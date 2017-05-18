08:37 18 мая

Индия прибудет на биатлон с Т-90С «Бишма»

Согласно информации интернет-издания « Вестник Мордовии », военное ведомство РФ сообщило о планах Индии принять участие в очередном танковом биатлоне на танках Т-90С "Бишма".

Ранее в Алабино в качестве гостей демонстрировали возможности своей бронетехники только Китай и Белоруссия. Приезд индийских партнеров повысит зрелищность и напряженность соревнований и, учитывая характеристики «Бишмы», даст возможность индийцам вернуться домой с победой.

Индия прибудет на биатлон с Т-90С «Бишма»



Данный тип танка собирается в Индии, являющейся крупнейшим оператором Т-90, по российской лицензии. На вооружении армии страны состоит примерно 1 тыс. машин, что существенно превышает их парк в ВС РФ. Национальный танк «Арджун» требует существенных доработок, в связи с чем выдвигать его на соревнования не имело смысла.

Т-90С Bhishma — вариант танка Т-90С для армии Индии. На танке установлены дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Оснащен двигателем В-92С2 (1000 л. с.). В 2001 году Индия подписала контракты с Россией на поставку 1450 танков Т-90С Bhishma производства Уралвагонзавода (Нижний Тагил), из которых 124 были отгружены непосредственно Россией, а остальные проходят сборку по лицензии в Индии.


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Комментарии 16

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  1. Zaurbek Сегодня, 07:19
    Так не честно...
    Zaurbek
    1. Чёрный Сегодня, 07:20
      Ну а что...интересно будет посмотреть.
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:58
        Цитата: Чёрный
        Ну а что...интересно будет посмотреть.

        Танковый биатлон сам по себе зрелищен и интересен . А что касается индийского Т-90С «Бишма» , так ведь в "Формуле-1" команды тоже не на одинаковых болидах гоняют . Разнообразие техники только прибавит интриги и зрелищности . Слава , привет hi
        bouncyhunter
    2. Meliodous Сегодня, 07:30
      Очень даж честно. Раз есть возможность приезжать на своих танках, то пусть едут, так даже интереснее будет. Заодно узнаем на что способен т-90 по сравнению с б3.
      Meliodous
    3. Шарапов Сегодня, 07:31
      Не честно будет, если они еще инструкторов в свою Бишму посадят вместо экипажа срочников, как у нас.
      Шарапов
    4. RASKAT Сегодня, 07:33
      Да нормально, без паники, посмотрим чье Кунг-Фу сильнее.
      RASKAT
      1. МПК105 Сегодня, 07:35
        Да...Пусть едут...Будем посмотреть,на что вы,танкисты,способны по-сравнению с другими...
        МПК105
      2. рич Сегодня, 07:37
        Кто к нам на танке приедет, того сразу на биатлон hi Интересно их мастерство посмотреть
        рич
    5. Sly Сегодня, 08:07
      надеюсь во время биатлона индусы не будут катапультироваться из техники в связи с самочувствием lol
      Sly
  2. kolkulon Сегодня, 07:20
    Срочно пересадить всех на т90 и всех делов.А самим выступать на МС.Хотя наши и кричат на каждом углу что б3 почти равный т90.Вот и посмотрим.
    kolkulon
  3. Zaurbek Сегодня, 07:34
    Сравним с китайцами.
    Zaurbek
  4. ProtectRusOrDie Сегодня, 07:39
    Очень интересно! Личное мнение - наши индусов ушатают по причине превосходства в сноровке, однако соревнование станет жестче и зрелищней.

    Возможно специально под биатлон сделают новую модификацию 72-го.

    Нам Т-90 нецелесообразно выставлять - это будет равносильно признанию Т-72 окончательно устаревшим.
    ProtectRusOrDie
  5. роман66 Сегодня, 07:42
    дожили... уже индийских танкистов опасаемся
    роман66
    1. Комментарий был удален.
      1. роман66 Сегодня, 07:49
        но индийцы-то? смешные такие, в чалмах.....
        роман66
    2. pchela_057 Сегодня, 08:05
      Говорите за себя уважамый, за всех не надо
      pchela_057
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:06
    Норм! Пусть едут.Посмотрим на них в танковом деле.Может повезёт и увидим индийский военный колорит.
    Наблюдатель2014
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