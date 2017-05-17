17:10 17 мая

Свершилось!.. ЕС отменил визы для украинцев

Последняя европейская бюрократическая инстанция отменила визовый режим с Украиной. Этой инстанцией стал глава Европарламента и председательствующая в ЕС страна (это на данный момент Мальта). Обращает на себя внимание тот факт, что подпись под отменой виз от Мальты поставил министр внутренних дел этого государства - Кармело Абела. Более высокопоставленные чиновники на такую процедуру внимания не обратили.

Свершилось!.. ЕС отменил визы для украинцев


Украинские СМИ сообщают, что на церемонии присутствовал президент Украины Пётр Порошенко, который в очередной раз объявил о большой "победе украинского народа". По словам Порошенко, "теперь только сумасшедшие могут относить Украину к русскому миру". Получается, что Порошенко назвал сумасшедшими как минимум 35 миллионов граждан Украины, которые русский язык не просто используют в повседневной речи, но и считают его родным.


Порошенко в Фейсбуке:
"Безвиз" - это последнее "прощай" советскому прошлому.
Украина возвращается к европейской семье!


Теперь документ о "безвизе" для Украины будет опубликован в официальной прессе ЕС и через 20 дней после этого официально вступит в силу.
При этом в ЕС напомнили, что в любой момент действие безвиза могут заморозить.

После вступления изменений в европейское законодательство украинские граждане смогут осуществлять поездки в страны Евросоюза исключительно в качестве туристов по биопаспортам, которых пока у большинства украинцев нет.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 81

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  1. Комментарий был удален.
    1. НасРать Сегодня, 16:25
      стоило страну угробить(из-за 50 евро- за визу!!!!) , что бы в Англию сгонять.. wassat
      НасРать
      1. bulvas Сегодня, 16:32
        Цитата: Nahatak
        Круто) буду в англию ганять по безвизу)



        Надо еще проверить, рапространяется ли на англию этот безвиз в той же мере, как и в остальные страны Шенгена - сильно сомневаюсь, вот будет зрада
        Англичане могут свои правила добавить

        Вообще, не понимаю этой дикой радости
        Я объездил Европу от Норвежских фьордов до Средиземноморских берегов, вдоль и поперек.
        Был в разных странах Европы (почти всех) раз 20, может и больше

        По-первости было интересно, но надоело, как и все надоедает
        Получить визу через турбюро (если с путевкой или инд. туром - никаких проблем вообще

        Чего они так балдеют?
        Просто пиар раздувают, типа перемога
        bulvas
        1. Monster_Fat Сегодня, 16:36
          Шенген никогда не распространялся на Великобританию-всегда надо получать именно британскую визу
          Monster_Fat
        2. mikh-korsakov Сегодня, 16:37
          Не распространяется - Англия не Шенгенская страна.
          mikh-korsakov
          1. Дамир Сегодня, 16:49
            и скорее всего теперь наши введут визы для укропстана... бесконтрольного пересечения границ скорее всего не допустят...
            Дамир
            1. сиг Сегодня, 17:02
              Цитата: Дамир
              и скорее всего теперь наши введут визы для укропстана... бесконтрольного пересечения границ скорее всего не допустят...

              Провластные интернет- издания в Украине так же требуют ввести визовый режим с Россией.
              сиг
            2. Zibelew Сегодня, 17:05
              из сети

              - Оксана! - вскричал с порога Мыкола. - Быстро собирай сумки. Бегим отсюда!
              - Да шо такое?

              - Безвиз, Оксана! Европа дала нам безвиз! Бегим скорее. В Прагу, в Берлин, в Париж, в Лондон - куда угодно. Только подальше отсюда.

              Спустя час оба, с двумя огромными чемоданами, с трудом втиснулись в переполненную маршрутку. В салоне все были с чемоданами и все гутарили про Европу. Подсчитывали будущие барыши, прикидывали, какой особняк прикупят, спорили брать ли Порш Кайен или простой мерседес.
              На вокзале было не протолкнуться. Проводники за две тысячи гривен сажали на багажные полки. Некоторых пускали на крыши вагонов, кто-то устраивался в емкости для угля. В спешном порядке к поезду прицепили еще с десяток грузовых вагонов и платформ, и все равно места на всех не хватало.
              Наконец тронулись. За окнами вагона проплывали опустевшие города, поселки, хутора. В Ивано-Франковсе за поездом долго ковылял на палках инвалид с рюкзаком и костылями и кричал: Остановите вагон! Я с вами! Я с вами...
              И вот наконец граница, пропускной пункт. Людское море простиралось до горизонта, кричали бабы, плакали дети, матерились хлопцы...
              - Шо такое? - забеспокоился Мыкола.
              - Да не пущают, ироды, - отозвался мужичок с чубом. - Говорят, бронь какая-то нужна, страховка, банковская выписка, билеты обратно...
              - Как обратно? Как обратно?!! - я не хочу обратно закричал Мыкола.
              Проплывающие над дорогой облака равнодушно внимали его крику...
              Zibelew
        3. 210окв Сегодня, 16:41
          Так и раньше-деньги есть,ну и поезжай туристом.А теперь денег нет-ну и сиди дома..
          Цитата: bulvas
          Цитата: Nahatak
          Круто) буду в англию ганять по безвизу)

          Надо еще проверить, рапространяется ли на англию этот безвиз в той же мере, как и в остальные страны Шенгена - сильно сомневаюсь, вот будет зрада
          Англичане могут свои правила добавить
          Вообще, не понимаю этой дикой радости
          Я объездил Европу от Норвежских фьордов до Средиземноморских берегов, вдоль и поперек.
          Был в разных странах Европы (почти всех) раз 20, может и больше
          По-первости было интересно, но надоело, как и все надоедает
          Получить визу через турбюро (если с путевкой или инд. туром - никаких проблем вообще
          Чего они так балдеют?
          Просто пиар раздувают, типа перемога
          210окв
        4. олег м Сегодня, 16:46
          Англия в шенген не входит, так что дальше Калле не проедешь.
          олег м
          1. сиг Сегодня, 17:06
            Цитата: олег м
            Англия в шенген не входит, так что дальше Калле не проедешь.

            То же мне,бяда!! laughing Украинцы не смогут безвиз ездить в Великобританию- они просто воспользуется советами форумчан ВО- заплатят за британскую визу 30-60 фунтов и спокойно себе вьедут в Англию.
            сиг
        5. харкин виктор Сегодня, 16:53
          Англия вышла из Евросоюза.- туда облом туристам.
          харкин виктор
      2. ydjin Сегодня, 16:32
        А англия таки подписала хохлам упрощёнку на въезд?!
        ydjin
      3. К0щей Сегодня, 16:38
        так Англия больше не в евро + наверняка свои правила намутили давно, отдельные от остальной евро-массы. сакса на хромой козе не объедешь stop
        К0щей
      4. хрыч Сегодня, 16:48
        Цитата: НасРать
        в Англию сгонять

        До Англии билет дорогой, есть Полша, туда можно на телеге, да и пешком laughing
        хрыч
        1. pshek Сегодня, 17:00
          В Польше их уже 2 млн-а, мы их приветствуем, одеако хорошо было бы, чтобы не оттавали чести упа и оун - организацияям преступникам военным.
          pshek
          1. bulvas Сегодня, 17:04
            Цитата: pshek
            В Польше их уже 2 млн-а, мы их приветствуем, одеако хорошо было бы, чтобы не оттавали чести упа и оун - организацияям преступникам военным.


            так учите получше, они правильный язык быстро поймут

            Польша хитро придумала - сирийско-африканских беженцев брать можно отказаться, сославшись на оных из украины
            bulvas
      5. Венд Сегодня, 17:10
        Цитата: НасРать
        стоило страну угробить(из-за 50 евро- за визу!!!!) , что бы в Англию сгонять.. wassat

        По украинским меркам видно стоило.
        Венд
    2. reservist Сегодня, 16:25
      если фунты есть, то чего бы и не сгонять ... пока англичане еще из ЕС не сбежали ...
      reservist
    3. Володин Сегодня, 16:25
      Цитата: Nahatak
      Круто) буду в англию ганять по безвизу)

      До утверждения Брекзита)))
      Володин
      1. major071 Сегодня, 16:29
        Ну вот как тут мимо пройти? Придется немного пошутить... laughing

        Наконец-то украинцы
        Все Европу убегут
        Будут жить там, аки прынцы!
        Ну нигде так не живут!
        Все с заслуженным безвизом
        Здравствуй, родина моя
        Едут к вам одни маркизы
        Королевичи, графья…
        А в стране сегодня праздник
        Раздают всем труселя
        Чтоб у всех однообразно
        И что там без них нельзя
        Это будет униформа
        Для поездки по ЕС
        В стрингах бабы – это норма
        Мужики – вообще прогресс!
        wink drinks
        major071
        1. НасРать Сегодня, 16:31
          На самом деле ни кто не убежит в Европу...с этим строго! Поймают нелегала заехавшего по туристической визе - не поздоровиться!
          НасРать
          1. stalkerwalker Сегодня, 16:50
            Цитата: НасРать
            На самом деле ни кто не убежит в Европу...с этим строго! Поймают нелегала заехавшего по туристической визе - не поздоровиться!

            Ну теперь у румынских цыган конкуренты объявились за место в тамбуре вагона европоездов...
            wassat
            А если серьёзно, то пора границу с Бандеростаном закрывать : если туда - без проблем, то оттуда так же... negative
            stalkerwalker
        2. perepilka Сегодня, 16:36
          Цитата: major071
          Это будет униформа
          Для поездки по ЕС

          Здравия drinks Жжёшь, тащ майор what
          Щас китайцы напрягутся, по пошиву труселей wassat
          perepilka
    4. ЧитаюНовости Сегодня, 16:28
      В Великобританию, по моему, нужны визы.
      ЧитаюНовости
    5. Вадим Коровин Сегодня, 16:28
      Пришибок!
      Англия не в Шенгене!!!
      Вадим Коровин
    6. Елена Захарова Сегодня, 16:32
      В Англии безвиз только арабов пускают...
      Хохлы ешё не доросли до их уровня!
      Елена Захарова
    7. Shurik70 Сегодня, 16:33
      Да хватит потешаться над Украиной.
      Безвиз - это действительно одно из немногих достижений, которым не грех гордится. Какой бы ограниченный этот безвиз не был.
      Думаю, Европе нафиг не нужны украинцы-сантехники, электрики. Там и полякам места нет. А богатым туристам будут рады независимо от происхождения.
      Главное, что бы "обратный" поток мигрантов Украина могла контролировать. А то спихнёт Европа миллионы беженцев на Украину.
      Shurik70
    8. ОТДЕЛ Сегодня, 16:35
      Дорого Украина заплатил за этот "безвиз.." ,... Рады только прости...ки!
      ОТДЕЛ
  2. Douel Сегодня, 16:24
    Ну теперь заживут. Как в Прибалтике.
    Douel
  3. Оверлок Сегодня, 16:24
    ну и слава Богу (или Украине). Хай щастыть!
    Оверлок
  4. Dashout Сегодня, 16:24
    Попутного ветра!
    Dashout
    1. Вадим Коровин Сегодня, 16:29
      И перо в Задницу!
      Вадим Коровин
      1. КобалТ Сегодня, 16:32
        Цитата: Вадим Коровин
        И перо в Задницу!

        Педро?
        КобалТ
    2. Елена Захарова Сегодня, 16:33
      Как говотся и пёрышко в зад))
      Елена Захарова
  5. Teberii Сегодня, 16:24
    Свершилось- Слон родил мышь.
    Teberii
  6. рич Сегодня, 16:24
    украинские граждане смогут осуществлять поездки в страны Евросоюза исключительно в качестве туристов

    Теперь количество украинских трудовых нелегалов увеличтся
    рич
    1. КобалТ Сегодня, 16:36
      Вы представляете, они за туристическую визу сколько народу погубили и городов поразломали!
      А за рабочую визу теперь сколько народу укакошат.... Жесть! belay
      КобалТ
  7. Pirogov Сегодня, 16:25
    ,,,,Класс,,,,ПЕРЕМОГА теперь только нам осталось паспорта новые купить и не дёшево ,а с нашими возможностями куда ни будь съездить раз в пять лет ,то пусть себе этот без виз в ...опу засунут.Дешевле было бы в таком случае и визу купить тем более в Турцию и Черногорию ,Египет и так без виз ездили.
    Pirogov
    1. Елена Захарова Сегодня, 16:34
      В Россию скоро по визе надо будет..
      Получается один безвиз поменяли на другой.
      Елена Захарова
  8. Олег Северов Сегодня, 16:26
    Я рад за них. Теперь можно доставать из чулка заначку и ехать в европу мыть туалеты
    Олег Северов
  9. zivXP Сегодня, 16:26
    Ну наконец-то горемычным счастье подвалило.
    zivXP
  10. Нонна Сегодня, 16:26
    Да наплевать. Меня реально бесит, что украинцев в Крыму как собак нерезанных, каждый второй таксист - оттуда, особенно в Севастополе. И 5 млн в России, демпингуют на рынке труда. РФ пора вводит визовой режим - пусть польские грядки окучивают
    Нонна
    1. Deniska Сегодня, 16:30
      РФ пора вводит визовой


      Согласен!!!! Если Украинцам нас...ть на свою страну (проще на заработки уехать) то уж пусть ездят тогда по международным правилам - рабочей визе. А если против пусть едут в Украину и там работают на благо отчизны.
      Deniska
    2. Елена Захарова Сегодня, 16:35
      Тоже считаю, что уже наступил момент для введения виз для хохлов желающих попасть в Россию.
      Елена Захарова
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:38
        для хохлов желающих попасть в Россю.Куда?Ваши сокращения-это д.и.б.и.л.и.з.м .Пишите по нормальному..Жертва ЕГЭ,чёрт.Развелось вас.
        ВЕРЕСК
        1. Елена Захарова Сегодня, 16:40
          Как куда? В Россию.
          Исправленному верить!
          Елена Захарова
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:54
            Теперь верю.И-типа,Прошу прощения.Ну-грубиян я по жизни.Только зацепиться-и усё... love
            ВЕРЕСК
    3. mult-65 Сегодня, 16:40
      Нашим мужикам к ним нельзя (до 60-ти лет), а они к нам вэлком. Хочешь торгуй, хочешь занимай рабочие места - ибо выгодно нашим дельцам. Задолбали.
      mult-65
  11. salat Сегодня, 16:26
    При этом в ЕС напомнили, что в любой момент действие безвиза могут заморозить.!!!!!!!!!!!!!
    salat
  12. faterdom Сегодня, 16:26
    Придется в Россию, соответственно по визам...
    faterdom
  13. renics Сегодня, 16:28
    При этом в ЕС напомнили, что в любой момент действие безвиза могут заморозить. И не только, кроме этого есть и масса других правил препятствующих проникновению свидомитов в Евросоюз. О правилах безвизового режима с Украиной которые разработали евро чиновники для украинцев персонально. В рамках этой программы был запущен в работу новый сайт под названием «Відкрий Європу», на котором можно узнать детально и подробно о правилах безвизового режима для Украины Одни из них, для возможности ездить в Европу без оформления визы нужно иметь именно биометрический заграничный паспорт. Тем, кто имеет обычный, без биометрики, придётся оформлять визу. Но и для имеющих биометрик также имеется ограничения. Претенденты на выезд обязаны иметь и обратный билет в зад в нэньку. А также путешественнику, а не гастарбайтеру, пересекающему границу с ЕС, могут отказать во въезде при нарушении любого из пяти требований, Шенгенского пограничного кодекса. Возможные причины отказа: отсутствие действующего загранпаспорта, действующей визы или вида на жительство. Путешественник не может обосновать цель и условия своего пребывания в ЕС отсутствие подтверждения достаточных финансовых средств для пребывания в ЕС, а также для возвращения в страну постоянного проживания или транзита в третью страну. Наличие «красных флагов» в Шенгенской информационной системе относительно личности путешественника, а именно: если он признан виновным в совершении преступления на территории ЕС. Если есть основания предполагать, что он совершил тяжкое уголовное преступление или имеет намерение совершить такое преступление на территории какого-либо государства-члена ЕС. Если ранее он был депортирован из ЕС и срок запрета на въезд ещё не истёк. Путешественник считается представляющим угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям какому-либо из государств-членов ЕС.
    renics
    1. Елена Захарова Сегодня, 16:38
      У меня виз)))
      В прошлом году пару раз выезжала в ЕС, в этом году один, так вот, в аэропорту Женевы у меня никто не спрашивал обратный билет, просто полистали мой паспорт, козырнули и пожелали приятного отдыха.
      А у свидомых так не получится, хотя и безвиз))
      Елена Захарова
  14. 3vs Сегодня, 16:28
    А голландцы, вроде, были против?
    3vs
    1. Барбулятор Сегодня, 16:37
      Цитата: 3vs
      А голландцы, вроде, были против?

      Они передумали: недостаточно контингента на улице "красных фонарей".
      Барбулятор
  15. time112 Сегодня, 16:28
    Попутного ветра в деревянный затылок )))
    time112
    1. ydjin Сегодня, 16:46
      За что бьролись, на то и напоролись.
      ydjin
  16. andrew 07 Сегодня, 16:30
    Ну вот и серьезный шаг к гибели Украины. Все побросают работу и кинутся чернорабочими в Европу. Это, кстати ярко покажет их любовь к своей стране. А экономика загнется окончательно и еще быстрее. Хотя может так и должно быть. Ведь это произошло с Прибалтикой, Болгарией и другими странами.
    andrew 07
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:36
      Данный безвиз не предполагает свободного перемещения и устройства на работу.Т.е.-нищие туристы в окружении полицаев.
      ВЕРЕСК
    2. zoill Сегодня, 16:50
      кто же их там чернорабочими-то возьмёт? Они же только как туристы могут въехать.
      zoill
  17. Farid05 Сегодня, 16:31
    ну, если убрать бред про русский мир и "возвращение" в ес, то можно поздравить ребят, там глядишь и уровень жизни теперь подтянется.
    Farid05
    1. Киса77 Сегодня, 16:40
      Полностью с вами согласна! Пример прибалтика, румыния, болгария, молдова, в этих странах уже уровень жизни примерно, как в Италии..... ну почти, совсем, наверно, когда-нибудь, ждем и надеемся
      Киса77
      1. Farid05 Сегодня, 17:07
        никогда не общался с девушкой о политике)
        до италии конечно далеко, но лучше чем у нас это точно. Только молдову я бы все таки вычеркнул из списка.
        Farid05
  18. Siberia 9444 Сегодня, 16:32
    Гуляй рванина от рубля и выше. Осталось только теперь гривны найти на вояжи по Европе lol
    Siberia 9444
  19. prior Сегодня, 16:37
    Запасаемся поп-корном: шоу ЕВРО-хохло-шоу БЕЗВИЗ начинается !
    prior
  20. venik Сегодня, 16:40
    Ну дали нам "туристический" безвиз..... И что? Ну заплатили за ЭТО тотальным обнищанием населения, развалом экономики..... Ну "расчистили" дорогу транснациональной элите (превратив собственную страну - в "аграрно-сырьевой придаток").... Ну и ЧТО?? Съездить на 30 дней в Гейропу (Хорватию, Испанию, Францию и т.д.), заплатив ВЕСЬМА внушительную сумму "баксов" за "биометрический" паспорт...... И это при том, что даже на ХЛЕБ денег уже НЕ ХВАТАЕТ????? Меня лично все время изумлял принцип "Евро-майдана" - практически ВСЯ молодежь - настаивала на "безвизе" с ЕДИНСТВЕННОЙ целью: Получить возможность легко и быстро "слинять" с любимой "неньки" в гораздо более благополучную "Гейропу"!!!!
    Как говорится: "За что боролись - На то и НАПОРОЛИСЬ"!!!
    venik
    1. Вас Влад Сегодня, 17:05
      Цитата: venik
      И это при том, что даже на ХЛЕБ денег уже НЕ ХВАТАЕТ????? Меня лично все время изумлял принцип "Евро-майдана" - практически ВСЯ молодежь - настаивала на "безвизе" с ЕДИНСТВЕННОЙ целью:

      Ну эта идея и была направленна в первую очередь на молодёжь!СВОБОДА если коротко,а молодёжь далеко не смотрит request
      Вас Влад
  21. polev66 Сегодня, 16:40
    три года назад заплатил за 5 летний шенген 3500... не такие и большие деньги, чтоб страну ради псевдоэкономии в каменный век втаптывать и зиговать потом ходить, СУГС орать
    polev66
  22. zoill Сегодня, 16:40
    И перо им в зад, чтобы быстрее летелось!
    zoill
  23. Dashout Сегодня, 16:41
    Цитата: Shurik70
    Да хватит потешаться над Украиной.

    А чё бы над ней и не потешаться..
    Dashout
    1. venik Сегодня, 17:05
      Цитата: Dashout
      А чё бы над ней и не потешаться..

      ======
      Да хотя бы потому, что НЕ ВСЕ у нас стали "нациками"!!!! Хотя бы потому, что в Днепропетровске "наваляли" и причем КОНКРЕТНО "наваляли" АТО-шникам, которые попытались остановить шествие ВЕТЕРАНОВ, причем заметьте - "наваляли" НЕ ветераны (большинству из которых уже "за" 90-то!!!). Судя по всему (полученным травмам) - парни молодые!!!
      А в дальнейшей риторике - могу вам сказать, что только ТЕПЕРЬ - понял как жилось в Германии НОРМАЛЬНЫМ (ДУМАЮЩИМ!!) немцам ПОСЛЕ 1934 года!!!
      P.S. Когда что-то говорите - сперва ПОДУМАЙТЕ!!! А уже потом "рот открывайте!!!!!
      venik
  24. domnich Сегодня, 16:43
    «Обращает на себя внимание тот факт, что подпись под отменой виз от Мальты поставил министр внутренних дел этого государства…»

    МВД здесь не случайно. С криминалом от Украины им еще предстоит встретиться вплотную. Простым законопослушным работягам вряд ли сейчас до турпоездок по Европе.
    domnich
  25. Коллега Сегодня, 16:43
    Теперь всякой швали набежит на Украину защищать нэньку от страшных Русских, что придется местным туго. И не надо напрягаться делать гражданство ведь они приедут (отдыхать) как туристы. Пора наши вводить визы для нерабов.
    Коллега
  26. Chizh Сегодня, 16:48
    Тихо-тихо!Не спугните!Для меня лично это праздник!Сколько кастрюлеголовых скаклов сразу мыть параши и на панель свалят?В стране хоть больше нормальных и адекватных людей останется.
    Chizh
  27. Berg Berg Сегодня, 16:49
    На украине был проведён опрос у 1000 пенсионеров ,довольны ли они безвизом и когда они собираются в европу !? Все 1000 человек -100% ответили никогда или когда помрём ,но не в этой жизни !
    Berg Berg
  28. gorku68 Сегодня, 16:54
    Реально можно поздравить украинский народ. Не всем, но даже 50 евро в плюс... хорошо.
    Властям вот проблема, а дальше что "здобувать"? Далi якi перемоги?
    gorku68
  29. alavrin Сегодня, 16:59
    Ну кто-то радуется новым космодромам, строит Крымский мост, а кто-то рад, что сможет беспрепятственно выезжать в Европу: подтирать зады местным пенсионерам...
    Это стыдно и больно для человека, еще заставшего СССР и помнящего Украину той, 52-миллионной, индустриальной, богатой, дружелюбной....
    alavrin
  30. Киса77 Сегодня, 17:00
    Мне кажется, этот ес засуетился и резко дал хохлам долгожданный безвиз, после, того, как Россия решила принимать паспорта ЛДНР. Шаг политической поддержки нацисткого ес для своего ручного нацисткого украинского антирусского режима, в противовес решению России. А то народ украинский бузеть начнет,злиться на свою верхушку нацисткую, мол вон Россия поддерживает людей на Донбассе, хотя бы паспорта принимать начала, а от ес одни лживые обещания и намеки.
    Киса77
  31. volodya Сегодня, 17:01
    Сколько времени мучались,наконец-то получили! Теперь поедут Европу смотреть. Безвиз то туристический ,да и то отменить могут в любое время.
    volodya
  32. hhhhhhh Сегодня, 17:03
    У молдован безвиз с 2014г. Желание быть с Россией стало только сильнее.
    hhhhhhh
  33. brdm Сегодня, 17:04
    Кому то еще и любопытно...Жалко 404 ,у пчелки говорят.
    brdm
  34. AID.S Сегодня, 17:07
    Россиянин, помни , бычек, брошенный в европейский писсуар даст возможность прокормиться младшему брату!
    AID.S
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