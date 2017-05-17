В Подмосковье журналистам впервые продемонстрировали перезарядку С-400
Перезарядка зенитных комплексов С-400 была впервые показана журналистам военнослужащими подмосковного ракетного, поднятого сегодня утром по тревоге, передает ТАСС .
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По словам представителя полка подполковника Сергея Боброва, «после отражения "удара" диверсионно-разведывательной группы было произведено пополнение боезапаса, то есть перезарядка ракет систем С-400 для выдвижения в новый позиционный район для дальнейшего ведения условных боевых действий».
Он отметил, что вся процедура перезарядки С-400 проходит довольно быстро: «Заряжающая машина снимает отстрелянные (пустые) пеналы с пусковой установки системы С-400, берет новые и устанавливает их обратно. После этого пусковые установки С-400 полностью готовы к дальнейшим действиям».
Во время перезарядки «Триумфов» и перемещения их охраняют ЗРПК «Панцирь».
Подготовленные боевые расчеты с успехом справляются с этой задачей. Проверки боевой готовности полка и его подразделений проводятся регулярно, добавил Бобров.
По словам представителя полка подполковника Сергея Боброва, «после отражения "удара" диверсионно-разведывательной группы было произведено пополнение боезапаса, то есть перезарядка ракет систем С-400 для выдвижения в новый позиционный район для дальнейшего ведения условных боевых действий».
Он отметил, что вся процедура перезарядки С-400 проходит довольно быстро: «Заряжающая машина снимает отстрелянные (пустые) пеналы с пусковой установки системы С-400, берет новые и устанавливает их обратно. После этого пусковые установки С-400 полностью готовы к дальнейшим действиям».
Во время перезарядки «Триумфов» и перемещения их охраняют ЗРПК «Панцирь».
Подготовленные боевые расчеты с успехом справляются с этой задачей. Проверки боевой готовности полка и его подразделений проводятся регулярно, добавил Бобров.
Использованы фотографии: http://tvzvezda.ru
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