Ракетные катера ЧФ «уничтожили» на учении отряд кораблей противника
Ракетные катера Черноморского флота в ходе учения отработали задачи по уничтожению надводных и воздушных целей в ходе ракетных и артиллерийских стрельб, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.
Также отработаны вопросы «организации противовоздушной обороны отряда кораблей с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушной мишени».
Позднее корабли из состава Крымской военно-морской базы выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, говорится в сообщении.
Отмечается, что «для обеспечения действий корабельных сил и создания тактического фона к учениям были привлечены многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолёты-амфибии Бе-12».
Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера "Р-239" и "Р-60" провели тренировку по нанесению ракетного удара по отряду кораблей "противника", учения по связи и совместному маневрированию,говорится в релизе.
Также отработаны вопросы «организации противовоздушной обороны отряда кораблей с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушной мишени».
Позднее корабли из состава Крымской военно-морской базы выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, говорится в сообщении.
Отмечается, что «для обеспечения действий корабельных сил и создания тактического фона к учениям были привлечены многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолёты-амфибии Бе-12».
Использованы фотографии: http://nnm.me
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