Т-50 с подвесными баками
Как сообщает блог bmpd , в интернет-пространство выложен интересный фотоснимок восьмого летного опытного образца истребителя пятого поколения Т-50-9 с подвешенными дополнительными топливными баками.
Ранее фотографии ПАК ФА с подвесными баками отсутствовали. Предположительно, она была сделана во время самостоятельного перелета Т-50-9 из Комсомольска-на-Амуре для прохождения дальнейших испытаний на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском с 10 по 12 мая 2017 года.
Первоначально сообщалось, что согласно положениям Государственной программы вооружения до 2020 года в состав ВКС России должно было поступить 52 самолёта Т-50 (в 2016-2018 годах — по 8 единиц, в 2019-2020 годах – по 14 единиц). Но в связи с необходимостью технической доработки самолета и возникшими трудностями в финансировании проекта, по всей видимости, партия составит до 12 единиц.
Ранее фотографии ПАК ФА с подвесными баками отсутствовали. Предположительно, она была сделана во время самостоятельного перелета Т-50-9 из Комсомольска-на-Амуре для прохождения дальнейших испытаний на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском с 10 по 12 мая 2017 года.
Первоначально сообщалось, что согласно положениям Государственной программы вооружения до 2020 года в состав ВКС России должно было поступить 52 самолёта Т-50 (в 2016-2018 годах — по 8 единиц, в 2019-2020 годах – по 14 единиц). Но в связи с необходимостью технической доработки самолета и возникшими трудностями в финансировании проекта, по всей видимости, партия составит до 12 единиц.
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