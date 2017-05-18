08:37 18 мая

В Белом доме обнаружен «полезный дурак» Кремля

Бывший директор ЦРУ заявил, что Трамп, испытывающий «странную привязанность» к Путину, играет роль «полезного дурака» России.



Майкл В. Хайден (Michael V. Hayden), директор Chertoff Group и приглашённый профессор Школы политики и управления Университета им. Джорджа Мейсона (George Mason University’s Schar School of Policy and Government), с 1999 по 2005 гг. занимавший должность директора Агентства национальной безопасности, а с 2006 по 2009 гг. — директора Центрального разведывательного управления, в своей статье для «Вашингтон Пост» делает упор на «странную привязанность Дональда Трампа к Владимиру Путину», которая выявилась ещё в ноябре 2016 г., за несколько дней до выборов.


С тех пор «привязанность» лишь упрочилась.

Эксперт рассмотрел различные контакты, которые участники команды Трампа устанавливали с людьми из России. И лучшее объяснение, которое бывший директор ЦРУ нашёл для всего этого, — это то, что русские называют polezni durak, «полезный дурак». Это такой иронический термин из советской эпохи, описывающий «наивную личность, которую в Кремле обычно презирали, но которую можно было заставить делать что-то на пользу презирающих».

Шесть месяцев спустя термин «полезный дурак» для Трампа по-прежнему остаётся в силе, считает эксперт.

Президент Трамп до сих пор продолжает сопротивляться известному выводу о том, что Россия вмешалась в американский избирательный процесс.

Понятно, что такое отношение президента привело к напряжённым отношениям его с разведывательным сообществом. Сам Трамп реагирует на это раздражённо, полагая, будто это сообщество «шпионит за его кампанией».

Теперь русские оказались в эпицентре нового скандала с Трампом. На прошлой неделе президент на встрече с Сергеем Лавровым и российским послом в Овальном кабинете передал последним некие разведданные об «Исламском государстве» (ИГ, запрещено в РФ).

Эта информация, согласно имеющимся сообщениям, получена «от разведывательной службы другой страны», а посему её открытие нарушило бы «почти святое правило разведки третьей стороны»: информация из одной страны не может быть передана другой без согласия составителя. Если нарушать это правило достаточно часто, разведке придёт конец.

Вместе с тем администрация Трампа утверждает, что ни источники, ни методы не обсуждались. Это «может быть правдой», пишет Хейден, и тут же в том сомневается. Разумеется, замечает он, президент обладает абсолютным правом на рассекречивание и на практике должен иметь большую свободу в том, чем он хочет поделиться с другими государствами. И всё же Трамп — новичок в управлении государством, он — один из наименее опытных президентов в истории США. И ему не хватает знаний международной политики, он разбирается только в недвижимости и бизнесе. Мало того, Трамп нетерпелив «в учёбе» и, возможно, презирает людей, относящихся к различным государственным институтам. Эксперт делает вывод: Трамп — «самоуверенный президент», который запросто входит в контакт с иностранными лидерами, не воспользовавшись ни советами специалистов, ни консультациями Государственного департамента.

Итак, заметим, конфликт мистера Трампа с разведсообществом вошёл в новую стадию: на президента ныне обрушивается гнев не только действующих разведчиков, но и бывших. Трудно представить, куда заведут постоянные скандалы хозяина Овального кабинета. Ясно одно: спокойно управлять США ему не дадут.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: Agence France-Presse via Getty Images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. Чёрный Сегодня, 07:18
    Шо то мне подсказывает, что в Даллас Трампу ездить никак нельзя...особенно в открытом кабриолете wassat
    Чёрный
    1. Аскет Сегодня, 07:23
      Цитата: Чёрный
      Шо то мне подсказывает, что в Даллас Трампу ездить никак нельзя...особенно в открытом кабриолете wassat

      Трамп Тауэр может постигнуть судьба башен -близнецов
      Аскет
      1. Чёрный Сегодня, 07:37
        Цитата: Аскет
        Трамп Тауэр может постигнуть судьба башен -близнецов

        Очень может быть. Тем более , что рухнули они ну никак не от того, что в них самолёты врезались. smile ....невозможно это, да и уж больно правильно сложились
        Чёрный
        1. Аскет Сегодня, 08:29
          Цитата: Чёрный
          Очень может быть. Тем более , что рухнули они ну никак не от того, что в них самолёты врезались. ....невозможно это, да и уж больно правильно сложились

          Тем более Трамп как спец по бащням грозился начать расследование, видимо ему уже намекнули, что это будет последнее расследование в его жизни
          Аскет
    2. рич Сегодня, 07:24
      теперь Трамп начнет всем доказывать, что он не «полезный » Кремля. Как бы это человечеству боком не вышло. Не зря говорят заставь кое кого Богу молиться, он и лоб расшибет
      рич
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:32
        Бывший директор ЦРУ заявил, что Трамп, испытывающий «странную привязанность» к Путину, играет роль «полезного дурака» России.
        у них только ленивый в Трампа не высморкался...вот это демократия! а у нас "гаишника" нафиг не пошлёшь... laughing
        андрей юрьевич
        1. viktor. Сегодня, 07:52
          у нас за гаишника административка а у их расстрел на МЭСТЕ laughing
          viktor.
    3. сибиралт Сегодня, 08:03
      Трамп своим пока ничего плохого не сделал, но может. А опыт - дело наживное.
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:22
    А бывшим разрешается публично оскорблять своего президента? У Америки полностью съехала крыша. Сейчас главное, чтобы эта "крыша" не задела другие страны своей массой.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 07:25
      бывшим можно все, даже звонить по ночам и сопеть в трубку, все равно снятый уже
      роман66
    2. Чёрный Сегодня, 07:25
      Интересно, Трамп утрётся?
      Чёрный
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:44
        Цитата: Чёрный
        Интересно, Трамп утрётся?

        Его похоже затравливают целенаправленно со всех сторон. Если он будет каждому отвечать - это тоже им будет на руку .
        IGOR GORDEEV
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:39
    В штатах за оскорбление полицейского можно не хило "схлопотать", а о президента можно вытирать ноги? Что то я не пойму, как такая страна собирается сохранять гегемонию в мире? wassat
    Люди, публично обзывающие президента своей страны, чувствуют свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ. А то, что они РАЗРУШАЮТ свою страну - это как?
    Горный стрелок
    1. Azim77 Сегодня, 08:00
      Цитата: Горный стрелок
      В штатах за оскорбление полицейского можно не хило "схлопотать", а о президента можно вытирать ноги?

      А чего еще ожидать от страны полицая.
      Цитата: Горный стрелок
      Что то я не пойму, как такая страна собирается сохранять гегемонию в мире?

      Именно полицейскими методами - дубинкой.
      Azim77
  4. garx Сегодня, 08:00
    Мдаа в США мало быть президентом и богачом, власть тут странная штука вроде демократия, выбирают президента, а потом ему чуть ли не импичмент выдвигают, кто тогда Трампа то выбрал, народ, деньги или все же Путин помог?!
    garx
  5. viktor. Сегодня, 08:01
    Цитата: Горный стрелок
    они РАЗРУШАЮТ свою страну - это как?

    hi Лично я этому просто РАД laughing
    viktor.
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