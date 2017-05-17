14:13 17 мая

Ракетные катера ЧФ «уничтожили» на учении отряд кораблей противника

Ракетные катера Черноморского флота в ходе учения отработали задачи по уничтожению надводных и воздушных целей в ходе ракетных и артиллерийских стрельб, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.



Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера "Р-239" и "Р-60" провели тренировку по нанесению ракетного удара по отряду кораблей "противника", учения по связи и совместному маневрированию,
говорится в релизе.


Также отработаны вопросы «организации противовоздушной обороны отряда кораблей с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушной мишени».

Позднее корабли из состава Крымской военно-морской базы выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, говорится в сообщении.

Отмечается, что «для обеспечения действий корабельных сил и создания тактического фона к учениям были привлечены многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолёты-амфибии Бе-12».

Использованы фотографии: http://nnm.me
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Комментарии 19

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  1. Александр романов Сегодня, 11:44
    Украинский плот ,условно уничтожен трижды
    Александр романов
    1. Шукшин Сегодня, 11:56
      Украинцы сами свой флот уничтожат, под веселую кричалку.
      Шукшин
    2. Самаритянин Сегодня, 12:02
      И параллельно учения на СФ в Баренцевом море:
      Самаритянин
    3. Самаритянин Сегодня, 12:04
      Украинский флот... Так никому не ржать!
      Самаритянин
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:54
    Почему-то вспомнился фильм "Особенности национальной рыбалки". Там на отлично и ракетную стрельбу провели и отстрелялись по реальной мишени на воде.
    rotmistr60
    1. Шукшин Сегодня, 11:58
      Земной поклон инженерам Советских и Российских ракет. Куда не пуляй всегда в яблочко.
      Шукшин
      1. Самаритянин Сегодня, 12:25
        Цитата: Шукшин
        Земной поклон инженерам Советских

        Советским Инженерам поклон!
        Самаритянин
    2. роман66 Сегодня, 12:13
      причем без пакета с приказом, не целясь, навскидку!
      роман66
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:22
        Вот об этом и говорю.
        rotmistr60
  3. Ferdinant Сегодня, 11:57
    Украина еще протест незаявила?
    Ferdinant
    1. Шукшин Сегодня, 12:00
      ждут, когда катера боекомплект сдадут.
      Шукшин
  4. Guerilla Сегодня, 11:59
    Неправда,
    у меня инфа что они(цели) отбились...
    Guerilla
    1. Шукшин Сегодня, 12:03
      Закусывать нужно.
      И... на будущее, не стоит верить каждой пробегающей белке.
      Шукшин
      1. Guerilla Сегодня, 12:51
        Да? О-о-о, и чем же таким стреляли, что не может сбить натовская лоханка?
        Натовские лоханки сейчас сбивают всю номенклатуру наших ПКР. Или Граниты скотчем к катеру прикрутили? Эксперты млин.
        Guerilla
        1. Банный Сегодня, 14:02
          не просто все на кораблях противника были в дупу пьяны)))
          Банный
  5. Bongo Сегодня, 12:12
    Отмечается, что «для обеспечения действий корабельных сил и создания тактического фона к учениям были привлечены многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолёты-амфибии Бе-12».
    По поводу оставшихся в лётном состоянии Бе-12 у меня большие сомнения.
    Bongo
    1. Bronevick Сегодня, 12:23
      3 или 4 в лётном состоянии в Крыму. Не раз видел на бреющем полёте над морем.
      Bronevick
      1. Bongo Сегодня, 13:25
        Цитата: Bronevick
        3 или 4 в лётном состоянии в Крыму. Не раз видел на бреющем полёте над морем

        Давно видели? По моим данным свой ресурс они уже выработали.
        Bongo
  6. yuriy55 Сегодня, 12:30
    Также отработаны вопросы «организации противовоздушной обороны отряда кораблей с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушной мишени».
    Позднее корабли из состава Крымской военно-морской базы выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, говорится в сообщении.
    Отмечается, что «для обеспечения действий корабельных сил и создания тактического фона к учениям были привлечены многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолёты-амфибии Бе-12».

    Да-а-а-а-а!!! what Навёл "Ашот" шороху! Вот, что ударный скотовоз творит... belay
    yuriy55
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