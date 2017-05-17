Судно "Академик Александров" проекта 20180 спущено на воду
Как сообщает блог bmpd , 16 мая 2017 года прошел спуск на воду океанографического исследовательского судна "Академик Александров" проекта 20183, разработанного ОАО "ЦМКБ "Алмаз" и строящегося на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звёздочка" в Северодвинске.
Контракт на поставку судна МО РФ был заключен 1 августа 2012 года. Его закладка состоялась 20 декабря 2012 года со сроком сдачи в конце 2016 года. Тогда было заявлено, что оно представляет собой многоцелевое судно усиленного ледового класса, предназначенное для поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники.
Однако фактически "Академик Александров" стал очередным судном для глубоководных работ, строящимся для нужд Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ. На текущий момент оно классифицируется как океанографическое исследовательское судно и описывается как "многоцелевое судно усиленного ледового класса, предназначенное для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике". Срок сдачи смещен на четвертый квартал 2018 года.
"Академик Александров" является третьим судном проекта 20180 , строящимся на "Звездочке". Головное спасательное буксирное судно под названием "Звездочка" по базовому проекту 20180 было заложено на предприятии 3 сентября 2004 года, спущено на воду 20 декабря 2007 года и передано в состав Северного флота ВМФ России 24 июля 2010 года (фактически судно используется в качестве опытового для испытаний новых видов подводного оружия). 20 декабря 2011 года на "Звездочке" был заложен морской транспорт вооружения "Академик Ковалёв" по переработанному проекту 20180ТВ (20181). Он был спущен на воду 30 июля 2014 года и передан ВМФ России 18 декабря 2015 года, войдя в состав Тихоокеанского флота.
23 июля 2015 года на "Звездочке" был заложен для ВМФ России второй морской транспорт вооружения модифицированного проекта 20180ТВ (20181) "Академик Макеев" (заводской номер 01283), являющийся четвертым представителем проекта 20180. Предполагалось, что судно будет сдано в 2018 году для Северного флота, но, по всей видимости, данный срок сдвинется вправо.
11 мая текущего года сообщалось о планах закладки на "Звездочке" пятого судна серии проекта 20180, которое получит название "Академик Лавёров".
Контракт на поставку судна МО РФ был заключен 1 августа 2012 года. Его закладка состоялась 20 декабря 2012 года со сроком сдачи в конце 2016 года. Тогда было заявлено, что оно представляет собой многоцелевое судно усиленного ледового класса, предназначенное для поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники.
Однако фактически "Академик Александров" стал очередным судном для глубоководных работ, строящимся для нужд Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ. На текущий момент оно классифицируется как океанографическое исследовательское судно и описывается как "многоцелевое судно усиленного ледового класса, предназначенное для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике". Срок сдачи смещен на четвертый квартал 2018 года.
"Академик Александров" является третьим судном проекта 20180 , строящимся на "Звездочке". Головное спасательное буксирное судно под названием "Звездочка" по базовому проекту 20180 было заложено на предприятии 3 сентября 2004 года, спущено на воду 20 декабря 2007 года и передано в состав Северного флота ВМФ России 24 июля 2010 года (фактически судно используется в качестве опытового для испытаний новых видов подводного оружия). 20 декабря 2011 года на "Звездочке" был заложен морской транспорт вооружения "Академик Ковалёв" по переработанному проекту 20180ТВ (20181). Он был спущен на воду 30 июля 2014 года и передан ВМФ России 18 декабря 2015 года, войдя в состав Тихоокеанского флота.
23 июля 2015 года на "Звездочке" был заложен для ВМФ России второй морской транспорт вооружения модифицированного проекта 20180ТВ (20181) "Академик Макеев" (заводской номер 01283), являющийся четвертым представителем проекта 20180. Предполагалось, что судно будет сдано в 2018 году для Северного флота, но, по всей видимости, данный срок сдвинется вправо.
11 мая текущего года сообщалось о планах закладки на "Звездочке" пятого судна серии проекта 20180, которое получит название "Академик Лавёров".
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2612754.html
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