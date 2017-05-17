Переворот в США?
Как сообщает РИА Новости , президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прошедшей 10 мая в Белом доме.
С его слов переговоры были направлены на вовлечение РФ в процесс совместной борьбы с терроризмом. Как он считает, в противостоянии с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) "у нас будут достижения в предстоящие годы".
Как ранее указывалось, после данной встречи американские СМИ заявили о том, что Трамп поделился с Лавровым сверхсекретными сведениями, полученными спецслужбами США от иностранных партнеров. Позже New York Times сообщила, что им являлся Израиль.
Трамп заявил том, что имел полное право предоставить российской стороне информацию, касающуюся, с его слов, «терроризма и безопасности авиаперелетов».
Посол Израиля в США Рон Дермер пояснил, что его страна продолжит тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом, ожидая его «углубления» при президентстве Трампа.
Журналист CNBC Джейк Новак предполагает, что скандал вокруг встречи Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым имеет целью отстранение президента США от власти.
Сам Трамп заявил по этому поводу:
Джейк Новак полагает, что последний скандал и множество других направленных против Трампа "утечек" могут свидетельствовать о попытке переворота в США. Как он считает, за этой кампанией может стоять человек из близкого окружения президента или представитель одного из разведывательных комитетов в конгрессе.
У нас была очень успешная встреча с министром иностранных дел России на прошлой неделе… у нас была замечательная встреча.
С его слов переговоры были направлены на вовлечение РФ в процесс совместной борьбы с терроризмом. Как он считает, в противостоянии с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) "у нас будут достижения в предстоящие годы".
Как ранее указывалось, после данной встречи американские СМИ заявили о том, что Трамп поделился с Лавровым сверхсекретными сведениями, полученными спецслужбами США от иностранных партнеров. Позже New York Times сообщила, что им являлся Израиль.
Трамп заявил том, что имел полное право предоставить российской стороне информацию, касающуюся, с его слов, «терроризма и безопасности авиаперелетов».
Сделано это было из гуманитарных соображений, к тому же я хочу, чтобы участие России в борьбе против ИГИЛ (запрещено в РФ) и терроризма было расширено.
Посол Израиля в США Рон Дермер пояснил, что его страна продолжит тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом, ожидая его «углубления» при президентстве Трампа.
Израиль полностью доверяет отношениям с США в сфере обмена разведывательной информацией.
Журналист CNBC Джейк Новак предполагает, что скандал вокруг встречи Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым имеет целью отстранение президента США от власти.
Кто-то на высшем правительственном уровне слил СМИ информацию о разговоре президента Трампа с российскими официальными лицами. Потенциально это может быть серьезным преступлением, и такое происходит не в первый раз.
Сам Трамп заявил по этому поводу:
С самого начала работы на посту президента я просил директора Коми [уволенный им директор ФБР] и других должностных лиц найти тех, кто сливает информацию, в наших разведслужбах.
Джейк Новак полагает, что последний скандал и множество других направленных против Трампа "утечек" могут свидетельствовать о попытке переворота в США. Как он считает, за этой кампанией может стоять человек из близкого окружения президента или представитель одного из разведывательных комитетов в конгрессе.
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