10:55 17 мая

МИД РФ назвал абсурдом заявление ЦРУ о причастности к выборам в США

Согласно информации РИА Новости , спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских назвал полным абсурдом заявления о том, что причастность России к вмешательству в американские выборы является "установленным фактом", так как данный вопрос был закрыт еще при президентстве Барака Обамы.



Его заявление стало ответом на слова официального представителя ЦРУ Хизер Фриц Хорняк (Heather Fritz Horniak), которая назвала участие спецслужб России в американском предвыборном процессе «установленным фактом».


Это тотальный абсурд и попытка "прикрыть" свое ведомство со стороны ЦРУ. Потому что еще за неделю до выборов был официальный запрос от США на базе межправительственных договоренностей, и мы еще при Обаме дали американцам подробнейший официальный ответ. После которого все силовые структуры США, надо понимать и ЦРУ с ФБР успокоились и были удовлетворены. Удовлетворены тем, что никаких фактов [вмешательства] не было установлено. И претензий к нам со стороны компетентных американских силовиков больше не было. И то, что сейчас ЦРУ реагирует таким образом, скорее говорит о том, что они проецируют ситуацию со снятием главы ФБР Джеймса Коми на себя, и пытаются вопреки своей конституционной компетентности влезть во внутриполитические американские игры, но используют при этом негожие приемы и ложные поводы.


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Комментарии 7

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  1. Ferdinant Сегодня, 07:39
    В ЦРУ знают все,но не конца
    Ferdinant
    1. Самаритянин Сегодня, 07:59
      Просто мы не правильно поступили.... надо было на площади Вашингтона раздавать печеньки, а новому президенту передать 5 млрд. баксов!
      Самаритянин
  2. василий50 Сегодня, 07:49
    Получается что США *банановое* собрание штатов. Тем более ЦРУ на это прямо указывают.
    василий50
  3. bouncyhunter Сегодня, 07:59
    причастность России к вмешательству в американские выборы является "установленным фактом"

    "Бред . Ухо от селёдки ." (с) х/ф "Ва-банк" .
    bouncyhunter
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:05
    Ребята из ЦРУ не так пытаются доказать причастность России, как оправдать свое существование и выделение средств на их нужды. Поэтому какие доказательства? Главное громко заявить, что ЦРУ держит руку на пульсе, а остальное трижды засекречено.
    rotmistr60
  5. 3vs Сегодня, 08:06
    Чем быстрее Трамп очистит спецслужбы от старых пе..ов, тем лучше для штатишков, да и остальным странам тоже!
    3vs
  6. bumerang. Сегодня, 08:48
    Ну какое вмешательство, если за Клинтон проголосовали больше, чем за Трампа на больше, чем миллион человек. И в Любой стране, в любой, выиграл бы тот, за кого проголосовали большинство жителей, но только не в США. Сами придумали такую нелепую систему, а виновата Россия. Что мешало Обаме изменить эту систему на нормальную, как у всех людей, вместо того, чтобы ездить везде с Клинтон и агитировать за неё. Вот эта глупая система и виновата, а не Россия. А россияне не хотели чтобы к власти пришла эта ведьма Клинтон, а были за Трампа только потому, что другого кандидата не было. Мало ли чего хотят другие страны, конечно росские в США голосовали за Трампа, так как не было другого кандидата. Ну и Франции пришел к власти Макарон, тоже Россия вмешалась или сами французы выбрали его? А на Украине Россия почему то не выбрала нормального президента, а этого людоеда Порошенко. В любой стране народ выбирает того, кого они заслуживают.
    bumerang.
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