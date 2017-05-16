Госпогранслужба Украины: Россия готовит нападение с территории Крыма
Госпогранслужба Украины публикует материал, который носит название «О пассажиро-транспортном потоке в оккупированном Крыму и нюансы пересечения админграницы». Административной границей майданные власти Украины продолжают называть госграницу между Россией и Украиной на крымском участке. Не говорит ли такой подход о том, что Киев готов признать и всю Украину российской территорией, ведь государственную границу между странами таковой считать отказывается, настаивая на её административном статусе...
Возможно, этим объясняются и постоянные заявления о том, что Россия якобы готова «начать наступление». С очередным заявлением подобного рода и выступает Госпогранслужба Украины. Их материала ГПСУ:
Судя по всему, полёты российских вертолётов в российском воздушном пространстве Киев и считает «доказательством подготовки к наступлению».
На этом фоне советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявляет, что Украина «победила российскую пропаганду». Шкиряк с воодушевлением встретил решение Порошенко о запрете на использование российских ресурсов Вконтакте и Одноклассники. Из его заметки в Фейсбуке :
Видимо, запрет "Одноклассников" и есть те "жёсткие меры в отношении России", о которых недавно заявил Климкин, рассказывая о своём визите в Вашингтон и беседе с Пенсом и Трампом.
Возможно, этим объясняются и постоянные заявления о том, что Россия якобы готова «начать наступление». С очередным заявлением подобного рода и выступает Госпогранслужба Украины. Их материала ГПСУ:
Вдоль границы пограничники постоянно фиксируют мониторинговые полёты вертолётов Ми-8 и активные передвижения катеров береговой охраны акватории Черного моря.
Судя по всему, полёты российских вертолётов в российском воздушном пространстве Киев и считает «доказательством подготовки к наступлению».
На этом фоне советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявляет, что Украина «победила российскую пропаганду». Шкиряк с воодушевлением встретил решение Порошенко о запрете на использование российских ресурсов Вконтакте и Одноклассники. Из его заметки в Фейсбуке :
Респект! Прекрасная новость! Искренне благодарен всем причастным! Я считаю это нашей общей победой в жестокой информационной войне с кремлёвским агрессором! Наши титанические усилия не были напрасными. Мы обязанности, обязательно очистим украинское информационное пространство от враждебного влияния российско-террористической пропаганды.
Видимо, запрет "Одноклассников" и есть те "жёсткие меры в отношении России", о которых недавно заявил Климкин, рассказывая о своём визите в Вашингтон и беседе с Пенсом и Трампом.
Использованы фотографии: http://shuster.live
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