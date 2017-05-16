20:04 16 мая

Мария Захарова о запрете георгиевской ленточки на Украине: "На перекраску тигров деньги найдут"

Верховная Рада Украины приняла законопроект, на основании которого за демонстрацию символики Победы будут штрафовать и заключать под арест. Депутаты ВРУ главное внимание на сей раз решили уделить георгиевской ленточке. В пояснительной записке говорится, что георгиевская лента на Украине с 2014 года считается символом сепаратизма, а потому граждане, которые её используют, должны нести наказание.

РИА Новости сообщает о том, что за принятие соответствующей запретительной нормы проголосовали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ уже лёг на стол президента Украины Петра Порошенко. В окружении украинского президента заявляют, что закон будет подписан в ближайшее время.


Ношение георгиевской ленточки, а также использование её на открытках, в СМИ, закреплении на автомобилях расценивается киевскими властями как «пропаганда сепаратизма». За нарушение закона предусматривается штраф до 2,5 тысяч грн. При этом ленточку будут конфисковывать в случае обнаружения. Повторное использование георгиевской ленты приведёт, на основании законопроекта, к штрафу до 5 тыс. грн. или аресту на срок до 15 суток.

По этому поводу высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова :
Евровидение завершилось - вот киевский режим и понесло. Для решения настоящих проблем ни сил, ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут.


Мария Захарова о запрете георгиевской ленточки на Украине: "На перекраску тигров деньги найдут"


Мария Захарова продолжила:
Если серьёзно, то решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны. А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?

Использованы фотографии: Novostivmire.com
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:55
    Марш Бессмертного полка на Украине их жутко разозлил и запад особенно..Ведь миллионы вышли !
    ОТДЕЛ
    1. cniza Сегодня, 18:59
      Похоже на агонию , старт дан , посмотрим на людей , как они себя поведут.
      cniza
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:02
        Ну селяне, берегитесь! Если на вашем участке найдут колорадского жука, то готовьте 5 тыс. гривен, потому что с первого раза его не уничтожишь! wassat
        СРЦ П-15
        1. Чёрный Сегодня, 19:20
          Слишком много укрохунте сходит с рук , на лишком многое закрываем глаза. Пора бы этот балаган прекращать.
          Чёрный
          1. Тралл Сегодня, 19:26
            У хунты теперь другие ценности и объекты поклонения.

            Если что, это жена Порошенко.
            Тралл
            1. Владимирец Сегодня, 19:36
              Цитата: Тралл
              Если что, это жена Порошенко.

              Я думал это постановка ТЮЗа.
              Владимирец
        2. майор Юрик Сегодня, 19:21
          . А на перекраску тигров деньги сейчас найдут.


          Да,походу тигры в бандерии попали под мелирование в хохлоцвета,а вот зебрам повезло,хотя......! fool
          майор Юрик
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:24
            Цитата: майор Юрик
            Да,походу тигры в бандерии попали под мелирование в хохлоцвета,а вот зебрам повезло,хотя......!

            В бандерии теперь будут разрешены только тигры-альбиносы! yes
            СРЦ П-15
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:03
        Цитата: cniza
        Похоже на агонию , старт дан , посмотрим на людей , как они себя поведут.

        Похоже что так и есть ...С каждым разом заявления все истеричней и абсурдней идут с незалежной..Чуют конец и денег не хватает уже от хозяев !
        ОТДЕЛ
        1. cniza Сегодня, 19:07
          Цитата: СРЦ П-15
          Ну селяне, берегитесь! Если на вашем участке найдут колорадского жука, то готовьте 5 тыс. гривен, потому что с первого раза его не уничтожишь! wassat


          Ну вот полезный аспект есть , вредных жуков изведут. laughing
          cniza
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:09
            Цитата: cniza
            Ну вот полезный аспект есть , вредных жуков изведут

            Зная вредность свидомых, они скорее их соседу подсадят. laughing
            СРЦ П-15
          2. megajob Сегодня, 19:14
            Хрена с два!! Я эту как только не изводил am В наших северных районах он к счатью такая (божья) вымерз, а вот в Укрии его ни руками, ни дустом, ни какой химией извести не поулчается, скорее Украина станет Китаем, но и то колорады и там будут.
            megajob
      3. тол100в Сегодня, 19:15
        Цитата: cniza
        Похоже на агонию , старт дан

        Осталось выдать майданутым ЧЕРНЫЕ ленточки, и трах...! Они просили? Они дождались! РЕЖИМА "безВиз"! Следующим режимом (режимами) будут: " строгий" или "усиленный"! А "пожизненный" по ним так и плачет!
        тол100в
      4. AlexTires Сегодня, 19:56
        как как, как всегда, смолчат... если бы хотели проводить акции неповиновения то за три года уж сподобились бы, поводов предостаточно....
        AlexTires
    2. pjastolov Сегодня, 19:01
      у меня однокласница в гамбурге живет, так на однокласниках выложила видео БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА и никаких шовинистических заявлений soldier
      pjastolov
      1. рич Сегодня, 19:03
        Евровидение завершилось - вот киевский режим и понесло.

        Закончилось уже? И кто там победил?
        рич
        1. Тралл Сегодня, 19:16
          Цитата: рич
          Закончилось уже? И кто там победил?

          Дуэт "Джамала & Задница" laughing
          Тралл
        2. тол100в Сегодня, 19:18
          Цитата: рич
          И кто там победил?

          Закрытая ТЭС(последняя), которая обеспечивала энергоснабжение "Гейвидео"!
          тол100в
  2. Александр 3 Сегодня, 19:30
    Из Украины сведения поступают как из дурдома ,вообще то так оно и есть.
    Александр 3
  3. parusnik Сегодня, 19:31
    21 век, казалось бы, а эпоху мракобесия напоминает...А ежели кошка, с такой расцветкой, мало ли, генетика,да еще бездомная, с ней как, сразу на 15 суток...
    parusnik
    1. Ин100грамм Сегодня, 19:41
      Цитата: parusnik
      А ежели кошка, с такой расцветкой

      Сразу конфисковать шкуру belay
      Ин100грамм
  4. 3vs Сегодня, 19:33
    Пора начинать по настоящему поддерживать борцов с жидобандеровской нечистью, не только морально!
    3vs
  5. RealTor Сегодня, 19:34
    Когда с кириллицы перейдут на латинский алфавит? Или вальцман/гройсман/этинзон и др. сразу за идиш - иврит стоять будут?
    RealTor
  6. skylare Сегодня, 19:43
    А что, ярко-жёлтые тигры в голубую полоску. Креативно и современно - для потребителей конопли со стажем. А если серьёзно: странно, что только сейчас узаконили сие явление.
    skylare
  7. behemot Сегодня, 19:43
    Ну и что? Что то необычное случилось? От них отгородиться надо. С этой помойки воняет.
    behemot
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:45
    Мария Захарова о запрете георгиевской ленточки на Украине: "На перекраску тигров деньги найдут"
    Маш! Ты только прямым текстом попроси.
    Да что с сайтом!!!? опять?!Не вставить не прибавить.
    Наблюдатель2014
  9. AlexTires Сегодня, 19:52
    Свое отношения ко всему я дал в Твиттере, но здесь так резко выражаться не буду дабы не забанили ныне, и присно, и во веки веков..... Скажу тока, что нужно оставить это гетто и ЕвроСомали развлекаться самим с собой. До тех пор, пока они себя не доведут до апофигиоза и полной нищеты, они не успокоятся... И уж точно завоевывать этих неандертальцев не нужно.
    AlexTires
  10. pvv113 Сегодня, 19:58
    А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?

    А будет ли через год Украина в том виде, в котором существует сейчас?
    pvv113
  11. roskot Сегодня, 20:00
    А хрен колорадские жуки забили на указы Потрошенко. Он еще и не родился когда они картофельные поля осваивали.
    roskot
  12. perepilka Сегодня, 20:01
    Ну, как бы 6 миллионов украинцев в РККА по 41-45, там не полк, там несколько армий, если память включат what
    perepilka
Картина дня