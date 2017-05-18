08:43 18 мая

«Тайфун-К» примет участие в учениях спецназа

Согласно информации РИА Новости , начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев сообщил о планах организовать в ближайшее время масштабные учения спецназа Южного военного округа на новейших бронеавтомобилях "Тайфун-К".

Более 10 бронеавтомобилей "Тайфун-К" будет задействовано в тактических учениях, которые проведут в первые дни июня с подразделениями бригады специального назначения Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области.





Со слов командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, перед подразделениями будут поставлены задачи, решать которые придется на удалении до 500 км.

Их перемещение будет производиться воздушным транспортом вместе со штатной техникой, в составе которой будут, в частности, находиться бронированные автомобили "Тайфун-К", "Тигр" и "Камаз". Предполагается, что на каждом этапе учений примут участие до 50 современных бронеавтомобилей различных модификаций.


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Комментарии 6

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  1. Zaurbek Сегодня, 07:47
    Камаз, какой то корявый с виду, мне больше Тайфун-У нравиться.
    Zaurbek
    1. Alex_Rarog Сегодня, 07:53
      Дело вкуса нонечно но у Камаза есть плюсы которых лешен капотный тайфун
      Alex_Rarog
      1. Zaurbek Сегодня, 07:56
        Например, какие?
        Zaurbek
      2. рич Сегодня, 08:01
        Забег на 500км. На Тайфун-К посподручней будет. И места побольше- ноги вытянуть удобней. И запасов с собой побольше взять можно
        рич
  2. bouncyhunter Сегодня, 08:01
    Закономерное решение - чем больше техника обкатывается в боевых и приближённых к боевым условиях , тем лучше . Выявляются возможные недочёты .
    bouncyhunter
  3. aleksfill Сегодня, 08:28
    Похоже полицейских машин наштампуют к 2020 году за счёт "Арматы".
    aleksfill
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