-8 и активные передвижения катеров береговой охраны акватории Черного моря.

          Такое чувство, что человек сделавший такое заявление в ПВ не служил, а до этого сторожил колхозный сарай
          рич
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:48
            Дим , тебе как погранцу - виднее . soldier
            bouncyhunter
            1. рич Сегодня, 15:54
              Приветствую, Павел. я бы на их месте запаниковал когда звенящая тишина вдоль границы наступила и эвакуация жителей из приграничных районов.
              рич
              1. bouncyhunter Сегодня, 15:56
                Уж я на что не пограничник , тоже подумал об этом .
                bouncyhunter
                1. Shurik70 Сегодня, 16:14
                  Они собираются на нас напасть!
                  Shurik70
              2. МПК105 Сегодня, 15:57
                Иди к ним,Дим-помоги советом...Генералом ПВ Украины будешь-машина,водитель,каракулевая папаха!!! hi drinks
                МПК105
                1. рич Сегодня, 16:07
                  Здорово, Алексей Юрич. hi
                  Я лучше запишусь в монархисты и к Романову уеду - перспектив больше. Или к Отделу в фирму попрошусь охранником, кроссворды на вахте разгадывать recourse
                  рич
                  1. midivan Сегодня, 17:18
                    Цитата: рич
                    Я лучше запишусь в монархисты и к Романову уеду - перспектив больше. Или к Отделу в фирму попрошусь охранником, кроссворды на вахте разгадывать

                    Вот зря вы от папахи отказываетесь- Смех -смехом, а папаха к верху мехом laughing
                    midivan
                    1. рич Сегодня, 17:31
                      Мне больше такие папахи по сердцу
                      рич
                      1. midivan Сегодня, 17:41
                        Станица Червленая???Это ведь там кажись домик где( если память не изменяет) Лермонтов перекусить останавливался? Если ехать из Червленой в Виноградное то с правой стороны сразу на выезде из станицы? Бывал там рядышком в 90х smile
                        midivan
                2. Avis Сегодня, 16:27
                  Цитата: МПК105
                  Генералом (...)
                  каракулевая папаха!!! hi drinks

                  К папахе должен самолёт прилагаться, чтобы было на чём привезти, если она будет забыта. У Украины нет для этого достаточного кол-ва самолётов.
                  Avis
              3. майор Юрик Сегодня, 16:23
                Часто думаю,какие химические процессы бурлят в свидомых черепах бандерлогов! По-ходу реакции не управляемые вообще! fool
                майор Юрик
              4. yehat Сегодня, 16:28
                так вроде на границе с крымом и так пусто
                там населения мало.
                yehat
          2. Аскет Сегодня, 16:18
            Цитата: рич
            Госпогранслужба Украины: Россия готовит нападение с территории Крыма. Вдоль границы пограничники постоянно фиксируют мониторинговые полёты вертолётов Ми-8 и активные передвижения катеров береговой охраны акватории Черного моря.

            Такое чувство, что человек сделавший такое заявление в ПВ не служил, а до этого сторожил колхозный сарай

            Вести наступательную операцию исключительно из Крыма это верх оперативного идиотизма, есть более перспективные направления, ну разве что морской десант в Одессу
            Аскет
          3. Александр романов Сегодня, 16:46
            Цитата: рич
            Такое чувство, что человек сделавший такое заявление в ПВ не служил, а до этого сторожил колхозный сарай

            Неверно,этот человек недавно повысил тарифы на воду .Народ должен помнить,страна в опасности
            Александр романов
        2. KaPToC Сегодня, 16:11
          Цитата: 210окв
          Неважно о ком и о чем..Главное вовремя прокукарекать..

          Какая статья - такие и комментарии, кукарекать начал автор .
          KaPToC
        3. Zibelew Сегодня, 16:16
          Ну и какой смысл атаковать Украину именно из Крыма, через очень узкие перешейки соединяющее Крым с Майданией - этого украинские умалишенные как всегда не объяснили... Что мешает России перейти всю протяженную границу с Украиной и рвануть сразу на Киев?
          Видимо все меряют остальных людей по своему подобию... Только мы ни за что на Украину не нападем. Ибо точно знаем, что они только этого и ждут, чтобы нам сдаться. Мы их на свою шею ни за какие коврижки больше не посадим. Потому и строим все заменяющие производства у себя, а железную дорогу и трубопроводы прокладываем в обход Бандерляндии.
          Zibelew
      2. cesar65 Сегодня, 16:04
        Цитата: cniza
        Цитата: Тралл
        Силами трех эскадронов laughing

        Подводной бурятской конницы.

        Подводной бурятской конной авиации
        cesar65
        1. Velizariy Сегодня, 16:07
          конно-водолазной авиации
          Velizariy
        2. Avis Сегодня, 16:31
          Цитата: cesar65

          Подводной бурятской конной авиации

          Avis
    2. Spartanez300 Сегодня, 16:01
      Только физическое уничтожение подобных Шкиряка решит вопрос об освобождении Украины от нацизма и другой мрази , другого пути просто нет . Как бы жестоко это не звучало другого решения конфликта нет и сделать это должен сам украинский народ , поскольку так называемая власть довела страну практически до катастрофы .
      Spartanez300
      1. uskrabut Сегодня, 16:42
        Их, по большому счету, надо от идиотизма избавлять. Тогда и от фашизма резко выздоровеют.
        uskrabut
  2. Владимирец Сегодня, 15:38
    "активные передвижения катеров береговой охраны акватории Черного моря."

    Для Украины нормальная пограничная служба является чем то из ряда вон выходящим. fool
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:40
      Цитата: Владимирец
      нормальная пограничная служба

      А она там ещё осталась ? Видать , на полном самообеспечении .
      bouncyhunter
    2. cniza Сегодня, 15:41
      Они надеются на противоположную сторону , зачем её дважды охранять.
      cniza
    3. Alexey RA Сегодня, 16:08
      Цитата: Владимирец
      Для Украины нормальная пограничная служба является чем то из ряда вон выходящим.

      Слово "нормальная" применительно к Украине - это оксюморон. smile
      Alexey RA
      1. sabakina Сегодня, 16:17
        Всем прЮвет! Вы сего к Владимирцу привязались? Он имел в виду российскую погранслужбу, которая несёт нормальную пограничную службу, которая в свою очередь для украины кажется подготовкой к агрессии.
        sabakina
        1. cniza Сегодня, 16:39
          Доброго времени , да не привязывались мы к нему , а так зацепились за ветку... hi
          cniza
    4. uskrabut Сегодня, 16:43
      Нормальный ВМФ, по мнению тамошних военных, должен ржаветь у пирса, а не по морю ходить.
      uskrabut
      1. Владимирец Сегодня, 16:47
        Цитата: uskrabut
        Нормальный ВМФ, по мнению тамошних военных, должен ржаветь у пирса, а не по морю ходить.

        Да ладно хоть бы там наши МРК укров пугали, так ведь они про катера МЧПВ волнуются, для которых ползать по границе нормальная рутинная работа. request
        Владимирец
  3. Ferdinant Сегодня, 15:44
    Отпуска начинаются, денег выбить на отдых за границей пограничники решили
    Ferdinant
  4. barclay Сегодня, 15:55
    Вдоль границы пограничники постоянно фиксируют мониторинговые полёты вертолётов Ми-8 и активные передвижения катеров береговой охраны акватории Черного моря.
    Несмотря на то, что такие действия имеют сугубо оборонительный характер, направленный на тщательный контроль за пограничной зоной и акваторией для предотвращения проникновения диверсионных групп, укромайданутые все равно их будут считать агрессивными. Это уже болезнь.
    barclay
    1. Avis Сегодня, 16:40
      Цитата: barclay

      Несмотря на то, что такие действия имеют сугубо оборонительный характер, направленный на тщательный контроль за пограничной зоной и акваторией для предотвращения проникновения диверсионных групп, укромайданутые все равно их будут считать агрессивными. Это уже болезнь.

      "Мы никогда ни на кого не нападали первыми, но наш сокрушительный удар будет упреждающим, ибо, быть может, когда-нибудь пятипалым вздумается поработить Империю!" © рассказ "Экспонаты руками не трогать"
      Avis
  5. pjastolov Сегодня, 15:57
    Не, не понимаем мы их призыва
    pjastolov
    1. Смог Сегодня, 16:27
      Цитата: pjastolov
      не понимаем мы их призыва

      Да уж больно окраина девка ветренная....
      Смог
  6. polev66 Сегодня, 15:58
    то, что для Российских погранцов обыденность, для древнеукров повод поныть, поскакать и сбежать ховаться в леса карпат
    polev66
  7. Alexey RA Сегодня, 16:06
    Вдоль границы пограничники постоянно фиксируют мониторинговые полёты вертолётов Ми-8 и активные передвижения катеров береговой охраны акватории Черного моря.

    Бгггг... что, Госпогранслужба впервые увидела - как надо по-настоящему охранять границу с недружественным государством? laughing
    Alexey RA
    1. Machete Сегодня, 16:14
      Она увидела НАСТОЯЩИХ пограничников, а не клоунов с биколором, и как надо работать, а не горилку жрать.
      Machete
      1. pjastolov Сегодня, 16:24
        Так они и не пили, они просто взяли каждый по метру госграницы в аренду, а тут нехорошие люди с другой стороны перекрыли laughing
        pjastolov
        1. pjastolov Сегодня, 16:26
          Наверное не так написал - вежливые люди good
          pjastolov
        2. Machete Сегодня, 16:26
          Взяли метр, стали эксплуатировать и пропивать навар. )
          Machete
  8. Machete Сегодня, 16:12
    Хочется что-то написать от души, но уже предупреждение получил за такое, поэтому просто напишу: Д,Б.
    Machete
    1. uskrabut Сегодня, 16:45
      Вона как слова Лаврова всем в душу то русскую запали!
      uskrabut
  9. тухлик Сегодня, 16:14
    Сижу дома точу ножи и вдруг такая новость, они следят за мной?(Шутка)
    тухлик
  10. HAM Сегодня, 16:27
    Я в недоумении- ВО становится рупором д..лов из скакуасии,зачем нам все эти бредни упоротых каждый день читать!?
    HAM
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:19
      Цитата: HAM
      Я в недоумении- ВО становится рупором д..лов из скакуасии,зачем нам все эти бредни упоротых каждый день читать!?

      Нужно читать и комментировать ...Потому что раньше на их скачки вроде как внимание старались не обращать , "братья вроде" ..Вот и дождались , что кровь рекой течет и мирных из тяжелых орудий расстреливают ...Читать , запоминать и внукам и детям рассказывать, чтобы на поколения запомнили, как все это начинается и чем заканчивается! angry
      ОТДЕЛ
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