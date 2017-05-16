Мария Захарова о запрете георгиевской ленточки на Украине: "На перекраску тигров деньги найдут"

Евровидение завершилось - вот киевский режим и понесло. Для решения настоящих проблем ни сил, ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут.

Если серьёзно, то решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны. А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?