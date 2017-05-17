17:06 17 мая

ВМФ РФ предупредил авиакомпании о проведении стрельб у восточного побережья Ливии

Корабли ВМФ России проведут учебные ракетные пуски в международных водах Средиземного моря вблизи восточного побережья Ливии между 24 и 27 мая, следует из извещения для авиационного персонала (NOTAM), передает "Интерфакс-АВН"

Настоящим информируем, что российский ВМФ планирует провести учебные ракетные пуски в акватории Средиземного моря
- говорится в извещении, которое рассылается авиакомпаниям в целях обеспечения безопасности полетов. В нем также приводятся конкретные координаты района учений.

ВМФ РФ предупредил авиакомпании о проведении стрельб у восточного побережья Ливии



Они будут проходить в пределах ливийского района полетной информации (FIR), но вне территориальных вод Ливии.

По данным открытых источников, в настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море находятся два ракетных фрегата "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подводная лодка "Краснодар", большой десантный корабль (БДК) "Ямал", тральщик "Валентин Пикуль", средний разведывательный корабль "Кильдин", морской буксир МБ-174, плавучая мастерская ПМ-138.

По оценке одного из военно-морских экспертов, ударные возможности двух фрегатов и подводной лодки, при необходимости, позволяют выпустить в одном залпе до 35 крылатых ракет "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ".

Использованы фотографии: http://www.grso.ru/
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Комментарии 12

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  1. Тралл Сегодня, 15:08
    Намек "партнерам" засчитан smile
    Тралл
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:11
      В 2011 году намеки такие надо было делать, когда Каддафи свергали, сейчас уже поздно.
      DIVAN SOLDIER
      1. Тралл Сегодня, 15:13
        Лучше поздно, чем никогда.
        Тралл
        1. yuriy55 Сегодня, 15:30
          Цитата: Тралл
          Намек "партнерам" засчитан

          Цитата: Тралл
          Лучше поздно, чем никогда.

          А мне про намёк понравилось...Это, как в разговоре с сотрудником ГИБДД...Когда понимаешь, что можешь остаться без прав, сразу улавливаешь и намёк, и его материальную составляющую...
          yuriy55
    2. рич Сегодня, 16:37
      ВМФ РФ предупредил авиакомпании о проведении стрельб у восточного побережья Ливии

      Раз, два, три, четыре, пять - кто не спрятался я не виноват winked
      рич
  2. Тургон Сегодня, 15:13
    Что-то наши не договаривают, скорее всего мы основательно и с головой окунаемся в ближневосточный конфликт и выбрали сторону мятежного маршала Хафтара.
    Тургон
    1. donavi49 Сегодня, 15:30
      Ну мятежному маршалу Египет тут целую эскадрилью МиГ-21 подогнал.

      Летом ожидается большое наступление на Шуру и Демсоюз, как раз после зачистки остатков в Бенгази и возле него.
      donavi49
  3. МПК105 Сегодня, 15:15
    Это нормально-Море тесное...Мы,Моряки,так вот- НЕ показываем Друг Другу ...Дурной тон-так только сухопутные и лётчики могут,а мы Уважительно относимся к Флагу ,пусть и чужому...В Море ВСЕ-БРАТЬЯ,пока пушки не заговорили........
    МПК105
    1. ied9999 Сегодня, 15:52
      Это они так меж собой переругиваются? laughing
      ied9999
  4. faterdom Сегодня, 15:41
    Третий фронт. Украина, Сирия, маршал Хатфар... В перспективе -еще одно поражение НАТОвцев и их стратегии. А у них еще и Афганистан, и КНДР... Пора бы и Латинской Америке просыпаться, особенно Мексике и Бразилии...
    faterdom
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:53
      А где поражения натовцев? Стран в которых хаос все больше и больше....
      DIVAN SOLDIER
      1. faterdom Сегодня, 16:07
        А Вы искренне считаете, что желание одного не отдавать, а других -хапнуть денег Каддафи в итоге выигрышно для Запада? Ну, один американский посол уже не расскажет, как ему понравилось то, что они натворили, дыра из Африки в Европу исправно поставляет "беженцев", море оружия, включая ПЗРК, рассосалось по Аль-каидам и где он еще всплывет?
        И, разве не логично, в конце концов, чтобы порядок в Ливии навел лидер, связанный с Россией?
        Это по Ливии.
        Напомню по Украине: истинной и самой вожделенной целью США был Крым! И где он в итоге? Тут пора американцам изучать украинский - зрада получилась!
        В Сирии против Асада вбухано столько ресурсов, от медийных, до финансовых и репутационных (чего стоит фото Маккейна с Альнусровцами, или лечение боевиков в Израиле), что Асад просто устояв, хоть и с нашей помощью, просто обессмысливает эту всю длительную канитель, а у стран-участниц "друзей Сирии" неприятный вопрос - во что и зачем они вляпли столько всего?
        faterdom
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