10:54 17 мая

Т-50 с подвесными баками

Как сообщает блог bmpd , в интернет-пространство выложен интересный фотоснимок восьмого летного опытного образца истребителя пятого поколения Т-50-9 с подвешенными дополнительными топливными баками.



Ранее фотографии ПАК ФА с подвесными баками отсутствовали. Предположительно, она была сделана во время самостоятельного перелета Т-50-9 из Комсомольска-на-Амуре для прохождения дальнейших испытаний на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском с 10 по 12 мая 2017 года.


Первоначально сообщалось, что согласно положениям Государственной программы вооружения до 2020 года в состав ВКС России должно было поступить 52 самолёта Т-50 (в 2016-2018 годах — по 8 единиц, в 2019-2020 годах – по 14 единиц). Но в связи с необходимостью технической доработки самолета и возникшими трудностями в финансировании проекта, по всей видимости, партия составит до 12 единиц.


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Комментарии 35

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  1. Berkut24 Сегодня, 09:47
    Охренеть... Самолет с ПТБ.... belay
    Berkut24
    1. 210окв Сегодня, 09:51
      Ну,кроме ПТБ я на фото еще отметил весьма "лютый" камуфляж..
      Цитата: Berkut24
      Охренеть... Самолет с ПТБ.... belay
      210окв
      1. Trevis Сегодня, 10:03
        Ну,кроме ПТБ я на фото еще отметил весьма "лютый" камуфляж..

        Вон тут народ обсудил новый камуфляж http://russianplanes.net/id209565

        Жаль фото низкого качества.
        Trevis
      2. opus Сегодня, 10:15
        Значит будут гонять через ОЛС
        opus
    2. Nick Сегодня, 10:05
      Цитата: Berkut24
      Охренеть... Самолет с ПТБ.... belay

      Охренеть как ПТБ согласовывается с технологией МРЛЗ? Что, радиопрозрачные материалы применяются, что ли при их изготовлении? Кто то может прояснить? recourse
      Nick
      1. opus Сегодня, 10:14
        До выхода на рубеж патрулирования, атаки или пи перегоне.
        Потом сбрасывают.
        Иначе топливозаправщиков не напасёшься
        opus
  2. Брови Брежнева Сегодня, 09:47
    12 единиц))америкосы вон f-35 планируют больше 2 тысяч закупить))вобщем, есть к чему стремиться))
    Брови Брежнева
    1. kapitan92 Сегодня, 09:51
      Подождем еще немного и эти 12 единиц подвергнут секвестру, а причины найдут. bully
      kapitan92
      1. Vita VKO Сегодня, 10:11
        Цитата: kapitan92
        Подождем еще немного и эти 12 единиц подвергнут секвестру, а причины найдут. bully

        Все это напоминает запуск Бурана в ответ на американскую программу Шатлов, дорого и бесперспективно.
        Сказки о завоевании "превосходства в воздухе" в век ракетных технологий и БПЛА напоминают концепцию Ворошилова о превосходстве конницы в танковых сражениях.
        Vita VKO
    2. Nick Сегодня, 10:10
      Цитата: Брови Брежнева
      12 единиц))америкосы вон f-35 планируют больше 2 тысяч закупить))вобщем, есть к чему стремиться))

      Уважаемый Бровеносец, Они, американцы, по всему миру поецируют свою военную силу, а нам бы себя и ближайших, в том числе и территориально, союзников защитить. Нам столько не надо. Над своей территорией наши ПВО быстро утилизируют значительную часть ВВС противника.
      Nick
      1. 210окв Сегодня, 10:26
        С Вами можно согласится частично..Только не будут они "заходить"в зону действия ПВО..Будут дожидаться уничтожения ПВО массированными ракетными ударами.
        Цитата: Nick
        Цитата: Брови Брежнева
        12 единиц))америкосы вон f-35 планируют больше 2 тысяч закупить))вобщем, есть к чему стремиться))

        Уважаемый Бровеносец, Они, американцы, по всему миру поецируют свою военную силу, а нам бы себя и ближайших, в том числе и территориально, союзников защитить. Нам столько не надо. Над своей территорией наши ПВО быстро утилизируют значительную часть ВВС противника.
        210окв
        1. jonhr Сегодня, 10:38
          и будут пробивать коридоры. им незачем сразу всю ПВО уничтожать. проецировании массированных ударов для пробития коридоров. так было в Ираке , так было в Югославии
          jonhr
        2. Nick Сегодня, 10:38
          Цитата: 210окв
          С Вами можно согласится частично..Только не будут они "заходить"в зону действия ПВО..Будут дожидаться уничтожения ПВО массированными ракетными ударами.

          Вы наверное заметили, что российские ПВО в подавляющем большинстве мобильны. Нанести ракетный удар по заранее разведанным целям не получится. Дислокация в угрожаемый период будет постоянно меняться ИМХО, да и имитаторов у нас запасено достаточно. ВКС им в помощь.
          Nick
    3. Стабилиози Сегодня, 10:44
      ну что за высеры неумные... Давайте гнать сырой самолёт в серию, только что бы троли на форуме были довольны... или урапатриоты покричали "ура".
      Машина прекрасная будет и двигатели и авионика и вооружение, современнее ни у кого не будет ничего...
      Так...инфа на вскидку, что первое есть в сети, для неумеющих пользоваться поисковиками.

      По двигателям тут: https://topwar.ru/100329-dvigatel-vtorogo-etapa-d
      lya-pak-fa-doveden-do-nazemnyh-ispytaniy.html
      По авионике тут: http://bmpd.livejournal.com/2552047.html
      по вооружению: https://topwar.ru/103087-o-vooruzhenii-dlya-istre
      bitelya-pak-fa.html
      По радару: https://topwar.ru/92659-v-rosteh-rasskazali-o-nac
      hale-vypuska-radarov-s-afar-dlya-noveyshih-mnogof
      unkcionalnyh-istrebiteley-t-50-pak-fa.html
      Стабилиози
  3. Alex_Rarog Сегодня, 09:47
    Жалко что сроки сдвигаются... пора бы уже все таки....
    Alex_Rarog
    1. Nick Сегодня, 10:12
      Цитата: Alex_Rarog
      Жалко что сроки сдвигаются... пора бы уже все таки....

      Уж лучше довести машину до ума, чем расходовать ресурсы на полуфабрикаты типа лайтингов...
      Nick
  4. aleksfill Сегодня, 09:49
    Похоже пора его, Т - 50, ставить в музей авиации хоть с подвесными, хоть без подвесных баков,
    как недосамолёт без двигателя, без вооружения, а "....в связи с необходимостью технической доработки самолета и возникшими трудностями в финансировании проекта",
    aleksfill
    1. Саша Крымский Сегодня, 10:03
      По мне , Т-50 самолет очень красивый!
      Говорят , что некрасивые самолёты плохо летают.
      С этим , так понимаю у него проблем нет. А остольное доведёте до уровня ,рано или поздно.
      Саша Крымский
      1. Avis Сегодня, 10:39
        Цитата: Саша Крымский

        Говорят , что некрасивые самолёты плохо летают.

        К любому эффектному афоризму нужно относиться с долей пофигизма. Посмотрите, например, на такие хорошолетающие самолёты как Short "Skyvan", "Trislander", any "Air Tractor", BV-141, Pilatus PT-6... Да много их.
        Avis
    2. Кент0001 Сегодня, 10:18
      Все к этому и идет.
      Кент0001
      1. Саша Крымский Сегодня, 10:36
        Вопрос к специалистам!
        В Ф-35 и Т-50, ПТБ необходим для определённых задач на больших расстояниях.
        ПТБ из за своих размеров, в отличие от ракет и малогабаритных бомб, лучше видны для радаров.
        Почему, при необходимости ПТБ, не использоват конфигурацию , когда ПТБ в бомболюке , а ракеты на подвесках на на крыле? Менше заметности , и в критической ситуации полезнее избавиться от БЧ , чем от кирасина.
        Я так думаю!
        Саша Крымский
        1. Avis Сегодня, 10:50
          Цитата: Саша Крымский
          Вопрос к специалистам!
          ПТБ из за своих размеров, в отличие от ракет и малогабаритных бомб, лучше видны для радаров.

          Не так. В ракетах и бомбах, как минимум, всяких уголковых отражателей, чем в баках, а так же больше металла. Это играет бОльшую роль, чем геометрические размеры.
          "Opus" правильно написал — лучше использовать конформные ("накладные") баки, повторяющие, в общих чертах, очертания самолёта.
          А баки, подвешиваемые в бомбоотсеке, использовали на бомберах. Сейчас на истребителях отсеки тоже появились, может, и привлекут бомберный опыт... Но накладные, всё таки, лучше, они не крадут "боевой" объём.
          Avis
  5. ver_ Сегодня, 09:51
    Цитата: Alex_Rarog
    Жалко что сроки сдвигаются... пора бы уже все таки....

    ...дык у нас - не срачки, так болячки, не понос,так золотуха..
    ver_
    1. Nick Сегодня, 10:13
      Цитата: ver_
      ...дык у нас - не срачки, так болячки, не понос,так золотуха..

      Это да, британцам не позавидуешь... hi
      Nick
  6. yehat Сегодня, 10:01
    по ПТБ есть вопросы - во-первых, неужели нет никакой версии для меньшей заметности?
    во-вторых, зачем ему стабилизаторы?
    yehat
    1. DenZ Сегодня, 10:17
      Цитата: yehat
      во-вторых, зачем ему стабилизаторы

      Странный вопрос...Прям первый ПТБ со стабилизаторами. Чтобы красиво и правильно падал при сбросе.
      DenZ
    2. opus Сегодня, 10:20
      Стабилизаторы/ аэродинамические элементы: то бы падал после сброса "как надо", а не как придётся
      Для меньшей заметности: комфорные подвесные топливные баки
      opus
      1. Avis Сегодня, 10:33
        Цитата: opus
        комфорные

        Конформные. [< позднелат. conformis подобный, сходный]
        Avis
        1. opus Сегодня, 10:39
          Попользуйтесь Айфон, он и не то напишет. Где ури у него кнопка т9?
          conformal fuel tank
          opus
          1. Avis Сегодня, 10:42
            Цитата: opus
            Попользуйтесь Айфон, он и не то напишет.

            Я не в порядке претензии.
            Avis
        2. jonhr Сегодня, 10:40
          он имел в виду что прилепит его по всей площади крыла снизу чтобы не отличался laughing
          jonhr
  7. Raven2705 Сегодня, 10:17
    Двигло прикрыли, только сопла торчат. Только на последнем экземпляре это допилили или на седьмом борту уже было? Знатоки что скажете?
    Raven2705
  8. Avis Сегодня, 10:21
    Цитата: aleksfill
    Похоже пора его, Т - 50, ставить в музей авиации хоть с подвесными, хоть без подвесных баков,
    как недосамолёт без двигателя, без вооружения, а "....в связи с необходимостью технической доработки самолета и возникшими трудностями в финансировании проекта",

    Лень тратить время на написание собственного ответа на сей опус. Классики давно таким ответили:
    – это еще что! У них четыре мотора «Всеобщей Электрической Компании» остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова та-акой хлам!.. Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать все будет… Мрак! А остальные моторы – харьковская работа. Сплошной госпромцветмет. Версты не протянут. Я на них смотрел…
    (...)
    На площадке последнего вагона стоял неизвестно как попавший в число почетных гостей Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова, мотор выглядел отлично и, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе.
    – Воздушный тормоз работает неважно, – заявил Полесов, с торжеством поглядывая па пассажиров, не всасывает
    Avis
  9. максим1987 Сегодня, 10:37
    Цитата: Брови Брежнева
    12 единиц))америкосы вон f-35 планируют больше 2 тысяч закупить))вобщем, есть к чему стремиться))


    Ндя, разучился у нас народ читать. В статье указано что 12 построят до 2020, а не вообще hi


    до 2020 года в состав ВКС России должно было поступить 52 самолёта Т-50 (в 2016-2018 годах — по 8 единиц, в 2019-2020 годах – по 14 единиц). Но в связи с необходимостью технической доработки самолета и возникшими трудностями в финансировании проекта, по всей видимости, партия составит до 12 единиц.
    максим1987
  10. славсерб Сегодня, 10:49
    Для сведения.
    Зачем ы скупают русские истребители
    https://www.youtube.com/watch?v=u87n1UmYDkA
    славсерб
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