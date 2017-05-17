ВМФ РФ предупредил авиакомпании о проведении стрельб у восточного побережья Ливии
Корабли ВМФ России проведут учебные ракетные пуски в международных водах Средиземного моря вблизи восточного побережья Ливии между 24 и 27 мая, следует из извещения для авиационного персонала (NOTAM), передает "Интерфакс-АВН"
Они будут проходить в пределах ливийского района полетной информации (FIR), но вне территориальных вод Ливии.
По данным открытых источников, в настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море находятся два ракетных фрегата "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подводная лодка "Краснодар", большой десантный корабль (БДК) "Ямал", тральщик "Валентин Пикуль", средний разведывательный корабль "Кильдин", морской буксир МБ-174, плавучая мастерская ПМ-138.
По оценке одного из военно-морских экспертов, ударные возможности двух фрегатов и подводной лодки, при необходимости, позволяют выпустить в одном залпе до 35 крылатых ракет "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ".
Настоящим информируем, что российский ВМФ планирует провести учебные ракетные пуски в акватории Средиземного моря- говорится в извещении, которое рассылается авиакомпаниям в целях обеспечения безопасности полетов. В нем также приводятся конкретные координаты района учений.
Они будут проходить в пределах ливийского района полетной информации (FIR), но вне территориальных вод Ливии.
По данным открытых источников, в настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море находятся два ракетных фрегата "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подводная лодка "Краснодар", большой десантный корабль (БДК) "Ямал", тральщик "Валентин Пикуль", средний разведывательный корабль "Кильдин", морской буксир МБ-174, плавучая мастерская ПМ-138.
По оценке одного из военно-морских экспертов, ударные возможности двух фрегатов и подводной лодки, при необходимости, позволяют выпустить в одном залпе до 35 крылатых ракет "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ".
Использованы фотографии: http://www.grso.ru/
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