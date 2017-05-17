Ракетные катера ЧФ «уничтожили» на учении отряд кораблей противника

Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера "Р-239" и "Р-60" провели тренировку по нанесению ракетного удара по отряду кораблей "противника", учения по связи и совместному маневрированию,

Ракетные катера Черноморского флота в ходе учения отработали задачи по уничтожению надводных и воздушных целей в ходе ракетных и артиллерийских стрельб, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.говорится в релизе.Также отработаны вопросы «организации противовоздушной обороны отряда кораблей с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушной мишени».Позднее корабли из состава Крымской военно-морской базы выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, говорится в сообщении.Отмечается, что «для обеспечения действий корабельных сил и создания тактического фона к учениям были привлечены многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолёты-амфибии Бе-12».