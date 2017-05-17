Рейтер: Китай разместил ракетные установки на спорном рифе
Власти Китая разместили пусковые ракетные установки на спорном рифе Юншудао в Южно-Китайском море, чтобы препятствовать подходу вьетнамских подводных лодок, передает РИА Новости сообщение агентства Рейтер.
Власти КНР заявили, что пусковые установки на Юншудао (Fiery Cross Reef) носят исключительно оборонительный характер и страна вправе "делать все, что захочет, на своей территории", отмечает агентство.
По информации Рейтер, США раскритиковали действия Пекина, назвав их военизацией морских форпостов.
Риф Юншудао в Южно-Китайском море находится под управлением Китая, однако права на него заявляют также Вьетнам, Филиппины и Тайвань.
Напоминаем, что у Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку Вашингтона для эскалации напряженности в регионе.
Власти КНР заявили, что пусковые установки на Юншудао (Fiery Cross Reef) носят исключительно оборонительный характер и страна вправе "делать все, что захочет, на своей территории", отмечает агентство.
По информации Рейтер, США раскритиковали действия Пекина, назвав их военизацией морских форпостов.
Риф Юншудао в Южно-Китайском море находится под управлением Китая, однако права на него заявляют также Вьетнам, Филиппины и Тайвань.
Напоминаем, что у Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку Вашингтона для эскалации напряженности в регионе.
Использованы фотографии: http://www.oborona.ru/pages/mainpage/index.shtml
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