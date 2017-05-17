14:16 17 мая

Рейтер: Китай разместил ракетные установки на спорном рифе

Власти Китая разместили пусковые ракетные установки на спорном рифе Юншудао в Южно-Китайском море, чтобы препятствовать подходу вьетнамских подводных лодок, передает РИА Новости сообщение агентства Рейтер.

Власти КНР заявили, что пусковые установки на Юншудао (Fiery Cross Reef) носят исключительно оборонительный характер и страна вправе "делать все, что захочет, на своей территории", отмечает агентство.

Рейтер: Китай разместил ракетные установки на спорном рифе



По информации Рейтер, США раскритиковали действия Пекина, назвав их военизацией морских форпостов.

Риф Юншудао в Южно-Китайском море находится под управлением Китая, однако права на него заявляют также Вьетнам, Филиппины и Тайвань.

Напоминаем, что у Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку Вашингтона для эскалации напряженности в регионе.

Использованы фотографии: http://www.oborona.ru/pages/mainpage/index.shtml
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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 12:58
    Всё это как то напоминает ссору на коммунальной кухне..
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 13:14
      Цитата: 210окв
      Всё это как то напоминает ссору на коммунальной кухне..

      Вот только драка на ней может быть через чур сильной, весь "дом" вздрогнет...
      svp67
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:20
        Цитата: svp67
        Вот только драка на ней может быть через чур сильной, весь "дом" вздрогнет...

        Это точно . Там парой сломанных табуреток и разбитых тарелок дело не обойдётся . Придётся вызывать полицию . wink
        bouncyhunter
        1. svp67 Сегодня, 13:23
          Цитата: bouncyhunter
          Придётся вызывать полицию .

          Это тот случай, что пока сама драка не успокоится, полиция не появится....а то еще и ей достанется.
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:26
            Цитата: svp67
            полиция не появится....а то еще и ей достанется.

            Из переговоров на полицейской радиоволне :
            - Центральная , это патруль 28 . На углу возле супермаркета "Ашан" происходит массовая потасовка .
            - Высылаем подмогу .
            - Подмога не нужна . Убежим сами .
            bouncyhunter
  2. sir_obs Сегодня, 12:59
    Санкции срочно!
    sir_obs
    1. сибиралт Сегодня, 13:05
      Китай строит водный шелковый путь. Иначе США их запрут в своем же море.
      сибиралт
    2. Чёрный Сегодня, 13:05
      smile Представляю, на сколько же фиолетово властям Китая на визги реторов и других западных СМИ
      Чёрный
  3. МПК105 Сегодня, 13:01
    Там серьёзно всё намечается,саксы сразу вспоминаются с их-"Кто владеет Морем,тот владеет Миром"...Актуально до сих пор,хоть и давно уже- -ничего не изменилось...Море правит...
    МПК105
    1. svp67 Сегодня, 13:32
      Цитата: МПК105
      ничего не изменилось...Море правит...

      Да нет, чуть изминилось, Морем уже управляет Воздух...
      svp67
      1. МПК105 Сегодня, 13:36
        Вынужден согласиться,под давлением аргументов...Но,всё равно-у гегемона откуда,когда он Миром правит,самолёты взлетают-с Корабля... wink
        МПК105
  4. роман66 Сегодня, 13:02
    теперь уже и бесспорный, а ну- ка отними!
    роман66
  5. Тургон Сегодня, 13:09
    Китай наш союзник, но у Вьетнама наши подводные лодки. Чувствую в стороне нам не отсидеться и придется выбрать чью-то сторону.
    Тургон
    1. Платов Сегодня, 13:35
      Ясно же что не Вьетнама) Что нам даст Вьетнам? А с Китаем надо дружить...
      Платов
  6. yehat Сегодня, 13:11
    что-то я плохо понимаю, как ракеты могут помешать подводным лодкам.
    это же не комплекс АСРОК, и не средства наблюдения и обнаружения
    yehat
  7. Горный стрелок Сегодня, 13:11
    Да пофиг Китаю на все эти повизгивания в западных СМИ. Но каковы красавцы! Дракон расправляет крылья wassat
    Горный стрелок
  8. Оператор Сегодня, 13:28
    Это острова, которые входили в состав Японской империи и официально перешли в юрисдикцию Китая по итогам Второй мировой войны с согласия США, СССР и Великобритании.

    Поэтому все претензии на острова со стороны Вьетнама, Филиппин, Южной Кореи и Японии являются ничтожными.
    Оператор
  9. Платов Сегодня, 13:38
    Как говорится, кто сильнее того и тапки)) А что они могут предъявить Китаю? Начнут войну???! Я вас умоляю))))))) легче сразу пулю себе пустить. Это как с Крымом, а кто нам что предъявил?! Войну же не начали с нами.. так и там. Все уже решено...
    Платов
  10. kaschey Сегодня, 13:42
    Китай сказал, Китай сделал.
    Вернее будет просто СДЕЛАЛ.
    Говорильня о своих "грандиозных" планах на десятилетия вперед - участь других.
    kaschey
  11. voyaka uh Сегодня, 14:04
    Вьетнам для Китая - идеальный "мальчик для битья".
    Почему?
    1) За Вьетнам никто из "больших" не вступится.
    Россия сейчас идет вместе с Китаем
    Америка, хоть и помирилась с Вьетнамом, но не связана с
    ним никакими оборонными обязательствами
    (в отличие от Тайваня и Японии)
    2) Китайская мощь возросла раз в 10, а вьетнамская снизилась.
    Китай может сделать красивый реванш за 1979 год.
    (Китайско-вьетнамская война 1979 - первая война между социалистическими странами)
    voyaka uh
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