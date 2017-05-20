Неприятные уроки "Вечного мира"

Что такое "украинство"? Некоторые исследователи считают исчерпывающим определение, которое дал этому историческому феномену еще в 1904 г. галицко-русский культурно-политический деятель Осип Андреевич Мончаловский. В своей работе "Главные основы русской народности", изданной во Львове, он пишет:"Украинствовать значит: отказываться от своего прошлого, стыдиться принадлежности к русскому народу, даже названий Русь, русский, отказываться от преданий истории, тщательно стирать с себя все общерусские своеобразные черты и стараться подделаться под областную украинскую самобытность.Украинство - это отступление от вековых, всеми ветвями русского народа и народным гением выработанных языка и культуры, самопревращение в междуплеменной обносок, в обтирку то польских, то немецких сапог, идолопоклонство пред областностью, отречение от исконных начал своего народа, от исторического самосознания, отступление от церковно-общественных традиций.Украинство - это недуг, который способен подточить даже самый сильный национальный организм, и нет осуждения, которое достаточно было бы для этого добровольного саморазрушения!"Тем не менее, практика показала, что данное определение не является полным. Как это ни обидно прозвучит, но "Украинство" - это также результат беспечности русских, а зачастую и их потакания "украинствующим".В качестве примера возьмем договор России с Речью Посполитой, заключенный 331 год назад в Москве 6 мая (по н.с.) 1686 г. В истории он известен под названием "Вечный мир". Процитируем "классический" вариант трактовки этого документа, который в незначительных вариациях встречается практически во всех российских учебниках истории: "Вечный мир" подтвердил условия Андрусовского перемирия 1667 г., окончательно закрепив за Россией Левобережную Украину с Киевом (за него Речь Посполитая получала компенсацию в 146 тыс. руб.), Запорожье, Северщину, Смоленск (с окрестностями). Было решено провести размежевание неустановленных участков границы между обоими государствами. Русское правительство обязалось разорвать мир с Османской империей, послать свои войска для защиты Речи Посполитой от нападения татар, а также побудить донских казаков организовать большой поход против Крымского ханства. Обе стороны обязались в ходе предстоявших военных действий не подписывать сепаратный мир с Османской империей. Гарантировалась свобода вероисповедания для православных в Речи Посполитой и признание за Россией права на их защиту. С подписанием "Вечного мира" Русское государство стало участником антиосманской коалиции, в которую входили Речь Посполитая, Священная Римская империя и Венецианская республика".На первый взгляд, все выглядит верно. Но если мы внимательно изучим текст самого договора*, то окажется, что тема принадлежности "Левобережной Украины" в нем вообще не обсуждалась. Причина ясна как день – территории с таким названием просто не существовало. В документе подробно перечисляются земли, ушедшие "в Российскую сторону", но никаких "украин" среди них нет.В тексте слова с корнем "укр" встречаются всего лишь трижды. И то один раз – в фамилии участника переговоров "Думного Дьяка Емельяна Игнатьевича Украинцова".В Статье №10 читаем (текст адаптирован): "Салтан Турской и Хан Крымской… посылали от себя из Крыму и из Азова на Украйные Их Царского Величества городы". То есть речь идет не о какой-то "Украине", а об украинных, то есть о пограничных городах, которые и так находились под властью Российского государя.Последний раз слово с корнем "укр" встречается в Статье №15: "…если бы Салтан Турской, или Хан Крымской, или чрез Визиря, или чрез Калгу и Салтанов на Государства обоих Великих Государей, или на которое из них единое наступили, и под Киев или на иные Украйные города, или на Подолье и ко Львову Визиря и Пашей с Турскими войски послали…".Отрывок весьма неприятный для свидомых "украинцев", привыкших любое упоминание слов с корнем "укр" истолковывать как неоспоримый факт существования и самой "Украины". Как видим, Подолье, а самое страшное Львов, "украйнами" не являлись, а значит, рушится и вся конструкция свидомых! Если кто-то из них начнет упорствовать в обратном, то вооружившись антинаучной методикой "украинствующих" и сославшись на Статью №17 "Вечного мира", можно уверенно утверждать, что Киев и прочие русские "Украйные города" к концу XVII века уже были большевистскими:"А с другого краю, что Киев город и принадлежащие к городу Киеву вышепомянутые города и места, которыя в 5 статье объявлены, також и на другой стороне Днепра от Чернигова и от Стародубова, выслать с обеих сторон других судей и коммисаров, которые судьи и коммисары по тому ж между городами и месты, тако ж и Королевскаго Величества между городами и месты разграничение земель учинять…".Чем не доказательство?Таким образом, представление "Вечного мира" как договора, который окончательно закрепил за Россией Левобережную Украину, является несоответствующим исторической действительности. Другими словами, подтасовкой. Заметим, что речь идет об общепринятой в России трактовке рассматриваемого документа. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть практически в любой учебник истории. Что это, если не потакание "украинству"? И это всего лишь один из тысяч примеров непонятного самоубийственного поведения русских.Говоря о самоубийственности подобных подходов, мы нисколько не преувеличиваем – рост числа "украинцев" прямо пропорционален числу сокращения русских. Так было везде и всегда, ибо "украинцам", кроме как из русской среды, взяться просто неоткуда.Поэтому, участвуя в мифотворчестве "многотысячелетней истории Украины", русские в прямом смысле рискуют всем. На наш взгляд, несмотря на будущие обвинения в "неполиткорректности", пришло время все называть своими именами. Память о безвинных жертвах Донбасса не оставляет места для бессмысленных "политесов". Часто в российском эфире можно слышать, что "украинцы" и русские – это единый братский народ. Так единый или братский? Даже в таких определениях русские пытаются обходить "острые углы", чтобы никого не обидеть. А надо ли это делать в отношении тех, кто добровольно отказался от своего русского естества, кто молчаливо соглашается с ужасами, творимыми сегодняшними особо свидомыми "украинцами", кто спит и видит Россию в руинах?Пример Ковтунов-Ворониных-Трюханов, не вылезающих из всевозможных политических ток-шоу российского телевидения, тому подтверждение – хотят люди быть нерусью, пусть будут, никто в России их сжигать за это не собирается. Однако на Украине не все считают себя "украинцами", хотя все и являются ее гражданами. Поэтому общее определение жителей "ненки" как "украинцев" не только некорректно, но и крайне вредно, т.к. проводится абсолютно ненужная разграничительная линия между самими русскими. Почему-то неудобную статистику привел американский институт Гэллапа, в России же этого старательно "не замечают". Еще до первого майдана и воцарения Виктора Ющенко этот самый авторитетный в мире институт выяснил, что 83% населения Украины ощущают сами себя русскими. Не говорят "Я - русский", а именно ощущают - думают, говорят, пишут на русском.Потворствовать "украинству" сегодня просто недопустимо. Образно говоря, "проукраинская" трактовка "Вечного мира" обеспечит русским лишь "вечную войну", которая уже идет не одно столетие, в том числе и потому, что русские сами дали ей шанс.Надо просто четко и ясно осознать, что украинец – это политический термин, определяющий национальную принадлежность человека по факту его проживания в данном государстве. Точно так же, как канадец – это живущий в там испанец, поляк или курд.Есть простое, но очень убедительное, хотя и неприятное для России доказательство. Достаточно прослушать не постановочные видеозаписи боев на майдане и разговоров карателей в Донбассе. Родившиеся, выросшие и четверть века воспитывавшиеся вне России, в украинском государстве, считающие себя украинцами и ненавидящие русских и Россию настолько, что убивают всех, кого заподозрят в "пророссийском сепаратизме", 90% из них продолжают говорить, думать и отдавать приказы на русском языке.Поэтому, исключая незначительную часть галицких бандеровцев, столь же отличных от русских, сколь и от "украинцев" в силу семивековой оторванности от них, так вот – исключая эту "общность", об остальных можно и нужно говорить прямо и честно, как о части русского народа, искусственно оторванного по политическим причинам. В этом нет ничего обидного – это факт.