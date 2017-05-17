Русский флот и "украинская" наглость

Для России май месяц особый. Существует даже отдельное выражение "майские праздники", когда вся страна отмечает Первомай и День Победы. Однако это не единственные торжества, выпадающие на последний весенний месяц. Например, три флота ВМФ России в ближайшие дни будут отмечать свои ежегодные праздники:Даты выбраны не случайно. Так, началом истории Черноморского флота стал вход в Ахтиарскую бухту*, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Ф.А. Клокачева. Это событие произошло 13 мая 1783 года.Восьмьюдесятью годами ранее, 18 мая 1703 года, небольшая флотилия под командованием Петра I одержала первую боевую победу над шведами в устье реки Невы. Этот день теперь принято считать днем рождения Балтийского флота России.Таким образом, Россия является основательницей и единственной хозяйкой своих военных флотов на Черном и Балтийском морях.Тем не менее, 100 лет назад в момент крушения Российской империи появились самозваные претенденты на русское морское наследство. Ими стали только-только "вылупившиеся" из исторического небытия, отрекшиеся от своего русского имени, политические "украинцы". Увидев в революционном хаосе шанс на "самостийнисть", сепаратисты бросились стремглав наспех сколачивать собственное государство.Видимо первые "самостийники" рассуждали так: настоящего государства без армии не бывает, но если оно будет иметь еще и собственный флот, то это станет уже самой серьезной заявкой на обоснованную "отдельность".С 5 по 8 мая (по ст. ст.) 1917 года в Киеве проходил организованный Центральной Радой так называемый Первый Всеукраинский военный съезд. Участники "высокого собрания" выступили за национально-территориальную автономию Украины в составе России, но при этом поддержали создание "самостийной" украинской армии. Отдельно рассматривался вопрос об "украинском флоте". Выглядело это так:Вырезка из майского номера 1917 года газеты "Вicтi Української Центральної Ради""Касательно флота, Съезд считает возможным и необходимым: а) на Балтийском флоте укомплектовать некоторые корабли исключительно командами украинской национальности; б) что касается Черноморского [флота], то в виду того, что он сейчас состоит в своем большинстве из Украинцев, Съезд признает необходимым в дальнейшем пополнять его исключительно Украинцами".Наглость неслыханная! Не имея за душой ни одного "украинского" судна, "самостийники" бесцеремонно позволили себе распоряжаться чужой собственностью. Кроме того, следуя логике "украинских" сеператистов, начиная с весны-лета 1917 года, Балтийское море должны были начать бороздить корабли с командами только из узбеков, якутов, евреев, грузин и прочих, реально существовавших (в отличие от "украинцев") исторических этносов, населявших Российскую империю.Еще большой наглостью стало объявление об отказе набора в команды кораблей Черноморского флота русских. Другими словами новоявленное образование УНР вознамерилось за один-два "призывных сезона" присвоить себе весь Черноморский флот, а значит и военно-морскую базу Севастополь по умолчанию.С образованием в 1922 году СССР, инициатором создания которого стала Советская Украина, вопрос об отдельном "украинском" флоте был снят на долгие годы вплоть до 1991 года. И если после распада Советского Союза свидомые не рискнули вновь положить глаз на Балтийский флот, то в отношении Черноморского флота наглость они проявили беспрецедентную.Хорошо известно, что правопреемницей СССР стала Российская Федерация. "В официальном заявлении ЕС подчеркивается, что в отношении России специального признания не требуется, поскольку она естественно унаследовала права бывшего СССР на международной арене..." - писали в те дни "Известия".Кроме части активов, доставшихся после раздела союзного имущества, РФ взяла на себя и ВСЕ долги ВСЕГО уже бывшего Союза. Это давало ей право на некоторые преференции, в первую очередь в отношении вооруженных сил оперативно-стратегического значения, требующих взаимосвязи и сохранения единой структуры управления, какими, например, являются ядерные силы.Накануне развала СССР Черноморский флот как раз и имел статус оперативно-стратегического объединения. Украина никак не могла на него претендовать. Но, как известно, наглость – это второе счастье. Руководствуясь этим принципом 5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписывает Указ "О переходе Черноморского флота в административное подчинение Министерству обороны Украины".В Москве, по-видимому, не ожидали такого подвоха со стороны "братьев", а потому аналогичный Указ "О переходе под юрисдикцию Российской Федерации Черноморского флота" был подписан Борисом Ельциным, тогдашним президентом РФ, с опозданием на два дня - 7 апреля 1992 года. Дележ Черноморского флота стал неизбежным, ибо "война указов" чуть не дошла тогда до реальных военных столкновений.Переговоры были трудными и долгими. В конечном итоге их результатом стало подписание в конце мая 1997 года межгосударственного Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины. В одном из его пунктов была определена конечная дата нахождения ЧФ России в Севастополе и других местах его базирования и ремонта (Феодосия, Николаев) - 28 мая 2017 года.В апреле 2010 года, на основе Харьковских соглашений, срок аренды пунктов базирования Черноморского флота России в Крыму был продлен на 25 лет после 2017 года (с возможностью его продления ещё на 5 лет — до 2042—2047 гт.). Нет никаких сомнений, что после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве эта договоренность была бы хунтой аннулирована."Украинская" наглость в данном случае была бы основана на русофобии государственного уровня. "Присутствие российских военных в Крыму фактически является последним символическим форпостом, подкармливающим идею восстановления Великой российской империи в западном направлении. Поэтому уничтожение военной базы на Украине будет знаменовать крах имперских мечтаний Путина, Медведева и их приспешников", - писала "Украинская правда" еще в мае 2008 года во времена президентства известного русофоба Виктора Ющенко. Постмайданное руководство Украины уже в разы более русофобское, чем Ющенко со всеми своими приближенными.Нужно отдать должное России. Она хорошо усвоила урок, который ей преподал в свое время Кравчук, и на этот раз сыграла на опережение. 2 апреля 2014 года МИД Российской Федерации уведомил посольство Украины в России о вступлении в силу Федерального закона "О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". Севастополь и Феодосия ушли от Украины навсегда, а все то, что сегодня плавает по Черному морю под жовто-блакытным флагом, назвать флотом язык не поворачивается у многих.Отныне "украинская" наглость в отношении Черноморского флота Российской Федерации стала жалкой и комичной. Например, украинский сайт "Флот 2017" до сих пор отсчитывает количество дней оставшихся до окончания пребывания ЧФ России в Севастополе, еще одно подтверждение того, что выполнять Харьковские соглашения никто на Украине не собирался. До истечения срока действия договора осталось менее трех недель…