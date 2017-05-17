14:13 17 мая

Российские бомбардировщики перебазировались в Таджикистан для участия в учении «Душанбе-Антитеррор»

Звено российских Су-24 прибыло в Таджикистан с аэродрома под Челябинском для участия в учении «Душанбе-Антитеррор-2017», передает РИА Новости сообщение представителя ЦВО Ярослава Рощупкина.



Звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, преодолев более трех тысяч километров, совершило перелет с южноуральской авиабазы Шагол на аэродром Айни в пригороде столицы республики,
сказал Рощупкин.


По его словам, «летчики отработают нанесение ударов по караванам, замаскированным складам, тренировочным лагерям и другим объектам условного противника».

Представитель округа добавил, что «по замыслу учений, активная фаза которых начнется 30 июня, совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями, антитеррористической защищенности наиболее важных объектов, а также элементы миротворческой операции в горно-пустынной местности».

Использованы фотографии: http://admin.strizhi.info
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Комментарии 2

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  1. supertiger21 Сегодня, 13:56
    Ну что сказать, удачи и успехов лётчикам наших сушкек! good
    supertiger21
  2. Стройбат запаса Сегодня, 13:57
    Почему-то подумалось: "Русские бомбардировщики перебазировались на базу около Гаваны для участия в учениях "Куба Антитеррор". И фотография Ту-22М3. laughing
    Стройбат запаса
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