10:57 17 мая

В общевойсковую армию ВВО поступило более 1 тыс. комплектов «Ратник»

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила о том, что в распоряжение общевойсковой армии, дислоцированной в округе на территории Амурской, Еврейской автономной областях и в Хабаровском крае, поступило более 1 тыс. комплектов экипировки новейшего боевого снаряжения "Ратник" .

Поступившей экипировкой укомплектуют подразделения разведки, снайперов, а также ряд других подразделений. "Ратник" - это уникальный комплекс современных средств защиты, связи и вооружения. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.


В общевойсковую армию ВВО поступило более 1 тыс. комплектов «Ратник»



В состав комплекта "Ратник" входят бронешлем и бронежилет, боевой комбинезон, гарнитура с активной системой защиты слуха, защитными очками, специальной защитой коленных и локтевых суставов, стрелковое оружие, боевые ножи, приборы разведки, малогабаритные бинокли, унифицированные оптические и тепловизионные прицелы. Всего насчитывается около 60 элементов экипировки стрелка, разведчика, механика-водителя и военнослужащих других специальностей.


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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 08:29
    перевооружение идет.Хотелось бы и побыстрее,но тут упирается всё в финансы и производственные мощности..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 08:38
      Цитата: 210окв
      перевооружение идет.Хотелось бы и побыстрее,но тут упирается всё в финансы и производственные мощности..


      Лишь бы не торопились отчитаться , а поставляли , только прошедшую все испытания , технику и амуницию.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:39
        Дима , Витя - приветствую ! hi Прогресс не стоит на месте - всё совершенствуется . И "Ратник" не исключение .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:47
          Доброго времени , уже на подходе "Ратник 3" , может не стоит уж сильно тратиться на "Ратник 1" , но тут командирам видней.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:49
            Вить , обкатка в войсках любой версии "Ратника" позволяет выявлять и исправлять недостатки и недочёты , так что это правильно .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 08:55
              Ну как говорится , сначала лучше на "кошках" , а потом уже на бойцах , но это я так поумничать , лежа на диване. feel
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:04
                На вот таком ? wink
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 09:09
                  А это "военная тайна" , скажем так - на удобном . laughing
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:10
                    Понял тебя . Болтун - находка для шпиона . bully
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 09:34
                      Зря забыли , раньше при входе почти в любую воинскую часть , висел сей лозунг.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
                        Цитата: cniza
                        Зря забыли , раньше при входе почти в любую воинскую часть , висел сей лозунг.

                        А у нас и поныне во многих кабинетах висит .
                        bouncyhunter
  2. Сакмагон Сегодня, 08:37
    Ну вот... Такая положительная новость - и ни одного борцуна-правдоруба. Все силы ушли на "изъятие земли" и "передачу Курил"? Обидно... sad
    Сакмагон
  3. Alexey-74 Сегодня, 08:54
    Нужно побольше, качественнее и не затягивать, а так новость конечно хорошая.
    Alexey-74
  4. uav80 Сегодня, 09:16
    Солдатики поносить еще не успели, а прапоры уже продают во всю в инете... bully

    uav80
  5. cniza Сегодня, 09:45
    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: cniza
    Зря забыли , раньше при входе почти в любую воинскую часть , висел сей лозунг.

    А у нас и поныне во многих кабинетах висит .


    Мне нравится здоровый консерватизм.
    cniza
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