Индия прибудет на биатлон с Т-90С «Бишма»
Согласно информации интернет-издания « Вестник Мордовии », военное ведомство РФ сообщило о планах Индии принять участие в очередном танковом биатлоне на танках Т-90С "Бишма".
Ранее в Алабино в качестве гостей демонстрировали возможности своей бронетехники только Китай и Белоруссия. Приезд индийских партнеров повысит зрелищность и напряженность соревнований и, учитывая характеристики «Бишмы», даст возможность индийцам вернуться домой с победой.
Данный тип танка собирается в Индии, являющейся крупнейшим оператором Т-90, по российской лицензии. На вооружении армии страны состоит примерно 1 тыс. машин, что существенно превышает их парк в ВС РФ. Национальный танк «Арджун» требует существенных доработок, в связи с чем выдвигать его на соревнования не имело смысла.
Т-90С Bhishma — вариант танка Т-90С для армии Индии. На танке установлены дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Оснащен двигателем В-92С2 (1000 л. с.). В 2001 году Индия подписала контракты с Россией на поставку 1450 танков Т-90С Bhishma производства Уралвагонзавода (Нижний Тагил), из которых 124 были отгружены непосредственно Россией, а остальные проходят сборку по лицензии в Индии.
Ранее в Алабино в качестве гостей демонстрировали возможности своей бронетехники только Китай и Белоруссия. Приезд индийских партнеров повысит зрелищность и напряженность соревнований и, учитывая характеристики «Бишмы», даст возможность индийцам вернуться домой с победой.
Данный тип танка собирается в Индии, являющейся крупнейшим оператором Т-90, по российской лицензии. На вооружении армии страны состоит примерно 1 тыс. машин, что существенно превышает их парк в ВС РФ. Национальный танк «Арджун» требует существенных доработок, в связи с чем выдвигать его на соревнования не имело смысла.
Т-90С Bhishma — вариант танка Т-90С для армии Индии. На танке установлены дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Оснащен двигателем В-92С2 (1000 л. с.). В 2001 году Индия подписала контракты с Россией на поставку 1450 танков Т-90С Bhishma производства Уралвагонзавода (Нижний Тагил), из которых 124 были отгружены непосредственно Россией, а остальные проходят сборку по лицензии в Индии.
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