В общевойсковую армию ВВО поступило более 1 тыс. комплектов «Ратник»

Поступившей экипировкой укомплектуют подразделения разведки, снайперов, а также ряд других подразделений. "Ратник" - это уникальный комплекс современных средств защиты, связи и вооружения. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила о том, что в распоряжение общевойсковой армии, дислоцированной в округе на территории Амурской, Еврейской автономной областях и в Хабаровском крае, поступило более 1 тыс. комплектов экипировки новейшего боевого снаряжения "Ратник" В состав комплекта "Ратник" входят бронешлем и бронежилет, боевой комбинезон, гарнитура с активной системой защиты слуха, защитными очками, специальной защитой коленных и локтевых суставов, стрелковое оружие, боевые ножи, приборы разведки, малогабаритные бинокли, унифицированные оптические и тепловизионные прицелы. Всего насчитывается около 60 элементов экипировки стрелка, разведчика, механика-водителя и военнослужащих других специальностей.