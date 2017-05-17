СНБО Украины: Российская армия может наступать по "Яндекс.Картам", пользуясь "Яндекс.Пробками"

Сервисы “Яндекса”, например “Пробки”, "Карты", “Навигатор” — это же в режиме онлайн получаемая информация о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины. Если надо планировать любое наступление, прорыв или какие-то другие действия, то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны агентура, разведчики, даже спутники не нужны

После того, как 16 мая президент Украины Порошенко подписал указ, согласно которому сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» подлежат блокировке на территории страны, продолжаются высказывания украинских чиновников в поддержку антироссийских санкций. Очередное высказывание, оправдывающее блокировку российских сервисов, озвучил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Валентин Петров, который заявил, что Российская армия может использовать сервисы «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки», «Яндекс.Навигатор» для планирования наступления на Украину, передает "Лента.ru" сообщение агентства «Укринформ».— сказал Петров.Он выразил мнение, что санкции против российских компаний следовало ввести гораздо раньше.Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам».А в конце можно добавить одну фразу, приписываемую мэру г. Киева г-ну Кличко и полностью характеризующую ситуацию с российским сервисами: - Нет "Яндекса" - нет пробок!