МИД РФ назвал абсурдом заявление ЦРУ о причастности к выборам в США

Это тотальный абсурд и попытка "прикрыть" свое ведомство со стороны ЦРУ. Потому что еще за неделю до выборов был официальный запрос от США на базе межправительственных договоренностей, и мы еще при Обаме дали американцам подробнейший официальный ответ. После которого все силовые структуры США, надо понимать и ЦРУ с ФБР успокоились и были удовлетворены. Удовлетворены тем, что никаких фактов [вмешательства] не было установлено. И претензий к нам со стороны компетентных американских силовиков больше не было. И то, что сейчас ЦРУ реагирует таким образом, скорее говорит о том, что они проецируют ситуацию со снятием главы ФБР Джеймса Коми на себя, и пытаются вопреки своей конституционной компетентности влезть во внутриполитические американские игры, но используют при этом негожие приемы и ложные поводы.

Согласно информации РИА Новости , спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских назвал полным абсурдом заявления о том, что причастность России к вмешательству в американские выборы является "установленным фактом", так как данный вопрос был закрыт еще при президентстве Барака Обамы.Его заявление стало ответом на слова официального представителя ЦРУ Хизер Фриц Хорняк (Heather Fritz Horniak), которая назвала участие спецслужб России в американском предвыборном процессе «установленным фактом».