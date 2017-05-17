07:16 17 мая

Переворот в США?

Как сообщает РИА Новости , президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прошедшей 10 мая в Белом доме.

У нас была очень успешная встреча с министром иностранных дел России на прошлой неделе… у нас была замечательная встреча.


С его слов переговоры были направлены на вовлечение РФ в процесс совместной борьбы с терроризмом. Как он считает, в противостоянии с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) "у нас будут достижения в предстоящие годы".


Как ранее указывалось, после данной встречи американские СМИ заявили о том, что Трамп поделился с Лавровым сверхсекретными сведениями, полученными спецслужбами США от иностранных партнеров. Позже New York Times сообщила, что им являлся Израиль.

Трамп заявил том, что имел полное право предоставить российской стороне информацию, касающуюся, с его слов, «терроризма и безопасности авиаперелетов».

Сделано это было из гуманитарных соображений, к тому же я хочу, чтобы участие России в борьбе против ИГИЛ (запрещено в РФ) и терроризма было расширено.


Посол Израиля в США Рон Дермер пояснил, что его страна продолжит тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом, ожидая его «углубления» при президентстве Трампа.

Израиль полностью доверяет отношениям с США в сфере обмена разведывательной информацией.


Журналист CNBC Джейк Новак предполагает, что скандал вокруг встречи Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым имеет целью отстранение президента США от власти.

Кто-то на высшем правительственном уровне слил СМИ информацию о разговоре президента Трампа с российскими официальными лицами. Потенциально это может быть серьезным преступлением, и такое происходит не в первый раз.


Сам Трамп заявил по этому поводу:

С самого начала работы на посту президента я просил директора Коми [уволенный им директор ФБР] и других должностных лиц найти тех, кто сливает информацию, в наших разведслужбах.


Джейк Новак полагает, что последний скандал и множество других направленных против Трампа "утечек" могут свидетельствовать о попытке переворота в США. Как он считает, за этой кампанией может стоять человек из близкого окружения президента или представитель одного из разведывательных комитетов в конгрессе.



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Комментарии 13

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  1. Арон Заави Сегодня, 05:41
    Это не повод. Президент США имеет право рассекречивать любую информацию.
    Арон Заави
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 05:45
      Возможно, что у Израиля была инфа о планируемом терракте на российском авиаперевозчике, что у вас пишут по этому поводу?
      Юджин-Евгений
      1. Арон Заави Сегодня, 06:28
        Цитата: Юджин-Евгений
        Возможно, что у Израиля была инфа о планируемом терракте на российском авиаперевозчике, что у вас пишут по этому поводу?

        Конкретного ничего. Единственное, что беспокоятся что бы никто не вычислил источник информации.
        Арон Заави
    2. GRF Сегодня, 05:45
      Президент даже развалить страну имеет право...
      GRF
      1. Юджин-Евгений Сегодня, 05:56
        Цитата: GRF
        Президент даже развалить страну имеет право...


        Юджин-Евгений
  2. Рабинович_007 Сегодня, 05:49
    Похоже Трампу надоело быть президентом, раз чужие секреты решил раскрывать.
    Заменить.
    Рабинович_007
  3. Горный стрелок Сегодня, 05:53
    Президент вообще может ВСЕ. Что не противоречит Конституции. А иногда, и больше. Ситуация в США - это попытка поставить СМИ выше президента, поскольку они МАНИПУЛИРУЮТ общественным сознанием. Конституционной возможности "заткнуть" СМИ Трамп не имеет, а свего пула в СМИ, который бы организовал "противовес" - у него нет. Вот и "клинчуют" его по любому вопросу.
    Горный стрелок
  4. Березин Александр Сегодня, 05:56
    Если иностранные спецслужбы начнут взрывать наши самолеты, то нам необходимо ответить симметрично. На террор необходимо отвечать встречным террором, иначе “партнеры” не поймут.
    Березин Александр
    1. Феликс Сегодня, 06:31
      Цитата: Березин Александр
      Если иностранные спецслужбы начнут взрывать наши самолеты, то нам необходимо ответить симметрично. На террор необходимо отвечать встречным террором, иначе “партнеры” не поймут.

      Они только этого и ждут. Возможности их СМИ и СМИ их сателлитов многократно превосходят наши, а значит о том, что кто то там устроил теракт в России не услышит никто. А вот если Россия устроит - будьте уверены, и узнают все и заседание совбеза соответствующее с соответствующей же резолюцией будет гарантировано.
      Феликс
      1. Березин Александр Сегодня, 06:44
        Плевать на западные СМИ, их болтовня не является доказательством в ООН, а данные спецслужб они раскрывать не станут. Россия - не Ирак, чтобы тыкать нам в лицо доказательствами в виде свежих выпусков CNN, мы имеет право вето в совбезе ООН и способны дать в морду в случае наката на нас.
        Березин Александр
    2. yuriy55 Сегодня, 06:40
      Цитата: Березин Александр
      Если иностранные спецслужбы начнут взрывать наши самолеты, то нам необходимо ответить симметрично. На террор необходимо отвечать встречным террором, иначе “партнеры” не поймут.

      Ай-ай-ай!!! belay Симметричные ответы не про нас. Мы (точнее российская власть) за сбитые самолёты ни с Украиной, ни с Турцией, ни с Египтом по-большому счёту не рассчитались. Если не считать 1,2,3...помидоров, оттока туристов и цистерн плевков "диванных аналитиков". Я уже не буду вспоминать такие далёкие события, как допинговые скандалы вокруг российских спортсменов и простое отстранение российской певицы от участия в международном конкурсе...Всё готовимся к ответу...
      yuriy55
  5. yuriy55 Сегодня, 06:32
    Если бы Трамп слил Лаврову что-то серьёзное, его постигла бы участь Джона Кеннеди...
    yuriy55
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:52
    Очередной пшик американских СМИ, который только нагнетает обстановку в Белом доме. И тут конечно не только обида СМИ на Трампа, а планомерная операция по дискредитации президента с последующим отстранением от власти. И нас еще призывают "либералы" равняться на эту страну?
    rotmistr60
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