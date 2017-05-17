10:58 17 мая

Судно "Академик Александров" проекта 20180 спущено на воду

Как сообщает блог bmpd , 16 мая 2017 года прошел спуск на воду океанографического исследовательского судна "Академик Александров" проекта 20183, разработанного ОАО "ЦМКБ "Алмаз" и строящегося на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звёздочка" в Северодвинске.



Контракт на поставку судна МО РФ был заключен 1 августа 2012 года. Его закладка состоялась 20 декабря 2012 года со сроком сдачи в конце 2016 года. Тогда было заявлено, что оно представляет собой многоцелевое судно усиленного ледового класса, предназначенное для поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники.


Однако фактически "Академик Александров" стал очередным судном для глубоководных работ, строящимся для нужд Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ. На текущий момент оно классифицируется как океанографическое исследовательское судно и описывается как "многоцелевое судно усиленного ледового класса, предназначенное для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике". Срок сдачи смещен на четвертый квартал 2018 года.

"Академик Александров" является третьим судном проекта 20180 , строящимся на "Звездочке". Головное спасательное буксирное судно под названием "Звездочка" по базовому проекту 20180 было заложено на предприятии 3 сентября 2004 года, спущено на воду 20 декабря 2007 года и передано в состав Северного флота ВМФ России 24 июля 2010 года (фактически судно используется в качестве опытового для испытаний новых видов подводного оружия). 20 декабря 2011 года на "Звездочке" был заложен морской транспорт вооружения "Академик Ковалёв" по переработанному проекту 20180ТВ (20181). Он был спущен на воду 30 июля 2014 года и передан ВМФ России 18 декабря 2015 года, войдя в состав Тихоокеанского флота.

23 июля 2015 года на "Звездочке" был заложен для ВМФ России второй морской транспорт вооружения модифицированного проекта 20180ТВ (20181) "Академик Макеев" (заводской номер 01283), являющийся четвертым представителем проекта 20180. Предполагалось, что судно будет сдано в 2018 году для Северного флота, но, по всей видимости, данный срок сдвинется вправо.
11 мая текущего года сообщалось о планах закладки на "Звездочке" пятого судна серии проекта 20180, которое получит название "Академик Лавёров".

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2612754.html
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Самаритянин Сегодня, 09:31
    Красивое фото:
    Самаритянин
    1. Zibelew Сегодня, 09:35
      Еще одна новость.
      Начальник управления кораблестроения Военно-морского флота России (ВМФ) Владимир Тряпичников заявил, что четыре новейших фрегата проекта 22350 будут сданы в эксплуатацию до 2025 года, передает ТАСС.

      Фрегат «Адмирал Горшков» и ряд других кораблей пополнят российский флот в ноябре 2017 года. Об этом сообщил журналистам начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отметил, что испытания «Адмирала Горшкова» идут по плану.

      А в ноябре 2017 будет новый план.
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:40
        Привет , Тагирьян ! hi Спасибо за новости .
        bouncyhunter
        1. Zibelew Сегодня, 09:44
          Привет Павел! hi до этого писали что:
          Северная верфь" планирует передать ВМФ РФ фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко" в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно. Об этом в среду, 29 марта, заявил врио генерального директора верфи, вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарев.
          Фрегаты проекта 22350 спроектированы в конце 1990-х годов и предназначались для массового строительства (серией не менее 30 единиц). По действующей госпрограмме вооружений предусматривалась сдача восьми кораблей этого типа до 2020 года
          Zibelew
        2. 210окв Сегодня, 09:47
          Паш,новость не совсем хорошая..В том что Д.Рогозин заявил....
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Тагирьян ! hi Спасибо за новости .
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
            Уже исправил , Дима . feel
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:05
              Однако фактически "Академик Александров" стал очередным судном для глубоководных работ,


              США опять будут орать , что вот ещё один , который будет "грызть" наши кабели.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:42
                Цитата: cniza
                США опять будут орать , что вот ещё один , который будет "грызть" наши кабели.

                Да , будет грызть . Да , будут орать. А нам не пофиг их вопли ? bully
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 10:50
                  Ну да , а мы в "скафандре".
                  cniza
      2. kapitan92 Сегодня, 09:42
        Цитата: Zibelew
        А в ноябре 2017 будет новый план.

        Планы , это конечно здорово, но опять срок исполнения на судно от 5 лет и дальше, что ставит под сомнение выполнение всей программы судостроения для флота.
        kapitan92
        1. loginovich Сегодня, 10:27
          Покуда на всех руководящих должностях на машиностроительных предприятиях бухгалтера можно не сомневаться , что выполнение всех программ будет сорвано .Правда и наличие технически грамотных руководителей ставит только под сомнение невыполнение программ .Хотя все равно улучшат процесс и качество выполнение работ.
          loginovich
  2. Толстоевский Сегодня, 09:31
    " На нём есть такие приборы... но мы вам о них не расскажем"... (С)
    Толстоевский
  3. aleksfill Сегодня, 09:39
    Одни сдвиги не спуски, а сдвиги и сдвиги. Что то не сдвигает Гарант налоги олигархов вправо,
    то есть в сторону увеличения, не сдвигает влево, в сторону уменьшения, числа чиновников,
    затрат на содержание государственного аппарата, Думы, Федерального собрания, всевозможных
    советов при администрации президента, правительства. Тошно читать уже про эти просроченные
    спуски и очередные сдвиги.
    aleksfill
  4. masterovoy Сегодня, 09:50
    Очень похоже, исходя из размещаемой здесь информации, что своему составу, количеству соединений и частей, кораблей, ПЛ, судов, решаемым задачам, сегодня Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ представляет из себя оперативно-стратегическое формирование выше флота? Пора прекратить на подобных форумах раскрывать... того чего не следует...
    masterovoy
  5. кедр Сегодня, 10:05
    Славный гидрограф... Арктический флот России на сегодня самый мощный, а завтра судя по планам будет ещё мощней и совершенней. Хочется конечно, что бы поменьше кормили обещаниями и больше ставили перед фактом состоявшейся передачи новых кораблей флотам и флотилиям.
    кедр
Картина дня