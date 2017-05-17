19:45 17 мая

СНБО Украины: Российская армия может наступать по "Яндекс.Картам", пользуясь "Яндекс.Пробками"

После того, как 16 мая президент Украины Порошенко подписал указ, согласно которому сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» подлежат блокировке на территории страны, продолжаются высказывания украинских чиновников в поддержку антироссийских санкций. Очередное высказывание, оправдывающее блокировку российских сервисов, озвучил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Валентин Петров, который заявил, что Российская армия может использовать сервисы «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки», «Яндекс.Навигатор» для планирования наступления на Украину, передает "Лента.ru" сообщение агентства «Укринформ».

СНБО Украины: Российская армия может наступать по "Яндекс.Картам", пользуясь "Яндекс.Пробками"


Сервисы “Яндекса”, например “Пробки”, "Карты", “Навигатор” — это же в режиме онлайн получаемая информация о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины. Если надо планировать любое наступление, прорыв или какие-то другие действия, то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны агентура, разведчики, даже спутники не нужны
— сказал Петров.


Он выразил мнение, что санкции против российских компаний следовало ввести гораздо раньше.

Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам».

А в конце можно добавить одну фразу, приписываемую мэру г. Киева г-ну Кличко и полностью характеризующую ситуацию с российским сервисами: - Нет "Яндекса" - нет пробок!

Использованы фотографии: https://root-nation.com/
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Комментарии 16

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  1. ваняватный Сегодня, 19:30
    ага , еду , бывало , на танке , а тут пробка : все , хана вторжению ...
    ваняватный
    1. Alekseits Сегодня, 19:35
      Нет думаю, по это дороге не поеду, там дальше пробка. И давай искать альтернативный маршрут.
      Alekseits
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:40
        Главная дорога -это та,по которой едет русский УРАЛ.
        ВЕРЕСК
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:36
      Смешная статья...Хохлы в ударе!
      ОТДЕЛ
    3. МПК105 Сегодня, 19:40
      good А я такой-а как бы причалить к набережной Львива,да с пушек попалить-а никак...Карты-то Яндекской то нет...
      МПК105
    4. bk316 Сегодня, 19:44
      а я думаю надо на яндексе кроме "пеший" "на общественном транспорте" и "на авто" сделать еще маршрут "НА ТАНКЕ"
      bk316
  2. vasilev Сегодня, 19:34
    В голове у них пробка.Пусть тогда уж и Google блокируют из-за Google-карт и сигналы cпутников GPS и Глонасс заглушают. fool fool fool
    vasilev
    1. Yeraz Сегодня, 19:39
      Цитата: vasilev
      Пусть тогда уж и Google блокируют из-за Google-карт и сигналы cпутников GPS

      Ну так США они врагами не считают,а Россию считают.Зачем им их системы у себя запрещать?
      Yeraz
  3. perepilka Сегодня, 19:38
    Вообще то вся топография снята, вплоть до высоты, с привязкой к Кронштадту, сетка по секретке была в СССР, а нонче любую на почте заказать, иль скачать и распечатать
    perepilka
  4. Atlant-1164 Сегодня, 19:38
    Российская армия может и без Яндекса дойти до Киева.ибо все знают ..что язык и до Киева доведет.
    Atlant-1164
  5. bouncyhunter Сегодня, 19:38
    Очередное высказывание, оправдывающее блокировку российских сервисов, озвучил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Валентин Петров, который заявил, что Российская армия может использовать сервисы «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки», «Яндекс.Навигатор» для планирования наступления на Украину

    Трындец ! Петров спалил все планы ! Сбил на взлёте и расстрелял экипаж ! wassat
    bouncyhunter
  6. faterdom Сегодня, 19:40
    Тогда и Google Map надо запрещать срочно - вдруг наши танкисты и летчики их в свои планшеты закачают
    faterdom
  7. болот Сегодня, 19:40
    Имбицылы,у них гугл земля с панорамными снимками не плохо работает,чем яндекс карты.
    Они не умные люди еще перед чемпионатом по футболу все отсняли laughing вплоть до поэтажным снимкам .К стати и в РФ такое есть.
    А в Казахстане все это запретили или блокировали.
    болот
  8. DimanC Сегодня, 19:41
    похоже, дна еще не видно...
    DimanC
  9. sabakina Сегодня, 19:42
    руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Валентин Петров, который заявил, что Российская армия может использовать сервисы «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки», «Яндекс.Навигатор» для планирования наступления на Украину

    Извините, но после прочтённого, кроме фрагмента из этого фильма, ничего умного на ум не приходит.
    sabakina
  10. iliitchitch Сегодня, 19:44
    Ужасы Нашего Городка какие-то . Тебе не стыдно , вафлентин петров ? Тьфу , за лычку от тупого негодяем быть ... Пора , пора интырнет запретить . Перемога це .
    iliitchitch
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