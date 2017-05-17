Российские бомбардировщики перебазировались в Таджикистан для участия в учении «Душанбе-Антитеррор»

Звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, преодолев более трех тысяч километров, совершило перелет с южноуральской авиабазы Шагол на аэродром Айни в пригороде столицы республики,

Звено российских Су-24 прибыло в Таджикистан с аэродрома под Челябинском для участия в учении «Душанбе-Антитеррор-2017», передает РИА Новости сообщение представителя ЦВО Ярослава Рощупкина.сказал Рощупкин.По его словам, «летчики отработают нанесение ударов по караванам, замаскированным складам, тренировочным лагерям и другим объектам условного противника».Представитель округа добавил, что «по замыслу учений, активная фаза которых начнется 30 июня, совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями, антитеррористической защищенности наиболее важных объектов, а также элементы миротворческой операции в горно-пустынной местности».