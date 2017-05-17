«Алмаз-Антей» представит в Минске комплексы «Антей-2500», «Тор» и «Бук-М2Э»
Концерн «Алмаз-Антей» представит на выставке «МИЛЕКС-2017» в Минске современный средства ПВО, передает Интерфакс сообщение пресс-службы концерна.
Согласно информации, «основным звеном в экспозиции будет тренажер 9Ф678М, обеспечивающий обучение и индивидуальную тренировку расчетов ЗРК "Тор-М2Э (М2К)" в обстановке, максимально приближенной к боевой».
По его словам, «в рамках выставки делегация концерна планирует провести ряд встреч и переговоров с иностранными партнерами».
«Кроме того, на выставке "МИЛЕКС-2017" концерн представит информацию о модернизации ЗРК "ОСА-АКМ1", а также данные по всей номенклатуре радиолокационных станций собственной разработки и производства. Так, на стенде будут присутствовать модели радиолокационного комплекса 55Ж6МЕ, РЛС 55Ж6УМЕ, РЛС 1Л21Е, РЛС 1Л122-1Е, РЛС "Противник-ГЕ" и другие», – говорится в сообщении.
Выставка пройдет в столице Беларуси с 20-го по 22 мая.
На стенде концерна в виде моделей и плакатов будут продемонстрированы зенитная ракетная система "Антей-2500", зенитные ракетные комплексы семейства "Тор" и "Бук-М2Э",говорится в релизе.
Согласно информации, «основным звеном в экспозиции будет тренажер 9Ф678М, обеспечивающий обучение и индивидуальную тренировку расчетов ЗРК "Тор-М2Э (М2К)" в обстановке, максимально приближенной к боевой».
На мировом рынке вооружений прослеживается тенденция увеличения спроса на средства обучения личного состава. И российская армия, и иностранные заказчики заинтересованы в совершенствовании навыков расчетов боевых машин без расхода боеприпасов,приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора концерна Вячеслава Дзиркална.
По его словам, «в рамках выставки делегация концерна планирует провести ряд встреч и переговоров с иностранными партнерами».
«Кроме того, на выставке "МИЛЕКС-2017" концерн представит информацию о модернизации ЗРК "ОСА-АКМ1", а также данные по всей номенклатуре радиолокационных станций собственной разработки и производства. Так, на стенде будут присутствовать модели радиолокационного комплекса 55Ж6МЕ, РЛС 55Ж6УМЕ, РЛС 1Л21Е, РЛС 1Л122-1Е, РЛС "Противник-ГЕ" и другие», – говорится в сообщении.
Выставка пройдет в столице Беларуси с 20-го по 22 мая.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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