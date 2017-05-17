Совбез РФ: ряд НКО пытаются «раскачать» ситуацию в стране

Сохраняется тенденция роста количества зарегистрированных преступлений, связанных с экстремизмом. С одной стороны, это свидетельство активной работы правоохранительных органов, которые оперативно стали реагировать на экстремистские вылазки. Так, в 2016 году выявлено 1 тысяча 450 преступлений экстремистской направленности, что на 9,1% больше, чем в 2015 году,

В России растет количество зарегистрированных преступлений, связанных с экстремизмом. Этому, в частности, способствует деятельность ряда неправительственных (некоммерческих) организаций, не оставляющих попытки «раскачать» ситуацию в стране, передает РИА Новости заявление замсекретаря Совета безопасности Александра Гребенкина.сказал журналистам Гребенкин.Однако «нельзя не видеть и другой тенденции, связанной с тем, что распространенности экстремистских проявлений во многом способствуют пропаганда через сеть интернет идей национального, религиозного и расового превосходства, а также деструктивная деятельность отдельных неправительственных организаций, прежде всего иностранных, не прекращающих попыток "раскачать" общественно-политическую ситуацию в стране», добавил он.По словам замсекретаря Совбеза, в работе по противодействию экстремизму «первостепенное внимание уделяется разработке и реализации профилактических мер», которые в прошлом году позволили правоохранительным структурам и органам власти на местах предотвратить более 100 межэтнических конфликтов.