Президент РФ требует довести к 2018 году до 62 % долю современного вооружения
Как сообщает интернет-газета « Известия », в Сочи состоялось совещание президента РФ Владимира Путина с руководящим составом военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса страны.
В ходе данного заседания Президент поставил перед военными и представителями ВПК задачу довести уровень современного вооружения и техники в войсках до запланированной отметки в 62%.
С его слов, необходимость переоснащения войск вызвана проведением операции в Сирии и укреплением защиты арктических территорий.
При открытии собрания В. Путин напомнил, что данные встречи, проходящие с 2013 года, организованы для подведения промежуточных итогов реализации масштабной программы переоснащения армии и флота и призваны стать площадкой для обсуждения мер, направленных на «своевременное достижение поставленных целей». Проведение встреч в данном формате инициировано лично Президентом, так как они позволяют «устранять разногласия между военными, разработчиками вооружений и военной техники и контролирующими исполнение госзаказа органами».
Модернизация армии в 2016 году позволила обеспечить комплексное развитие системы вооружения и «укрепить боевой потенциал группировок войск», сформированных на стратегических направлениях. Президент заявил о необходимости решать проблемы, возникающие, несмотря на эффективную и слаженную работу.
В ходе данного заседания Президент поставил перед военными и представителями ВПК задачу довести уровень современного вооружения и техники в войсках до запланированной отметки в 62%.
Прошу руководство Минобороны и представителей ОПК ориентироваться именно на этот показатель. Отмечу также, что боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирии, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск. Поэтому в ходе совещаний также рассмотрим основные параметры новой госпрограммы вооружений. Как известно, ее разработка уже началась.
С его слов, необходимость переоснащения войск вызвана проведением операции в Сирии и укреплением защиты арктических территорий.
При открытии собрания В. Путин напомнил, что данные встречи, проходящие с 2013 года, организованы для подведения промежуточных итогов реализации масштабной программы переоснащения армии и флота и призваны стать площадкой для обсуждения мер, направленных на «своевременное достижение поставленных целей». Проведение встреч в данном формате инициировано лично Президентом, так как они позволяют «устранять разногласия между военными, разработчиками вооружений и военной техники и контролирующими исполнение госзаказа органами».
Сейчас продолжается реализация госпрограммы вооружений на 2011–2020 годы. В 2016 году задания гособоронзаказа выполнены на 97%. В войска поставлено более 5600 единиц основных видов новейших вооружений, а также около 3000 отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58%.
Модернизация армии в 2016 году позволила обеспечить комплексное развитие системы вооружения и «укрепить боевой потенциал группировок войск», сформированных на стратегических направлениях. Президент заявил о необходимости решать проблемы, возникающие, несмотря на эффективную и слаженную работу.
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