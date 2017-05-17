Украине никогда не удастся вернуть Крым

Украина решила возвращать Крым "руками" ученых-конституционалистов. В стране хотят создать рабочую группу с их участием. В ее состав также войдут депутаты.Специалисты должны будут дописать разделы украинской конституции, которые посвящены полуострову. Первое заседание нового органа пройдет уже 22 мая.Напомним, что после референдума 2014 года на Украине появилась собственная альтернативная автономная Республика Крым, у которой есть свои органы власти и представительства.— На Украине создана специальная рабочая группа из ученых и парламентариев, которые должны разработать предложения и дополнения в конституцию Украины относительно Республики Крым. Фактически, их цель — вернуть Крым с помощью конституционных поправок. Рефат Чубаров в связи с этим сделал заявление: "Мы должны как можно скорее превратить автономную Республику Крым в Крымскотатарскую автономную республику как неотъемлемую составляющую часть Украины". Странное заявление… Будто можно волшебной палочкой взмахнуть и превратить? Да еще с крымскотатарским населением, составляющим всего лишь… 12 процентов. Русских, например, в Крыму почти в шесть раз больше, чем татар. О какой тут "крымскотатарской республике" можно вообще вести речь?— Прежде всего, ни о каком возвращении Крыма Украине речи не идет — это однозначно. В данном контексте рассматривать подобные известия даже не стоит. Речь идет о том, что, во-первых, перед нами — продолжение пропагандистской кампании в части информационной войны, которая бушует в современном мире. Одним из этих элементов является как раз ситуация вокруг Крыма.Как известно, первой и самой главной задачей было желание раскачать ситуацию в Крыму — особенно в сфере межнациональных отношений. Однако это не удалось сделать ни меджлису, ни тем, кто стоит за ними, ни украинским властям. Учитывая, что к Крыму они никакого отношения не имеют, они придумывают подобные вещи. Можно объявлять Крым крымскотатарским, можно объявлять Украину — принадлежащей Марсу, но все прекрасно понимают, что никто выполнять это не будет. Отсюда возникает достаточно любопытная ситуация, связанная с тем, что все прекрасно осознают пропагандистский эффект подобных заявлений в Крыму, и также не обращают на них внимания.Важный момент: украинская Конституция построена на принципах равноправия и унитарности. Предоставление по национальному признаку каких-то особых полномочий и прав — уже выглядит даже с юридической точки зрения современной Украины весьма сомнительным действом. И отсюда возникает вопрос: какие формулировки должны быть найдены? Делаю вывод, что перед нами такая своеобразная интеллектуальная игра, которая не имеет никакого отношения к реальности, но которая позволяет занять определенное количество людей.— А крымская реальность сейчас какова?— Главной проблемой межнациональных отношений в Крыму — на протяжении всего времени нахождения в составе Украины — была проблема русских. Именно права русских постоянно нарушались; все принимаемые решения были за счет интересов русских. Часто эти нарушения касались того, что кому-то предоставлялись привилегии по национальному признаку. А с возвращением Крыма в Россию эта проблема исчезла автоматически.Далее некие силы стали раскачивать крымскотатарский вопрос через меджлис — в качестве противостояния русским, одновременно с этим силы стремятся воздействовать на жизнь полуострова. При этом сами интересы крымских татар никогда не реализовывались. За три года пребывания в составе России — благодаря накопленному опыту федерализма в России, а он насчитывает уже более столетия, — с юридической точки зрения все проблемы были сняты буквально в течение одного года. А в материальном плане — реальная картина обустройства межнациональных отношений целых политических групп -весьма и весьма широка. А в политическом плане многие национальные группы столкнулись с тем, что нужно адаптироваться к новой реальности. И здесь как раз прежде всего среди крымских татар идет достаточно болезненный процесс формирования и восприятия этой новой реальности. Это сейчас повседневная жизнь Крыма.— А можно чуть подробнее про игру, фантазии? Ведь Запад обманываться рад… Каким образом можно юридически повернуть ситуацию, чтобы их попытки не выглядели смешно и дуто в глазах мирового сообщества? Можете предположить?— Здесь нужно исходить из того, что Запад уже давно откинул так называемую объективность. Все-таки очень часто западные страны (европейские, а до недавнего времени США) представляли себя в качестве некого арбитра, стоящего над схваткой; единственной силой, которая способна в соответствии с законом и моралью оценивать действия тех или иных стран. Реальность последних лет показала, что на самом деле перед нами демонстрируются абсолютно эгоистичные желания, интересы тех или иных стран — в соответствии с интересами настоящего момента.Это я говорю к тому, чтобы было понятно, что крымско-татарская проблема уже давно заняла большое место в повестке дня на Западе, но она никакого отношения не имеет к реальности, она имеет отношение к системе давления на Россию.Мустафа Джемилев все годы был антироссийски настроенным. Более того, он — русофоб, и был им всю свою сознательную жизнь; этот человек имеет некую репутацию борьбы с режимом. Благодаря этому он создал свою организацию на территории Украины, у них достаточно сильные международные связи — не только в Турции, но и в странах западной Европы. Имидж бывшего борца ему в этом помогает.Но самое главное — в этом заинтересован Запад. В том, чтобы создавать постоянный шум от этих проблем, говорить о неких нарушениях, которые существуют в Крыму со стороны прав человека.А реальная картина следующая: никто с правами человека в Крыму ознакомиться не хочет. Нет никаких препятствий для того, чтобы комиссии соответствующего профиля от европейских структур и международных структур побывали в Крыму. Что-то их здесь не видно. Более того, те, кто побывали, практически всегда пытаются дать некую взвешенную позицию, но в результате все время вынуждены констатировать: серьезных нарушений прав человека не существует.Если человек выступает противником российского государства, заявляет об этом, призывает к нарушению территориальной целостности, то он вызовет определенную реакцию на свои слова. Это прописано в законодательстве любой страны, не только России. Но это игнорируется со стороны Запада.Таким образом, проблема состоит не в том, чтобы открыть глаза западным партнерам и сказать, что на самом деле не так, а в том, что западные партнеры вообще не хотят это видеть. Сейчас у них на повестке дня звучит лозунг: "Россия — тюрьма народов", нарушающая права человека. Когда через некоторое время ситуация изменится, повестка дня изменится — мы увидим изменение этой позиции. А сейчас нам надо проявить "стойкость и долг", продолжать долбить в одну точку, говоря, что ущемленных в правах в Крыму нет. Это "ущемление прав" не имеет никакого отношения к реальности, с которой можно всегда при желании легко ознакомиться.