Новости борьбы с коррупцией. Ивановского градоначальника приговорили к 5 годам колонии
Ивановский суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы города Иваново, до недавнего времени депутата Ивановской облдумы, Вячеслава Сверчкова. По решению суда, Сверчков признан виновным в получении взятки от предпринимателя (кстати, другого депутата областной думы) С.Мамедова в размере примерно 12,7 млн рублей. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и в виде штрафа, двукратно превышающего сумму взятки.
Помимо этого Вячеслав Сверчков лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Срок лишения такого права – 2 года.
Сообщается, что Сверчков ранее принял положительное решение по незаконному выделению 37 земельных участков под строительство так называемых остановочных павильонов. При этом Вячеслав Сверчков пытался посодействовать переведению этих земельных участков из категории территории дорожного хозяйства в категорию земель, на которых возможно ведение торговой деятельности.
Ивановский информационный портал «ИвановоNews» сообщает, что Сверчков в своём последнем слове в зале суда просил судью не назначать ему наказание в виде лишения свободы. По словам бывшего градоначальника, тем, что он брал взятку, он «вскрыл порочную практику сбора денег во власти, и что так больше не должно быть».
Помимо этого Вячеслав Сверчков лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Срок лишения такого права – 2 года.
Сообщается, что Сверчков ранее принял положительное решение по незаконному выделению 37 земельных участков под строительство так называемых остановочных павильонов. При этом Вячеслав Сверчков пытался посодействовать переведению этих земельных участков из категории территории дорожного хозяйства в категорию земель, на которых возможно ведение торговой деятельности.
Ивановский информационный портал «ИвановоNews» сообщает, что Сверчков в своём последнем слове в зале суда просил судью не назначать ему наказание в виде лишения свободы. По словам бывшего градоначальника, тем, что он брал взятку, он «вскрыл порочную практику сбора денег во власти, и что так больше не должно быть».
Использованы фотографии: https://chastnik.ru
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