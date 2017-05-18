«Тайфун-К» примет участие в учениях спецназа

Более 10 бронеавтомобилей "Тайфун-К" будет задействовано в тактических учениях, которые проведут в первые дни июня с подразделениями бригады специального назначения Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области.

Согласно информации РИА Новости , начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев сообщил о планах организовать в ближайшее время масштабные учения спецназа Южного военного округа на новейших бронеавтомобилях "Тайфун-К".Со слов командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, перед подразделениями будут поставлены задачи, решать которые придется на удалении до 500 км.Их перемещение будет производиться воздушным транспортом вместе со штатной техникой, в составе которой будут, в частности, находиться бронированные автомобили "Тайфун-К", "Тигр" и "Камаз". Предполагается, что на каждом этапе учений примут участие до 50 современных бронеавтомобилей различных модификаций.