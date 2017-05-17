17:04 17 мая

В Подмосковье журналистам впервые продемонстрировали перезарядку С-400

Перезарядка зенитных комплексов С-400 была впервые показана журналистам военнослужащими подмосковного ракетного, поднятого сегодня утром по тревоге, передает ТАСС .

В Подмосковье журналистам впервые продемонстрировали перезарядку С-400
Архивное фото

По словам представителя полка подполковника Сергея Боброва, «после отражения "удара" диверсионно-разведывательной группы было произведено пополнение боезапаса, то есть перезарядка ракет систем С-400 для выдвижения в новый позиционный район для дальнейшего ведения условных боевых действий».


Он отметил, что вся процедура перезарядки С-400 проходит довольно быстро: «Заряжающая машина снимает отстрелянные (пустые) пеналы с пусковой установки системы С-400, берет новые и устанавливает их обратно. После этого пусковые установки С-400 полностью готовы к дальнейшим действиям».

Во время перезарядки «Триумфов» и перемещения их охраняют ЗРПК «Панцирь».

Подготовленные боевые расчеты с успехом справляются с этой задачей. Проверки боевой готовности полка и его подразделений проводятся регулярно, добавил Бобров.

Использованы фотографии: http://tvzvezda.ru
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Комментарии 12

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  1. роман66 Сегодня, 15:37
    чего-то не понял - а где затвор?
    роман66
    1. 210окв Сегодня, 15:43
      И что за колпаки на колесах?
      Цитата: роман66
      чего-то не понял - а где затвор?
      210окв
      1. Alexey RA Сегодня, 15:44
        Цитата: 210окв
        И что за колпаки на колесах?

        Дык.... фотонные отражатели! © И отметьте - уже покрашены. smile
        Alexey RA
        1. brdm Сегодня, 16:29
          lol Защита от варон wink
          brdm
      2. роман66 Сегодня, 15:44
        заглушка " снять перед вылетом"
        роман66
      3. Alexey-74 Сегодня, 15:45
        Противоугонка laughing
        Alexey-74
      4. Krabik Сегодня, 15:45
        Колпаки красные - это штраф за стоянку в неположенном месте от ГБДД.

        А затвор сняли ,чтобы не жахнуло ненароком из-за упавшего валенка на пульт.
        Krabik
        1. роман66 Сегодня, 16:04
          лето же , какие нахрен валенки, поди и приказ уже был о переходе на летнее
          роман66
    2. рич Сегодня, 16:17
      Россия в Сирии перевела С-400 в боевой режим
      рич
  2. NIKNN Сегодня, 16:17
    В Подмосковье журналистам впервые продемонстрировали перезарядку С-400

    И че???
    Подготовленные боевые расчеты с успехом справляются с этой задачей.
    Аааа понял теперь.... belay
    NIKNN
  3. Воронок Сегодня, 16:21
    Я не понимаю, они от ДРГ ракетами отбивались, что перезарядка потребовалась?
    Воронок
  4. Слон Сегодня, 17:04
    А почему у нас пеналы для ракет круглые, а у америкосов квадратные?
    Слон
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