Два Су-24 три раза пролетели рядом с голландским фрегатом Evertsen

Пролет не представлял угрозы для корабля

Ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО значительно ухудшилась в последнее время,

А это значит, что нам необходимо уделять повышенное внимание коллективной обороне, сдерживанию и укреплению европейской безопасности путем постоянного присутствия в регионе