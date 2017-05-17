По данным нашей разведки, противник уменьшил активность обстрелов территории Республики с целью усиления своих позиций и подвоза боеприпасов к тяжёлому вооружению.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что ВСУ перебросили к линии соприкосновения 20 вагонов с боеприпасами. По словам полковника Басурина, некоторое снижение активности обстрелов территории народных республик Донбасса было связано именно с тем, чтобы беспрепятственно осуществить подвоз боеприпасов, объёмы которых у украинских силовиков в зоне так называемой «АТО» существенно истощились за последнее время. ДАН цитирует Басурина:Боеприпасы были доставлены железнодорожным составом в Славянск. По данным разведки ДНР, речь идёт о танковых снарядах, а также боеприпасах для реактивной артиллерии и миномётов.Помимо этого в направлении линии соприкосновения переброшены дополнительно 17 танков, отдельные из которых по украинской традиции установлены в жилых кварталах. Так, несколько танков расположили в Авдеевке и селе Верхнеторецкое неподалёку от Горловки.После переброски танков и боеприпасов украинские силовики вновь активизировали обстрелы на донецком направлении. Артобстрелу подверглись населённые пункты Ясиноватая, Спартак, а также Докучаевск.