22:08 17 мая

Два Су-24 три раза пролетели рядом с голландским фрегатом Evertsen

Два российских истребителя Су-24 во вторник три раза пролетели рядом с голландским фрегатом Evertsen, находящимся в настоящее время в Балтийском море. Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны Нидерландов, передает ТАСС

Пролет не представлял угрозы для корабля
- отметили в ведомстве, добавив, что для сопровождения российских истребителей в воздух по сигналу тревоги были подняты два военных самолета Швеции.

Два Су-24 три раза пролетели рядом с голландским фрегатом Evertsen



По данным Минобороны, фрегат Evertsen на данный момент "входит в состав Первой постоянной военно-морской группы НАТО", которая сейчас находится в Балтийском море.

Ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО значительно ухудшилась в последнее время,
- отметили в министерстве. -
А это значит, что нам необходимо уделять повышенное внимание коллективной обороне, сдерживанию и укреплению европейской безопасности путем постоянного присутствия в регионе

Использованы фотографии: http://fullpicture.ru/
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Комментарии 34

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  1. Inok10 Сегодня, 21:00
    По данным Минобороны, фрегат Evertsen на данный момент "входит в состав Первой постоянной военно-морской группы НАТО", которая сейчас находится в Балтийском море.
    ... на радость ЛС дивизионов "Бал" и "Бастион" и расчетам РЛК "Монолит-Б" ... hi
    Inok10
    1. Владимирец Сегодня, 21:07
      "российских истребителя Су-24 "

      Кем только Су-24 не был, теперь ещё и истребитель. smile
      Владимирец
      1. Inok10 Сегодня, 21:11
        Цитата: Владимирец
        Кем только Су-24 не был, теперь ещё и истребитель.

        ... Приветствую, Жень Батькович ... hi ... ну что тут поделаешь, это плата ВО за лицензию Средства массовой информации ... даже перестал обращать внимание на сии ляпы, кроме уж совсем когда через край хватят ... hi
        Inok10
        1. Andy Сегодня, 21:16
          причем тут ляп? су-24 натовцы считают истребителем. также как и су-25. наверно потому что могут нести ракеты "воздух-воздух" для самообороны
          Andy
          1. МПК105 Сегодня, 21:22
            Надо было Голландцам сшибать эти еропланы-ибо нефиг над Кораблями планировать,злить Моряков...
            МПК105
            1. Svarog51 Сегодня, 21:37
              Лёха, hi Они потому и жалуются на наше ВКС, что на сопровождение взять не успели. lol Это когда над твоей палубой, твои еропланы патрулировали, ты тоже злился, что отдыхать после вахты не дают? drinks
              Svarog51
              1. МПК105 Сегодня, 21:53
                Серёг....Как бы тебе,Вам объяснить...Мы заточены сшибать вражин(иголки есть у нас. на борту,раз уж пушками не справимся......)А так да...Нефиг злить,братишк...У меня завтра-ПРАЗДНИК....... love
                МПК105
                1. Svarog51 Сегодня, 22:00
                  Лёха, давай без "ВАМ", свои же люди. Я в курсе про твою любимою "металлорезку", ну так Наши над головой не лишние? С Праздником тебя, наступающим! drinks drinks drinks drinks soldier
                  Svarog51
        2. Владимирец Сегодня, 21:25
          Цитата: Inok10
          кроме уж совсем когда через край хватят ...

          Привет, камрад hi , а куда уж черезкраистее? request
          Владимирец
          1. Inok10 Сегодня, 21:44
            Цитата: Владимирец
            Привет, камрад , а куда уж черезкраистее?

            ... когда дальность прямой оптической видимости, путается с дальность прямой радиотехнической видимости ... был тут прецедент ... меня другое интересует, на Голландском фрегате, кроме кают компании, есть еще кофешоп ? ... или там два в одном ? ... wink
            Inok10
            1. Владимирец Сегодня, 21:57
              Цитата: Inok10
              на Голландском фрегате, кроме кают компании, есть еще кофешоп ?

              Хотел было вставить картинку, да испугался обвинений в пропаганде наркотиков. winked
              Владимирец
      2. sabakina Сегодня, 21:54
        Цитата: Владимирец
        "российских истребителя Су-24 "
        Кем только Су-24 не был, теперь ещё и истребитель. smile

        Евгений, лозунг "Кто был ничем, станет всем" ещё никто не отменял. Щас всё таки идёт 17 год!
        sabakina
    2. рич Сегодня, 21:42
      Фрегаты типа «Де Зевен Провинсиен»


      рич
  2. самый главный Сегодня, 21:00
    Значит скоро вопли начнутся, что не там летали наши сушки...
    самый главный
  3. razved Сегодня, 21:02
    Может, голландцам домой лучше от греха подальше?
    razved
  4. _Ugene_ Сегодня, 21:06
    истребителя Су-24

    всегда думал что СУ-24 фронтовой бомбардировщик, ну буду знать теперь что ето истребитель (голландских фрегатов?).
    А вообще это и есть самое интересное в этой новости.
    _Ugene_
    1. Злой543 Сегодня, 21:10
      Вам не понять.. У них трава легальна bully .. Покурили и уже истребитель
      Злой543
  5. Ferdinant Сегодня, 21:07
    Голландцам неповерят,решат,что на борт принесли спайс или грибы какие
    Ferdinant
  6. iliitchitch Сегодня, 21:18
    "2 Российских истребителя СУ-24." . О , убогие . Ну не "истребили" же вас . Тьфу , болваны , как бы нам самим такими не стать .
    iliitchitch
  7. _Ugene_ Сегодня, 21:19
    При всем желании пара стареньких советских Су-24 не может представлять никакой опасности для фрегата ПВО. Полетать рядом в мирное время это максимум.
    _Ugene_
    1. Doliva63 Сегодня, 21:27
      Когда старенькие советские Су 24 доберутся до фрегата ПВО, ему хватит 7 000 кг на подвеске. Как они доберутся - это не фрегата дело.
      Doliva63
      1. _Ugene_ Сегодня, 21:31
        Учитывая ЭПР Су-24 и то что это бомбардировщик, подлететь к фрегату ПВО в реальных боевых условиях они не смогут в принципе. Для того этот корабль и делали, причем он довольно свежий, лет 10 ему всего.
        _Ugene_
        1. Смог Сегодня, 21:36
          Цитата: _Ugene_
          Учитывая ЭПР Су-24 и то что это бомбардировщик, подлететь к фрегату ПВО в реальных боевых условиях они не смогут в принципе. Для того этот корабль и делали, причем он довольно свежий, лет 10 ему всего.

          Привет от Кука, его пример другим наука, хотели кока, а съели Кука
          Смог
          1. _Ugene_ Сегодня, 21:45
            на это я отвечал уже - один пост ниже
            _Ugene_
    2. фигвам Сегодня, 21:28
      Цитата: _Ugene_
      При всем желании пара стареньких советских Су-24 не может представлять никакой опасности для фрегата ПВО. Полетать рядом в мирное время это максимум.

      Вы таки забыли что бывает с фрегатами.
      фигвам
      1. _Ugene_ Сегодня, 21:41
        Да, да, всемогущая РЭБ. Вот только на этом фрегате РЛС обнаружения воздушных целей Thales SMART L с ПФАР. Дальность обнаружения составляет 400 км для патрульного самолёта и 60 км для низколетящей крылатой ракеты. Су-24 она увидит километров с 200 примерно, а километров с 50 собьет ЗУР. До РЭБ дело не дойдет.
        _Ugene_
        1. iliitchitch Сегодня, 22:03
          Цитата: _Ugene_
          До РЭБ дело не дойдет.


          Ё , на пень я подприсел . Чего -то те фригаты ссут . И чего это с ними ? А , у них талесы смарты пфар на 400 км . Пора вешаться иттить нам , русским , за маму в ту кочерыжку ... Со штанами уписанными ходят , но МОГУЧИ , да-а .
          iliitchitch
    3. iliitchitch Сегодня, 21:53
      Особенно для дональда . Абсолютно опасности не представляет . Для "фрегата пво" . Новое слово в морской терминологии . "Фрегат пво" , блин , запечь под плинтус се слова !
      iliitchitch
  8. grm Сегодня, 21:23
    Ой ну молодцы, ну пролетели, ну повыпендривались...
    Теперь есть чем гордиться и новость в СМИ есть... wassat
    grm
    1. Doliva63 Сегодня, 21:30
      Вы, простите, глупы. Или тролль. Если последнее, игнорируйте данное сообщение. Если первое - тем более.
      Doliva63
      1. grm Сегодня, 21:33
        Глупость в том, чтобы не радоваться выпендрёжу? О да...
        grm
    2. _Ugene_ Сегодня, 21:33
      новость тут только то что су-24 это истребитель, больше тут ничего интересного нет
      _Ugene_
  9. demo Сегодня, 21:37
    Голландцы!
    Вы же всегда были отличными моряками, но в основном торговыми.
    Особенно последние лет триста.
    Оно вам надо в такие игры влазить.
    Тюльпаны растите, дамбы стройте, коноплю культивируйте.
    И харе.
    demo
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 21:54
    Два Су-24 три раза пролетели рядом с голландским фрегатом Evertsen Искал место для приземления и высадки вежливых людей.
    ВЕРЕСК
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