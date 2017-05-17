17:09 17 мая

Совбез РФ: ряд НКО пытаются «раскачать» ситуацию в стране

В России растет количество зарегистрированных преступлений, связанных с экстремизмом. Этому, в частности, способствует деятельность ряда неправительственных (некоммерческих) организаций, не оставляющих попытки «раскачать» ситуацию в стране, передает РИА Новости заявление замсекретаря Совета безопасности Александра Гребенкина.



Сохраняется тенденция роста количества зарегистрированных преступлений, связанных с экстремизмом. С одной стороны, это свидетельство активной работы правоохранительных органов, которые оперативно стали реагировать на экстремистские вылазки. Так, в 2016 году выявлено 1 тысяча 450 преступлений экстремистской направленности, что на 9,1% больше, чем в 2015 году,
сказал журналистам Гребенкин.


Однако «нельзя не видеть и другой тенденции, связанной с тем, что распространенности экстремистских проявлений во многом способствуют пропаганда через сеть интернет идей национального, религиозного и расового превосходства, а также деструктивная деятельность отдельных неправительственных организаций, прежде всего иностранных, не прекращающих попыток "раскачать" общественно-политическую ситуацию в стране», добавил он.

По словам замсекретаря Совбеза, в работе по противодействию экстремизму «первостепенное внимание уделяется разработке и реализации профилактических мер», которые в прошлом году позволили правоохранительным структурам и органам власти на местах предотвратить более 100 межэтнических конфликтов.

Использованы фотографии: http://daroo.ru
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Комментарии 38

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  1. 210окв Сегодня, 14:41
    Ну так назовите этих "героев"Пусть люди знают..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 14:44
      Цитата: 210окв
      Ну так назовите этих "героев"Пусть люди знают..


      Не надо их называть и рекламировать , а придавить в тихаря и отправить во свояси , подальше от России.
      cniza
      1. NIKNN Сегодня, 15:44
        Цитата: cniza
        Цитата: 210окв
        Ну так назовите этих "героев"Пусть люди знают..

        Не надо их называть и рекламировать , а придавить в тихаря и отправить во свояси , подальше от России.

        Че? Всю думу сразу что ли? recourse
        NIKNN
    2. МПК105 Сегодня, 14:46
      Не говори-детский сад...Я давно им там ВСЕМ не верю,смотрю,что вкруг меня делается,а не то,что они там мне говорят,убогие...
      МПК105
      1. КобалТ Сегодня, 14:49
        Но героев нужно знать в лицо!
        КобалТ
    3. aleksfill Сегодня, 14:50
      Гарант называл, как то, что в России зарегистрированы и действуют более 400 НКО,
      кто этому сговору потворствует - тот не позволит избавиться от них. Кто члены СовБеза?
      aleksfill
    4. Венд Сегодня, 15:13
      Цитата: 210окв
      Ну так назовите этих "героев"Пусть люди знают..

      Да нет проблем. Вон армяне с азербайджанцами подрались на шествии "Бессмертного полка". Дурь надо выбивать из голов. А то любая грязная пропаганда НКО ложится на благодатную почву безмозглых националистов.
      Венд
      1. рич Сегодня, 16:47
        Совбез РФ: ряд НКО пытаются «раскачать» ситуацию в стране

        Пока не приведены конкретные факты это заявление - демагогия. Огласите список
        рич
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 16:50
      Они давно известны и обросли помощниками в различных структурах ..Да же здесь на сайте за последние пару лет это очень чувствуется...Раскачивают Россию и очень тонко! Будьте осторожней мужики голову морочат четко и профессионально бесы..
      ОТДЕЛ
  2. Pancer Сегодня, 14:42
    Зачем тогда вообще разрешали НКО?
    Теперь имитируем бурную деятельность по борьбе с западным влиянием?
    Pancer
  3. Million Сегодня, 14:48
    Сейчас скажи:мне не нравится работа правительства Д.Медведева - сразу запишут в экстремисты или пятую колонну...
    Million
    1. МПК105 Сегодня, 14:52
      В точку... good Да не слушай их,разумом ограниченных,не твоя вина в том,что люди в диссонансе живут с реальностью ...
      МПК105
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:00
      мне не нравится работа правительства Д.Медведева - сразу запишут в экстремисты или пятую колонну...

      Процентов 90 населения придется записать туда же...
      правительство своими руками и непопулярными мерами настраивает население против себя.
      Кого винить в этом?
      Правительство? но за спиной правительства ВВП гарант КОНСТИТУЦИИ РОССИИ которого выбрало большинство населения what ...замкнутый круг или тупик это можно назвать.
      Вообщем получается какой то сюрреализм...народ сам по себе... правительство само по себе ...а ВВП где то наверху решает более глобальные задачи не связанные с жизнедеятельностью рядовых граждан.
      Нет ни идеи ни других каких либо нитей связывающих наше правительство с рядовым гражданином.
      Тот же ЛЕХА
      1. Pancer Сегодня, 15:07
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Процентов 90 населения придется записать туда же...
        правительство своими руками и непопулярными мерами настраивает население против себя.
        Кого винить в этом?

        Вы сами ответили на свой вопрос-
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Нет ни идеи ни других каких либо нитей связывающих наше правительство с рядовым гражданином.

        В отличии от тех времен,на которое ядом и желчью, исходят целая рать господинчиков разной масти..https:[email protected]/616658
        Pancer
    3. tchoni Сегодня, 15:00
      А если у вас негры начнут открывать центры своей культуры и под эту лавочку кричать что рядом с каждым американским флагом пора вешать белого эксплуататоров, что бы охранял...
      tchoni
      1. Million Сегодня, 15:01
        я не об этом...нко-вообще непонятно откуда взялись,и почему они существуют в нашей стране-вопрос опять же к правителям
        Million
    4. dauria Сегодня, 15:10
      Сейчас скажи:мне не нравится работа правительства Д.Медведева - сразу запишут в экстремисты или пятую колонну


      Разве речь об этом ? Только о тех конторах и "ораторах" , кто из-за рубежа деньги получает. На свои кровные, заработанные тут - митингуй. Ни кто слова не скажет, если в рамках закона Ваши призывы. В Британии или США чирикнуть попробуйте - без штанов и денег окажетесь гораздо быстрей, чем в РФ. И адвокаты не помогут.
      "..сознательно или умышленно защищает, подстрекает, консультирует или преподает об обязанности, необходимости, желательности или правильности свержения правительства Соединенных Штатов или правительств каких-либо штатов," это действующий до сих пор закон Смита в США. Покритикуйте своё правительство, мол надо скинуть. laughing
      dauria
    5. Ихрек Сегодня, 15:12
      Цитата: Million
      Сейчас скажи:мне не нравится работа правительства Д.Медведева - сразу запишут в экстремисты или пятую колонну...

      Когда подорожал доллар в 2 раза, слуги народа решили у них есть полное моральное право поднять себе зарплату ровно на столько же а народ предпочли не заметить. Наоборот во многих местах зарплаты снизили. Что теперь всем всё бросать и по совету "великого советчика" всем идти в бизнес??? Народ всё понимает и кризис и всё остальное и готов терпеть всё, но народу не понять когда власть имущие жируют в это сложное время.
      Ихрек
  4. Ихрек Сегодня, 14:53
    [quote][/quote]Совбез РФ: ряд НКО пытаются «раскачать» ситуацию в стране
    Ситуацию в стране пытается раскачать власть своими антинародными действиями и коррупцией везде и во всём. Когда рыба гниёт надо отсечь ей голову, так-как с неё всё и начинается.
    Почему приближённые ко власти топ менеджеры гос корпораций должны получать зарплату не десятки, даже и не в сотни а в миллионы раз больше чем средняя зарплата в стране?????????????? Уважаемая власть я не пятая колонна, я патриот своей страны и готов за неё на всё, но то что Вы творите это не поддаётся логике.
    Ихрек
    1. Александр С. Сегодня, 16:00
      Когда рыба гниет..ее нужно всю выкинуть...целиком.
      Александр С.
  5. tchoni Сегодня, 14:58
    Это точно - приезжаешь в Татарстан - все надписи дублируются на татарском, но не наоборот (например вывеска татарского театра). Приезжаешь в Башкирию - та же петрушка. При каждой школе цент изцчения национального языка и культуры. Вроде бы и ничего плохого, но, смотря как эту культуру изучать... Разговоры в "смешанной" компании после стакана чая - "а вот если бы мы вместе с чичней поднялись в 96 м - жили бы лучше чем в имиратах".... Это как то напрягает....
    tchoni
  6. roskot Сегодня, 14:58
    А не пора ли этим НКО осваивать северные территории. Белые медведи будут рады.
    roskot
  7. Alex_59 Сегодня, 15:12
    Самое опасное - на молодежь действует самая примитивная пропаганда. Ругался тут с несколькими в соцсетях. Основной аргумент - "Да что этот Путин для вас сделал?". Захожу в профиль, смотрю дату рождения - у всех 199Х. Т.е. люди из поколения, которое реально уже не знает как было в 90-е, а рассказы про те времена воспринимает с трудом (и это понятно, на своей шкуре пережить это одно, а чужие слова - другое). И вот доказывай таким... Я говорю - ну Путин может не идеал, ничего особого он может и не сделал, но кое-что все таки есть у него в активе, если бы вы пережили 90-е на себе, то поняли бы. В ответ - "ах вы все только и говорите что у нас возраст, других аргументов кроме возраста нет что ли?". А как вы без возраста можете узнать как это, когда жрать нечего и денег нет, и одежду не на что купить, а по телеку руины Грозного показывают и пьяного Ельцина, а по ночам мать плачет... В общем тяжело с такими упертыми разговаривать. Они ведь искренне считают что мы катимся в совок, что у нас нет свободы слова, что все запрещено. Ребята, вы же не знаете что такое "совок", вы же не жили при нем, откуда вы знаете что мы в совок катимся?
    И Навальный... молодежь видит что это модный чел, говорит по современному, не грузит всякой непонятной фигней вроде развития производства, ЖКХ и прочего. В общем в их глазах это современный креативный политик мыслящий свежо и не стереотипно. И ведь тоже очень сложно доказать обратное. Как молодым людям, которые ни разу еще ничем не управляли, даже ИП свое не открыли, и семьи у них нет, объяснить, что базарить это одно, а реально управлять чем-то и вывести это "что-то" в прогресс - всегда сложно. Что не все идет гладко, есть ошибки, есть осознанное вредительство, есть и глупость - все это так. Как начинаешь реально работать выясняется что всем мил не будешь. Ресурсов всегда мало, надо на чем-то экономить, даже людей увольнять чтобы выжить. А Навальный кроме критики ничего своими руками не делает. Да, Медведев это печально, все эти чиновники это печально. А ты сделаешь лучше? А получится?
    Это все тревожит. Путину реально нужна замена, завязли мы... Нужна новая кровь, новые люди без этих наслоений прошлого. И жаль что в Кремеле никого не выдвигают. Сами укрепляют авторитет балаболов вроде Навального...
    Alex_59
    1. TarTar Сегодня, 15:40
      Цитата: Alex_59
      ... А как вы без возраста можете узнать ...
      ...Нужна новая кровь, новые люди без этих наслоений прошлого...

      Ты сам себе противоречишь.
      TarTar
    2. TarTar Сегодня, 15:41
      В настоящей ситуации спасти страну и мир может только Великая Коммунистическая идея.
      TarTar
    3. tchoni Сегодня, 17:04
      Да, видимо у вас наболело. Но увы, в ваших высказываниях очень много правды. И мы не первое поколение, которое сталкивается с этой проблемой бунтарства и популярности популизма (прошу прощения за каламбур). Стоит чуть ситуации в стране наладится, как сразу образуется "неуспевшее поколение" , жаждущее перемен и свершений. И этой дури нужен выход. Для буржуев это были рок и наркота. У нас все вылилось в перестройку. Надеюсь, в этот раз придумаем что то получше....
      tchoni
  8. brdm Сегодня, 15:20
    ряд НКО пытаются «раскачать» ситуацию в стране" Ну так ищите, кчайте, работайте. Что за детство. Если есть предпосылки, отработать и закрыть!!! Или, что?
    brdm
  9. yuriy55 Сегодня, 15:22
    Почитаешь такую информацию ни о чём и понимаешь, - дурят нашего брата, ой дурят...А такие ли уж "неуловимые" эти НКО?
    Некоммерческая организа́ция (НКО) — организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

    Вот ведь какие бескорыстные организации: ни есть, ни пить не просят но, самый лёгкий вариант правонарушений - создание межэтнических конфликтов...
    А тут недавно были конфликты с цыганами, которые наркоту продавали, которые самостоятельно подключались к электросетям, трубопроводам и газопроводам, это не этих организаций работа? Прибыли никакой, распределения доходов тоже нет... what
    Правильный интерес возникает у людей, которые хотят знать "героев" в лицо и приблизительную направленность и характер организованных (провоцируемых) ими преступлений...
    А нужно ли? Если эти 400 НКО открыли и продолжают смотреть на них сквозь пальцы, значит это нужно кому-то... recourse
    yuriy55
    1. Вас Влад Сегодня, 16:04
      Ну если принять то что мы проиграли войну США, то всё понятнее становится!Систему нашего государства строили США, там целые институты работали на устойчивость этой системы.
      Вас Влад
  10. кедр Сегодня, 15:31
    Раскачать Россию на новую перестройку-перестрелку пытаются не НКО, а через НКО наши заклятые партнёры нагло-саксы. Которые объявили Россию врагом № 1, уравняв с ИГИЛ и лихорадкой Эболла. Денег на нагнетание психоза и очернения России и Путина не жалеют. Перекрой финансовую подпитку супостатом НКО и они быстро завянут.
    Зрим в корень, уважаемые. Кто платит, тот и заказывает эту похоронную музыку.
    кедр
    1. Вас Влад Сегодня, 16:49
      Цитата: кедр
      Перекрой финансовую подпитку супостатом НКО и они быстро завянут

      Они рассосутся и где их потом искать, проблема не в одних НКО.
      Вас Влад
  11. SlavaS Сегодня, 15:37
    Платон, капремонт, переоборудование центра города под платные парковки, вместо ремонта дорог и прочего, покупка облигаций США на 800 лярдов рублей в Марте месяце, денег нет но вы держитесь!, у Чубайса видимо все деньги, так и НКО не нужно.
    SlavaS
    1. mikh-korsakov Сегодня, 16:35
      Ругать власть - наш национальный спорт, во многом за дело. Каждый в общем может выступить в соревновании, кто обругает власть хлеще, обиднее. При этом эти же люди. которые открыто ругают власть, тут же пишут, что в стране все зажато, свободы высказаться нет. Мне вот что непонятно. Тут наши власти решили переселить людей из хрущевок в современное жилье, причем при полном согласии учитывать их интересы. Какая волна протестов поднялась, собирают митинги. Хотелось бы спросить устроителей этих митингов, сами-то они живут ли в хрущевках? Мой друг с иронией говорил, что достоинство кухни в хрущевке состоит в том, что сидя за столом можно одновременно дотянуться до плиты, холодильника и раковины. Так в чем же недовольство, хотел бы я знать?
      mikh-korsakov
  12. Antor Сегодня, 15:45
    Какая-то импотенция власти с этими враждебными НКО,якобы все видящей,статистику ведущей,но как в той басне-лебедь,рак и щука и на что и кому тут жаловаться. Во всем этом видится явное противодействие тех во власти,кто наверное боится потерять свой вес и работу за приличные бабки,так как если не будет враждебных к нашей стране НКО-то с кем же бороться!?. А еще печальнее-то за всем этим стоят откровенные предатели нашей родины их суда запустившие,а теперь как в той басне-пустили козлов в огород а те капусту едят,да еще и гадят под шумок нашей дермократии Хватит ахать и охать,пока не раскачали еще и Россию,как СССР,пора меры принимать,а то проснемся как с СССР в другой стране или это неважно .
    Antor
  13. Правдодел Сегодня, 15:51
    Безжалостно запрещать эти НКО, а руководителей привлекать к уголовной ответственности.
    Если не хватает правовых норм, срочно подать в Госдуму запрос на внесение соответствующей поправки в уголовный кодекс.
    Рассматривать и определять источники финансирования этих НКО. Перекрывать им бабло.
    Правдодел
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:58
      Цитата: Правдодел
      Безжалостно запрещать эти НКО, а руководителей привлекать к уголовной ответственности.
      Если не хватает правовых норм, срочно подать в Госдуму запрос на внесение соответствующей поправки в уголовный кодекс.
      Рассматривать и определять источники финансирования этих НКО. Перекрывать им бабло.

      Не все так просто, у этих бесов хорошие адвокаты и поддержка во многих структурах власти...
      Здесь нужно быть тоньше и хитрея ..
      ОТДЕЛ
  14. Monster_Fat Сегодня, 16:48
    Зачем запрещать? Просто зарегестрировать и обложить налогом как например в Англии-60% от всех приходящих на счет денежных поступлений-пусть страну кормят.
    Monster_Fat
  15. Mexovoy Сегодня, 16:52
    Цитата: Ихрек
    Совбез РФ: ряд НКО пытаются «раскачать» ситуацию в стране
    Ситуацию в стране пытается раскачать власть своими антинародными действиями и коррупцией везде и во всём. Когда рыба гниёт надо отсечь ей голову, так-как с неё всё и начинается.
    .

    Гениально! Без головы-то как хорошее время настанет. Бизнес выйдет из тени и откажется от серых схем, прекратится сам собой вывод денег из страны, бюрократия станет эффективной и перестанет брать на лапу, все коррупционеры сдадут в пользу государства нечестно нажитое. Все заживут дружно и счастливо.
    Mexovoy
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