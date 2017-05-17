14:14 17 мая

«Алмаз-Антей» представит в Минске комплексы «Антей-2500», «Тор» и «Бук-М2Э»

Концерн «Алмаз-Антей» представит на выставке «МИЛЕКС-2017» в Минске современный средства ПВО, передает Интерфакс сообщение пресс-службы концерна.



На стенде концерна в виде моделей и плакатов будут продемонстрированы зенитная ракетная система "Антей-2500", зенитные ракетные комплексы семейства "Тор" и "Бук-М2Э",
говорится в релизе.


Согласно информации, «основным звеном в экспозиции будет тренажер 9Ф678М, обеспечивающий обучение и индивидуальную тренировку расчетов ЗРК "Тор-М2Э (М2К)" в обстановке, максимально приближенной к боевой».

На мировом рынке вооружений прослеживается тенденция увеличения спроса на средства обучения личного состава. И российская армия, и иностранные заказчики заинтересованы в совершенствовании навыков расчетов боевых машин без расхода боеприпасов,
приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора концерна Вячеслава Дзиркална.

По его словам, «в рамках выставки делегация концерна планирует провести ряд встреч и переговоров с иностранными партнерами».

«Кроме того, на выставке "МИЛЕКС-2017" концерн представит информацию о модернизации ЗРК "ОСА-АКМ1", а также данные по всей номенклатуре радиолокационных станций собственной разработки и производства. Так, на стенде будут присутствовать модели радиолокационного комплекса 55Ж6МЕ, РЛС 55Ж6УМЕ, РЛС 1Л21Е, РЛС 1Л122-1Е, РЛС "Противник-ГЕ" и другие», – говорится в сообщении.

Выставка пройдет в столице Беларуси с 20-го по 22 мая.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 3

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  1. 210окв Сегодня, 12:24
    А вот интересно,как у "Антея" с "Морфеем" и "Редутом"?
    210окв
    1. МПК105 Сегодня, 12:36
      Да как обычно-"с неясными перспективами"...Может,они там такое Wunderwaffe куют в подземных кузнях своих,что мир содрогнётся,увидев,и забудут о неудачных разработках,или удачных,но до ума не доведённых... wink
      МПК105
  2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 12:28
    зачем итак земля кривая laughing laughing
    Спайков Джавелин Тоувич
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