Индия закупает 100 самоходных гаубиц K9 Vajra-T
Как сообщает ЦАМТО , 12 мая было заявлено о подписании контракта стоимостью 45 млрд. инд. рупий (700 млн. долл.), предусматривающего отгрузку минобороны Индии ста 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 Vajra-T производства местной компании «Ларсен энд Тубро».
Ранее столь крупных контрактов частные индийские компании, осуществляющие деятельность в сфере ВПК, не заключали.
Заявленное число гаубиц предполагается поставить сухопутным войскам Индии в течение 42 месяцев. Предусматривается обслуживание на протяжении периода их эксплуатации.
K9 Vajra-T является вариантом САУ K-9 «Тандер» южнокорейской компании «Ханва Течвин», модифицированной согласно требованиям военного ведомства Индии.
В январе 2011 года был объявлен тендер, предусматривавший поставку самоходных гусеничных гаубиц. В нем участвовали четыре потенциальных продавца – BEML (Bharat Earth Movers Ltd) в партнерстве со словацкой «Конструкта» (Konstrukha), «Тата пауэр» (Tata Power), «Ларсен энд Тубро»/«Ханва Течвин» (ранее носила название «Самсунг Течвин») и «Рособоронэкспорт». Первые две компании выбыли из числа участников тендера еще до начала испытаний, которые проводились в течение 2013-2014 гг. В финале состязались «Ларсен энд Тубро»/«Ханва Течвин» с K-9 «Тандер» и «Рособоронэкспорт» с модернизированной АО «НПК «Уралвагонзавод» к стандарту 155-мм/52 версией СГ 2С19 «Мста-С», расположенной на шасси основного боевого танка Т-72.
«Ларсен энд Тубро» обошла Россию благодаря выгодному ценовому предложению, став единственным претендентом на поставку. Она была одобрена Комитетом по безопасности правительства Индии в марте 2017 года. В апреле L&T объявила о заключении с «Ханва Течвин» контракта на производство K-9 Vajra-T.
Ожидается, что «Ларсен энд Тубро» начнет сборку первых 10 гаубиц на заводе в Телегаоне, расположенном недалеко от г. Пуна, штат Махараштра. При этом основное производство предполагается сконцентрировать на новом предприятии в Хазире (штат Гуджарат), которое располагает современной испытательной трассой и способно обеспечить весь цикл производственного и сдаточного процесса. Планируется, что доля индийских комплектующих в составе установки составит около 50%. По всей видимости, в их числе значатся корпус, элементы башни и 14 основных подсистем, в частности система управления огнем, система подачи боеприпасов, артиллерийская баллистическая станция, система коллективной защиты, вспомогательная силовая установка, средства связи.
Индийская версия K-9 «Тандер» будет иметь массу 47 тонн. Гаубица будет адаптирована к условиям пустыни. Базовая модификация оснащена двигателем MTU MT881 Ka-500 V8 мощностью 1000 л.с., трансмиссией «Эллисон» и способна развивать максимальную скорость 67 км/ч, запас хода по топливу – 360 км, возимый боекомплект – 48 боеприпасов. Расчет установки – 5 человек, включая командира, водителя, наводчика, помощника наводчика и заряжающего. САУ способна в течение 15 секунд произвести выстрел трех снарядов, которые поразят цель одновременно (режим ведения огня MRSI). Максимальная боевая скорострельность – 6-8 выстр./мин. в течение 3 мин., стандартная – 2-3 выстр./мин. в течение часа. Дальность стрельбы САУ – 8-40 км, запас хода по топливу – 450 км. Корпус из стальной брони защищает от бронебойных 14,5-мм боеприпасов и осколков 152-мм боеприпасов.
Ранее столь крупных контрактов частные индийские компании, осуществляющие деятельность в сфере ВПК, не заключали.
Заявленное число гаубиц предполагается поставить сухопутным войскам Индии в течение 42 месяцев. Предусматривается обслуживание на протяжении периода их эксплуатации.
K9 Vajra-T является вариантом САУ K-9 «Тандер» южнокорейской компании «Ханва Течвин», модифицированной согласно требованиям военного ведомства Индии.
В январе 2011 года был объявлен тендер, предусматривавший поставку самоходных гусеничных гаубиц. В нем участвовали четыре потенциальных продавца – BEML (Bharat Earth Movers Ltd) в партнерстве со словацкой «Конструкта» (Konstrukha), «Тата пауэр» (Tata Power), «Ларсен энд Тубро»/«Ханва Течвин» (ранее носила название «Самсунг Течвин») и «Рособоронэкспорт». Первые две компании выбыли из числа участников тендера еще до начала испытаний, которые проводились в течение 2013-2014 гг. В финале состязались «Ларсен энд Тубро»/«Ханва Течвин» с K-9 «Тандер» и «Рособоронэкспорт» с модернизированной АО «НПК «Уралвагонзавод» к стандарту 155-мм/52 версией СГ 2С19 «Мста-С», расположенной на шасси основного боевого танка Т-72.
«Ларсен энд Тубро» обошла Россию благодаря выгодному ценовому предложению, став единственным претендентом на поставку. Она была одобрена Комитетом по безопасности правительства Индии в марте 2017 года. В апреле L&T объявила о заключении с «Ханва Течвин» контракта на производство K-9 Vajra-T.
Ожидается, что «Ларсен энд Тубро» начнет сборку первых 10 гаубиц на заводе в Телегаоне, расположенном недалеко от г. Пуна, штат Махараштра. При этом основное производство предполагается сконцентрировать на новом предприятии в Хазире (штат Гуджарат), которое располагает современной испытательной трассой и способно обеспечить весь цикл производственного и сдаточного процесса. Планируется, что доля индийских комплектующих в составе установки составит около 50%. По всей видимости, в их числе значатся корпус, элементы башни и 14 основных подсистем, в частности система управления огнем, система подачи боеприпасов, артиллерийская баллистическая станция, система коллективной защиты, вспомогательная силовая установка, средства связи.
Индийская версия K-9 «Тандер» будет иметь массу 47 тонн. Гаубица будет адаптирована к условиям пустыни. Базовая модификация оснащена двигателем MTU MT881 Ka-500 V8 мощностью 1000 л.с., трансмиссией «Эллисон» и способна развивать максимальную скорость 67 км/ч, запас хода по топливу – 360 км, возимый боекомплект – 48 боеприпасов. Расчет установки – 5 человек, включая командира, водителя, наводчика, помощника наводчика и заряжающего. САУ способна в течение 15 секунд произвести выстрел трех снарядов, которые поразят цель одновременно (режим ведения огня MRSI). Максимальная боевая скорострельность – 6-8 выстр./мин. в течение 3 мин., стандартная – 2-3 выстр./мин. в течение часа. Дальность стрельбы САУ – 8-40 км, запас хода по топливу – 450 км. Корпус из стальной брони защищает от бронебойных 14,5-мм боеприпасов и осколков 152-мм боеприпасов.
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