10:57 17 мая

Президент РФ требует довести к 2018 году до 62 % долю современного вооружения

Как сообщает интернет-газета « Известия », в Сочи состоялось совещание президента РФ Владимира Путина с руководящим составом военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса страны.

В ходе данного заседания Президент поставил перед военными и представителями ВПК задачу довести уровень современного вооружения и техники в войсках до запланированной отметки в 62%.

Прошу руководство Минобороны и представителей ОПК ориентироваться именно на этот показатель. Отмечу также, что боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирии, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск. Поэтому в ходе совещаний также рассмотрим основные параметры новой госпрограммы вооружений. Как известно, ее разработка уже началась.





С его слов, необходимость переоснащения войск вызвана проведением операции в Сирии и укреплением защиты арктических территорий.

При открытии собрания В. Путин напомнил, что данные встречи, проходящие с 2013 года, организованы для подведения промежуточных итогов реализации масштабной программы переоснащения армии и флота и призваны стать площадкой для обсуждения мер, направленных на «своевременное достижение поставленных целей». Проведение встреч в данном формате инициировано лично Президентом, так как они позволяют «устранять разногласия между военными, разработчиками вооружений и военной техники и контролирующими исполнение госзаказа органами».

Сейчас продолжается реализация госпрограммы вооружений на 2011–2020 годы. В 2016 году задания гособоронзаказа выполнены на 97%. В войска поставлено более 5600 единиц основных видов новейших вооружений, а также около 3000 отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58%.


Модернизация армии в 2016 году позволила обеспечить комплексное развитие системы вооружения и «укрепить боевой потенциал группировок войск», сформированных на стратегических направлениях. Президент заявил о необходимости решать проблемы, возникающие, несмотря на эффективную и слаженную работу.


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Комментарии 19

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  1. cniza Сегодня, 09:06
    Прошу руководство Минобороны и представителей ОПК ориентироваться именно на этот показатель.


    Я понимаю , что это он для прессы , но почему не приказать?...
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:13
      Цитата: cniza
      но почему не приказать?..

      Грозно стукнуть посохом о пол , нахмурив брови : "Повелеваю !" . wink
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 09:25
        Лучше по лбу , иначе не доходит.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
          Цитата: cniza
          Лучше по лбу , иначе не доходит.

          Пришибёт ведь ... recourse
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:38
            Кое кого давно следовало бы , а так , там три сантиметра кости - выдюжат.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:39
              Жёстко , но верно .
              bouncyhunter
    2. Зяблицев Сегодня, 09:14
      Все прекрасно все понимают! ВПК завален работой, но есть немаловажная деталь - помимо производства идет и процесс допиливания напильником уже принятых образцов на вооружение, что так же отнимает время...Я сужу по современным средствам связи приходящим в войска и постоянное присутствие представителей заводов устраняющих недоделки и дефекты, вносящих изменения в изделия в режиме он-лайн, но в любом случае, сердце радуется!
      Зяблицев
    3. Самаритянин Сегодня, 09:21
      Цитата: cniza
      Прошу руководство Минобороны и представителей ОПК ориентироваться именно на этот показатель.

      Я понимаю , что это он для прессы , но почему не приказать?...

      Потому что до прессы так всех нагнул, что никакого приказа не надо, все же помнят недавнее увольнение 11 генералов...
      Самаритянин
      1. dik-nsk Сегодня, 09:30
        Это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58%
        а это вообще военная тайна - информация о состоянии войск
        dik-nsk
        1. yehat Сегодня, 10:28
          да какая нафиг тайна??? Вы хоть представляете, сколько вреда нанесла уже эта "тайна" во времена СССР? Американцы довольно точно представляют объем техники, поступающий в войска. Глупо думать, что разглашенный "процент" даст какие-то новые ошеломляющие подробности.
          yehat
          1. dik-nsk Сегодня, 10:44
            Вы хоть представляете, сколько вреда нанесла уже эта "тайна" во времена СССР?
            нет, а сколько? поделитесь информацией?))
            Вам слова "юмор", "сарказм", "ирония" ни о чем не говорят? wink hi
            dik-nsk
            1. yehat Сегодня, 10:57
              нет, не говорят no а что это? what
              yehat
    4. kapitan92 Сегодня, 09:26
      Цитата: cniza
      Прошу руководство Минобороны и представителей ОПК ориентироваться именно на этот показатель.

      Я понимаю , что это он для прессы , но почему не приказать?...

      Надоела эта болтовня в виде требований Гаранта. Необходимо принять свод законов: о саботаже, о срывах сроков Гособоронзаказа, о распиливании бюджетных средств при исполнении и т.д. , причем с жесткой ответственностью за неисполнение. В противном случае - пустая болтовня и игра на "публику".
      kapitan92
  2. 210окв Сегодня, 09:07
    Это просто необходимо.Но дело в том(пример выполнение майских указов)не всё желаемое исполняется..Привыкли наверное исполнители быть НЕЗАМЕНИМЫМИ...
    210окв
  3. leonardo_1971 Сегодня, 09:14
    Интересно было бы посмотреть на результат,привести к нормальному бою технику с консервации,за какое время и за какие деньги.
    leonardo_1971
  4. Старый26 Сегодня, 09:16
    Как же мы любим проценты - аж жуть. Главное выполнение плана по процентам. Недаром говорят, что существует три типа лжи:
    1. Ложь
    2. Наглая ложь
    3. Статистика

    По п.3 можно изощряться как только захочется. Нет ничего проще, чем манипулировать цифрами. Уж лучше бы перевооружение, его темпы учитывали в абсолютных величинах, а не в процентах
    Старый26
    1. cniza Сегодня, 09:27
      Мне больше нравится - " У тебя есть курица , а у меня нет , но по статистике у каждого по пол курицы ".
      cniza
  5. Старый26 Сегодня, 09:19
    Цитата: Зяблицев
    Все прекрасно все понимают! ВПК завален работой, но есть немаловажная деталь - помимо производства идет и процесс допиливания напильником уже принятых образцов на вооружение, что так же отнимает время...Я сужу по современным средствам связи приходящим в войска и постоянное присутствие представителей заводов устраняющих недоделки и дефекты, вносящих изменения в изделия в режиме он-лайн, но в любом случае, сердце радуется!

    Ну промыслы всегда на начальном этапе в войсках присутствовали. К сожалению за кульманом не все узкие места можно разгрести
    Старый26
    1. Зяблицев Сегодня, 09:27
      Я еще к тому что представителей заводов, спецов, банально не хватает - они по всей стране болтаются по кругу, что то же время!
      Зяблицев
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