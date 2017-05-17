Президент РФ требует довести к 2018 году до 62 % долю современного вооружения

Прошу руководство Минобороны и представителей ОПК ориентироваться именно на этот показатель. Отмечу также, что боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирии, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск. Поэтому в ходе совещаний также рассмотрим основные параметры новой госпрограммы вооружений. Как известно, ее разработка уже началась.

Сейчас продолжается реализация госпрограммы вооружений на 2011–2020 годы. В 2016 году задания гособоронзаказа выполнены на 97%. В войска поставлено более 5600 единиц основных видов новейших вооружений, а также около 3000 отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58%.