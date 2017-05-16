Мария Захарова о запрете георгиевской ленточки на Украине: "На перекраску тигров деньги найдут"
Верховная Рада Украины приняла законопроект, на основании которого за демонстрацию символики Победы будут штрафовать и заключать под арест. Депутаты ВРУ главное внимание на сей раз решили уделить георгиевской ленточке. В пояснительной записке говорится, что георгиевская лента на Украине с 2014 года считается символом сепаратизма, а потому граждане, которые её используют, должны нести наказание.
РИА Новости сообщает о том, что за принятие соответствующей запретительной нормы проголосовали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ уже лёг на стол президента Украины Петра Порошенко. В окружении украинского президента заявляют, что закон будет подписан в ближайшее время.
Ношение георгиевской ленточки, а также использование её на открытках, в СМИ, закреплении на автомобилях расценивается киевскими властями как «пропаганда сепаратизма». За нарушение закона предусматривается штраф до 2,5 тысяч грн. При этом ленточку будут конфисковывать в случае обнаружения. Повторное использование георгиевской ленты приведёт, на основании законопроекта, к штрафу до 5 тыс. грн. или аресту на срок до 15 суток.
По этому поводу высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова :
Мария Захарова продолжила:
РИА Новости сообщает о том, что за принятие соответствующей запретительной нормы проголосовали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ уже лёг на стол президента Украины Петра Порошенко. В окружении украинского президента заявляют, что закон будет подписан в ближайшее время.
Ношение георгиевской ленточки, а также использование её на открытках, в СМИ, закреплении на автомобилях расценивается киевскими властями как «пропаганда сепаратизма». За нарушение закона предусматривается штраф до 2,5 тысяч грн. При этом ленточку будут конфисковывать в случае обнаружения. Повторное использование георгиевской ленты приведёт, на основании законопроекта, к штрафу до 5 тыс. грн. или аресту на срок до 15 суток.
По этому поводу высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова :
Евровидение завершилось - вот киевский режим и понесло. Для решения настоящих проблем ни сил, ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут.
Мария Захарова продолжила:
Если серьёзно, то решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны. А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?
Использованы фотографии: Novostivmire.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти