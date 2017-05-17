Переворот в США?

У нас была очень успешная встреча с министром иностранных дел России на прошлой неделе… у нас была замечательная встреча.

Сделано это было из гуманитарных соображений, к тому же я хочу, чтобы участие России в борьбе против ИГИЛ (запрещено в РФ) и терроризма было расширено.

Израиль полностью доверяет отношениям с США в сфере обмена разведывательной информацией.

Кто-то на высшем правительственном уровне слил СМИ информацию о разговоре президента Трампа с российскими официальными лицами. Потенциально это может быть серьезным преступлением, и такое происходит не в первый раз.

С самого начала работы на посту президента я просил директора Коми [уволенный им директор ФБР] и других должностных лиц найти тех, кто сливает информацию, в наших разведслужбах.