07:07 17 мая

ВСУ перебросили к линии соприкосновения 20 вагонов с боеприпасами

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что ВСУ перебросили к линии соприкосновения 20 вагонов с боеприпасами. По словам полковника Басурина, некоторое снижение активности обстрелов территории народных республик Донбасса было связано именно с тем, чтобы беспрепятственно осуществить подвоз боеприпасов, объёмы которых у украинских силовиков в зоне так называемой «АТО» существенно истощились за последнее время.

ДАН цитирует Басурина:
По данным нашей разведки, противник уменьшил активность обстрелов территории Республики с целью усиления своих позиций и подвоза боеприпасов к тяжёлому вооружению.


ВСУ перебросили к линии соприкосновения 20 вагонов с боеприпасами



Боеприпасы были доставлены железнодорожным составом в Славянск. По данным разведки ДНР, речь идёт о танковых снарядах, а также боеприпасах для реактивной артиллерии и миномётов.

Помимо этого в направлении линии соприкосновения переброшены дополнительно 17 танков, отдельные из которых по украинской традиции установлены в жилых кварталах. Так, несколько танков расположили в Авдеевке и селе Верхнеторецкое неподалёку от Горловки.

После переброски танков и боеприпасов украинские силовики вновь активизировали обстрелы на донецком направлении. Артобстрелу подверглись населённые пункты Ясиноватая, Спартак, а также Докучаевск.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 6

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  1. Stas157 Сегодня, 06:33
    Может быть пришло время местным вспомнить своё партизанское прошлое, как составы Вермахта пускались под откос?
    Stas157
    1. midivan Сегодня, 06:37
      request Видимо да, разведка ведь только наблюдает и докладывает ну и нах она нужна такая, там вообще ДРГ есть у них?
      midivan
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:35
    Наскребли по сусекам? После складов под Харьковом ( вернее, на их теперь отсутствии) об эшелонах уже речи нет. Счёт пошёл - вагонами. laughing Нет сомнений, что в отсутствии производства боеприпасов - запасы истощаются. А тут ещё и склады взрываются сами собой wassat
    Горный стрелок
  3. лысова Сегодня, 06:37
    Ну сколько же быть культурными. Где блин беспилотники, если нужно. Где спецы??? Коль Россия не "может" вступить в открытою - действуйте, взврывайте и на под ходе и все склады - они известны. Обязаловка свои группы спецов по подрыву объектов - это в тему- давно было. не ,Вы,должны иметь напряг - а они.
    лысова
  4. 34 регион Сегодня, 06:43
    Странно,странно! Сколько их обстреливают, а они не один эшелон под откос не пустили. А если беспилотник-камикадзе запустить по эшелону? Пионеры ЛДНР собрали! А так получается их по одной щеке ударили, они другую подставляют. Ударили по другой щеке, они другую часть тела для битья дают. Прямо как Россия! Только глубокую озабоченность выражают. Печально как то. hi
    34 регион
    1. лысова Сегодня, 06:49
      Вот и я о том - сколько возможностей. насколько ты прав!!!
      лысова
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