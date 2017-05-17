Свершилось!.. ЕС отменил визы для украинцев

"Безвиз" - это последнее "прощай" советскому прошлому.

Украина возвращается к европейской семье!

Последняя европейская бюрократическая инстанция отменила визовый режим с Украиной. Этой инстанцией стал глава Европарламента и председательствующая в ЕС страна (это на данный момент Мальта). Обращает на себя внимание тот факт, что подпись под отменой виз от Мальты поставил министр внутренних дел этого государства - Кармело Абела. Более высокопоставленные чиновники на такую процедуру внимания не обратили.Украинские СМИ сообщают, что на церемонии присутствовал президент Украины Пётр Порошенко, который в очередной раз объявил о большой "победе украинского народа". По словам Порошенко, "теперь только сумасшедшие могут относить Украину к русскому миру". Получается, что Порошенко назвал сумасшедшими как минимум 35 миллионов граждан Украины, которые русский язык не просто используют в повседневной речи, но и считают его родным.Порошенко в Фейсбуке:Теперь документ о "безвизе" для Украины будет опубликован в официальной прессе ЕС и через 20 дней после этого официально вступит в силу.При этом в ЕС напомнили, что в любой момент действие безвиза могут заморозить.После вступления изменений в европейское законодательство украинские граждане смогут осуществлять поездки в страны Евросоюза исключительно в качестве туристов по биопаспортам, которых пока у большинства украинцев нет.