Курильский спектакль: последнее действие актёры сыграют после «перевыборов Путина»
Обозреватели «The American Interest» пишут, что Владимир Путин и Синдзо Абэ за кулисами уже договорились о судьбе Курил. Теперь оба лишь играют спектакль для публики. Дабы народное неодобрение кремлёвских уступок Японии не сказалось на результатах грядущих выборов, стороны решили обнародовать договорённости после переизбрания Путина.
Как указывают в журнале «The American Interest» Е. Кузнецова и А. Троицкий (Ekaterina Kuznetsova & Alexander Troïtsky), Путин и Абэ, похоже, «между собой уже решили», как закончатся их «деликатные переговоры».
За последние двенадцать месяцев президент России Владимир Путин провёл три личные встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. И это не считая многочисленных встреч «в кулуарах» различных международных форумов и других мероприятий на высшем уровне. Пару недель назад лидеры двух государств встречались в Москве и согласились продолжить диалог и встретиться снова (вероятно, будет ещё две встречи до конца текущего года).
Такому количеству встреч авторы статьи удивляются. Тем более что Россия обложена санкциями и будто бы находится в международной изоляции. Кроме того, очевидно, что «у Абэ и Путина сложились гораздо более тёплые отношения, чем у Путина с другими лидерами G7».
Прошедшая в декабре прошлого года встреча Путина и Абэ в родном городе премьер-министра Нагато явилась серьёзной переменой в отношениях двух стран: японские компании «вдруг захотели» инвестировать в Россию — страну со снижающимся потребительским спросом и слабыми шансами на реальный рост. К примеру, группа «Mitsui», которая, по общему признанию, является японским пионером на российском рынке, внезапно объявила о покупке 10-процентной доли в российском «R-Pharm» аж за 200 млн. долларов.
Цель Абэ ясна: окончательное территориальное урегулирование с Россией спора о Курильских островах.
Официальные СМИ России, однако, настаивают: Путин не пошёл на уступки во время переговоров в Нагато. Однако президент России «намекнул», что сделка может состояться: в сентябрьском интервью «Bloomberg» Путин сказал, что Россия не торгует территориями, однако сослался на трудный «компромисс» с Пекином, где «часть территории [некоторые спорные острова на реке Амур] была окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой».
В декабрьском интервью «Nippon TV» и «The Yomiuri Shimbun» В. Путин подтвердил свою готовность искать решение проблемы мирного договора на основе Декларации 1956 года, которая предусматривала передачу двух из четырёх Курильских островов японской стороне.
Вероятно, считают авторы материала, разыгрывается сложный спектакль: имитация борьбы между двумя государствами под видом соблюдения соответствующих национальных интересов. На самом же деле «спор о Курилах, по-видимому, уже урегулирован». Выявившаяся вдруг готовность японцев инвестировать «в сравнительно застойную Россию» представляет собой «мощное средство».
Ключевым моментом в понимании скрытой динамики процесса является грядущее «переизбрание Владимира Путина на пост президента России в 2018 году», указывают аналитики. И окончательное решение вопроса Курил не объявят до того, как Путин выиграет выборы и пойдёт на следующий президентский срок. Крупные же японские инвестиции в российскую экономику помогут Путину показать «достижения» при урегулировании затянувшегося спора с важным соседом.
Итак, как полагают Е. Кузнецова и А. Троицкий, сделка станет явной после того, как 18 марта следующего года в России закроются избирательные участки. Если «выборы приведут к ожидаемому результату, кремлёвские эксперты и политики с готовностью объяснят русским, почему далёкие скалы в холодном море должны быть отданы Японии».
Скриншот: «The American Interest»
Как указывают в журнале «The American Interest» Е. Кузнецова и А. Троицкий (Ekaterina Kuznetsova & Alexander Troïtsky), Путин и Абэ, похоже, «между собой уже решили», как закончатся их «деликатные переговоры».
За последние двенадцать месяцев президент России Владимир Путин провёл три личные встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. И это не считая многочисленных встреч «в кулуарах» различных международных форумов и других мероприятий на высшем уровне. Пару недель назад лидеры двух государств встречались в Москве и согласились продолжить диалог и встретиться снова (вероятно, будет ещё две встречи до конца текущего года).
Такому количеству встреч авторы статьи удивляются. Тем более что Россия обложена санкциями и будто бы находится в международной изоляции. Кроме того, очевидно, что «у Абэ и Путина сложились гораздо более тёплые отношения, чем у Путина с другими лидерами G7».
Прошедшая в декабре прошлого года встреча Путина и Абэ в родном городе премьер-министра Нагато явилась серьёзной переменой в отношениях двух стран: японские компании «вдруг захотели» инвестировать в Россию — страну со снижающимся потребительским спросом и слабыми шансами на реальный рост. К примеру, группа «Mitsui», которая, по общему признанию, является японским пионером на российском рынке, внезапно объявила о покупке 10-процентной доли в российском «R-Pharm» аж за 200 млн. долларов.
Цель Абэ ясна: окончательное территориальное урегулирование с Россией спора о Курильских островах.
Официальные СМИ России, однако, настаивают: Путин не пошёл на уступки во время переговоров в Нагато. Однако президент России «намекнул», что сделка может состояться: в сентябрьском интервью «Bloomberg» Путин сказал, что Россия не торгует территориями, однако сослался на трудный «компромисс» с Пекином, где «часть территории [некоторые спорные острова на реке Амур] была окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой».
В декабрьском интервью «Nippon TV» и «The Yomiuri Shimbun» В. Путин подтвердил свою готовность искать решение проблемы мирного договора на основе Декларации 1956 года, которая предусматривала передачу двух из четырёх Курильских островов японской стороне.
Вероятно, считают авторы материала, разыгрывается сложный спектакль: имитация борьбы между двумя государствами под видом соблюдения соответствующих национальных интересов. На самом же деле «спор о Курилах, по-видимому, уже урегулирован». Выявившаяся вдруг готовность японцев инвестировать «в сравнительно застойную Россию» представляет собой «мощное средство».
Ключевым моментом в понимании скрытой динамики процесса является грядущее «переизбрание Владимира Путина на пост президента России в 2018 году», указывают аналитики. И окончательное решение вопроса Курил не объявят до того, как Путин выиграет выборы и пойдёт на следующий президентский срок. Крупные же японские инвестиции в российскую экономику помогут Путину показать «достижения» при урегулировании затянувшегося спора с важным соседом.
Итак, как полагают Е. Кузнецова и А. Троицкий, сделка станет явной после того, как 18 марта следующего года в России закроются избирательные участки. Если «выборы приведут к ожидаемому результату, кремлёвские эксперты и политики с готовностью объяснят русским, почему далёкие скалы в холодном море должны быть отданы Японии».
Обозревал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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