Два Су-24 три раза пролетели рядом с голландским фрегатом Evertsen
Два российских истребителя Су-24 во вторник три раза пролетели рядом с голландским фрегатом Evertsen, находящимся в настоящее время в Балтийском море. Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны Нидерландов, передает ТАСС
По данным Минобороны, фрегат Evertsen на данный момент "входит в состав Первой постоянной военно-морской группы НАТО", которая сейчас находится в Балтийском море.
Пролет не представлял угрозы для корабля- отметили в ведомстве, добавив, что для сопровождения российских истребителей в воздух по сигналу тревоги были подняты два военных самолета Швеции.
По данным Минобороны, фрегат Evertsen на данный момент "входит в состав Первой постоянной военно-морской группы НАТО", которая сейчас находится в Балтийском море.
Ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО значительно ухудшилась в последнее время,- отметили в министерстве. -
А это значит, что нам необходимо уделять повышенное внимание коллективной обороне, сдерживанию и укреплению европейской безопасности путем постоянного присутствия в регионе
Использованы фотографии: http://fullpicture.ru/
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