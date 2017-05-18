В Белом доме обнаружен «полезный дурак» Кремля
Бывший директор ЦРУ заявил, что Трамп, испытывающий «странную привязанность» к Путину, играет роль «полезного дурака» России.
Майкл В. Хайден (Michael V. Hayden), директор Chertoff Group и приглашённый профессор Школы политики и управления Университета им. Джорджа Мейсона (George Mason University’s Schar School of Policy and Government), с 1999 по 2005 гг. занимавший должность директора Агентства национальной безопасности, а с 2006 по 2009 гг. — директора Центрального разведывательного управления, в своей статье для «Вашингтон Пост» делает упор на «странную привязанность Дональда Трампа к Владимиру Путину», которая выявилась ещё в ноябре 2016 г., за несколько дней до выборов.
С тех пор «привязанность» лишь упрочилась.
Эксперт рассмотрел различные контакты, которые участники команды Трампа устанавливали с людьми из России. И лучшее объяснение, которое бывший директор ЦРУ нашёл для всего этого, — это то, что русские называют polezni durak, «полезный дурак». Это такой иронический термин из советской эпохи, описывающий «наивную личность, которую в Кремле обычно презирали, но которую можно было заставить делать что-то на пользу презирающих».
Шесть месяцев спустя термин «полезный дурак» для Трампа по-прежнему остаётся в силе, считает эксперт.
Президент Трамп до сих пор продолжает сопротивляться известному выводу о том, что Россия вмешалась в американский избирательный процесс.
Понятно, что такое отношение президента привело к напряжённым отношениям его с разведывательным сообществом. Сам Трамп реагирует на это раздражённо, полагая, будто это сообщество «шпионит за его кампанией».
Теперь русские оказались в эпицентре нового скандала с Трампом. На прошлой неделе президент на встрече с Сергеем Лавровым и российским послом в Овальном кабинете передал последним некие разведданные об «Исламском государстве» (ИГ, запрещено в РФ).
Эта информация, согласно имеющимся сообщениям, получена «от разведывательной службы другой страны», а посему её открытие нарушило бы «почти святое правило разведки третьей стороны»: информация из одной страны не может быть передана другой без согласия составителя. Если нарушать это правило достаточно часто, разведке придёт конец.
Вместе с тем администрация Трампа утверждает, что ни источники, ни методы не обсуждались. Это «может быть правдой», пишет Хейден, и тут же в том сомневается. Разумеется, замечает он, президент обладает абсолютным правом на рассекречивание и на практике должен иметь большую свободу в том, чем он хочет поделиться с другими государствами. И всё же Трамп — новичок в управлении государством, он — один из наименее опытных президентов в истории США. И ему не хватает знаний международной политики, он разбирается только в недвижимости и бизнесе. Мало того, Трамп нетерпелив «в учёбе» и, возможно, презирает людей, относящихся к различным государственным институтам. Эксперт делает вывод: Трамп — «самоуверенный президент», который запросто входит в контакт с иностранными лидерами, не воспользовавшись ни советами специалистов, ни консультациями Государственного департамента.
Итак, заметим, конфликт мистера Трампа с разведсообществом вошёл в новую стадию: на президента ныне обрушивается гнев не только действующих разведчиков, но и бывших. Трудно представить, куда заведут постоянные скандалы хозяина Овального кабинета. Ясно одно: спокойно управлять США ему не дадут.
Майкл В. Хайден (Michael V. Hayden), директор Chertoff Group и приглашённый профессор Школы политики и управления Университета им. Джорджа Мейсона (George Mason University’s Schar School of Policy and Government), с 1999 по 2005 гг. занимавший должность директора Агентства национальной безопасности, а с 2006 по 2009 гг. — директора Центрального разведывательного управления, в своей статье для «Вашингтон Пост» делает упор на «странную привязанность Дональда Трампа к Владимиру Путину», которая выявилась ещё в ноябре 2016 г., за несколько дней до выборов.
С тех пор «привязанность» лишь упрочилась.
Эксперт рассмотрел различные контакты, которые участники команды Трампа устанавливали с людьми из России. И лучшее объяснение, которое бывший директор ЦРУ нашёл для всего этого, — это то, что русские называют polezni durak, «полезный дурак». Это такой иронический термин из советской эпохи, описывающий «наивную личность, которую в Кремле обычно презирали, но которую можно было заставить делать что-то на пользу презирающих».
Шесть месяцев спустя термин «полезный дурак» для Трампа по-прежнему остаётся в силе, считает эксперт.
Президент Трамп до сих пор продолжает сопротивляться известному выводу о том, что Россия вмешалась в американский избирательный процесс.
Понятно, что такое отношение президента привело к напряжённым отношениям его с разведывательным сообществом. Сам Трамп реагирует на это раздражённо, полагая, будто это сообщество «шпионит за его кампанией».
Теперь русские оказались в эпицентре нового скандала с Трампом. На прошлой неделе президент на встрече с Сергеем Лавровым и российским послом в Овальном кабинете передал последним некие разведданные об «Исламском государстве» (ИГ, запрещено в РФ).
Эта информация, согласно имеющимся сообщениям, получена «от разведывательной службы другой страны», а посему её открытие нарушило бы «почти святое правило разведки третьей стороны»: информация из одной страны не может быть передана другой без согласия составителя. Если нарушать это правило достаточно часто, разведке придёт конец.
Вместе с тем администрация Трампа утверждает, что ни источники, ни методы не обсуждались. Это «может быть правдой», пишет Хейден, и тут же в том сомневается. Разумеется, замечает он, президент обладает абсолютным правом на рассекречивание и на практике должен иметь большую свободу в том, чем он хочет поделиться с другими государствами. И всё же Трамп — новичок в управлении государством, он — один из наименее опытных президентов в истории США. И ему не хватает знаний международной политики, он разбирается только в недвижимости и бизнесе. Мало того, Трамп нетерпелив «в учёбе» и, возможно, презирает людей, относящихся к различным государственным институтам. Эксперт делает вывод: Трамп — «самоуверенный президент», который запросто входит в контакт с иностранными лидерами, не воспользовавшись ни советами специалистов, ни консультациями Государственного департамента.
Итак, заметим, конфликт мистера Трампа с разведсообществом вошёл в новую стадию: на президента ныне обрушивается гнев не только действующих разведчиков, но и бывших. Трудно представить, куда заведут постоянные скандалы хозяина Овального кабинета. Ясно одно: спокойно управлять США ему не дадут.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: Agence France-Presse via Getty Images
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