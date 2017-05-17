10:54 17 мая

Курильский спектакль: последнее действие актёры сыграют после «перевыборов Путина»

Обозреватели «The American Interest» пишут, что Владимир Путин и Синдзо Абэ за кулисами уже договорились о судьбе Курил. Теперь оба лишь играют спектакль для публики. Дабы народное неодобрение кремлёвских уступок Японии не сказалось на результатах грядущих выборов, стороны решили обнародовать договорённости после переизбрания Путина.

Курильский спектакль: последнее действие актёры сыграют после «перевыборов Путина»

Скриншот: «The American Interest»


Как указывают в журнале «The American Interest» Е. Кузнецова и А. Троицкий (Ekaterina Kuznetsova & Alexander Troïtsky), Путин и Абэ, похоже, «между собой уже решили», как закончатся их «деликатные переговоры».


За последние двенадцать месяцев президент России Владимир Путин провёл три личные встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. И это не считая многочисленных встреч «в кулуарах» различных международных форумов и других мероприятий на высшем уровне. Пару недель назад лидеры двух государств встречались в Москве и согласились продолжить диалог и встретиться снова (вероятно, будет ещё две встречи до конца текущего года).

Такому количеству встреч авторы статьи удивляются. Тем более что Россия обложена санкциями и будто бы находится в международной изоляции. Кроме того, очевидно, что «у Абэ и Путина сложились гораздо более тёплые отношения, чем у Путина с другими лидерами G7».

Прошедшая в декабре прошлого года встреча Путина и Абэ в родном городе премьер-министра Нагато явилась серьёзной переменой в отношениях двух стран: японские компании «вдруг захотели» инвестировать в Россию — страну со снижающимся потребительским спросом и слабыми шансами на реальный рост. К примеру, группа «Mitsui», которая, по общему признанию, является японским пионером на российском рынке, внезапно объявила о покупке 10-процентной доли в российском «R-Pharm» аж за 200 млн. долларов.

Цель Абэ ясна: окончательное территориальное урегулирование с Россией спора о Курильских островах.

Официальные СМИ России, однако, настаивают: Путин не пошёл на уступки во время переговоров в Нагато. Однако президент России «намекнул», что сделка может состояться: в сентябрьском интервью «Bloomberg» Путин сказал, что Россия не торгует территориями, однако сослался на трудный «компромисс» с Пекином, где «часть территории [некоторые спорные острова на реке Амур] была окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой».

В декабрьском интервью «Nippon TV» и «The Yomiuri Shimbun» В. Путин подтвердил свою готовность искать решение проблемы мирного договора на основе Декларации 1956 года, которая предусматривала передачу двух из четырёх Курильских островов японской стороне.

Вероятно, считают авторы материала, разыгрывается сложный спектакль: имитация борьбы между двумя государствами под видом соблюдения соответствующих национальных интересов. На самом же деле «спор о Курилах, по-видимому, уже урегулирован». Выявившаяся вдруг готовность японцев инвестировать «в сравнительно застойную Россию» представляет собой «мощное средство».

Ключевым моментом в понимании скрытой динамики процесса является грядущее «переизбрание Владимира Путина на пост президента России в 2018 году», указывают аналитики. И окончательное решение вопроса Курил не объявят до того, как Путин выиграет выборы и пойдёт на следующий президентский срок. Крупные же японские инвестиции в российскую экономику помогут Путину показать «достижения» при урегулировании затянувшегося спора с важным соседом.

Итак, как полагают Е. Кузнецова и А. Троицкий, сделка станет явной после того, как 18 марта следующего года в России закроются избирательные участки. Если «выборы приведут к ожидаемому результату, кремлёвские эксперты и политики с готовностью объяснят русским, почему далёкие скалы в холодном море должны быть отданы Японии».

Обозревал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 68

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. INVESTOR Сегодня, 07:34
    . Выявившаяся вдруг готовность японцев инвестировать «в сравнительно застойную Россию» представляет собой «мощное средство»

    Кстати японский индекс Никкей225 приготовился к хорошему обвалу, так же как и американский S&P500, в развитых странах кризис перепроизводства, возможно в этом смысл японских инвестиции, деньги перетекают туда, где намечается рост.
    Так что не факт что японцы своего добились по Курилам.
    Кстати нефть, основной продукт российского экспорта тоже готовиться к обвалу(это при дешевеющем долларе!) так что нас ждут трудные времена, в ближайшие пару лет.
    INVESTOR
    1. Владимирец Сегодня, 07:37
      Цитата: INVESTOR
      так что нас ждут трудные времена, в ближайшие пару лет.

      Ну наконец то, а то я уже надоела эта беззаботная жизнь.
      Владимирец
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:49
        Владимирец
        Ну наконец то, а то я уже надоела эта беззаботная жизнь.
        Ага. Дулю этим японцам во весь их фейсис. Замучаются пыль глотать.Не зря по га земли народу дают. Кто не взял берите на Курилах.У японцев денег столько нет ,чтобы у москвичей землю выкупить будет laughing
        Наблюдатель2014
        1. 210окв Сегодня, 08:16
          Статья интересная...И ссылается но ООЧЕНЬ достоверный источник.Хотя что там решили нас прежде и не спросят..
          Цитата: Наблюдатель2014
          Владимирец
          Ну наконец то, а то я уже надоела эта беззаботная жизнь.
          Ага. Дулю этим японцам во весь их фейсис. Замучаются пыль глотать.Не зря по га земли народу дают. Кто не взял берите на Курилах.У японцев денег столько нет ,чтобы у москвичей землю выкупить будет laughing
          210окв
          1. NIKNN Сегодня, 10:29
            Цитата: 210окв
            .Хотя что там решили нас прежде и не спросят..

            Верю, что решили!!! Иначе за каким мы там военную инфраструктуру размещаем...? smile
            NIKNN
    2. fzr1000 Сегодня, 07:39
      Обвал по нефти-это 30, 20, 15? Огласите весь список пожалуйста.
      fzr1000
      1. INVESTOR Сегодня, 07:59
        Я полагаю нефть может стукнуться об 30-35 долларов и будет держатся в диапазоне 30-45$ в среднесроке.
        INVESTOR
        1. Александр романов Сегодня, 08:02
          Цитата: INVESTOR
          Я полагаю нефть может стукнуться об 30-35 долларов и

          Заявил в прошлом году Юрий Бутусов,администратор саита Цензор.нет
          Александр романов
    3. Lancer Сегодня, 07:41
      То что и так давно ясно - о трёхзначных ценах за баррель можно забыть навсегда.Технологии добычи сланцевых нефти и газа непрерывно совершенствуются (сегодня уже вовсю используется электроимпульсная,намного более экологичная),а сланцевая нефть рентабельна уже при цене чуть ниже 50$ за баррель и добыча непрерывно растёт.
      Lancer
      1. хрыч Сегодня, 09:17
        Цитата: Lancer
        То что и так давно ясно - о трёхзначных ценах за баррель можно забыть навсегда.Технологии добычи сланцевых нефти и газа непрерывно совершенствуются

        Ха ха, в США компания обанкротилась, а вам давно ясно laughing
        хрыч
        1. alexmach Сегодня, 09:50
          во-первых далеко не все.
          во-ворых ну вот вам к примеру Винисуэла, она вся целаком обанкротилась.
          alexmach
          1. хрыч Сегодня, 10:38
            Цитата: alexmach
            во-первых далеко не все.
            во-ворых ну вот вам к примеру Винисуэла, она вся целаком обанкротилась.

            Как вы поняли уже, что когда была нефть приличная (благодаря Бушу с войной в Ираке и пр.), РФ получала суперприбыль, о коей сокрушалась либеральная плесень, но которая пошла на наше фантастическое перевооружение, малую индустриализацию, а самое главное на возрождение сельского хозяйства в виде агрохолдингов. Санкции не касались углеводородов, а имели цель поставить нас на колени дефицитом продуктов, ибо при разрушении колхозного строя, новую РФ после гибели СССР подсаживали на импорт. Короче РФ нынче оказалась полностью самодостаточная страна, проблемы только с фармпрепаратами и станками. Усиленно эта проблема государством решается. Имея самодостаточность нам АБСОЛЮТНО плевать на всю мировую торгово-финансовую систему, где есть развитые страны без ресурсов и с мощной армией, есть неразвитые страны с ресурсами и слабой армией. РФ к глубокому прискорбью для некоторых оказалась на удивление развитой страной с природными ресурсами. Если они брать углеводороды не будут, мы останемся с углеводородами laughing все остальное у нас имеется, а заставить физически подчиняться мировому порядку ядерную сверхдержаву у него силенок нет.
            хрыч
        2. dag Сегодня, 10:09
          Цитата: хрыч
          Ха ха, в США компания обанкротилась, а вам давно ясн

          Всем ясно
          dag
    4. yuriy55 Сегодня, 07:59
      Цитата: INVESTOR
      так что нас ждут трудные времена, в ближайшие пару лет.

      Мы этими "парами лет" уже седьмые выборы размениваем...А "денегнетновыдержитесь" все дыры позатыкали...
      Японцам ничего отдавать нельзя. Не заслужили...Будут верещать, можно привести пример США... belay
      yuriy55
    5. Trotil42 Сегодня, 08:26
      Соглашусь с Вами...и добавлю,что речь может идти об инвестициях не только из-за Курил или кризиса, но из-за укрепления Китая и его экономической и военной мощи, там всё жёстче...Японии в регионе ох как нужны союзники...
      Trotil42
      1. Банный Сегодня, 09:00
        Это мы Японии союзники?
        Банный
        1. Trotil42 Сегодня, 09:38
          Дас...в исторической перспективе...всё может, быть...Америка воевала с Японией,сбросила на Хиросиму..а ничё целуются...и в Японии не вижу антиамериканских настроений...
          Trotil42
        2. nod739 Сегодня, 10:27
          они хотели бы нас видеть союзниками, ибо китай лютую злобу держит на японию после выпиливания китайцев перед 2й мировой, включая чистейший геноцид, когда японцы резали без разбора, включая детей, десятками тысяч за день...
          китайцев,если память не изменяет, 35 млн чел. полегло - спасибо самураям!
          nod739
    6. shark Сегодня, 10:47
      Прочитав этот пост ,понял,что скорее всего статья соответствует действительности. Народ начали мягко и неотвратимо готовить к этому. Не забывайте - у нас не благословенный СССР. У простой капитализм. И если барыгам потребуются японские инвестиции -она спокойно надавят на нужные рычаги и вопрос островов решится моментом. Народ у нас больше ничего не решает. Это надо понимать.Олигархат манипулирует нами.
      shark
  2. 31rus4 Сегодня, 07:37
    Уважаемые,как не крути и кто бы не пришел в Кремль после выборов ,но "разгребать придется очень много"Все эти разговоры,встречи,диалоги,пора заканчивать.Курилы наши и все.Не хотят мирный договор и не надо,как то и без него жили,а политической "игрой"для рейтинга ,так есть и более серьезные угрозы и проблемы.ВВП пора на пенсия вместе с командой
    31rus4
    1. Lancer Сегодня, 07:47
      Да кто ж может прийти в Кремль кроме как?Политическое поле в России тщательно зачищено.
      Lancer
      1. Басарев Сегодня, 07:59
        Давайте опрокинем прогнозируемого президента и тем спутаем ему все карты. Ни единого острова нельзя отдавать. А то желающих много набежит - всю Россию съедят, как Польшу в три приёма съели.
        Басарев
      2. Александр романов Сегодня, 08:02
        Цитата: Lancer
        Политическое поле в России тщательно зачищено.

        От кого и кем?
        Александр романов
        1. Lancer Сегодня, 08:07
          От потенциальных противников,разумеется.Еще на дальних подходах.А зачищено понятно кем - всем имеющимся в распоряжении власти административным ресурсом.Я не говорю о том плохо это или хорошо - это просто данность.
          Lancer
          1. Александр романов Сегодня, 09:18
            Цитата: Lancer
            От потенциальных противников,разумеется

            И каким образом,на ТВ постоянно выступают ,все кому не лень.Партий валом ,только чет за этих клоунов голосовать никто не хочет
            Цитата: Lancer
            Я не говорю о том плохо это или хорошо - это просто данность

            Ну сидя в Израиле оно виднее,впрочем как и мне сидя в России,отлично видно,глубину коррупции в Израиле
            Александр романов
            1. Lancer Сегодня, 09:47
              Коррупция,она-то,конечно,есть везде.Я не собираюсь никого учить и наставлять как с ней бороться.Но все дело в том что а Израиле с ней борются реально.Опять же - я просто представил что было бы в Израиле в случае аналогичном истории с Медведевым и тем более таких "оправданий" вроде "компота" и т.п.А на ТВ,конечно,выступают многие,но это не более чем борьба нанайских мальчиков.Допускаются на выборы исключительно проверенные спарринг-партнеры.Движения нелояльные Кремлю давятся в зародыше,шельмуются и выводятся на самое маргинальное поле.Эти технологии давно отработаны.Опять же,это дело исключительно россиян,я просто говорю про взгляд со стороны.
              Lancer
      3. yuriy55 Сегодня, 08:04
        Цитата: Lancer
        Политическое поле в России тщательно зачищено.


        А мне представляется, что наше политическое поле напоминает заросшее весенней травой "минное" belay Сверху вроде бы всё прилично, а пойди вперёд, - не соберёшь "запчастей". what Может быть, поэтому и стоим на месте, топчемся, не решимся шагнуть вперёд...Либо те, кто минировал, карту установки не дает, либо в команде нет ни сапёров, ни миноискателей... bully
        yuriy55
      4. свободный Сегодня, 08:20
        Цитата: Lancer
        Да кто ж может прийти в Кремль кроме как?Политическое поле в России тщательно зачищено.


        тебя не спросим!
        свободный
        1. Lancer Сегодня, 08:27
          Да я и не претендую.Такая же диванная аналитика как и у прочих.Выбирайте кого хотите.
          Lancer
      5. pastooh37 Сегодня, 08:27
        Ну назовите, давно прошу, хотя бы одного, достойного внимания,уважения, зачищенного на политическом поле.
        pastooh37
        1. Lancer Сегодня, 08:34
          Потенциальные противники зачищаются превентивно,ещё до того как они могут начать представлять из себя что-либо опасное.Прокол получился только с Навальным - он сейчас для власти как горячая картошка в руках и непонятно что с ним делать теперь.
          Lancer
          1. НасРать Сегодня, 09:05
            Цитата: Lancer
            Прокол получился только с Навальным - он сейчас для власти как горячая картошка в руках и непонятно что с ним делать теперь.


            Наивный Лансер... wassat Навального уже раскусили даже его сторонники - морду щупать собрались ему... а Лансер о горячей картошке - бред, возможно детская непосредственность- что услышал - повторил ... bully
            НасРать
            1. Lancer Сегодня, 09:50
              Со стороны оно иногда видно совсем неплохо.И власти действительно не знают что с ним делать.
              Lancer
          2. Александр романов Сегодня, 09:19
            Цитата: Lancer
            .Прокол получился только с Навальным - он сейчас для власти как горячая картошка в руках и непонятно что с ним делать теперь.

            Анальный это кто? 1.5 процента 17 -ти летнего электората .Ндааа-это реально вызов власти laughing
            Александр романов
            1. Lancer Сегодня, 10:43
              В России и не будет никаких серьёзных вызовов власти - не дадут.Может оно и к лучшему.
              Lancer
      6. Гаврила Сегодня, 09:16
        навального ждешь! не дождешься! , хотя можешь сходить на митинг... попрыгать....
        Гаврила
      7. ser-pov Сегодня, 09:24
        [/quote]Да кто ж может прийти в Кремль кроме как?[quote]

        Если Шойгу свою кандидатуру выставит, то я бы за него проголосовал...
        ser-pov
        1. Александр романов Сегодня, 09:37
          Цитата: ser-pov
          Если Шойгу свою кандидатуру выставит, то я бы за него проголосовал...

          laughing
          У Шоигу реитинг на пост президента,немного больше,чем у Навального
          Александр романов
      8. Дамир Сегодня, 09:36
        Политическое поле в России тщательно зачищено

        из израильского далеко настолько виднее????? что же Вы тогда можете сказать об американской "демократии".... Трампу чуть-чуть до импичмента осталось под надуманными обвинениями в сотрудничестве с РФ.... и ничего.... ни доказательств, ни каких то оснований.... просто Хилари (и тем кто за ней стоит) хочется в президенты вот и все основания... а "демократичная" пресса четко продемонстрировала работу по команде "фас".... т.е. цена её слову ломаный грош.... высшее чиновничество занимается прямым саботажем распоряжений своего президента боясь тоже попасть под раздачу.... ЭТО ЕСТЬ ДЕМОКРАТИЯ?????? ну её такую проститутку на....
        Дамир
        1. Lancer Сегодня, 09:57
          Тут штука в том что на американских выборах,как впрочем,и во многих других странах,до последнего момента никто не знает кто придёт к власти.Про импичмент же говорилось разве что в российской прессе.В США ни о каком импичменте речь не шла.В России же совсем наоборот - все заранее давно известно.Но опять же - не всегда долголетнее правление это плохо.Вон сколько лет в Югославии был президентом Тито и Югославия при нем процветала.Причем с Западом у него были отличные отношения и "социалистической" страна была очень условно.Трагедия Югославии была в том что у Тито не нашлось достойного преемника.К власти пришёл национал-коммунист Милошевич,который повёл себя как слон в посудной лавке с известным печальным результатом.
          Lancer
        2. dag Сегодня, 10:13
          Цитата: Дамир
          Трампу чуть-чуть до импичмента осталось под надуманными обвинениями в сотрудничестве с РФ.... и ничего.... ни доказательств, ни каких то оснований...

          Шо уже ? belay
          dag
    2. тимофей61 Сегодня, 08:23
      А кого вместо ВВП случаем не вас умника
      тимофей61
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:48
    А. Троицкий

    Ну если сам А.Троицкий полагает. тогда конечно. А почему «The American Interest» не написал, что Трамп с Лавровым обсуждали Аляску, а на встрече с ВВП вопрос по этой территории будет решен окончательно.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:06
      Геннадий , приветствую ! hi
      Цитата: rotmistr60
      А почему «The American Interest» не написал, что Трамп с Лавровым обсуждали Аляску, а на встрече с ВВП вопрос по этой территории будет решен окончательно.

      Видимо , выжидают удобного момента . wink А если серьёзно - все эти спекуляции западных СМИ вокруг Курил порядком надоели . По-моему , ВВП чётко высказался по этой теме , но у Запада , видимо , "трудности перевода" .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:15
        Полностью согласен Павел. hi
        rotmistr60
    2. Гаврила Сегодня, 09:19
      Аляска стала штатом когда? ... правильно после смерти Сталина, после поездки хруша ....
      а до этого даже не заикались!....
      Гаврила
  4. Login_Off Сегодня, 07:50
    Уважаемый В.В. Может хватит торговать территорией России?
    Китаю острова отдали, теперь там со стороны Китая уже почти всё отстроили и огромный поток туристов, а с нашей стороны только мостик сделали.

    Строительство туристической инфраструктуры на китайской части Большого Уссурийского началось ещё в 2009 году, на сегодняшний день основные сооружения уже готовы. Об этом в рамках первого форума международной ассоциации туриндустрии стран АТР заявила начальник управления по туризму острова Большой Уссурийский Дяо Шо.
    «На острове уже построены зоопарки медведей и птиц, проспект. Скорее всего в середине июня мы уже сможем принимать туристов. Первостепенной задачей строительства на острове является сохранение и защита природы. Мы уже получили много просьб о том, чтобы для русских туристов это все было доступно. Поскольку строительство подходит к концу, мы готовы в этом году принять российских туристов. Но сейчас пожароопасный сезон у нас, поэтому конкретные сроки для посещений ещё не можем назвать. Но думаю, что скоро», – сказала Дяо Шо.

    По словам Дяо Шо, в прошлом году остров посетили более 260 тыс туристов. С мая этого года на острове вновь наступил сезон путешествий. В связи с окончанием строительства основных объектов, представители Поднебесной ожидают большой поток посетителей – около 300 тыс туристов.
    Что касается инфраструктуры на острове, то там уже есть гостиница, в которой сейчас в основном проводят различные заседания и выставки. Также вблизи острова появится центр туристов.

    «Мы строим целый посёлок, но для зашиты природы он расположен в пяти километрах от острова. В нём будут все необходимые удобства. Он будет центром обслуживания для туристов», – добавила Дяо Шо.


    Кому интересно, могут и на спутниковых картах глянуть.
    Login_Off
    1. yuriy55 Сегодня, 08:10
      Цитата: Login_Off
      Уважаемый В.В. Может хватит торговать территорией России?
      Китаю острова отдали, теперь там со стороны Китая уже почти всё отстроили и огромный поток туристов, а с нашей стороны только мостик сделали.


      Кстати. Вот организовали же кампанию "Дальневосточный гектар". Можно организовать подобную кампанию для японцев: пустых земель на Дальнем Востоке мерено-не мерено belay Аренда на 99 лет... belay
      Только пусть выгонят американцев со своих территорий... bully
      yuriy55
      1. Farid05 Сегодня, 09:06
        Цитата: yuriy55
        Кстати. Вот организовали же кампанию "Дальневосточный гектар"

        первым эту идею услышал от нелюбимого многими здесь Прохорова, только он в отличии от этих предложил давать ее не бесплатно, а продавать по 400руб за сотку, что считаю очень правильным - ну нельзя давать человеку халяву, так как во первых - по любому будет коррупция, бюрократия очень усилится, свои первыми будут получать; во вторых - не оценят, человек должен заработать свое имущество, а не получать даром, иначе нет стимула зарабатывать и работать.
        Farid05
      2. Гаврила Сегодня, 09:21
        на 99 уже Алясу сдавали... и на 25 вполне хватит.! и выгонят американцев со своих территорий...
        Гаврила
        1. Lancer Сегодня, 10:04
          Какие 99 лет?У людей минимально знающих историю разговоры об "аренде" могут вызвать только усмешку.Ну продали её,продали.Да мало ли в России земли которую бы надо благоустроить?
          Lancer
  5. Dzafdet Сегодня, 07:56
    Так Вовочка и Димон ещё не такое могут отмочить! Один капремонт чего стоит! wassat
    Dzafdet
    1. Александр романов Сегодня, 08:03
      Цитата: Dzafdet
      Так Вовочка и Димон ещё не такое могут отмочить

      Хренова тебе,всё ждешь ,ждешь ,а оно не приходит
      Александр романов
  6. Million Сегодня, 08:01
    Путин гениальный авантюрист!Только его авантюры дорого обходятся России.Интересно,какой профит получил Путин от продажи Курил?
    Million
    1. akims Сегодня, 08:20
      Россия: ФСБ, Ау, тут Путина авантюристам обзывают! Разберитесь!
      Украина: СБУ, Ау, тут Путина называют гением! Разберитесь!
      США: Профит, какой профит...и без нас. ЦРУ, АНБ, разберитесь!
      akims
  7. Сакмагон Сегодня, 08:12
    Дерьмовброс. "Информация для размышления" - Путин и Абэ слишком много встречаются belay а в России скоро выборы belay belay belay ...
    В огороде - бузина, а в Киеве - дядька... Странно, что вытащил сие на свет божий уважаемый Олег Чувакин, причем, пересказав сплетню, сам оценку ей не дал. Все же дрогнули коленки? feel
    Сакмагон
  8. loginovich Сегодня, 08:15
    Путин сказал, что Россия не торгует территориями.

    С этим я согласен РФ не торгует территориями, зачем делить на 140 миллионов. А то ,что не торгуют отдельные руководители сильно сомневаюсь. При этом раскладе гешефта на карман кладется больше.
    loginovich
    1. Банный Сегодня, 09:06
      Да гешефт очевиден ну а шо для себя любимого то не сделаешь))) интересно где он после выхода на пенсию жить будет ? В германии как Горбатый или в Америку чухнет права негров отстаивать
      Банный
  9. viktor. Сегодня, 08:17
    Думаю у Япов оставшиеся острова отобрать нужно wassat ну так пусть будут в хозяйстве говорят бычьи конец верёвка laughing
    viktor.
    1. Гаврила Сегодня, 09:23
      они уже все профукусимили....
      Гаврила
  10. Нормаль ок Сегодня, 08:56
    окончательное решение вопроса Курил не объявят до того, как Путин выиграет выборы и пойдёт на следующий президентский срок. Крупные же японские инвестиции в российскую экономику помогут Путину показать «достижения» при урегулировании затянувшегося спора с важным соседом
    .
    Во всяком случае, это логично.
    Нормаль ок
  11. Farid05 Сегодня, 09:01
    в принципе если это будет правдой, то это будет выгодно всем, в том числе и нам, недоразвитым, раз за столько лет так и не смогли освоить нормально эти территории, только военные базы умеем строить. Да и как там навести порядок, когда и на материке не можем...
    Farid05
  12. Million Сегодня, 09:22
    Цитата: Банный
    Да гешефт очевиден ну а шо для себя любимого то не сделаешь))) интересно где он после выхода на пенсию жить будет ? В германии как Горбатый или в Америку чухнет права негров отстаивать

    не исключено ,что в Японии,на родине Дзю-до)
    Million
  13. sergo1914 Сегодня, 09:33
    Есть еще вариант. Присоединение Японской республики к РФ. По результатам референдума. С назначением руководителем республики Героя России Кадырова Р. Может так? Почему вы все мыслите однобоко?
    sergo1914
    1. Lancer Сегодня, 10:47
      А референдум-то как у японцев проводить?
      Lancer
    2. viktor. Сегодня, 10:47
      Регион как назовём ? Япона МАМА? Япона РАША? есть ещё предложения? laughing wink
      viktor.
  14. Berkut24 Сегодня, 09:52
    Как уже эти фейки с "доказательствами" и "обоснованиями" задолбали...

    Да... Путин он такой, решил отдать через японцев Курилы Американцам, перекрыть нашему ТОФу выход в Тихий океан, а заодно и нарушить Конституцию страны...
    Ага.
    Berkut24
  15. Семенов Сегодня, 10:43
    Надо запомнить этих ребят из газеты. К выборам Путина начали готовиться заранее и уже накопали "компромат" - и это только начало "предвыборной агитации" Запада.
    Семенов
Картина дня